DHA YURT BÜLTENİ-14

Muhtarlar, Emniyet Müdürlüğünden atış eğitimi aldı

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla poligonda bir araya geldi. Muhtarlara verilen atış eğitiminin ardından muhtarlar kalaşnikof ve tabanclarla atış talimi gerçekleştirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve polisler 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla bir araya geldi. Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ\'ın da katıldığı, Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 muhtar atış eğitimcileri ve Osman Ak tarafından verilen kısa eğitimin ardından hedef tahtalarına atış yaptı. Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çekildi. Özellikle kadın muhtarların yoğun ilgi gösterdiği atış etkinliğinin ardından muhtarlar düzenledikleri etkinlik için Osman Ak\'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Muhtarların atış yapması

-Emniyet müdürünün atış yapması

-Etkinlikten genel detaylar

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)

=================================

ATSO seçiminde Çetin\'in listesi çıktı

ANTALYA iş dünyasının en büyük kuruluşu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası\'nda (ATSO), 49 meslek komitesinde 271 meslek komitesi üyesi ve 111 meclis üyeliği seçimi tamamlandı. Seçim sonunda ATSO Başkanı Davut Çetin, 78 meclis üyeliğini kazandıklarını söylerken, Ali Bahar ise \"Yaptığımız hesaplamalara göre başkanlığın hâlâ en güçlü adayıyım\" dedi. Meclis üyeleri, başkan ve yönetim kurulu seçimini gelecek hafta yapacak.

ATSO\'nun hizmet binasında Kepez İlçe Seçim Kurulu nezaretinde gerçekleştirilen seçim için 49 meslek komitesinde 271 komite üyesi ile 111 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ATSO\'daki seçimde üç aday yarıştı. Oy kullanma hakkı bulunan 22 bin üyenin önemli bir kısmının sandığa gittiği seçimde ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Ali Bahar ile ATSO\'nun eski yöneticilerinden Güray Parlak başkanlık için yarıştı.

Üç aşamalı seçimin ilk aşaması olan komite üyeliği ve meclis üyeliği seçimlerine, üç aday ve tarafsız gruplar seçtikleri temsili renklerle seçime katıldı. Davut Çetin\'in \'kırmızı\', Ali Bahar\'ın \'turkuaz\', Güray Parlak\'ın ise \'beyaz\' listeyle yarıştığı seçimlerde tarafsız gruplar turuncu, \'yeşil\', \'beyaz\' gibi çeşitli renkleri tercih etti. Saat 09.30\'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00\'da sona erdi. Oylar, Kepez İlçe Seçim Kurulu görevlileri ve adayların müşahitleri eşliğinde tek tek sayıldı.

ÇETİN\'İN GRUBUNDA RAKİP LİSTE ÇIKMADI

49 meslek komitesinde yaklaşık 80 listenin yarıştığı seçimde, başkan adaylarından Davut Çetin, 34\'üncü grup motorlu taşıt parça ve aksesuarları, bakım ve onarım meslek komitesinden seçime girdi. Davut Çetin\'in grubunda rakip liste çıkmazken, \'kırmızı\' liste kazandı.

2\'NCİ GRUPTA ALİ BAHAR KAZANDI

OSB Başkanı Ali Bahar ise 2\'nci grup hayvancılık ve hayvansal ürünler meslek komitesinden seçime girdi. Bu grupta Bahar\'ın \'turkuaz\' listesi ile Davut Çetin\'i destekleyen \'kırmızı\' liste yarıştı. 2\'nci grupta seçimi Ali Bahar\'ın listesi kazandı.

GÜRAY PARLAK KENDİ GRUBUNDA KAZANAMADI

Başkan adaylarından Güray Parlak ise 37\'nci grup restoran, yiyecek içecek ve eğlence hizmetleri meslek komitesinden seçime girdi. Bu grupta Parlak\'ın \'beyaz\' listesine karşı Davut Çetin\'i destekleyen \'kırmızı\' liste ve farklı bir grubun \'turuncu\' listesi yarıştı. Bu grupta turuncu listedeki Yıldıray Yılmaz ve İlyas Kaman seçimi kazandı.

