DHA YURT BÜLTENİ-14

Otomobil ikiye bölündü: 3 ölü,2 yaralı (1)

Kahramanmaraş\'ta tomruk yüklü kamyona arkadan çarpıp ikiye bölünen otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Malatya\'da tatlıcılardan Antep fıstığı boykotu



MALATYA\'da tatlı üreticileri, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmayıp boykot kararı aldı.

Kentte dün bir grup tatlı üreticisi, Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto etmek amacıyla bu ürünlü tatlıları satmama kararı aldı. Tattlıcı esnafı bugün itibariyle Antep fıstıklı tatlı üretmedi. Baklavada ve birçok üründe kullanılan Antep fıstığındaki fiyat artışını protesto eden kentteki tatlı üreticileri bu ürünle kullanılan tatlıları satmayıp, Malatya\'dan dünyaya ihracat edilen kayısılı ve kayısı iç çekirdekli tatlılar üretip satıyor. Tatlıcıya gelip, fıstıklı tatlıların satılmadığını duyan vatandaşlarsa, esnafa destek olmak amacıyla cevizli, kaymaklı ve kayısılı tatlıları tercih ediyor. Bazı vatandaşlar tatlıcı esnafın camında asılı olan \'Malatya\'da fıstığa boykot\' yazısını görüp özellikle fıstıksız tatlılar alıyor.

Kentte 20 yıldır tatlıcılık yapan Sedat Alpkıray, stokçunun 50-60 liraya köylüden alıp 220 TL\'ye bugün kendilerine satmaya çalıştıklarını belirterek, \"Fıstığı protesto etmek için, buna dur demek için bugün itibariyle Malatya\'daki tüm tatlıcılar olarak iş yerlerimizde fıstıklı hiçbir ürün bulundurmuyoruz. Onun yerine farklı alternatif tatlı çeşitleriyle hizmet vermeye devam ediyor\" dedi.

BAKLAVADA ANTEP FISTIĞI YERİNE KAYISI ÇEKİRDEĞİ

Alpkıray, kentte yaşayan esnaf olarak Malatya\'nın kayısısı bütün Türkiye\'de, bütün dünyada 1 numara olduğunu ifade ederek, \"Kayısılı ürün yapmaya başladık. Zaten daha öncede kayısılı ürün yarışmasında Türkiye 1\'inciliği derecesi almıştık. Bugün kayısılı ürünleri tekrar tezgâhlarımıza çıkardık. Fıstığa alternatif olarak kayısımızla devam edeceğiz inşallah. Yine tatlılarımızı süslemek için kayısı çekirdeğiyle de süsleyebiliriz. Natürel gün kurusu kayısıyla da çok lezzetli ve sağlıklı tatlarla devam edeceğiz üretimlerimize\" şeklinde konuştu.

Kentteki tatlıcı esnafına gelen vatandaşlardan Kaan Koca da, önceden fıstıklı tatlı aldıklarını kaydederek, \"Ne yazık ki fıstığın kilosu 220 lirayı vurunca tatlıcı abilerimiz fıstığı boykot ettiği için şuanda kayısı çekirdekli ürünleri tercih ediyorum\" diye konuştu.

Kentte 30 yıldır tatlıcılık yapan bir işletmeci Vedat Salik de son zamanlarda fıstığa gelen aşırı fiyat artışından dolayı esnaf olarak Malatya\'da fıstıklı ürün satmamaya başladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

\"Malum sezonda fıstığın kilosu köylüde çiftçilerden 60 liraya alınan bugün fıstık 210-220 liraya kadar çıktı. Bunu da biz boykot etmek adına fıstıklı ürünü çıkartmayacağız, satmayacağız. Malatya\'nın bilinen kayısısı var, kayısı çekirdeğinden, cevizden, fındıktan bu tür ürünlerle tatlı çeşitlerimizi devam ettireceğiz. Vatandaşlar ilk başta tepki gösterdiler ama bunun fırsatçıların önüne geçmek adına onlarda sağ olsunlar anlayışla karşılıyorlar. Fıstık yerine cevizli, kayısı çekirdekli, fındıklı tatlı çeşitlerinden alıyorlar. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Satışlarımızda herhangi bir düşüş yok.\"

Vatandaşlardan Sefa Koca ise ramazan ayında çok fazla tatlı tüketildiğini ifade ederek, \"Tüketim aşamasında son zamanlarda tatlıcı esnafımızın yanına geldiğimizde tatlıda özellikle fıstığı tercih ederken şu anda fıstıklı tercih edemiyoruz. Bunun sebebiyle ilgili tatlıcı esnafımıza sorduk tatlıcı esnaflarının fıstık fiyatlarının fazlasıyla yüksek olduğunu devletinde buna müdahale etmediğini düşündüğümüz için artık fıstıklı tercih etmiyoruz. Malatya ilimizin kayısılı ve kayısı çekirdekli olarak üretmiş olduğu baklava olabilir bu, kadayıf olabilir sütlü özellikle çekirdekli olarak yapılıyor. Ben hatta dün akşam evime iftara götürdüm, gayet güzeldi\" diye konuştu.

