DHA YURT BÜLTENİ-14

Akkuyu Nükleer Santrali\'nde tören düzenlendi

MERSİN\'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi\'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin tarafından temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali\'nde tören düzenlendi.

İnşaat alanında Ankara ile birlikte telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen eşzamanlı temel atma törenine, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Rusatom Energy International (REIN) Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşteşarı Fatih Dönmez, Gülnar İlçe Belediyesi Başkanı Ahmet Günel, bölge milletvekilleri, Rus ve Türk yetkililer katıldı.

RUS GENEL MÜDÜR KONUŞTU

Açılışta konuşan Rusatom Energy International (REIN) Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, şunları söyledi:

\"Biz Rusatom olarak Türkiye\'nin sürekli, istikrarlı çok güçlü bir enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve Türk devletinin nükleer enerji sektörünü geliştirmesi noktasında destekliyoruz. Dünya enerji piyasasındaki dengeler artık hızlı bir şekilde değişiyor. Nükleer enerjinin bütün dünya enerji tüketiminde oranı gittikçe artıyor. Dünya enerji kullanmasıyla birlikte ısınma sorunlarına karşı ortak tedbir almaya karar verdi. İstikrarlı nükleer enerji elde edebilmek için yerel bir enerji üretiminin olması gerekiyor ve Türkiye hızlı şekilde gelişen bir ülke olarak muhakkak istikrarlı ve güçlü bir enerji kaynağı olması lazım.\"

SANTRALİN ÖNEMİNİ ANLATTI

Ardından söz alan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Müşteşarı Dönmez ise, şöyle konuştu:

\"2010 yılında Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmayla her biri bin 200 megavat 4 adet güç ünitesinden oluşan ve asgari 60 yıl işletme ömrüne sahip ilk nükleer santralimiz nihayet 61 yıl sonra gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Bu tip büyük tesislerde inşaat süresi kadar inşaat öncesi hazırlıklar da zaman alıyor. Fakat biz yinede şanslıyız ve çok kısa süre içinde buraya ait her türlü izinler tamamlanmış oldu. Geçtiğimiz Cuma günü de ilk ünite için inşaat lisansı verildi. Sahayı gezdik. Hakikaten çok ciddi ilerlemeler var. Bu iş planlandığı gibi belki de planlandığından önce neticelenir. İnşallah 2023 yılında burada hep birlikte bu tesisin açılışına da tanıklık ederiz. Şu anda sahada 800 işçi çalışıyor. Bunların yüzde 90\'ı Türk vatandaşı. Yine 100 iş makinesi çalışıyor. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali ile birlikte elektrik üretiminde yeni bir kaynağımız olacak. Devreye girmesiyle birlikte enerji kaynak çeşitliliğimiz çoğalacaktır. Biz nükleer enerjiyi su, rüzgar ve kömür gibi yerli kaynakların ithal kaynakların alternatifi olarak değerlendiriyoruz. Bu santral 4 ünitesiyle devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovat saatlik bir elektrik enerjisi üretecek. Bu da bugün itibarıyla İstanbul ilimizin tükettiği elektrik enerjisinin yüzde 80\'ine denk geliyor.\"

BUTONA BASTILAR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise, \"Mersin, ülkemiz ve milletimiz için tarihi bir an yaşanıyor. Büyük bir heyecan içindeyiz. Bu devasa yatırım bölge ekonomisine de çok ciddi katkı yapacak. İnşallah pek çok sektörün gelişmesine katkı sağlayacak. Bu Mersin ve Türkiye\'mizin gururudur\" dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar, telekonferans yöntemiyle Ankara ile eşzamanlı olarak butona basıp temeli attı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)



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Şehit polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

TRABZON\'un Maçka ilçesinde, araç takibi sırasında polis otosunun dereye uçması sonrası kaybolan ve cansız bedenine 11 gün sonra ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan (25), memleketi Samsun\'un Çarşamba ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon\'un Maçka ilçesi Çatak mevkiinde polis otosunun dereye uçması sonucu kaybolan ve 11 gün sonra cansız bedenine ulaşılan şehit polis memuru Mehmet Ayan için bugün memleketi Samsun\'un Çarşamba ilçesinde tören düzenledi. Rıdvanpaşa Camii\'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan, milletvekilleri, belediye başkanları, emniyet müdürleri, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile binlerce vatandaş katıldı. Anne Ayşe ve baba İsmail Ayan, törende taziyeleri kabul etti. Eşi Hacer Ayan ise güçlükle ayakta durabildi.

Şehit polis öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Sefalı Kabristanlığı\'nda toprağa verildi. Bakan Soylu ve Demircan örenin ardından uçakla Ankara\'ya döndü.