DAVUT ÇETİN\'İN DEĞERLENDİRMESİ

Seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, 49 grupta 78 meclis üyeliğini aldıklarını söyledi. Seçimin, yönetim kurulu ve başkanlık ile meclis divan başkanlığı süreciyle önümüzdeki günlerde devam edeceğini belirten Çetin, “Sanıyorum sandıklara çok fazla itiraz yoktur. Gelecek cuma veya cumartesi günü yönetim kurulu seçimlerini yaparak sonuçlandırırız. Antalya\'ya hayırlı olsun. Arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum\" dedi.

ALİ BAHAR: BAŞKANLIĞIN EN GÜÇLÜ ADAYI HÂLÂ BENİM

Seçim sonuçlarıyla ilgili olarak OSB Başkanı Ali Bahar ise “Bu seçim sonuçlarının birinci hamlesi ve 7 gün sonra, 5 iş günü sonrası ikinci hamlesi gerçekleşecek. Dolayısıyla bunu bekliyoruz. Bundan sonrası artık matematiğe kalıyor. Onun için şimdi çekilip matematik çalışmaya başlayacağız. Bence iş barışı için son derece güzel bir seçim gerçekleşti. Bunun için bütün katılımcılara teşekkür ederim. Antalya\'nın bu seçimi demokratik bir şekilde çözmesi ve sonrasında da Antalya\'ya faydalı olacak adayın kazanması ve hizmet etmesidir. Bundan sonra kapanıp sayılarımıza bakacağız. Şu anda meclis üyeliğini söylemek mümkün değil\" diye konuştu.

Ali Bahar, \"Yaptığımız hesaplamalara göre başkanlığın hâlâ en güçlü adayıyım\" dedi.

KÜÇÜK OTECİLER 5 YILDIZLILARA KARŞI KAZANDI

ATSO meslek komitesi ve meclis üyeliği seçiminin en ilginç sonuçlarından biri 36\'ncı grupta yaşandı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği öncülüğünde 5 yıldızlı otel sahipleriyle, düşük yıldızlı oteller ve pansiyoncular yarıştı. \'Beyaz\' listeyle yarışan 5 yıldızlı otelcilere karşı seçimi küçük otelciler kazandı. Toplam 338 oy kullanılan bu grupta 11 oy geçersiz sayılırken, Davut Çetin\'i destekleyen \'kırmızı\' listeli küçük otelciler 183 oy, \'beyaz\' listeli 5 yıldızlı otelciler ise 144 oy aldı. Küçük otelciler 39 oy farkla seçimi kazandı.

Öte yandan Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş\'ın turuncu listeyle yarıştığı 30\'uncu grupta ise \'kırmızı\' liste kazandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

-Gruplardan detay görüntü

-Davut ÇETİN\'den detay görüntü

-Ali İNAN\'dan detay görüntü

-Dışardaki sevinç görüntüleri

-Röp: Davut ÇETİN

-ATSO grubundan detay görüntü

-Röp: Ali BAHAR

-Detaylar

HABER:Mehmet ÇINAR- KAMERA:Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

===========================================

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin\'e Gaziantep\'te yoğun ilgi

SİNEMA ve dizi oyuncuları Burak Özçivit ile Kerem Bürsin, başrollerini paylaştıkları \'Can Feda\' filminin tanıtımı için Gaziantep\'e geldi. Ünlü oyuncular, hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.

Başrollerini paylaştıkları \'Can Feda\' filminin tanıtımı için Gaziantep\'te hayranlarıyla buluşan Burak Özçivit ve Kerem Bürsin, yoğun ilgiyle karşılaştı. Ünlü oyuncular, salona girmekte zorlanırken zaman zaman ezilme tehlikesi atlattı. Özçivit ve Bürsin filmini izlemeye gelen sinemaseverlerle de selfie yaptı.

Film öncesinde önemli bir hazırlık süreci geçirerek askeri eğitim aldıklarını ifade eden Burak Özçivit, \"Kerem ve ben farklı yerlerde eğitim aldık. Kerem\'in eğitimi biraz daha zordu. Türk Hava Kuvvetleri\'nde aldığı eğitimlerde pilotların maruz kaldığı \'G\' kuvvetine maruz kalmak zorunda kaldı\" dedi.

