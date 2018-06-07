DHA YURT BÜLTENİ-14

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SON 16 YILDIR KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN ÇALIŞIYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, son 16 yılda kimseyi ötekileştirmeden, dışlamadan çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin\'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Devlet Hastanesi ve Kazanlı Turizm Bölgesi\'nin temel atma törenine katıldı. Yarenlik Alanı\'nda vatandaşlara hitap eden Erdoğan, bizzat takip ettiği katrilyon liralık yatırımla hayata geçirilecek olan Kazanlı Turizm Bölgesi\'nin yeni Belek olacağını kaydetti. 8 bin yatak kapasiteli olan Kazanlı Turizm Bölgesi\'nin bölge için bir kırılma noktası olacağını da anlatan Erdoğan, \"Son 16 yılda ülkemizde çok büyük yatırımlar yaptık, kimseyi ötekileştirmeden dışlamadan çalışıyoruz. Ekonomimizi 3.5 kat büyüterek ihracatımızı 36 milyar dolardan 162 milyar dolara çıkarttık. Milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkartarak ülkemizi devler ligine çıkarttık \"dedi.

BAY İNCE

\'Bay İnce\' diye hitap ettiği CHP\'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce\'yi eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Geometrik olarak söylüyorum. Bay İnci, sarayı yıkacakmış. Senin Genel Başkanın da söyledi sonra kuzu kuzu geldi. Sen oraya gelemeyeceksin. Bu akşam o sarayda 2 bin 500 muhtarımıza iftar vereceğim. Sonra da garip gurebayı ağırlayacağız. Muhtarlarımızla Türkiye\'ye mesaj vereceğiz. Tek adamların değil muhtarların ağırlandığı mekanlardır. Biz gittiğimiz her yerde yaptıklarımızı ya da yapacaklarımızı anlatıyoruz. Diğerleri bizim projelerimizi engelleyeceklerini söylüyor. Diğerleri, sağlık sigortasından 18 yaş altının ücretsiz yararlandığında haberi yok. 18 yaş altı ücretsiz yararlanıyor sağlıktan Bay Muharrem. Mekatronik Mühendisliği açacağım diyor. Biz zaten bu bölümleri yıllar önce açtık Bay İnce. Bu bölümleri bitirip çalışan mühendislerimiz zaten var. Onlar Türkiye\'yi hala kendi bıraktıkları yerde zannediyor. Dışarı çıkmadıkları vatandaşın kapısını çalmadıkları için Türkiye\'nin nereden nereye geldiğini bilmiyorlar. Kafasına bir kasket takmış milletimi kandıracağını sanıyor. Senin icraatın nedir. Benim milletim şekle bakmıyor, icraata bakıyor.\"

Görüntü Dökümü

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gelişi

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'nın konuşması

- Güvenlik önlemi alan özelharekat polisinin görüntüsü

- Polis helikopterinin görüntüsü

- Mitingi katılan vatandaşların serinlemek için su atması

- Balkonda bayrak sallayan kadınlar

SÜRE:04\'38\" BOYUT:282 MB

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

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BAŞBAKAN YILDIRIM: BOŞ VAATLERLE YALANLA DOLANLA İŞ OLMAZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, \"İlk kez milletvekili seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen cumhurbaşkanı, sizden yetkiyi alınca hükümetini kuracak. Milletvekilleriyle güçlü Meclis oluşacak. Varsın, diğer cumhurbaşkanı adayları, boş boş konuşsun. Boş vaatlerle yalanla dolanla iş olmaz\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Kars\'taki Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen mitinge katıldı. Burada kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, ülkeyi bölmeye çalışanlara, teröristlere fırsat verilmeyeceğini söyledi. Türkiye\'de emperyal güçlerin oyun planı olduğunu kaydeden Yıldırım, bu oyun planı içinde, Kürtlerin kanıyla canıyla bir devlet kurulmaya çalışıldığını dile getirdi. Yıldırım, \"Şu HDP\'nin Kürtlere verdiği zararın haddi hesabı yok. Bunlar, siyasi parti olamadı. Bunlar, PKK terör örgütünün esaretinden kurtulamadılar. Sizlerden, Kürt kardeşlerimden oy alıyorlar, destek alıyorlar; talimatı Kandil\'den alıyorlar. Bunların iradeleri, kendi ellerinde değil. Onun için uyanık olacağız. Bize zarar veren, dostumuz kim, düşmanımız kim; iyi bileceğiz. Herkes kendi dilinde özgürce konuşsun. Anneler çocuklarına ninniler söylesin, ağıt yakmasın. Yavrularımız, genç fidanlarımızın elinde kitap olsun; silah tutuşturulmasın, dağa çıkarılmasın, ömrünün baharında hayatları sönmesin, diye mücadele ediyoruz\" diye konuştu.

