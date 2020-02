DHA YURT BÜLTENİ-14

Otomobil, okul servisine çaptı: 1 ölü, 4 yaralı

MALATYA\'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki öğrencileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 4 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Elazığ karayolunun 9\'uncu kilometresinde meydana geldi. Elazığ yönüne ilerleyen Yunus Kaya yönetimindeki 33 CYU 40 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önündeki Duhan Güleryüz yönetimindeki 44 S 0729 plakalı okul servis minibüsüne çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Yusuf Kaya ile yanında bulunan Gülşen Yüksekdağ, Neslihan Yüksekdağ ve Yusuf Yüksekdağ ağır yaralandı. Sıkıştıkları otomobilden itfaiye erlerinin çalışmasıyla kurtarılan yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yüksekdağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca okul servisinde bulunan 12 öğrenci de tedbir amaçlı hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmit\'te zincirleme kazada TEM Otoyolu ulaşıma kapandı (1)

İZMİT\'te, TEM Otoyolu Gültepe mevkiinde 2 TIR, 1 yolcu otobüsü ve 1 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Ekipler olay yerinde çalışmalarını sürdürürken, yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Haber:İZMİT(Kocaeli), (DHA)

============================================

Şehit annesi: Evlatsız olunuyor ama vatansız olunmuyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı\'nın davetlisi olarak kente gelen ve oğlu Hüseyin Kılçık 22 yıl önce şehit olan Ayşe Kılçık, \"Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, askerimiz, ordumuz sağ olsun. Evlatsız olunuyor; ama vatansız olunmuyor\" dedi.

Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş\'ın eşi Yasemin İlbaş ile Adana, Osmaniye, Hatay, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis il jandarma komutanlarının eşleri, şehit ailelerini Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı aracılığıyla davet edip, kentte ağırladı. Şeyhadil Mezarlığı\'ndaki şehitliği ziyaret eden aileler, mezarlara karanfil bırakıp, dua etti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette mezarlıktan ayrılmadan önce açıklama yapan Yasemin İlbaş, şehit ailelerini bir araya getirip, tanıştırmak için programı düzenlediklerini söyledi. İlbaş, \"Her zaman biz onların yanındayız. Biz şehit annelerimiz olsun, bütün şehit aileleri olsun; onlara ne yapsak azdır. Onlar, bizim başımızın tacı. Daraldıkları zaman da her zaman yanlarında olduğumuzu unutmasınlar\" diye konuştu.

\'AFRİN\'E GİDİP, ASKERLERİN AYAĞININ ÇAMURUNU SİLERİM\'

Piyade Er Hüseyin Kılçık\'ın annesi Ayşe Kılçık ise oğlunun 26 Temmuz 1996 tarihinde, Hakkari\'de şehit olduğunu belirterek, \"Onun acısını yüreğimize gömdük. Vatanımız, milletimiz, bayrağımız, askerimiz, ordumuz sağ olsun. Evlatsız olunuyor; ama vatansız olunmuyor. Evlatsız da olunmuyor vatansız da olunmuyor; ama mecburuz. Allah herkesten razı olsun, vatanımız sağ olsun. \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda çatışanlara Allah\'ım yardım eylesin, korusun, kollasın. Ben imkanım olsa giderim, onların ayağının çamurunu orada silerim\" dedi. Van\'da 2004 yılında şehit olan Uzman Çavuş Ali Bezik\'in eşi Nilgün Bezik de Adana Jandarma Bölge Komutanlığı\'nda görev yaptığın, bu tür etkinlikleri ayda bir düzenlediklerini söyledi. Bezik, \"Adana\'daki şehit ailelerimizi başka illerdeki şehit aileleriyle buluşturuyoruz; çünkü hepimizin acısı ortak acı, aynı acıyı yaşıyoruz. Sadece acılarımızın aynı olduğunu düşünerek farklı illerdeki ailelerimizi bir araya getiriyoruz, tanıştırıyoruz, kaynaştırıyoruz. Kısacası acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Ne derece hafifliyor onu da bilmiyorum. Şu anda \'Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlerimize Allah, kuvvet versin. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize de Allah\'ım acil şifalar versin\" diye konuştu.

Maden işçileri servis araçlarını yavaşlattı

Bartın\'ın Amasra ilçesinde, maden ocağında taşeron firmanın iş akitleri sonlandırdığı 148 taşeron işçi yasal haklarını alamadıklarını belirterek eylemlerini sürdürürken, işçileri taşıyan araçların önünü keserek yürüdü. Araçlar yavaş gitmek zorunda kalınca, araçlardan inen işçiler yürüyerek iş iş yerine gitti.