Kerem Bürsin ise Özçivit\'in aldığı eğitimin daha uzun süreli olduğunu kaydederek, \"Benim için çok ilginç bir deneyimdi\" diye konuştu.

Filmin son zamanlarda popüler olan savaş filminden farklı olduğunu söyleyen iki oyuncu, \'Can Feda\'nın görsel açıdan çok zevkli olduğunu belirtti. Özçivit ve Bürsin daha sonra tüm salonları ziyaret ederek hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Burak Özçivit ve Kerem Bürsin\'in salona gelmesi

- Hayranlarının ünlülere sarılmaya çalışması

- Özçivit ve Bürsin\'in salona girmesi

- Hayranların salonda izdihama neden olması

- Özçivit ve Bürsin\'in konuşması

- Özçivit ve Bürsin\'in salondakilerle fotoğraf çektirmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber -Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP-DHA)

==================================

Adana\'da karnaval coşkusu sürüyor (2)

ON BİNLERCE KİŞİ YÜRÜDÜ

Adana\'da süren \'Portakal Çiçeği Karnavalı\' kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe katılanlar, çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi.

Merkez Park\'taki Amfi Tiyatro önünde başlayan yürüyüşte renkli kostümler giyen, yüzlerini boyayan, portakal çiçeği temalı şapkalar ve maskeler takan katılımcılar, müzik eşliğinde Seyhan Nehri kıyısında oluşturulan Karnaval Alanı\'na dek yaklaşık 1 kilometre yürüdü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, karnavalın fikir babası Toyota Türkiye CEO\'su Ali Haydar Bozkurt, CHP Milletvekilleri Zülfikar İnönü Tümer ile Levent Gök, ilçe belediye başkanları, Menderes Samancılar ve Nebil Özgentürk\'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim vatandaşlarla birlikte karnaval yürüyüşüne katıldı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kentteki çok sayıda okul, dernek ve sivil toplum kuruluşunun yanı sıra çevre illerden ve yurtdışından da katılımın olduğu yürüyüşte, motosikletliler grubu da korteje renk kattı. Karnaval gongunun çalındığı yürüyüş sonunda katılımcılara teşekkür eden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO\'su Ali Haydar Bozkurt, karnavalın her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini söyledi. Ünlü konuklar, sahnede katılımcıları selamlarken, sanatçı Kıraç ise konser verdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Karnavaldan genel görüntü

- Karnavala katılan sinema sanatçıları ile röp

- Karnavala katılan vatandaşlar ile röp

- Karnaval organizasyonu düzenleyen Ali Haydar Bozkurt ile röp

- Karnavala katılan protokolün görüntüsü

- Detay görüntüler

SÜRE:04\' 19\'\' BOYUT: 263 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

====================================

Bozcaada\'nın davetsiz misafiri \'Mercy God\' isimli gemi için veda partisi

ÇANAKKALE\'nin Bozcaada ilçesindeki Beylik Koyu’nda, 4 yıl önce fırtına nedeniyle karaya oturan soğan yüklü \'Mercy God\' isimli geminin söküm çalışmalarına başlandı. Ada’nın simgesi haline gelen ve adeta bir turizm destinasyonuna dönüşen davetsiz misafir için düzenlenen veda partisine protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada açıklarında, 29 Aralık 2014 tarihinde evrağı eksik olduğu için bir süre demirli bekletilen \'Mercy God\' adlı soğan yüklü gemi, lodos nedeniyle demir tarayınca sahile sürüklenerek, karaya oturdu. Gemide, mahsur kalan 5 personel Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İlk zamanlar Ada’ya gelenler misafirler tarafından endişeyle bakılan davetsiz misafir olan gemi, geride kalan 4 yıllık sürede Ada’nın simgesi haline geldi. Bozcaada’ya gelenler Beylik Koyu’nda karaya oturan gemiyi görmeye, önünde fotoğraf çektirmeye başladı. Birçok yerli ve yabancı turisti Beylik Koyu ile buluşturan 88 metre uzunluğunda ve 2 bin 250 grostonluk \'Mercy God\' isimli geminin borçlarını ödeyen İzmir Aliağa’daki Efekan Gemi Söküm Şirketi, gemiyi hurda olarak satın alıp çalışmalara başladı. İlk olarak gemideki malzemeler işçiler tarafından toplanıp, bir kepçe yardımıyla sahile taşındı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) ise, 4 yıldır Ada turizmine katkı sunan geminin, söküm çalışmalarından da turizme katkı sağlanması için Beylik Koyu\'nda piknik düzenledi. Veda partisine,