\'KARŞI ÇIKARLAR, BİTİNCE SIRAYI KİMSEYE BIRAKMAZLAR\'

Anlamsız yasakları bir bir kaldırdıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, sözü dahi edilemeyen konuların serbest hale geldiğini kaydetti. DEAŞ, PKK ve bunlarla bağlantılı diğer örgütlerle mücadelenin son dönemde çok hızlandığını vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Şimdi bayrağımız yaylalarda da dalgalanıyor mu? Şehirlerde de terörün belini kırdık mı? Bu terör, bizim fabrikaların kurulmasını geciktiriyor, çocukların iş, aş bulmasını engelliyor. En büyük zararı yine Kürt kardeşlerimize veriyor. Bunların Kürtler ile alakası yok. Bunlar, beyinlerini kiralamış, satmış alçakların ta kendisidir. Bugün 2 kıtayı Avrasya Tüneli\'yle Marmaray\'la birbirine bağladık. Onda sizin evladınız Ahmet Arslan\'ın emeği var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü açıldı. Yalova, Bursa\'yı İstanbul\'a komşu kapısı yaptık. Muharrem İnce de o köprüyü kullanıyor. Karşı çıksa da çok rahatlıyor, \'Çok kolay gidiyorum\' diyor. Bunlar hem karşı çıkarlar, eserler bitince de sırayı kimseye bırakmazlar; en önce kendileri kullanır.\"

\'MİLLETVEKİLLERİYLE GÜÇLÜ MECLİS OLUŞACAK\'

Şehir hastaneleriyle sağlıkta büyük değişimi gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Yıldırım, Türkiye genelinde 5 bin ambulansla sağlık hizmeti verildiğini anlattı. Seçime sayılı günler kaldığını da dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

\"İlk kez milletvekili seçimiyle cumhurbaşkanı seçimi aynı gün yapılacak. Seçilen cumhurbaşkanı, sizden yetkiyi alınca hükümetini kuracak. Meclis\'te milletvekilleriyle güçlü Meclis oluşacak. Seçimde Kars, yeni bir zaferle bu desteğinizi taçlandırmaya hazır mısınız? Varsın, diğer cumhurbaşkanı adayları boş boş konuşsun. Boş vaatlerle yalanla dolanla iş olmaz. Varsın, Türkiye\'ye AK Parti\'nin kazandırdıklarını yıkmakla yakmakla yok etmekle tehdit etsinler. Siz milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan\'ı yenebilir misiniz? FETÖ\'nün dümen suyuna girenleri, bu millet cumhurbaşkanı yapar mı? Kandil\'in önünde diz çöken adaylara benim Karslı hemşehrilerim prim verir mi? Çukur siyasetiyle gençlerimizin aydınlık geleceğini karartanlara \'eyvallah\' eder misiniz? Bu millet kendisiyle birlikte tankların önüne dikilen Recep Tayyip Erdoğan\'ı 15 Temmuz\'da bağrına bastı, 24 Haziran\'da da bağrına basacaktır. İnşallah yiğitler diyarı Kars, yeni bir tarih, yeni bir destan yazmaya hazır mısın? Milletin adamını 24 Haziran\'da cumhurbaşkanı seçecek misiniz? Ak kadroları, \'cumhur ittifakı\'nı en güçlü şekilde Meclis\'e yollayacak mıyız?\"

\'24 HAZİRAN, VESAYETİN BİTİRİLECEĞİ SEÇİM OLACAK\'

Kars\'a yapılacak yatırımları sıralayan Başbakan Yıldırım, 500 yataklı bir hastanenin daha yapılacağını söyledi. Karslı gençlere de yeni stat için söz veren Yıldırım, hızlı treninin ilerleyen dönemde geleceğini kaydetti.

Yıldırım, \"24 Haziran; vesayetin, darbecilerin, üstünlerin hukukunun bitirileceği, hukukun üstünlüğünü tesis edecek bir seçim olacak. 24 Haziran\'da söz de karar da doğrudan sizin olacak. Biz milletimizin bereketli ellerine güveniyoruz\" diye konuştu.

