DHA YURT BÜLTENİ-14

Düzce\'de hafif şiddette 3 deprem (3)

ÇOCUKLARIN OKULU BOŞALTILMASI KAMERALARA YANSIDI

Düzce\'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremde çocukların okulu boşaltması güvenlik kameralarına yansıdı. Depremin ardından okuldan çıkan çocuklar okulun bahçesinde toplandı.

Öğrencilerin sınıfları boşaltması

Öğrencilerin okulun bahçesinde toplanması

Haber:DÜZCE,(DHA)

Tunca ve Meriç Nehri\'ndeki taşkın havadan görüntülendi/EK

Edirne\'de aşırı yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehri\'ndeki debilerde artış devam ediyor. Ayaklarına su dolan tarihi Tunca ve Meriç köprüsü trafiğe kapatılırken, DSİ 11\'nci Bölge Müdürü Nesip Özden, su seviyesinin yükseleceğini ancak tehlikeli bir durumun olmadığını söyledi.

Edirne\'de aralıklar süren sağanak yağmur ve Bulgaristan\'da karların erimesinin ardından başlayan Tunca ve Meriç nehirlerindeki artış devam ediyor. Özellikle Tunca Nehri\'nde bir haftadır süren artış, son 24 saatte DSİ ölçümlerine göre 300 metreküp/saniyenin üzerine çıktı. Tunca\'nın yanı sıra kentte son yağışların arından Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç Nehri\'nde de artış gözlendi. Tunca Nehri\'nin Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümlerinin taşması sonucu er meydanı günlerdir sular altında. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yıldırım ve Yeniimaret mahallelerine ulaşımı sağlayan, Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz köprüleri trafiğe kapatıldı. Tarihi köprüler taşkın sularına gömülürken, Edirne Merkeze bağlı Değirmenyeni ve Avarız köylerine giden yollarda suyun asfalt üzerinden akması nedeniyle trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yerleşim yerlerine ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve kamu kurumlarının sosyal tesislerinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi\'ne bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprüleri de suların ayakları doldurmasıyla nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşım yeni yapılan köprü üzerinden sağlanıyor. DSİ Kirişhane istasyonu verilerine göre, Meriç Nehri\'ndeki debi 1353 metreküp/saniye, Tunca Nehri ise 307 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ 11\'nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, nehirlerdeki artışın süreceğini ifade ederek, \"Edirne\'de Meriç Nehri saat 10.00 itibariyle 1342 metreküp/saniyeye debiye ulaşmıştır. Debideki artış olup olmayacağı konusunu, Arda Nehri\'ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek olup şu an için kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız Bulgaristan\'daki Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu izleyeceğiz. Şu an için sıkıntılı bir durum yok\" dedi.

\'SU SEVİYESİ DÜŞECEK\'

Su seviyesinin düşeceğini belirten Özden şunları söyledi:\"Dünkü almış olduğumuz yorumlara göre Meriç Nehri\'nde debi en fazla 1750 metre küpe ulaşacağı ancak ulaşmayabilir bu seviyeye. Önümüzdeki 15 gün için yağış görünmüyor. Eğer Arda Nehri\'ndeki savaklanan suda düşme olursa Meriç Nehri\'nde su seviyesi düşecektir. Arda Nehri\'nde 270 metreküp/saniye su beklerken, oradaki karlardan yağışlardan gelen suyla 440 metreküp/saniyeye çıkmıştır. Biraz daha artarsa Edirne\'de su seviyesi yükselecek. Şu an için sıkıntılı bir durumumuz yok. Bütün ulaşımlar sağlanıyor. Biz tedbir amaçlı köprülerde ulaşımı engelledik. Tunca Nehri\'nde artış beklemiyoruz\"

\'BULGARİSTAN\'DA BARAJLAR DOLU\'

Bulgaristan\'daki barajların dolu olup, olmadığının sorulması üzerine konuşan Özden, \"Şu anda Bulgaristan\'daki barajlar dolu ve enerji üretimi yapıyorlar. 270 metreküp/saniye enerjiden su geliyor. Şu an fazla gelen su eriyen karlardan, yağan yağmurdan, savaklanan sular. Kapaklar zaten açık. Eğer kar erimesi ve yağmur durursa bu seviye düşecektir. Şu an için duracak gözüküyor. Şu ana kadar gece ve gündüz ekiplerimiz sahada tedbirler alıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor\" diye konuştu. Kentte taşan nehirlerin kıyısına gelenler ise suyun yükselişini izleyip, hatıra fotoğrafı çekildi.