Bozcaada Kaymakamı Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, BOZTİD Başkanı Ülke Diler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Dört yıllık sürede üzerine yazılar yazılan ve resimler çizilen gemi önünde son kez hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirdi. Müzikler çalındı, mangal yakılarak piknik yapıldı. Hatta doğum gününü, gemiye veda partisinde kutlayanlar bile oldu. Kaymakam Mustafa Akın, Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, BOZTİD Başkanı Ülke Diler ve Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurtdaş, hep birlikte oksijen kaynağı ile geminin kesim çalışmasını başlattı.

Karaya oturmuş olarak geride kalan 4 yıllık sürede Ada turizmine katkısı olan gemiyi kaldırma çalışmalarıyla ilgili konuşan Bozcaada Belediye Başkanı CHP’li Hakan Can Yılmaz, \"Romantik açıdan düşünürseniz burada gerçekten bir fotoğraf noktası, bir cazibe merkezi oluştu. Ama geminin bulunduğu yerde kendisinin parçalanması durumunda doğa için çok daha ciddi problemler ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bu nedenle geminin bir şirket tarafından söküm işinin yapılarak kaldırılması daha doğru olacak. Tabi bu süreçte bir çevre kirliliği sorunu yaşanmaması için çalışmaların takipçisi olacağı\" dedi.

BOZTİD Başkanı Ülke Diler ise, Ada\'da sivil inisiyatif ile birlikte davetsiz misafir gemiye veda partisi düzenleme kararı aldıklarını belirterek, \"Gemi artık miadını doldurdu. Bir güle güle etkinliği yapalım, son kez görelim, pikniğimizi yapalım dedik. Onun için böyle bir organizasyon düzenledik. Bir taraftan üzgün, bir taraftan da sevinçliyiz. Geminin çevreye zararı dokunmaya başlamadan önce kaldırılması da iyi olur\" diye konuştu.

İzmir Aliağa’daki Efekan Gemi Söküm Şirketi sahibi Fırat Yurtdaş, geminin tüm borçlarını ödediklerini ve hacizleri kaldırdıklarını belirterek, \"Geminin büyük parçalar halinde kesilerek, sökümünü yapacağız. Ulaştırma Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Liman Başkanlığı’ndan gerekli izinlerimizi aldık. Gemiden 800 ile 900 ton arasında demir çelik çıkmasını tahmin ediyoruz. Amacımız, 4 yıldır Ada’nın davetsiz misafiri olan gemiyi 1 aylık sürede sağlıklı şekilde, bulunduğu yerden kaldırmak. Çünkü çevreye zarar verme tehlikesi var. Bu gemi 4 yıldır bu şekilde karaya oturmuş bekliyordu. Artık son demlerini yaşıyor. Gemi Ada ile bütünleşmiş. Ada sakinleri gemiyi benimsemiş. Turizme de katkısı bulunmuş. Ama artık bulunduğu yerden kaldırılma zamanı gelmiş. Bugünkü veda partisinin ardından yarın geminin söküm çalışmalarına başlayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Beylik Koyu\'ndaki karaya oturan gemiden genel detay görüntü.

Gemi içindeki işçilerden görüntü.

Kepçe ile yapılan çalışmalardan görüntü.

Veda partisine katılan vatandaşlardan görüntü.

Fırat Yurtdaş ile röp.

Ülke Diler ile röp.

Hakan Can Yılmaz ile röp.

Veda partisine katılanlarla röp.

Doğum günü kutlayan gençlerden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)