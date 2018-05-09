DHA YURT BÜLTENİ-14

AFYONKARAHİSARLI GENÇLERDEN ERDOĞAN\'A KOREOGRAFİLİ DESTEK

CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a destek vermek isteyen Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları üyeleri, bedenleriyle \'Devam\' yazısı oluşturarak video çekti.

Ak Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan önderliğinde Gençlik Kolları üyeleri dün gece saat üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi\'nde bir araya geldi. Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) karşısında bulunan AKÜ Camii\'nde toplanan gençler bedenleriyle \'Devam\' yazısı oluşturup, cep telefonlarının ışıklarıyla koreografi yaptı. Gençler koreografi sırasında \'Reise selam, tarih yazmaya devam\' sloganı da attı. Drone ile de havadan görüntülenen video sosyal medyadan paylaşıldı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Ethem Karahan, \"Arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda güzel kısa bir video ile sesimizi daha etkili duyuralım, desteğimizi somut hale getirelim istedik. Gece yarısı olmasına rağmen, 100 teşkilat mensubumuz ile üniversite camii avlusunda bir araya gelerek böyle bir çalışma yaptık. Ve yine gecenin ilerleyen saatlerinde sosyal paylaşım sitelerimizde paylaştık. Günümüz siyasetinde sosyal medyanın önemi çok fazla. 24 Haziran seçimlerinde de sosyal medya çok etkili bir argüman olacak, biz de gençler olarak sosyal medyayı etkili ve doğru kullanarak, teşkilatımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'a destek olmaya devam edeceğiz. Gece yarısı olmasına rağmen bir araya gelerek tek ses olmayı başaran teşkilatıma teşekkür ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Koreografinin yapılış anı (cep telefonu)

Görüntü Durumu: Link geçildi

Haber- Kamera: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

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ASKERLERDEN ÖĞRENCİLERE DUYGULANDIRAN CEVAP

ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde 3\'üncü sınıf öğrencilerinin destek olmak için mektup yazdıkları Tunceli\'de görevli askerler, çocuklara mektup ve üzerinde Atatürk portresinin bulunduğu tişörtle karşılık verdi. Mektubu sınıfta okuyan öğretmen gözyaşına hakim olamadı.

Arslanbucak Mahallesi\'ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 3\'üncü sınıftaki 29 minik öğrenci, Tunceli Geyiksuyu Jandarma Komando Tabur Komutanlığı\'nda görev yapan askerlere mektup yazdı. Öğrencilerin, askerlere destek olmak amacıyla duygu ve düşüncülerini anlattıkları mektuplara karşılık olarak askerler de öğrencilere mektup yazıp üzerinde Atatürk resmi olan tişörtler gönderdi.

Tunceli\'deki tabur komutanlığından gelen mektubu sınıf öğretmeni Fatma Çelik okudu. Mektupta yazan duygu dolu sözler karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Çelik, \"Askerlerimize destek olmak amacıyla bir mektup yazmak istedik. Biz bu anlamlı şeyin bu kadar büyüyeceğini düşünmüyorduk. Sağ olsun askerler de bize karşılık verdi. Hepsine teşekkür ederim\" dedi.

İlçe Jandarma Komutan vekili Üsteğmen Görkem Güncan, askerlere mektup yazan minik öğrencilere teşekkür ederek, \"Sizler bizim çok değerlisiniz. Bu değeri size mektup yazarak göstermemiz yetmez. Bizler sizin için varız. Sizler büyüdükten sonra bizim yerimizi alacaksınız. Bize içimizdeki çocuğu tekrar hatırlattığınız için teşekkür ederim\" diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Kaya, vatandaşın rahat uyuyabilmesi için dağlarda teröristlerle mücadele eden askerlere teşekkür ederek, öğrencileri de tebrik etti.

Öğrencilerden Gülnisa Bolat (9) yazıkları mektuplara karşılık askerlerden gelen mektup karşısında çok mutlu olduklarını söyledi. Türkiye\'nin güvenliği için savaşan askerlere destek olmak istediklerini anlatan Bolat, \"Keşke biz de sizin yanınızda olabilsek. Mektubunuzu aldık. Bizi çok mutlu ettiniz. Görevlerinizde başarılar diliyoruz\" dedi.

Öğrencilerden Alperen Keskin (10) de askerlere mektup yazarken çok duygulandığını anlatarak, askerlere mektup yazarak destek olmak istediklerini kaydetti.

Daha sonra Tunceli\'deki askerlerden gelen hediye Atatürk resmi olan tişörtler öğrencilere dağıtıldı.