\'O GENERALİN APOLETİNİ SÖKMEK SANA MI KALDI?\'

Başbakan Binali Yıldırım, Kars mitinginin ardından helikopterle Ardahan\'a geldi. PTT Kavşağı\'nda düzenlenen mitingde kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, isim vermeden CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce\'yi eleştirdi. Yıldırım, \"PKK\'ya, DEAŞ\'a, FETÖ\'cülere el aman vermeyen, göz açtırmayan paşanın apoletini sökecekmiş. Hadi oradan, sen kimsin? Sen kimsin, o generalin apoletini sökmek, sana mı kaldı? Millet sana o yetkiyi vermez. Boşuna heveslenme. Daha dereyi görmeden paçayı sıvayanlara millet, bu fırsatı vermez. Velhasılıkelam, bunların işi karışık. Kafaları karışık, hesapları karışık, hayatları karışık. Bizim milletimiz, karışık işi sevmez. İşe bakar, hizmete bakar, kimin ne söylediğine bakar. Söze bakmaz, sözü söyleyene bakar. Recep Tayyip Erdoğan\'a bakar. Sözünün eri AK Parti\'ye bakar. Hiçbir terör örgütü, hiçbir darbe girişimi bizim bu kutlu yürüyüşümüzü asla durduramaz. Bizi millet yolundan asla döndüremez. El ele verdik, beraber olduk, bu davaya birlikte sahip olduk. Liderimiz, Cumhurbaşkanı\'mız Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında dimdik durduk, evelallah\" diye konuştu.

Ardahan\'a 16 yılda 6 katrilyon yatırım yaptıklarını belirten Başbakan Yıldırım, kente yeni müze kurulacağını söyledi. Ilgar Tüneli\'ni açacaklarını kaydeden Yıldırım, \"Türkiye- Gürcistan- Azerbaycan arasında Bakü- Tiflis- Kars demir yolunu açtık, hizmete girdi. Ardahan\'ı da bu demir yoluna bağlayacağız. Tarıma çok büyük destek sağlayacağız. 76 bin dönüm arazi suyla buluşacak. Aynı zamanda 5 milyon kilowatt saat enerji üretecek Göle Durançam Sulama Tesisi projelerini de hazırlıyoruz. Ardahan merkezde yer alan 500 dönümlük alanı tabiat parkı yapıyoruz. Ardahan, mera hayvancılığı bölgesinin merkezi olacak. Kaz ve arı yetiştirici yatırımlarını da destekleme programına aldık\" dedi.

\'PROJE TERÖR ÖRGÜTLERİ DİZE GETİREMEYECEK\'

Seçim sürecinde duruşlarını değiştirmediklerini vurgulayan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

\"Bizim yönetim anlayışımızda muhalefet ile iktidar olmazsa olmaz, birbirini tamamlar. Farklı düşünceler, inanışlar birbirimizin hakkına, hukukuna saygı göstermeye engel değil. Hamdolsun, farklılıklarımızı hep zenginlik gördük. Daha merhametli, daha gönül alıcı olmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Seçim sürecinde bu duruşumuzu değiştirmiyoruz. Geleceğin Türkiye\'si için hedeflerimizi, projelerimizi, milletimize anlatıyoruz. İnşallah, 24 Haziran seçimleri Türkiye için hayırlı neticelere vesile olacak. Bölgemizi, Ardahan\'ımızı, Ağrı\'mızı, Kars\'ımızı, Iğdır\'ımızı terörden arındırılıncaya kadar yaylasına, dağına, şehrine, ovasına rahatlıkla can korkusu olmadan bütün vatandaşlarımızın gitmesini sağlayıncaya kadar terörle mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek. Bu PKK bölücü terör örgütünün Kürt kardeşlerimle ilgili bir derdi yok. Bunların böyle bir sorunu yok. Ancak Kürt kardeşlerimin de Türklerin de Azeri kardeşlerimin de PKK gibi bir sorunu var. Bu sorunu sizin gündeminizden çıkarmak, boynumuzun borcudur. Bu mücadele, vatandaşlarımızın ve ülkemizin huzuru için verdiğimiz mücadeledir. Proje terör örgütleri, onların taşeronları, şer mihrakları hiçbir zaman bizi dize getiremeyecekler. Türkiye\'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına mutlaka sokacağız.\"