Amasra\'da, özel maden şirketine ait Kazpınarı- 2 kuyusundaki galeri açma çalışmaları sürüyor. Çalışmayı yapan taşeron firma, 148 işçisinin sözleşme sürelerinin bittiği gerekçesiyle 13 Mart tarihinde işlerine son verdi. İşçiler, iş akitlerinin sona erdirildiği günden bu yana yasal işlemlerin başlamadığı ve tazminatlarının alamadıkları gerekçesiyle 26 Mart gününden itibaren Tarlaağazı mevkiinde bulunan şirketin binası önünde çadır kurarak eylemlerini sürdürüyor. Eylemde olan işçiler, 16.00-24.00 mesaisine gelen maden işçilerini taşıyan minibüslerin önünü kesti. Slogan atan işçiler kol kola girip araçların önünde yürüdü. Yaklaşık 50 işçi, \'Madenci burada Hattat nerede\', \'Hakkımızı istiyoruz\' diyerek ıslıklar ve alkışlarla şirketi protesto etti. Minibüste bulunan bazı maden işçilerinin yürüyerek işe gitmelerine eyleme katılan işçiler tepki gösterdi. İşçiler meslektaşlarına \'yuh\' çekti. İşçilerin yürüyüşü sırasında konvoya takılan ve bir kamyon şoförü ile işçiler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İşçiler yaklaşık 2 kilometre boyuncu sloganlar ve alkışlarla şirket önüne gelerek, burada ıslıklar eşliğinde eylem yaptıkları çadırlara döndü.İşten çıkartılan Veysel Akdoğan, \"Taşeron firma bizi işten çıkardı. Biz alacaklarımızı, tazminatlarımızı istiyoruz. Burada geceli gündüzlü 15 gündür bekliyoruz. Bizim sesimizi duymuyorlar. Her gelen siyasi parti paranız yatacak diyor. Ama bize yatırılan bir para yok. Artık sabrımız taşmak üzere, bugün de şirkete mesaiye gelen işçi servislerinin önünde yavaş yavaş yürüyerek, işlerine geç gitmelerini sağladık. Artık sesimiz duyulsun, hepimiz perişan olduk\" diye konuştu.

============================================

Tekirdağ\'daki cani: Yakalanmasaydım kızı da kendime de öldürecektim /EK

CANİ TUTUKLANDI

Tekirdağ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, eşi Güzel Belli (44) ile önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne\'yi (12) başlarına sert cisimlerle vurup, boğarak öldüren ve eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.\'yi (14) kaçırdıktan sonra yakalanan Hayati Belli (47) sevk edildiği adliyede \'tasarlayarak birden fazla kişiyi kasten öldürmek\' suçundan tutuklandı. Adliyeden Tekirdağ Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleriyle çıkarılan Hayati Belli, cezaevine konuldu.

Haber:TEKİRDAĞ,(DHA)

============================================

Sobadan zehirlenen anneanne ile torunu öldü/EK

Trabzon\'un Araklı ilçesinde Kıymet Soyyiğit (77) ile torunları Alparslan (28) ile Hüseyin Sungur (25), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ve torunu Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Alparslan Sungur ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İlçede dün akşam saatlerinde Merkez Mahallesi 19 Nolu Sokak\'taki 4 katlı binanın 2\'nci katında ziyaretine gelen torunlarıyla oturan Kıymet Soyyiğit\'ten haber alamayan yakınları eve geldi. Evde bulunanların hareketsiz halde yattığını fark edilmesi üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. Yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Kıymet Soyyiğit ile torunu Hüseyin Sungur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alparslan Sungur ise Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Kıymet Soyyiğit ile torunu Hüseyin Sungur\'un sobadan sızan karbonmonoksit gazından hayatını kaybettiği belirlendi. Vücudunda hayati fonksiyonları duran ancak, yapılan müdahalelerle yaşama döndürülerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Alparslan Sungur\'un, hayati tehlikesinin sürdürdüğü bildirildi. Sungur\'un kentte bir otelde çalıştığı öğrenildi. Acı haberle aile yakınları ve ilçe sakinleri de üzüntüye boğuldu. Yaşamını yitiren Kıymet Soyyiğit\'in cenazesi, Araklı ilçesi Yeşilköy Mahallesi\'nde, torunu Hüseyin Sungur\'un cenazesinin ise Arsin ilçesi Çubuklu Mahallesi\'nde düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan anneanne ile torunun yaşamlarını yitirdiği binada geçtiğimiz günlerde bu tür olaylara karşın önlem alınarak baca ve soba temizliği yapıldığı belirtildi.

