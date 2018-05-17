DHA YURT BÜLTENİ-14

CHP’li vekiller kazada yaralandı

BOLU’da TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan otomobildeki CHP’li milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Gerede ilçesine geçişinde bulunan Asım Çavuşoğlu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yarın Tekirdağ’da ve Kırklareli’nde düzenleyeceği mitinglere katılmak için Ankara’dan yola çıkan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun içinde bulunduğu 39 BH 312 plakalı lüks otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada meclisin şoförü olan araç sürücüsü yara almazken, arka koltukta oturan milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Vecdi Gündoğdu yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da vekilleri hastanede ziyaret etti. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan kazayla ilgili olarak, \"Bugün Ankara’dan Trakya’ya giden Edirne milletvekilimiz Sayın Okan Gaytancıoğlu ile Kırklareli milletvekilimiz Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın bulunduğu araç yoğun yağmur sebebiyle kaymış, birkaç defa dönmüş ve bariyerlere çarpmış. Bunun sonucunda her iki milletvekilimiz de çok şükür hafif yaralı olarak bu kazayı atlattılar. Ben az önce kendileri ile görüştüm. Tomografileri çekiliyor. Bir tanesinin tomografileri temiz çıktı. Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu’nun başına hafif bir dikiş atılacak sadece. Vecdi Gündoğdu arkadaşımızın da burnuna bir darbe gelmiş. Bir de bacağında bir darbe var. Onun da tetkikleri yapılıyor. Ama doktorlarımızın söylediğine göre çok şükür hayati tehlikeleri yok. Dün meclis tatile girdi yarın da Cumhurbaşkanı adayımız Muharrem İnce’nin hem Tekirdağ hem de Kırklareli’nde mitingi vardı. Bu mitinge katılmak için biraz da erken hareket etmişler Allah korumuş\" dedi.

Kazadan hafif yaralı kurtulan Vecdi Gündoğdu ise, \"Yağmurlu havada gittiğimiz için dolayısıyla su birikintisi olmuş oraya girince neticede arabayı savurdu. O şekilde oldu\" diyerek kazayı anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tanju Özcan ile röportaj

-Vecdi Gündoğdu’nun kazayı anlatması

-Kaza yapan aracın fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Motosikletle sulama kanaletine düşen Suriyeli 2 kişi öldü



ADANA\'da sulama kanaletine düşen motosiklette bulunan iki Suriye vatandaşı hayatını kaybetti.

Olay, bugün Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi Haşım Dalgıç Bulvarı\'nda meydana geldi. Suriye vatandaşı bir kadın ve erkeğin üzerinde olduğu motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanaletine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili çevrede güvenlik kamerası görüntüleri araştırırken, olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza sonrası motorsikletin son hali

- Yerdeki cesetlerin uzaktan görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)

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Motosikletli iki kişinin açtığı ateşle yaralandı

Hatay\'ın İskenderun ilçesinde motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu bankada bulunan bir müşteri hafif yaralandı.

5 Temmuz Caddesi\'nde seyir halindeki motosiklette bulunan kimliği belirsiz iki kişi tarafından caddedeki bir iş yerine doğru tabancayla ateş açıldı. 7-8 el ateş açıldığı öğrenilen saldırıda özel bir bankada bulunan müşteri boynundan hafif yaralandı. 112 sağlık ekipleri yaralı vatandaşa bankada müdahale etti. Yaralı banka müşterisi tedavisini ardından yürüyerek ayrıldı.

Öte yandan silahlı sayldırı sırasında park halindeki araçlara isabet eden kurşunlar ve kovanları ile ilgili polis olay yerinde inceleme yaparken, saldırganlar hakkında polis araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinde araçlardan görüntü

- Kalabalık ve polisler

- aracın kırılan cam ve kurşun izleri ile olay yeri

- Banka içerisinde yaralı vatandaşa müdahele edilmesi

- Yaralı vatandaşın bankadan çıkarak arcına gitmesi

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay),(DHA)

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Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

BOLU’da, otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Fatih Demirci(20) yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Sanayi Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kavşakta dönüş yapan Müyesser Orancı yönetimindeki 14 EM 054 plakalı otomobil, Fatih Demirci\'nin kullandığı 14 GE 851 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Fatih Demirci yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı. Demirci başında kask bulunduğu için kazayı yalnızca ayağındaki kırıkla atlattı. Otomobil sürücüsü Müyesser Orancı da büyük üzüntü yaşadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçların görüntüsü

-Yaralıya müdahale edilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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