Görüntü Dökümü

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Başbakan Binali Yıldırım\' ın Kars ve Ardahan mitingindeki konuşması

Aktüel görüntüler

Bedir ALTUNOK-Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR- Alper TURGUT/KARS-ARDAHAN, (DHA)

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ESKİŞEHİR ATATÜRK STADYUMU \'MİLLET BAHÇESİ\' OLUYOR

ESKİŞEHİR\'de yapılan 33 bin kişilik yeni stadyumun ardından kullanılmayan Atatürk Stadyumu\'nun yıkılarak \'Millet Bahçesi\'ne dönüştürülmesi için Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Türk Dünyası Vakfı arasında protokol imzalandı.

Atatürk Stadyumu\'nda düzenlenen imza törenine Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve aynı zamanda Türk Dünyası Vakfı Başkanı olan Nabi Avcı, Milletvekili Emine Nur Günay, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başkanı Ergün Turan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan ile çok sayıda kişi katıldı. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak yaptığı konuşmada \"bugün Eskişehir\'imiz için çok önemli, çok güzel, çok hayırlı bir protokol imza törenini başlatıyoruz. Sayın cumhurbaşkanımız bazı illerimizde yeni yapılan statlar dolayısıyla eski statların bulundukları alanların Millet Bahçesi\'ne çevrileceği yönünde bütün milletimize bir müjde verdi. Bu illerden biri de Eskişehir ilimiz\" dedi.

TOKİ Başkanı Ergün Turan da, Türkiye\'de Toplu Konut İdaresi olarak son 5 yılda 19 tane stadyum inşaatında bulunduklarını söyledi. Bunlardan birini de Eskişehir Yeni Stadyumu olduğunu belirten Ergün Turan şöyle devam etti:

\"Bu 19 stadyumdan bir tanesi de ve gerçekten Eskişehir\'e geldim diye söylemiyorum hem mimari dizayn açısından hem büyüklük açısından hem de standartlar açısından en iyilerinden bir tanesi Eskişehir\'e yapılan stadyumumuz. Seyreden arkadaşlarımız, seyir zevkiyle de çok güzel bir stadyumdur. Bu vesileyle eski Eskişehir stadyumunun devri Toplu Konut İdaresi\'ne yapılmıştı. Çünkü bu 19 stadyum protokolünde eski stadyum yerlerini değerlendirerek, yeni stadyumların inşası vardı. Toplu Konut İdaresi verilen görev gereği bu stadyumları kendi kaynaklarıyla, ki bunlar da milletimizin kaynaklarıdır inşa edip, buraları da kısmen değerlendirip, kısmen de bu inşaları yapacaktı. Fakat, Türkiye için gerçekten ben 15 yılda belediyecilikle de uğraşmış bir kardeşinizim, Türkiye\'de şehircilik açısından bu millet bahçelerinin hepsi il merkezlerinde olan yerler zaten. Çok hayırlı bir karar verildi. TOKİ için kötü gibi gözükebilir ama Türkiye için çok hayırlı bir karar verildi. Sayın cumhurbaşkanımız hem Atatürk Havalimanı ile alakalı verdiği, ki 11 milyon metrekare bir alandır, dünyada bu ölçekte bildiğimiz birkaç tane park var. Onunla birlikte Eskişehir stadyumunu da sayarak yerlerinin millet bahçesine çevrilmesi. Yani üstündeki bütün tartışmalar bitmiş oldu. Bu bütün stadyumlarla alakalı. Sayın bakanımızda sağolsun hem İstanbul\'da gelip bizimle görüşme nezaketi gösterdi: Ankara\'da sın bir hafta 10 gündür yoğun görüşmeler yaptık. Protokol hazırlıklarımızı yaptık. Valimiz ve ekibiyle görüştük ve İnşallah Millet bahçeleri olarak ifade edilen statların geri dönüşümü ile elde edilecek millet bahçelerinin ilk yıkımını İnşallah Eskişehir\'e gelerek, şimdi ilk protokolünü imzalayacağız. Yıkımına valiliğimiz hemen başlayacak, ondan sonra bu millet bahçesinin yapımı da Türk Dünyası Kültür Vakfı ile beraber Toplu Konut İdaresi teknik desteği ile bir inşaat süreci başlamış olacak.\"