İş makinesinin altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

KARAMAN\'da geri manevra yapan iş makinesinin altında kalan motosikletin sürücüsü Adnan Emek (60) yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün 15.00 sıralarında Beyazket Mahallesi\'nde bulunan yolda meydana geldi. İddiaya göre, Karaman Belediyesine ait greyder ile yolda çalışma yapmakta olan Musa Gülen (52) geri manevra yaptığı sırada Adnan Emek\'in kullandığı 70 EH 189 plakalı motosiklete çarptı. Motosiklete çarptığının farkında olmayan Gülen, greyder ile motosikletin ve Adnan Emek\'in üzerinden geçti. Kaza yaptığını daha sonra fark eden Gülen, polisten ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrol sonucu Adnan Emek\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Adnan Emek\'in cesedi olay yeri inceleme ekibi ve savcının yaptığı incelemelerin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı.

Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının temsili töreni yapıldı (2)

19 MAYIS COSKUYLA KUTLANDI

Samsun\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı Valilik önündeki alanda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Vali Osman Kaymak konuşma yaptı. Ardından Vali Kaymak\'a Selanik\'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün evinden getirilen toprak ile Balkanlardaki Türkleri temsilen bir Türk bayrağı takdim edildi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Iğdır İl Temsilciliği\'nin bisiklet sporcularının Iğdır\'dan Samsun\'a getirdikleri Türk bayrağı da Vali Kaymak\'a verildi. Mehteran takımının yaptığı gösteri büyük alkış aldı. Halk oyunu ekibinin gösterisinin sonrasında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün sporcularının yaptığı spor gösterileri beğeni topladı. Ayrıca 19 Mayıs Lisesi Mezunları ve Öğrencileri Hava Merasim Bölüğü\'nün yaptığı ritim gösterisi de coşkuyu artırdı. Tırmanma sporu ile ilgilenen öğrencilerin alandaki platformun üzerine halatlarla çıkıp Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün posteri ile Türk bayrağını platformdan aşağı indirmesi ise büyük alkış aldı. Kutlama programı sırasında renkli görüntüler oluştu.

Artvin\'e 50 bin zeytin fidanı dikildi

ARTVİN’de \"7’den 70’e her ferdin bir dikili ağacı olsun\" sloganıyla başlatılan kapmanya kapsamında 50 bin zeytin fidanı toprakla buluştu.

Kentte yeşile verilen önemin her geçen gün daha da artması amacıyla, \"7’den 70’e her ferdin bir dikili ağacı olsun\" sloganıyla başlatılan fidan dikimi kampanyası sürüyor. Kampanya kapsamında Borçka-Artvin karayolunun 4’üncü kilometresinde ‘Zeytin Bahçesi’ fidan dikimi için tören düzenlendi. Törene Artvin Valisi Ömer Doğanay ve eşi Esma Doğanay, Borçka Kaymakamı Hasan Meşeli, Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan, Artvin Zihinsel Engelliler Dernek Başkanı Hatice Nur Ersöz, engelliler ile aileleri ve vatandaşlar katıldı.

HEDEF 100 BİN ZEYTİN FİDANI

Artvin Valisi Ömer Doğanay, 50 bin olan zeytin agacı fidanını toplamda 100 bin fidana çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, özellikle çocuklara çekirdekten ağaç sevgisini aşıladıklarını söyledi. Vali Doğanay, “İnsan sağlığına faydalı olan hem Kuran-ı Kerim’de üzerine yemin edilen zeytin ağacına çok önem veriyoruz. Zeytin dikilebilecek her alana zeytin fidanı ile donatıyoruz. Bu kampanyaya herkesin destek olmasını istiyorumö dedi.

Öte yandan bölge haklının yanı sıra kentte özel şirketlerler de başlatılan kampanyaya destek verdi. Bazı işletmelerin 600 bine yakın fidan diktikleri kentte bu sayısı giderek artırmayı görev edindiklerini ifade etti.

