DHA YURT BÜLTENİ-14

Malatya\'daki darbe girişimi davasının 10\'uncu duruşmasına devam edildi (2)

2\'NCİ ORDU\'NUN \'2\' NUMARALI SANIĞI ANGUN, KONUŞTU

Malatya\'daki 15 Temmuz darbe girişimi davasının 10\'uncu duruşmasının ikinci oturumunda, 2\'nci Ordu Kurmay eski Başkanı Tümgeneral Avni Angun, esas hakkında savunmasını yaptı. Tutuklu sanık Angun, 15 Temmuz gecesi konutunda ve 2\'nci Ordu\'da yaşananlara ilişkin, \"Cebir ve şiddet altında olsam da sıkıyönetim mesaj emrini gördükten sonra tavrımı bozmadım ve darbeyi önleyici faaliyetlerime devam ettim. Benim bu davranışım sonucu karargâhtaki darbecilerle hareket ettiğimi söylemek hayatın olağan akışına uymaz\" dedi.

Angun, bir süre sonra dönemin 2\'nci Ordu Komutanı Adem Huduti\'nin emir subayı Sedat Kaya\'nın arayarak, Huduti\'nin kendisini ordu karargâhına çağırdığını söylediğini kaydetti. Angun, şöyle konuştu:

\"Üzerimi değiştirip konutumdan çıkmak için kapıyı açtığımda tam teçhizatlı, elinde piyade tüfeği olan bir binbaşının \'dur\' ikazıyla karşılaştım. Binbaşıya \'Kurmay başkanıyım, ordu komutanı emir verdi, karargâha gideceğim\' dedim. Binbaşı \'Dur, çıkamazsın\' ikazını tekrarladı ve elindeki tüfeği bana doğrultup \'Seni vururum\' dedi. Tekrar konutumdan içeri girmek zorunda kaldım. Pencereden baktığımda başka askerler tarafından konutun kuşatıldığını gördüm. Konutumda hürriyetimden yoksun bırakıldığımda Adem Huduti\'den yardım talebinde bulundum. Yardım talebinde bulunduğum Huduti\'nin emri doğrultusunda da bu olay sonlandırılmıştır. Karargâhtan çıkmam beklenmiş, çıkmama müteakiben sıkıyönetim mesaj emirlerinin geldiği Erkan Varol ve Bahadır Erdemli tarafından görüldüğü takdirde bana bilgi verilmemiş. Silahlı askerler tarafından konutum basılarak vazife yapmam engellenmiştir. Tüm yaşanan bu olaylar planın parçası olarak darbeciler tarafından bertaraf edilmeye çalışılıp, karargâhtan uzak tutulmaya çalışıldığım ortadadır.\"

Darbeciler tarafından karargâhta istenmediğini savunan Angun, \"Ordu komutanı, emir subayı aracılığıyla arayarak ordu karargâhına gelmemi emretmiştir. Benim birinci amirimdir, dolayısıyla karargâha gitmem değil, gitmemem suçtur. Kaldı ki 15 Temmuz gecesi çoğu generaller karargâhına gittiği görülmektedir. Darbecilerle hareket ediyor olsaydım darbecilerin rahatlıkla giriş çıkış yaptığı 2 no\'lu nizamiyeyi kullanabilirdim. Kararlılıkla darbeye karşı mücadele ettim ve karargâhta darbeciler tarafından istenmediğim açıktır. 16 Temmuz\'da saat 00.05 civarı güçlükle girebildiğim ordu karargâhında sıkıyönetim mesajının geldiğini Adem Huduti ile makamında yaptığım görüşmede gördüm. Türkiye\'de sıkıyönetim mesaj emrini öğrenen en son kişilerdenim\" dedi.

Sanık Avni Angun, ordu komutanının gelen mesaj emrine uyulmaması emrini verdiğini ifade ettiği savunmasında, \"Ordu komutanı as birliklere hiyerarşik düzende kalmaları yönünde emir vermiştir. Adem Huduti\'nin de benim gibi darbe karşıtı olduğunu anladığımdan onunla birlikte faaliyetlerime devam ettim. Cebir ve şiddet altında olsam da sıkıyönetim mesaj emrini gördükten sonra tavrımı bozmadım ve darbeyi önleyici faaliyetlerime devam ettim. Benim bu davranışım sonucu karargâhtaki darbecilerle hareket ettiğimi söylemek hayatın olağan akışına uymaz\" ifadelerini kullandı.