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Türk Dünyası Vakfı Başkanı Nabi Avcı ise \"Bugün böyle güzel bir günde çok güzel bir vesileyle bir araya geldik. Ben öncelikle sayın cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Sadece Eskişehir\'in eski stadını değil, pek çok vilayetimizdeki eski statları millet bahçesine dönüştürülmesi konusundaki iradesinin Türkiye\'nin şehircilik tarihine yeni bir dönem açacağına inanıyorum. Zatı devletlerine bir kere daha hem Eskişehir adına hem diğer vilayetler adına çok teşekkür ediyorum. TOKİ\'ye çok teşekkür ediyorum. Stat yapımıyla ilgili projenin başından beri TOKİ ile çok uyumlu bir işbirliği yaptık. 135 milyon liraya mal olan stadımızın 125 milyon lirasını Türk Dünyası Kültür Ajansı olarak biz TOKİ\'ye ödedik. Böylece eski stat yerimiz yapılaşmadan her hangi bir gelir getirici yapılaşma sürecinden kurtulmuş oldu. Burayı şehir halkının, Eskişehir halkının istifadesine sunacağımız bir alan olarak başından beri hep böyle tasarladık. Şehir parkı olarak yapılacağını söyledik. Sayın cumhurbaşkanımızın da son açıklamalarıyla da netleştiği üzere burası Eskişehir\'in Millet Bahçesi olacak\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Özdemir Çakacak, TOKİ Başkanı Ergün Turan ve Milletvekili Nabi Avcı \'Millet Bahçesi\' protokolünü imzaladı.

Görüntü dökümü:

-Stadyumdaki protokol törenine katılanların,

-Vali Özdemir Çakacak\'ın konuşması,

-TOKİ Başkanı Ergün Turan\'ın konuşması,

-Milletvekili Nabi Avcı\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHA

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ADANA\'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

ADANA\'nın Pozantı ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetteki Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, Ahmet Yılmaz ise yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Adana-Pozantı- Niğde otoyolunda meydana geldi. 01 DGJ 46 plakalı kamyonet, henüz belirlenemeyen bir sebeple, bariyerleri aşarak şarampole uçtu. Araçta bulunan Mesut Başoğlu yaşamını yitirirken, sürücü Ahmet Yılmaz ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Adana\'daki Balcalı Hastanesi\'ne kaldırılan Ahmet Yılmaz tedaviye alınırken, yaşamını yitiren Mesut Başoğlu\'nun cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yapan aracın görüntüsü

- Otoyoldan geçen araçların görüntüsü

- Olay yeri ekibinin inceleme yapması

- Polislerin cenazeyi ceset torbasında tabuta taşıması

SÜRE: 02\'19\" BOYUT: 142 MB

Haber-Kamera: Onur Can Bulat (POZANTI), Adana, (DHA)

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AK PARTİ\'Lİ ÜNAL: KANDİL\'E OPERASYONUN MART AYINDA BAŞLADIĞINDAN HABERİ YOK



AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, muhalefeti eleştirerek, \"Diyorlar ki \'Kandil\'de ne işimiz var?\' \'Seçime 16 gün kala Kandil\'e operasyon mu yapılır?\'. Adamın Kandil\'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok. Zeytin Dalı\'nı bitirir bitirmez Irak\'a geçtik\" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ta vergi müfettişleriyle sahurda bir araya geldi. AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile milletvekili adaylarının da katıldığı programda konuşan Ünal, muhalefetin eski Türkiye\'yi vadettiğini söyledi. Ünal, eski Türkiye\'yi kâbus diye niteleyerek şöyle konuştu:

