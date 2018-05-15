DHA YURT BÜLTENİ-14

Diyarbakır Kudüs için yürüdü

ABD, İsrail\'deki büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasının ardından yaşanan olayları protesto etmek için Diyarbakır\'daki İslami sivil toplum kuruluşu temsilcileri yaptıkları yürüyüşle ABD\'yi ve İsrail\'i protesto etti.

Diyarbakır\'da faaliyet yürüten İslami sivil toplum kuruluşları, ABD\'nin büyükelçiliğinin Kudüs\'e taşınmasını ve İsrailli askerlerinin Filistinliler\'e yönelik saldırısına tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İstasyon Meydan\'ında toplanan binlerce kişi, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı.

TRUMP VE NETANYAHU KUKLASI PARÇALANDI

Yürüyüşte bir yüzü ABD Başkanı Donald Trump, diğer yüzü de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu fotoğrafları yapıştırılan kukla, protestocular tarafından parçalandı. Kuklayı yere atan göstericiler, ayaklarıyla üzerine çıkarak ezdi. Olayı fark eden bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kuklayı göstericilerden alarak alan dışına attı.

\'BUGÜN MEYDANLARDAYIZ, AMA YARIN CEPHELERDE OLACAĞIZ\'

Yürüyüşün ardından katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin hazırladığı ortak basın açıklamasına okuyan Mavi Marmara Gemisi gazilerinden Fikri Karavil, İslam ülkelerinin İsrail ile tüm ilişkilerini kesmeleri gerektiğini söyledi. Yaşananlara sessiz kalmayacaklarını anlatan Karavil, \"Sessizliğimizden, suskunluğumuzdan, iç çatışmalarımızdan, ihtilaflarımızdan beslenen işgalci siyonistler, mukaddes Kudüs için direnen Gazze\'de yine büyük bir katliam gerçekleştirdi. Sadece İslam ümmeti için değil, insanlık için de büyük bir felaket olan siyonizmin, 70 yıldır Müslümanların ilk kıblesinin olduğu kutsal topraklarda büyük bir barbarlık sergilemektedir. Kadın-çocuk demeden işlenen katliamlar, zorunlu göçler artık dayanılmaz bir duruma gelmiştir. Müslüman kardeşlerimiz acı içinde kıvranırken, bedenleri toprağa düşerken, bizim sessiz ve suskun kalmamız düşünülemez. Hem Siyonistlerin zulmüne hem de İslam ülkelerinin zillet içerisindeki idarecilerinin takındığı tavra karşı başkaldırıyoruz. Kudüs Fatihi Selahaddin-i Eyyubi\'nin torunları olarak Kürdistan\'dan şerefli direnişi selamlıyoruz. Ve buradan tüm dünyaya çağrıda bulunuyoruz. İslam düşmanları şunu bilsin ki, bugün meydanlardayız, ama yarın cephelerde olacağız. Yaşanan vahşete herkes sessiz kalsa da biz sessiz kalmayacağız, tüm benliğimizle Müslüman kardeşlerimizin yanında olacağız. Buradan İslam ülkeleri idarecilerine de çağrıda bulunmak istiyoruz. Artık dikkate alınmayan açıklamalar yapmaktan vazgeçin. Etkin, caydırıcı adımlar atın. İşgal topraklarında var olan elçiliklerinizi kapatın ve kendi topraklarınızdaki Siyonist işgalcilerin eli kanlı elçiliklerini de sınır dışı edin. Çifte vatandaş olanları vatandaşlıktan çıkarın. Ekonomik ilişkileri bitirin. Zillet elbisesi olan askeri işbirliğine de son verin\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından yürüyüş, duaların okunmasıyla son buldu.

Görüntü Dökümü:

-Yürüyüşten görüntü

-Atılan sloganlar

-Kuklanın linç edilmesi

-Karavil\'in konuşması

-Duaların okunması

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Van, Bitlis ve Hakkari\'de Kudüs protestosu

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliği\'ni Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde Filistinlileri katletmesi; Van, Bitlis ve Yüksekova\'da yapılan yürüyüş ve basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Van\'da, ABD ve İsrail\'i protesto için kent merkezindeki Beşyol Meydanı\'nda bulunan Ak Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, buradan Cumhuriyet Caddesi\'ne kadar yürüdü. Kalabalık yürüyüş boyunca sık sık tekbir getirip, ABD ve İsrail aleyhine slogan attı. Burada basın açıklaması yapan Ak Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, ABD\'nin kararını tanımayacaklarını belirterek şöyle konuştu: \"Amerika Birleşik Devletleri’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmiyoruz. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz.\" Bitlis\'teki ABD ve İsrail protestoları ise Nurullah Eren Caddesi üzerinde bulunan Ulu Cami önünde gerçekleştirildi. AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek verdiği eyleme, yaklaşık 150 kişi katıldı. AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay\'ın basın açıklamasını ardından Filistin\'de İsrail askerleri tarafından şehit edilenler için dua edildi. Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde de ABD\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistin halkını katletmesi basın açıklamasıyla lanetlendi. AK Parti Yüksekova ilçe Başkanlığı tarafından düzenlenen basın açıklamasında, \'Kahrolsun İsrail, Kahrolsun ABD\' sloganı atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Kalabalığın yürüyüş yapması ve slogan atması

-Basın açıklamalarının okunması

-Detaylar

Haber:Arif KARAKAŞ- Özcan ÇİRİŞ- Yaşar KAPLAN/VAN, BİTLİS, HAKKARİ, (DHA

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Bolu\'da ABD ve İsrail protesto edildi

BOLU\'da, ABD\'nin, İsrail Büyükelçiliği\'ni Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen mitinge yüzlerce kişi katıldı. Filistin ve Türk bayraklarıyla alana gelenler, İsrail ile ABD\'yi protesto etti. \'Siyonist İsrail\', \'Müslüman uyuma Kudüs\'e sahip çık\' sloganlarının atıldığı mitingde konuşan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, \"Kudüs\'ün gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu\'nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD\'nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu\'da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir\" dedi.