Görüntü Dökümü :

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- Cenaze töreninden detay

- Bakanlardan detay

- Cenaze namazı

- Yakınları

- Detaylar

Haber-Kamera : Sait KUZU/ÇARŞAMBA(Samsun),(DHA) -

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Şanlıurfa\'da, \'Öcalan\'ın doğum günü\' alarmı



İmralı Cezaevi\'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını çeken terör örgütü PKK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın yarın yapılacak 69\'uncu doğum günü öncesi, memleketi Şanlıurfa’da güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan\'ın doğum gününün nüfus kayıtlarında 14 Nisan 1948 olmasına rağmen gerçekte 4 Nisan olduğunu öne süren yandaşları, 2004 yılından bu yana her yıl 4 Nisan’da Halfeti\'de kutlama törenleri düzenledi. Öcalan\'ın doğum gününü kutlamak için doğum yeri olan Halfeti’nin Ömerli Mahallesine gitmek isteyenlere izin verilmemesi nedeniyle 2009 yılında çıkan olaylarda 2 kişi öldü. Şanlıurfa Valiliği de terör örgütü yandaşlarının Halfeti\'ye bağlı Ömerli Mahallesi\'ne gidişlere geçen yıl olduğu gibi bu yılda izin verilmeyeceğini duyurdu. Yarın yapılacak kutlamalar öncesi herhangi bir olumsuzluk olmaması için polis ve jandarma ekipleri, kent merkezi ve Halfeti\'de yoğun güvenlik önlemi aldı. 15 noktada bin 500 personelin görevlendirildiği kentte, Ömerli Mahallesi\'ne gitmek isteyenlerin geçişlerine izin verilmiyor. Özel hareket polislerinin zırhlı araçlarla önlem aldığı denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak aranıyor, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçiriliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şanlıurfa ve Birecik\'te yol uygulaması yapan polis

- Kontrol noktasında durdurulan araçlar

- Üst araması yapılan şahıslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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\'Polisiz\' diyerek girdikleri evde yaşlı çifti dövüp, 86 bin lirayı aldılar

ŞANLIURFA\'da, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, girdikleri evde engelli Halil ve Rahime Çoban çiftini, ellerini bağlayıp darp ederek, kasada bulunan 86 bin 500 liralarını alıp kaçtı.

Olay, geçen cuma günü Akziyaret Mahallesi\'nde meydana geldi. Görme engelli Rahime ve yürüme engelli Halil Çoban çiftinin evine gelen üç kişi, \'polis\' olduklarını söyleyerek içeri girdi. Eve giren 3 kişi, ikisi de 70 yaşında olan Çoban çiftinin boğazlarını sıkıp, tabancayla başlarına vurdu. Darp ettikleri ve ellerini bağladıkları yaşlı çiftten evdeki kasanın anahtarını isteyen 3 şüpheli, daha sonra 86 bin 500 lirayı alarak evden ayrıldı.

Yaşananların ardından eve gelen çocukları, dövülen anne ve babalarına ne olduğunu sorunca olayı öğrendi. Bunun üzerine çift, çocukları ile birlikte jandarmaya giderek 3 şüpheli hakkında şikayetçi oldu. Çok korktuklarını söyleyen Halil Çoban, \"Kendilerini polis olarak tanıtan kişiler gece evimize geldi. Ellerimizi kollarımızı bağlayarak başımıza silah dayadılar. Bizi öldüreceklerini sandık. Eşimin ve benim boğazımı sıktılar. Kasanın anahtarını bizden aldıktan sonra sattığımız fıstık parası olan 86 bin 500 lirayı alıp gittiler. Bu yaşta bize bunca eziyet çektiren bu kişilerin yakalanmasını istiyoruz\" dedi.

Yaşlı çift için çocuklarının tuttuğu avukat İsmail Gök de güvenlik güçlerinin bir an önce şüphelileri yakalamasını istedi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaşlı çiftlerin olayı anlatması

- Yaşlı çiftin yaşadığı ev

- Gasp edilen Halil Çoban İle eşi Rahime Çoban

- Engelli Rahime Çaban ile röp

- Halil Çoban ile röp

- Avukatları İsmail Gök ile röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

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Madalyasız romanının yazarı Uluğtürkan, öğrencilerle buluştu

İFTİRAYA uğrayıp İstiklal Mahkemesi\'nde idamla yargılanan, daha sonra teklif edilen İstiklal Madalyası\'nı \'Yaptıklarım vatan içindi\' diyerek reddeden vatanseverin gerçek yaşam öyküsünü anlatan \'Madalyasız\' adlı romanın yazarı Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan, Artvin’in Hopa İlçesinde, Atatürk Ortaokulu\'nda öğrencilerle buluştu.

Artvin Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okur-yazar buluşması kapsamında \'Madalyasız\' adlı romanın yazarı, Gazeteci- Yazar Mehmet Uluğtürkan, Hopa Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle buluştu. Programa, Uluğtürkan\'ın yanı sıra Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Aydın, Doğan Kitap Eğitim Yayınları Direktörü Erdal Karakaya, okul müdür ve öğretmenleri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerle kitap üzerine sohbet eden ve söyleşi gerçekleştiren Uluğtürkan, 1959 tarihli bir gazeteden yola çıkarak yaptığı araştırma sonucu kitabını yazdığını belirterek \"Kurtuluş sürecimizde o kadar güzel anekdotlar o kadar güzel öyküler var ki maalesef bizim atalarımız, dedelerimiz not almamış. Eğer bu yaşadığımız İstiklal Savaşı süreci başka milletlerde olsa binlerce film çıkar roman çıkar. O nedenle sizler günlük yazın. Günlük yazanlar hayatlarında daha başarılı olurlar\" dedi.

Gazeteci-Yazar Mehmet Uluğtürkan\'ın öğrencilerin soruların yanıtladığı söyleşinin sonunda Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Uluğtürkan’a Türk bayrağı portresi hediye etti. Uluğtürkan öğrencilerin yoğun ilgisi altında kitabını imzaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Öğrencilerden detay

Mehmet Uluğtürkan\'ın söyleşisi

Hediye takdimi

Kitap imzalama detayları

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN DHA

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