============================================

Gazetecilerin polise asılsız ihbarından pastalı kutlama çıktı



Balıkesir\'de görev yapan gazeteciler, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polisler için sürpriz kutlama düzenledi. Caddeye boş koli bırakıp, bomba ihbarında bulunan gazeteciler, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile birlikte ulaştıkları olay yerinde, çevre önlemi almak üzere gelen polisler için pasta kesti.

Balıkesir\'de çalışan gazeteciler, Polis Haftası dolayısıyla polis ekiplerine sürpriz kutlama hazırladı. Caddeye boş koli bıraktıktan sonra emniyeti arayıp, şüpheli paket ihbarı yapan gazeteciler, Altıeylül Mahallesi Keçeci Sokak\'taki otopark önüne ekip istedi. Şüpheli paketin olduğu caddeye gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Balıkesir İl Emniyet Müdürü Zeybek\'in de geldiği olay yerinde polislerin toplanmasının ardından gazeteciler, önceden hazırlattıkları pastayı çıkararak, sürpriz yaptı. Pastayı gören polisler, büyük şaşkınlık yaşarken, sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyledi.

\'BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU\'

Gazetecilere teşekkür eden İl Emniyet Müdürü Zeybek, onlarla her zaman sahada birlikte olduklarını söyledi. Polisler için anlamlı olan haftanın unutulmamasından mutluluk duyduğunu belirten Zeybek, \"Aslında sizlerin de günü kutlu olsun; çünkü hepimizin günü. Sizler polis muhabirisiniz. Sahada her zaman birlikteyiz. Böyle bir günde böyle sürpriz de çok güzel oldu. Hep birlikte olmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ediyorum\" dedi. Olay yerine ilk gelen Yunus ekiplerinden polis memuru İskender Aydın ise sürpriz için teşekkür ederek, \"Olaya hızlı şekilde intikal sağladık. Elimizdeki işi bırakarak, gereken tedbiri aldık. Konunun gereği yapıldı. Polisler, her zaman halkımızın emrinde, hizmetinde. Bu da bizim için sürpriz oldu. Günümüzü unutmadığınız için teşekkür ederiz hepinize, çok sağ olun\" diye konuştu. Gazeteciler ve polisler, pastayı birlikte keserek, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber:Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)

==============================================

Şanlıurfa\'da \'Peygamberler Tarihi Müzesi\' kurulacak

ÜÇ semavi dinin buluştuğu nokta olarak kabul edilen ve inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa\'da \'Peygamberler Tarihi Müzesi\' kurulması için çalışmalara başlandı.

Peygamberler Şehri olarak bilenen Şanlıurfa\'da Büyükşehir Belediyesi kentin simgesi olan balıklıgöl\'de \'Peygamberler Tarihi Müzesi\' açılması için çalışmalara başladı. Üç semavi dinin buluştuğu bir kent olması dolayısıyla dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs\'ten sonra dördüncü sırada yer alan Şanlıurfa\'da kültürel değerlere önem verdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl yerleşkesi yakınlarına inşa edilmesi planlanan müzenin, kısa süre içerisinde temelinin atılacağını belirtti. Peygamberler şehiri olarak bilinen Şanlıurfa\'ya şimdiye kadar ayak basan 7 peygamberin olduğunu belirten Çiftçi, kentte \'Peygamberler Tarihi Müzesi\' açılması için girişimlerinin devam ettiğini ifade ederek şunları söyledi: \"İnan turizmin önemli kentlerin başında yer alan Şanlıurfa\'da olan Eyyüp peygamber, doğduğu makamın olduğu İbrahim peygamber var. Şuayip şehrinin de olduğu Şuayip peygamber var ve burası Elyasa peygamberin türbesinin olduğu bir kent. Şanlıurfa, ilk insan Hazreti Adem peygamberden bu yana kadim topraklardır, 12 bin yıllık geçmişiyle peygamberlere ev sahipliği yapmıştır. Panoramik olarak, tarihi süreç içerisinde Şanlıurfa\'da yaşayan peygamberleri anlatan bir müze olacak. Projemiz tamamlandı, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza başvuruda bulunduk, ön görüşmeler yapıldı, yakın bir tarihte koruma kurulu kararı da alındı. Peygamberler Tarihi Müzesi\'nin yapımına başlayacağız.\"