Görüntü Dökümü

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Jandarmanın sınıfa girişi ve karşılama

Gelen paketin açılması

Paket yakın detay

Mektubun sınıf öğretmeni tarafından okunması

Sınıf öğretmeninin duygu dolu anları

Hediyenin dağıtılması

Üsteğmen Görkem Güncan konuşma

Üsteğmen Görkem Güncan\'ın öğrencilerin isteği üzerine yazı yazması

Gülnisa Bolat konuşma

Alperen Keskin konuşma

Toplu detay görüntü

494 MB /// 04:24 (HD)

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)

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Rus öğrencilerden 2\'nci Dünya Savaşı gazisine vefa

RUSYA Federasyonu\'nun, 2\'nci Dünya Savaşı\'nda Hitler yönetimindeki Almanya\'ya karşı elde ettiği zaferin yıl dönümü olan 9 Mayıs\'ta, Ruslar, ikinci vatanı olarak kabul ettikleri Antalya\'da Zafer Günü\'nü kutladı. Antalya\'daki Rus öğrenciler, savaşta doktor olarak görev yapan gazi Valentina Latifova\'yı (96) evinde ziyaret etti.

Sovyetler Birliği\'nin Nazi Almanya\'sını yenerek 6 yıl süren 2\'nci Dünya Savaşı\'na son vermesinin 73\'üncü yıl dönümü, Rusların yoğun olarak yaşadığı Antalya\'da çeşitli törenlerle kutlandı. Antalya\'da 2000 yılından bu yana Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre Rus ailelerin çocuklarının eğitim gördüğü Uluslararası Eduant Özel Rus Okulu\'nda, Zafer Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Öğrenciler 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından zaferin anısına balonlar uçurdu.

Zafer Günü nedeniyle 2\'nci Dünya Savaşı\'nın Rus kahramanlarının fotoğraflarıyla savaş dönemine ait fotoğrafların yer aldığı serginin de açıldığı kutlamalarda, Moskova\'da düzenlenen geleneksel Zafer Geçit töreniyle eş zamanlı öğrenciler de Rus kahramanların fotoğraflarıyla temsili geçit töreni gerçekleştirdi. Öğrenciler ve öğretmenler yakalarına Zafer Günü\'nü temsil eden siyah turuncu Aziz Georgiy kurdelesi taktı.

ÖĞRENCİLERE ZAFER ANLATILIYOR

2\'nci Dünya Savaşı\'nda Hitler\'e karşı Rusya\'nın tüm dünya için önemli bir zafer kazandığını belirten Rus Okulu Müdürü Victor Bikkenev, ülkelerinde her yıl kutlanan bu önemli günü Antalya\'da yaşayan Ruslar olarak da kutladıklarını söyledi. Bu savaşı ve kazanılan zaferin önemini öğrencilere ders olarak anlattıklarını da belirten Bikkenev, bu savaşta 20 milyon Rus vatandaşın yaşamını yitirdiğini vurguladı.

SAVAŞIN 96 YAŞINDAKİ CANLI TANIĞI

Rus öğrenciler okuldaki kutlama programının ardından 2\'nci Dünya Savaşı\'nda doktor olarak görev yapan ve yaklaşık 10 yıldır Antalya\'da yerleşik yaşayan savaş gazisi Valentina Latifova\'yı evinde ziyaret etti. Öğrenciler, çiçekler ve 9 Mayıs anısına yaptıkları resimleri Valentina Latifova\'ya armağan etti.

EŞİYLE SAVAŞTA TANIŞTI

Ziyarette Valentina Latifova\'nın Antalya\'da yaşayan torunu Elvira Tükel, 1922 doğumlu olan babaannesinin 10 yıldır Antalya\'da yaşadığını söyledi. Valentina Latifova\'nın tıp fakültesini bitirdikten sonra doktor olarak kendi rızasıyla orduya katıldığını belirten Tükel, \"Orduda Baltık cephesinde görev yapmış ve en son Estonya\'dayken savaş bitmiş. Orada dedem Mabud Latifov\'la tanışmışlar. Dedem oranın baş doktoru, babaannem de yardımcı doktoruydu. Savaştan sonra 1946 yılında evlenmişler. Babaannemin savaş hikayesi çok büyüktür. Birçok madalyası var. Kahramanlık madalyaları. Binlerce kişiyi tedavi etmişler. Savaş ortamından da fotoğrafları var. Minyon tipli olduğu için çocuk gibi herkes onu korumaya çalışıyormuş\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okul dış plan görüntü

Resimlerden görüntü

Çocukların bahçede görüntüsü

Çocukların ellerindeki balonları gökyüzüne bırakmaları

RÖP 1: Viktor Bikkenev ( Okul Müdürü )

Çocukların Savaş gazisi kadını ziyaretleri

Kadına çiçek vermeleri

Toplu resim çekimi

RÖP 2: Elvira Tükel

Detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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