\"Bu adamlar bize eski Türkiye\'yi vadediyor. Diyorlar ki \'Biz tekrardan eski Türkiye\'yi getireceğiz\'. Hangi Türkiye? \'Adile Naşit\'in ninni okuduğu Türkiye çok güzel bir Türkiye\'ydi.\' Valla o Türkiye sizin için çok güzel bir Türkiye olabilir ama o Türkiye bizim için tam bir kâbustu. Başörtülü annelerin asker evlatlarının yemin törenine katılamadığı bir Türkiye\'ydi. Parası olmayanların hastane kapılarında olduğu bir Türkiye\'ydi. Çaresizliğin, yokluğun, pirincin, çayın, yağın karaborsada, dükkanların tezgah altlarında satıldığı bir Türkiye\'ydi. Yani sizin için bu Türkiye keyifli ve güzel olabilir de o Türkiye bizim için hiç de öyle keyifli değildi. Biz Ferdi Tayfur dinlerdik, Orhan Gencebay dinlerdik. Niye? Çünkü acılarımız vardı. Arabesk niye vardı? Çünkü bizim çok acılarımız vardı. Bir ara hatırlıyor musunuz devlet \'acısız arabesk\' diye Hakkı Bulut\'a bir şey yaptırmaya kalkıştı. Eğer toplumda acı varsa, müziği o acı şekillendirir. Bugün niye arabesk yok? Bugün diyoruz ki \'pop müzik\'. Pop müzik var, çünkü artık acıyı karşılık hale getirecek bir müzik türü kalmadı. Hatta o yılların filmlerine bakın. O yılların filmleri nasıl filmlerdi? İşte minibüsçülerin, kamyoncuların ya da fakir oğlan zengin kız, zengin kız fakir oğlan. Ama bugünkü dizilere, filmlere bakın, bugün dizilerde, filmlerde öyle acılar yok.\"

\'KANDİL\'E OPERASYONUN MART\'TA BAŞLADIĞINDAN HABERİ YOK\'

16 yıl boyunca hem tavaf yapıp hem de şeytan taşlarken büyük bir diriliş gerçekleştirdiklerini kaydeden Ünal, 24 Haziran\'da da büyük bir şahlanış ve direniş gerçekleştireceklerini söyledi. Ünal, \"Ama bakıyorsunuz içeride birileri sistematik olarak Türkye\'nin kültürüyle, Türkiye\'nin mesela savunma sanayindeki gelişimiyle alay ediyorlar, bilinçli olarak oraya saldırıyorlar. Nereye saldırırlarsa saldırsınlar artık bu millet gözünü açtı, uyandı, her şeyin farkında. Şimdi kalkmış diyorlar ki \'Kandil\'de ne işimiz var?\' \'Seçime 16 gün kala Kandil\'e operasyon mu yapılır?\' diyor. Adamın Kandil\'e operasyonun Mart ayında başladığından haberi yok. Biz Zeytin Dalı\'nı bitirir bitirmez nereye geçtik hemen, Irak\'a geçtik. \'Kimin ağzıyla konuşuyor?\' diye bakıyorsun, vallahi bizim ağzımızla konuşmadıkları kesin. Yani bu milletin durduğu pozisyondan konuşmadıkları kesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sahurdan detay

- Mahir Ünal\'ın konuşması

- Mahir Ünal\'a hediye verilmesi

Haber: Ömer KOÇ Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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LİSELİ ATAKAN, DOĞUM GÜNÜNDE DENİZDE KAYBOLDU

TRABZON\'un Vakfıkebir ilçesinde lise son sınıf öğrencisi Atakan Biber (18) serinlemek için girdiği denizde kayboldu. Doğum gününde kaybolan Atakan\'ı bulmak için denizde arama çalışması başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde Vakfıkebir ilçesi sahilinde meydana geldi. Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biber, arkadaşları ile serinlemek için denize girdi. Atakan, bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı, ardından gözden kayboldu. Gencin arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bildirdi. Bölgeye gelen dalgıç ekipleri, denizde kaybolan Atakan Biber için arama çalışması başlattı. Kıyıda toplanan vatandaşlar da arama çalışmalarını izledi.

Liseden bu yıl mezun olmaya hazırlanan ve polis olma hayali kuran Atakan Biber\'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi. Arkadaşları ile doğum günü kutlaması için sahile gittiği öğrenilen Atakan\'ın bu sırada denize girdiği belirtildi.

HELİKOPTERLE ARANIYOR

Denizde kaybolan Atakan Biber\'i arama çalışmaları için bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait helikopter havadan, tekneler ise denizde yüzeyi tarıyor. 6 kişilik dağlıç ekibi de dalış gerçekleştirdiği denizde kayıp Atakan\'ı arıyor. Kıyıda toplanan kalabalık ta arama çalışmalarını izliyor.

Oğlunun denizde kaybolduğu haberini alan anne Nurdan ile baba Ahmet Biber sahile geldi. Acı haberle yıkılan gözü yaşlı aile kıyıda oğullarından gelecek haberi beklemeye başladı.