Daha sonra Gazze\'de İsrailli askerlerin saldırısı sonucu yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eylemden görüntüler

-Nurettin Doğanay’ın konuşması

-Gıyabi cenaze namazı

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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Şehit astsubayın adı SGK İl Müdürlüğü binasına verildi

ZEYTİN Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın adı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Karabük İl Müdürlüğü binasına verildi. Şehit için binada köşe oluşturulurken, Karabük Valisi Kemal Çeber, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım\'a, görevlilerin binaya girenlere Fatiha okuması konusunda uyarmasını istedi.

SGK Karabük İl Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törende şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın özgeçmişi okunduğu sırada anne Ülkü Akpınar gözyaşı döktü. SGK Karabük İl Müdürü İsmail Yıldırım yaptığı konuşmada, \"\'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Jülide Sarıeroğlu, 17 Şubat tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Karabük İl Müdürlüğü hizmet binamızın resmi açılışında yaptığı konuşmasında Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar kardeşimizin ismini tüm şehitlerimize gösterilen bir vefa, bir kadirşinaslık örneği olarak hizmet binamıza vermiştir. Gerekli yasal prosedürler tamamlanmış ve bugün itibarıyla sayın bakanımızın sözü, talimatı gerçekleşmiştir\" diye konuştu.

Binanın girişinde oluşturulan Şehit Ömer Bilal Akpınar köşesi, şehidin babası İsmail, annesi Ülke ve eşi Hafize Nur Akpınar ve Karabük Valisi Kemal Çeber tarafından açıldı. Oğlunun köşesine karanfil bırakan Ülkü Akpınar, başta Bakan Jülide Sarıeroğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek gözyaşları içinde, \"Rabbim sizler gibi güzel insanların sayısını arttırsın. Şehitler olmadan vatan da olmuyor. Bunun bilinci içindeyiz. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Cennetinde kavuştursun. Bu iş başımıza geldi. Gerçekten sahiplenmenizden herkesten binlerce kere Allah razı olsun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum\" dedi.

Karabük Valisi Kemal Çeber, SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım\'a dönüp, \"Her geçene görevli arkadaşlar Fatiha\'sını okutsun. Gören unutmaz da bazen insanlık hali unutup geçilebiliyor. Biz bile unutuyoruz. Söyleyelim, giren Fatiha\'sını okusun öyle girsin\" diye talimat verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Binadan detay

-Ülkü Akpınar\'ın gözyaşı dökmesi

-İstiklal Marşı okunması

-İsmail Yıldırım\'ın konuşması

-Dua edilmesi ve açılış

-Karanfil bırakılması

-Ülkü Akpınar\'ın gözyaşı dökmesi ve konuşması

-Vali Kemal Çeber\'in SGK İl Müdürü İsmail Yıldırım\'a talimat vermesi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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Yalova\'da esnaf iş makineleri ile direnince yıkım yine yapılamadı

YALOVA Belediyesi, bazı iş yerlerinin çıkmalarının yasal olmaması nedeniyle yıkım kararı aldı. Esnaf iş makineleri ile zabıtanın önüne geçerek yıkımı yaptırmadı.

Yalova Belediyesi tarafından Bad Godesberk Parkı’nın yakınındaki Mihenk Sokak’taki işletmelere, geçen nisan ayında belediye meclisinde alınan dükkan çıkmalarını imar mevzuatına göre düzenlenmesi kararını tebliğ etti ve dükkanların yeni uygulamaya göre düzenlemesi için süre tanıdı. Yeni düzenlemeye uymayan işletmelerle ilgili yıkım kararı alan belediye, bir hafta önce bölgeye iş makinlerini gönderdi, ancak esnafın karşı çkması üzerine yıkım gerçekleşmeden ekipler bölgeden ayrıldı. Mihenk Sokak’ta yıkım işlemini gerçekleştirmek için belediye bugün yine bölgeye iş makineleri ve çok sayıda zabıta ekibi gönderdi. Bölgede Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik önlemleri alındı. Kapalı çıkmaları yıkılacak olan işletmelerin sahipleri ve çalışanları ise iş makinelerinin önüne oturarak ve üstüne çıkarak yıkımı durdurmaya çalıştı. Bu sırada Yalova Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Mürseloğlu, dükkanlar önünde duran iş yeri sahipleri ve çalışanlarına önlerinden çekilmelerini, yıkımı gerçekleştireceklerini söyledi. Bu sırada esnaf ve zabıta arasında karşılıklı itişme yaşandı. Bir süre esnaf ve zabıta karşı karşıya beklemeye geçti. Bu sırada esnaf, zabıtalara su ikram etti. Bir süre sonra ise iş makineleri bölgeden ayrıldı. Geçtiğimiz hafta da esnafın direnişi nedeniyle yıkım yine gerçekleştirilememişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zabıta ile esnaf arasında arbede

-Kepçe ve önündeki esnaf

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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