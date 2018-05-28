DHA YURT BÜLTENİ-14

1)KORUMALARIN SAHNEDEN İNDİRDİĞİ VATANDAŞ İNCE’DEN ÖZÜR DİLEDİ

İNCE DE KORUMASININ İTTİĞİ KİŞİDEN ÖZÜR DİLEDİ

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin İzmir’deki programında sahneye selfie çektirmek için çıkan İsmail Kalkan’ın (39) korumalar tarafından sahneden indirilmesinin ardından İnce, o vatandaşı arayıp özür diledi. Aynı zamanda parti üyesi olan Kalkan, bir anlık heyecanla sahneye çıktığını belirterek İnce’den özür diledi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında pazar günü İzmir’e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nın Çiğli’deki açılışında İsmail Kalkan isimli bir vatandaş İnce’yle selfie çektirmek için sahneye çıktı. Korumalara rağmen İnce’ye ulaşan Kalkan, hayranı olduğu cumhurbaşkanı adayı İnce’yle fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekilmesinin ardından Kalkan, İnce’nin korumaları tarafından sahneden indirildi. Bu anların görüntüleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Korumaların Kalkan’a karşı sert tavrı ise tepki çekti. Bunun üzerine İnce, Kalkan’ı telefonla arayıp özür diledi. İnce, telefon görüşmesinde “Sahneye çıkınca koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onların adına, yok sen özür dileme. Kusura bakma olur mu. Haydi bütün aileye selam söyle\" dedi.

İnce’nin kendisini arayıp özür dilemesinden dolayı mahçup olduğunu söyleyen Bayraklı Belediyesi\'nde işçi olarak çalışan CHP üyesi İsmail Kalkan, DHA\'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Ben Muharrem İnce’ye büyük hayranlık duyuyorum. Kendisini çok seviyorum. Bir anlık heyecanla sahneye fırladım, fotoğraf çektirmek için. Oradaki görevli arkadaşları zor durumda bıraktığım için başta cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce ve görevli arkadaşlardan kendilerini zor durumda bıraktığım için ben özür dilerim. Kendisi de beni arayıp özür dileyerek halkın cumhurbaşkanı olduğunu gösterdi. Çok heyecanlandım, ben özür diledim. Bu partinin üyesiyim. Bir anlık heyecandan dolayı böyle bir şey yaşandı. Kendisine beni aradığı için teşekkür ederim. 24 Haziran’da hepimizin cumhurbaşkanı olacak.\"

İNCE, KORUMASININ İTTİĞİ KİŞİDEN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Muharrem İnce, Balıkesir Merkez Havaalimanı\'nda, İzmir Çiğli\'deki dünkü mitinginde sahnede kendisi ile selfie çekilirken korumasının iterek sert davrandığı İsmail Kalkan\'ı telefonla arayıp özür diledi.İnce, telefonla görüştüğü Kalkan\'a, \"Koruma arkadaşlar sana biraz sert davranmışlar. Benim yanımda çalışanların da sorumluluğu da bana aittir. Ben özür diliyorum onlar adına. Kusura bakma olur mu? Bütün aileye selam söyle. Olmasını istemezdim böyle bir şeyin ama olmuş artık, ne yapalım. Görüşmek üzere, hoşçakal\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İsmail Kalkan’ın sahneden indirilmesi

- İsmail Kalkan’ın açıklaması

-Muharrem İnce nin vatandaştan özür dilemesi

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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2)FETÖ\'NÜN \'ALTIN ÇOCUĞU\'NUN HAKİM EŞİ TUTUKLANDI

SAMSUN Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Eskişehir\'de gözaltına alınan meslekten ihraç hakim Sevda Güven, tutuklandı. Örgütün \'Altın Çocuklar\' adını verdiği emniyet yapılanmasında yer alan Sevda Güven\'in eşi de aynı soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranırken, görev yaptığı Ordu\'nun Mesudiye ilçesinde firar eden meslekten ihraç hakim Sevda Güven ve örgütün \'Altın Çocuklar\' adını verdiği emniyet yapılanmasında yer alan eşi, Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde İstihbarat eski Müdürü Zeki Güven, 22 Mayıs\'ta Eskişehir\'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Zeki Güven, Eskişehir\'de \'terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan\' tutuklandı. Eşi Sevda Güven ise ifadesi için Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve bugün adliye sevk edilen Sevda Güven, çıkartıldığı mahkeme tarafından \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' tutuklandı.

Sevda Güven\'in Mesudiye\'de hakim olarak görev yaparken, eşinin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalaması çıktığı zaman görevi bırakıp firar ettiği ve çiftin yakalanmamak için büyük şehirlere kaçarak sık sık adres değiştirdikleri öğrenildi.

Görüntü dökümü

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-Şüphelinin emniyetten çıkışı ve polis otosuna bindirilmesi

-Polis otosunun gidişi

-Emniyetteden detay

-Adliyeden detay

(Süre: 01.15 dk) - (Boyut: 40.13 MB)

Haber-Kamera:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

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Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlık kurbanı (EK)

3)BÜYÜKŞEHİR ÇALIŞMA BAŞLATTI

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde viraneye dönmüş haliyle gündeme gelen Manavgat Şehitler Ormanı\'nda temizlik çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Manavgat Hizmet Birimi\'ne bağlı Temizlik İşleri ekipleri alanda temizlik yaparken, kapının girişindeki ağaçlar budandı, yerdeki otlar temizlendi ve yıkılan heykeller de kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Temizlenen alandan görüntüler

(Haber- Kamera Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)