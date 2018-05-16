DHA YURT BÜLTENİ-14

\'Marş\' krizine neden olan okul müdürü: Yapılanlar yıpratmaya yönelik (2)

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir\'in en eski okullarından Atatürk Lisesi\'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin, Onuncu Yıl ve İzmir Marşı okumasına engel olmak istediği ileri sürülen okul müdürü Selamettin Demirhan hakkında idari soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı\'nca müfettiş görevlendirildiği, olayın araştırılacağı belirtildi.

Öte yandan Atatürk Lisesi Mezunları Derneği üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 500 kişi, bugün okulun giriş kapısında bir araya gelerek, İzmir Marşı\'nı okudu. Katılanların çoğu, ellerinde Atatürk resimli Türk bayrağı taşıdı. Bazı kadınların Atatürk resimli tişört giyip, kalpak taktığı görüldü. Protestoya CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Koray Ükünç, CHP İzmir milletvekilleri Tacettin Bayır, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel ve milletvekili aday adayı DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Mezunlar Derneği Başkanı Murat Saraç, şunları söyledi:

\"Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı son derece üzgünüz. Kurtuluş Savaşı\'na ve Mustafa Kemal Atatürk\'e adanmış marşların altında siyasi nedenler aramak, bu ülkenin geleceğini şekillendirecek gençlerin anlık tepkilerini bastırmaya çalışmak abesle iştigaldir. Bu olayı bireysel bir hata, anlık bir gelişme veya yanlış anlaşılma olarak görebilmeyi çok isterdik. Bu noktada idareden gelecek bir telefonu, bu gençlerden dilenecek kuru bir özrü bile kabul edebilirdik. Ancak son dönemlerde okulumuzda art arda yaşananları hatırladıkça bu olayın da nedenlerini ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz ve artık yeter diyoruz. Çünkü bu, kişisel hatalardan kaynaklanan değil; zihniyet sorunudur. Bu yöndeki tavrımızın net ve kesin olduğunu tüm kamuoyuna bildiririz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Basın açıklamasından görüntü.

- Katılanlardan görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR (DHA)

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AYRILAN SEVGİLİLER KÖPEK İÇİN MAHKEMELİK OLDU (EK)

EZGİ\'NİN AVUKATI: MARLEY BİZİM KÖPEĞİMİZ

Eskişehir\'de üniversite öğrencisi Osman Orhan Baçaru, Golden Retriever cinsi 3,5 yaşındaki \'Marley\' isimli köpeğini geri vermediği iddiasıyla yaklaşık 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Ezgi Bölükbaşı hakkında 3\'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne açtığı dava ile ilgili olarak, Ezgi Bölükbaşı\'nın avukatı Buket Ünlü Hatip konuştu. Avukat Hatip, \"Müvekkilim Ezgi, \'Marley\'in gerçek sahibidir\" dedi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Ezgi Bölükbaşı\'nın avukatı olduğunu belirten ve daha önce 3 dönem Eskişehir Bürosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanlığı da yapan Buket Ünlü Hatip, şunları söyledi:

\"Yine Eskişehir, yine bir hayvan davası. Bunu halk diliyle tabir edersek, genelde haberlerde de bu şekilde çıkıyor, vatandaşlar daha iyi anlıyor. \'Köpek için velayet davası\' olarak değerlendirebiliriz. Hatırlarsınız yıllar önce buna benzer bir olay Sertab Erener ve Levent Yüksel boşandığı zaman köpeklerini paylaşamamışlardı. Türkiye\'de bir gündem olmuştu. Burada da iki üniversite öğrencisinin köpeği paylaşamaması söz konusu. Müvekkili olduğum Ezgi, \'Marley\'i 2,5 aylıkken aldı, sahiplendi, büyüttü, ona evladı gibi baktı. Davacı taraftan önce hırsızlıkla suçlandı Ezgi. Güveni kötüye kullanmakla suçlandı. Ama bu talepleri boşa çıktı. Çünkü Ezgi\'nin hırsızlık yapmadığı, güveni kötüye kullanmadığı takipsizlikle sonuçlandı. Bununla ilgili bir ceza davası açamadılar. Şimdi hukuki boyutunu deniyorlar. \'Bu köpek kimindir, Ezgi\'nin mi Osman\'ın mı?\' şeklinde bir dava görülüyor. Hayvan hakları bakımından böyle bir davada olmaktan gururluyum, mutluyum. Bir tane kediye, köpeğe sahip bulanamazken iki kişi tarafından paylaşılamaması gibi güzel bir durum söz konusu esasına bakacak olursak. Bir hukukçu olarak böyle bir davada olmaktan dolayı mutluyum ama olayın iç kısmına gelecek olursak da Ezgi, \'Marley\'in gerçek sahibi. En başından itibaren bakımını, kısırlaştırılmasını, eğitimini, tüm masraflarını Ezgi yapıyor. Bir erkek arkadaşı oluyor, erkek arkadaşı Ezgi ile ilişki yaşadıktan sonra tabi ki köpeği kendisi de seviyor olabilir, bir şey diyemeyeceğim. Aslında bir hayvan hakkı görünümü sevgisi altında biraz da kadına şiddet durumu söz konusu. Çünkü Ezgi mağdur durumda. Tehdit edildi, korkutuldu. Dolayısıyla aynı zamanda kadına şiddet de var burada. Köpek kullanılarak bir noktada Ezgi burada mağdur edilmek isteniyor. Ama hayvan haklarının tartışılması ve gündemde tutulması açısından içinde olmaktan mutluluk duyduğum bir dava. Ayın 25\'ini heyecanla bekliyoruz.\"