Atakan Biber\'in dedesi Muhammet Biber de torununun denize gittiğinden haberleri olmadığını belirterek \"Ailesinden gizli gelmiş. Denizde kaybolduğunu öğrendik. Çok üzgünüzö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Denizde arama çalışmaları

-Helikopterden detay

-Aileden detay

-Kıyıda toplananlar

-Dede ile röp.

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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AVUSTRALYALI HASTA ŞİFAYI İZMİR\'DE BULDU

AVUSTRALYA\'da yaşayan 75 yaşındaki Leslie Joseph Howard\'a, donörü ile birlikte geldiği İzmir\'deki Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde karaciğer nakli yapıldı.

İngiliz vatandaşı olan ve Avustralya\'da yaşayan Leslie Joseph Howard, Ege Üniversitesi Hastanesi\'nde yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Canlı vericiden ameliyatların pek yaygın olmadığı Avustralya\'dan çıkıp birkaç ülke gezen ve uygun nakil yapılabilecek bir ortam arayan Howard, şifasını İzmir\'de buldu. Kendisini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli ekibininin deneyimli ellerine emanet eden Leslie Joseph Howard, şimdi taburcu edileceği günü bekliyor.

Ameliyat ekibinin Doç. Dr. Murat Zeytunlu, Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ve Prof. Dr. Sezgin Ulukaya\'dan oluştuğunu söyleyen Prof. Dr. Zeki Karasu, hastanın daha önce Hindistan ve İtalya\'nın ardından rotasını Türkiye\'ye çevirdiğini ve Ege Üniversitesi Hastanesi\'ni tercih ettiğini anlattı. Avustralya\'da canlı verici ameliyatının pek yapılamadığını belirten Karasu, \"Hasta yeğeni olan vericisiyle birlikte hastanemize geldi. Gerekli tetkiklerin ardından dün (çarşamba) başarılı bir operasyon yapıldı. Sağlık alanında daha önce Suriye, Kuveyt, Irak, Lübnan gibi ülkelerden gelip karaciğer nakli yapılan hastalarımız olmuştu. Ama batı ülkelerinden hastaların gelip Türkiye\'yi tercih etmesi pek bilinen birşey değil\" dedi.

Türkiye\'nin sağlık hizmetleri açısından çok iyi bir noktada olduğunu ifade eden Dr. Zeki Karasu, bu alanda farklı açılımların yapıldığı bir dönemde organ nakillerindeki başarının da yüz güldürdüğünü söyledi. Türkiye\'nin sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Karasu, \"Ülkemiz hastane sayısı ve hastanelerin alt yapısı açısından çok iyi durumda. Yalnızca doğudaki ülkelerden değil batıdaki ülkelerden gelen hastalara da hizmet vermiş oluyoruz. Türk doktorları olarak gururlanıyor ve elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

15 GÜN İÇİNDE TABURCU OLACAK

Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp de hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

\"Ege Üniversitesi olarak yüksek deneyime sahibiz. Donörle ilgili tetkiklerimiz 3 gün sürdü. Kendi ülkesinde donörün uyumu için bazı tetkikler yapılmış ama biz de gerekli incelemeyi yaptık. 15 gün içinde taburcu etmeyi planlıyoruz. Bundan sonra hayatına başkasının karaciğerinden bir parçayla devam edecek. Çok daha düzenli bir hayatı olmalı. Gerekli uyarılarımızı yapacağız.\"

\"SADECE BURAYA GÜVENDİM\"

Leslie Joseph Howard da Türkiye\'de bulunduğu için yaşadığı memnuniyeti dile getirdi ve \"Türkiye\'yi bu alanda profesyonel olarak görüyorum. Birçok ülkeyi ziyaret ettim fakat profesyonellik anlamında sadece buraya güvendim. Hindistan, İtalya gibi birçok farklı ülkeye gitmiştim ama burayı beğendim. Şu an burada olmaktan mutluyum ve ekibin gözlerine baktığımda beni anladıklarını ve profesyonel olduklarını görüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hasta Leslie Joseph Howard\'dan detay görüntü,

-Prof. Dr. Zeki Karasu ile röp,

-Doç. Dr. Ömer Vedat Ünalp ile röp,

-Hastaneden detay görüntü.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)

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KONYA\'DA TRAKTÖR DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ

KONYA\'da traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Yakup Birer (72) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Aşıklar Mahallesi Salalı Yaylası Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup Birer yönetimindeki 42 KV 244 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Birer ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakup Birer, sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Birer\'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü:

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- Kaza yeri detay

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)

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