Taha AYHAN / Malatya (DHA)

Markette bıçaklı sıra kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

KAYSERİ\'de bir markette sıra bekleme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada Yusuf Tekeli\'yi (37) bıçakla yaralamaktan yargılanan tutuklu sanık Şaban C. (53) 11 yıl 8 ay, oğlu M.C.\'ye (16) ise, 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti Şaban C.\'nin tutukluluk halinin devamına, oğlunun ise tahliyesine karar verdi. Markette yaşanan olayın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kayseri\'de geçen yıl 14 Mart\'ta, merkez Melikgazi İlçesi Belsin Kocatepe Mahallesi\'nde bir markette meydana gelen olayda, iddiaya göre; marketin kasasına gelen müşteriler Şaban C. ile oğlu M.C. ve Yusuf Tekeli arasında sıra bekleme yüzünden tartışma çıktı. Çıkan kavgada baba Şaban ve oğlu M.C., Yusuf Tekeli\'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası ağır yaralanan Yusuf Tekeli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba ve oğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada tutuklu sanık Şaban C. hazır bulundu. Oğlu, M.C ise, tutuklu bulunduğu Ankara Çocuk Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını istedi. Markete ürün değişimi için gittiğini söyleyen Şaban C. \"Marketten aldığım ürünün değişimi için kasaya gittim. O sırada da Yusuf ile tartıştık. Aşağılayıcı, hakaret ve küfürler etti. Ayırmaya çalışırken de oğlum bıçakladı. Pişmanım\" ifadelerine yer verdi.

M.C ise, pişman olduğunu belirterek, \"Yapmamam gereken şeyi yaptım. Babamı o vaziyette görünce bir anda bıçakla vurdum.Öldürme kastım asla yoktu\" şeklinde konuştu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Şaban C.\'ye, \'Fikir ve eylem birliği içinde öldürmeye teşebbüs\' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve mevcut durumunun devamını kararlaştırdı. Heyet, M.C\'ye ise, aynı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tahliye etti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bıçaklı yaralama olayı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamara kaydında ilk olarak mağdur Yusuf T. ile sanık baba Şaban C\'nin sözlü olarak tartıştığı, ardından da kavga ettikleri görüldü. Daha sonra Yusuf Tekeli aldığı ürünleri poşete koyduğu sırada Şaban C. ve eli bıçaklı oğlu M.C. mağdura saldırmaya başladı. M.C\'nin mağduru bıçaklama anı market kamerası tarafından kaydedildi.

Şehit Yüzbaşı Ulaş Türk\'ün adı lisede yaşayacak

KOCAELİ\'nde 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 arkadaşıyla birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk\'ün adı Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'ne verildi.

Kocaeli\'nde 2006 yılında meydana gelen helikopter kazasında 3 subay arkadaşı ile birlikte şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk\'ün adı Çorlu\'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde verildi. Törene, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Çorlu Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün, şehidin yakınları, silah arkadaşları, öğrenciler katıldı. Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, \"Şehit pilot Ulaş Türk, ismi olarak bugün burada resmen belirlenmesi ve şehit köşemizin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum.Bu vatan toprakları şehitlerimiz sayesinde bugün hür ve bağımsız şekilde bizler için bir yurt olarak mevcut. Gerçekten gerek İstiklal savaşımızda, gerek Çanakkale\'de gerekse bugün günümüzde Güneydoğu\'da, Afrin\'de verilen mücadele bu topraklar üzerinde bayrağımızın ilelebet dalgalanması, bu topraklar üzerinde hür ve bağımsız olarak, vatan olarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet\'inin ilelebet payidar kalması için şehitler verdik, gazilerimiz oldu. Ama Allah\'a şükür hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti Devlet\'ine yan gözle bakamıyor ve bakamayacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün de belirttiği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak, bu bayrağımız semalarda ilelebet dalgalanacak, ezanlarımız camilerimizde ve minarelerimizde okunacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet\'i bizler için vatan olmaya devam edecektir\" dedi.

Şehit annesi Naciye Türk, bugün çok duygu yüklü bir o kadar da mutlu bir gün yaşadığını belirterek, \"Çok mutluyum ve çok sevinçliyim. Ulaş\'ı kaybettim ama okulun açılışı ile birlikte binlerce Ulaş kazandım. Hepsi benim çocuklarım. İnşallah Ulaş gibi başarılı öğrenciler yetişir diye düşünüyorum. Duygularımı anlatamam\" dedi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)-

Bakan Özlü: 22 il yerli otomobil üretimi için talepte bulundu

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, yerli marka otomobil üretimi yeri için 22 ilden talep olduğunu söyledi.