\'MARLEY BİZDE KALACAK\'

Avukat Buket Ünlü Hatip şöyle devam etti:

\"Onlar diyor ki \'Marley bizim köpeğimiz, Ezgi\'den köpek alınsın bize verilsin.\' Biz de \'Hayır\' diyoruz. \'Marley\' bizim köpeğimiz, bizde kalacak. Şimdi bununla ilgili olarak Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde bir dava açıldı. \'Marley\'in kime ait olduğu tespit edilecek. Ama \'Marley\'in aşı karnesi, sahiplenmesi en başından itibaren bizde. Çünkü gerçekten Ezgi köpeğin sahibi. Ezgi Eskişehir\'de bir üniversite öğrencisi, bir ara köpeğini sahiplendirmeyi düşündüğünü kendisi dile getiriyor zaten. Bu süreçte Osman\'la tanışıyorlar. Ancak Ezgi\'nin fiili anlamda sahiplendirmesi söz konusu değil. Hukuki anlamda da bir sahiplendirme yok. Herkes düşünebilir. Önemli olan bunun fiilen icraatını gerçekleştirmek ve hukuken bir bağını kurmak gerekir. Hukuken ve fiilen bir bağlantı yok. Dolayısıyla Ezgi\'nin köpeği sahiplendirme durumu söz konusu değil. 25 Mayıs\'taki davaya tüm hayvan severleri, hayvan hakları savunucularını bekliyoruz. Hatta bence kadın haklarını bu duruma dahil olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadın hakları da çiğneniyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Avukat Buket Ünlü Hatip\'in konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA

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TARTIŞTIĞI DOLMUŞ SÜRÜCÜSÜNÜ KOVALAYIP BIÇAKLADI

MERSİN\'in Tarsus ilçesinde Faruk M. (34), kendisini yolcu olarak almayan dolmuş şoförlerini şikayet için gittiği durakta, tartıştığı sürücülerden Bilal Karaman\'ı bıçakla kovalayıp yaraladı. Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, Tarsus\'a bağlı Kırklarsırtı Mahallesi\'ndeki Ticaret ve Sanayi Odası Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Faruk M., iddiaya göre, şehir içinde kendisini yolcu olarak almayan dolmuş sürücülerini şikayet etmek için Hilalkent Sitesi yanında dolmuşçuların toplanma merkezine gitti. Şikayet sırasında Faruk M. ile sürücüler arasında tartışma çıktı. Bu sırada üzerindeki bıçağı çıkarak Faruk M., tartıştığı sürücülerden Bilal Karaman\'ı kovalamaya başladı. Faruk M., kovalamaca sonunda yakaladığı Karaman\'ı bıçakladı. Çevredekilerin korku içinde izlediği olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan Bilal Karaman hastaneye kaldırılırken, Faruk M. ise gözaltına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Faruk M., dolmuş şoförü ile tartışırken

- Faruk M. bıçağını çekerken

- Bıçakla dolmuş şoförünü kovalarken

- Bıçaklama anı

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 00:47 BOYUT: 9.44 MB

Haber-Kamera: MERSİN, (DHA)

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