Bakan Özlü, şehit cenazesine katılmak için geldiği Niğde’de, Ak Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Burada konuşan Bakan Özlü, \"Yerli marka üretimi için 22 ilden talep var. Bir tanesi de Niğde’dir. Yerli marka üretim Niğde’de üretilsin diye talep başvuru var. Proje şuanda iyi gidiyor. Fakat yer seçimi konusu bundan 1,5 yıl sonra gündeme gelecek. Önce otomobilin tasarımı, önce şirketleşme, CEO atanması bunlar 18 ay sonra tamamlanacak. Biz 5 model ile piyasaya gireceğiz. Yani bizim yerli marka otomobilimiz 5 model olacak. Bunu spor modeli var, sedan modeli var, hatchback modeli var, dolayısıyla şuanda uğraştığımız konu şirketleşme süreci, tasarım aşaması. Yer seçimi aşaması bundan 1,5 yıl sonra konuşacağımız bir konudur. 22 il var Niğde neden olmasın, bunları değerlendireceğiz. Niğde’yi de değerlendiririzö dedi.

Haber Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

Gaziantep\'te \'Yerel Medya\' projesi

GAZİANTEP Üniversitesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle hayata geçirilen \'GAP Bölgesinde Faaliyet Gösteren Yerel Medya Kuruluşlarının Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi- İhtiyaç Analizi ve Eylem Planı Hazırlanması\' projesinin tanıtımı yapıldı.

Gaziantep Üniversitesi\'nde düzenlenen tanıtım toplantısına; Rektör Prof. Dr. Ali Gür, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz, İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve medya çalışanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Gür, \"Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri ve medya temsilcileri fikirlerini beyan ettiler, toplantı sonucunda farklı fikirler ortaya çıktı. Akademisyenlerimiz yerel medyanın sorunlarını bizzat onların ağzından duydu. Yerel medyamızda akademik dilin geliştirilmesi adına birlikte paylaşılması gerektiğini, iletişimin çok güçlü olduğunu ve iletişim ile birlikte birçok problemin halledilebileceğimizi gördük. Bu konuda GAP İradesi Bölge Başkan Yardımcımız Mehmet Açıkgöz de bu projeye yönelik güzel ürünlerin ortaya çıkmasını istiyor. Bu tanışma toplantısından sonra diğer illerimizde de toplantılar yapılacak. Böylece devletimizin imkanlarıyla yerel basının fedakarlığı, Gaziantep Üniversitesi’nin katkılarıyla geleceğe yeni medya yapılanmasında güzel bir projeksiyon sunulacağını düşünüyoruz. Bu toplantının daha sonraki toplantılarımıza öncül olmasını düşünerek hayırlara vesile olmasını diliyorum\" dedi.

Gaziantep Üniversitesi ile birlikte GAP illerinde faaliyet gösteren medya kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirmesine yönelik önemli bir projeye imza attıklarını ifade eden GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Açıkgöz ise, şunları söyledi:

\"Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmek üzere Gaziantep Üniversitesi ile beraber bir araya geldik. Gaziantep Üniversitesi ile iş birliği halinde GAP bölgesindeki yerel medya kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasına yönelik yürüdüğümüz bu projenin açılış toplantısını burada gerçekleştirdik. Kurum olarak bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesi, kalkındırması anlamında görevli olan bir kuruluşuz. Bu çerçevede özelikle yerel medya mensupların bu kalkınma sürecini aktif bir şekilde katılımlarını sağlayacak bir kapasiteye getirme düşüncesi ile bu projeyi Gaziantep Üniversitesi ile birlikte hazırladık. Buradan elde edeceğimiz çıktılar doğrultusunda medyamızı güçlendirecek kalkınma sürecine aktif bir şekilde katılımını sağlayacak uygulamalara da yer vereceğimize belirtmek isterim.\"

Haber-Kamera: Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-DHA)

Adana Emniyet Müdürlüğü\'nde 173. kuruluş yıl dönümü kutlaması

ADANA Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı\'nın 173. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız daha sonra Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ı ziyaret etti. Yıldız, ardından makamında emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarını kabul etti. Kabulden sonra emniyet binasında kuruluş yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Etkinlikte polis anne babasıyla kutlamaya gelen polis kıyafetli çocuklar da ilgi odağı oldu.

CAN VE MAL GÜVENLİĞİ BİZE EMANET

Vatandaşın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat esasında çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Müdür Yıldız, bu uğurda çok sayıda şehit verdiklerini belirterek, \"Bu meslek çok fedakarlık isteyen bir meslek. Çoğu arkadaşımız baba oluyor yanında olamıyor. Eşi, annesi, çocuğu hasta oluyor yanında olamıyor. Çünkü vatandaşın can ve mal güvenliği için sürekli çalışıyor. Böyle kutsal bir meslek icra ediyoruz. Tüm polis arkadaşlarımızın günü kutlu olsun\" diye konuştu.

Etkinlikte Emniyet Müdürü Yıldız, biriminde \'yılın toplum destekli polisi\' seçilen polis memuru Uğur Turhan\'a saat hediye etti.

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)