TUNCA VE MERİÇ NEHRİ BİRLEŞTİ

Edirne ve Bulgaristan\'daki aşırı yağışların ardından kentteki taşkın riski artarak devam ediyor. Debilerindeki aşırı yükselme sonucunda Meriç ve Tunca nehirlerinin suyu Meriç Köprüsü öncesi ve sonraki mevkiilerinde birleşti. DSİ verilerine göre Tunca nehri 297 metreküp/saniye olarak ölçülürken, Meriç nehri ise 1368 metreküp/saniye olarak belirlendi. Trafiğe kapanan Tunca köprüsüne gelerek incelemelerde bulunan Edirne Valisi Günay Özdemir, nehir debilerinin saatlik olarak ölçüm istasyonlarıyla takip edildiğini ifade ederek, \"Edirne\'de birkaç gündür maalesef taşkın tehlikesiyle ilgili bir sıkıntımız var. Bu sıkıntıyı özellikle Bulgaristan yetkilileriyle beraber günlük olarak takip ediyoruz. Aynı zamanda DSİ\'nin internet sitesinden de bu bilgileri paylaşıyoruz. Bizim hem DSİ\'nin hem de AFAD\'ın ve diğer kamu görevlilerinin uyarılarını da biz vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız lütfen bu uyarılara uysunlar. Bu uyarılara uydukları sürece hem can hem de mal güvenliği açısından herhangi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalmayacaklardır\" dedi.

VALİ ÖZDEMİR: DURUM STABİL

Edirne Valiliği bünyesinde kriz masası oluşturduklarını ve durumun \'stabil\' olduğunu kaydeden Vali Özdemir şunları söyledi:\"Şu anda da Bulgaristan yetkilileriyle birlikte değerlendirmeleri DSİ Bölge Müdürlüğümüzle beraber yapıyorlar. Şu anda stabil durum var, bu stabil durum da devam edecek gibi gözüküyor. Özellikle Tunca Nehri ile ilgili yine DSİ\'nin sitesinde de bu bilgi var hafif bir azalma başladı. Tabi bu Bulgaristan\'daki karların erimesi ve yağmurun yağmasıyla da yine her an değişebilir. Şu anda kısa vadede stabil bir durum var. Bu şekilde devam edecek gibi gözüküyor. Valilikte bir kriz masası oluşturduk. Kanal Edirne projesi maalesef bitememişti. En son köprü ve köprü bağlantısı kalmıştı. O bitseydi şu anda bu kadar su seviyesinin yükselmeyeceğini öngörüyordur. Şu anda Meriç 1400 metreküpe yaklaştı. Aslında bunun 750 metreküpünü kanal Edirne\'yle by-pass ile almış olacaktık. Dolayısıyla seviye de bu kadar yükselmemiş olacaktı. Şu anda Bulgaristan\'dan bir baraj salınımı yok. Barajlar zaten orada faal. Hem elektrik üretimi var hem de savaklardan su akıyor. Orada bizim gözetim ve denetim istasyonlarımız var, oradaki yetkililerle bilgileri ortaklaşa paylaşıyoruz. Meriç ve Tunca Köprüleri\'ni kapamamız Karaağaç\'ta yaşayan insanlarımızın hayatlarında herhangi bir olumsuzluğa sebep olmadı. Yeni köprü gerçekten şu anda bizim ihtiyacımızı rahat bir şekilde gideriyor\" Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da nehir kıyısındaki vatandaşların uyarıldığını söyledi. Taşkına ilişkin tedbirlerin sürdüğünü kaydeden Gürkan, \"Özellikle taşkın sahasına yakın yerlerdeki vatandaşlarımızı uyardık, boşaltmalarını, hayvanlarını taşımalarını sağladık. Bu tedbirleri an ve an almaya devam ediyoruz. Karaağaç Mahallemiz\'de özellikle Pazarkule Sınır Kapısı\'na yakın yerleşim olduğu için orası Arda ve Meriç Nehri\'nin birleştiği yere çok yakın olması ciddi bir durum söz konusu olacak, onunla ilgili de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz\" ifadelerini kullandı.



Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

Bakan Yılmaz: 25 bin öğretmen ataması yapılacak/EK

\'MİLLETİN HÜKÜMETİYİZ\'

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, partisinin Van İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti.

Ziyarette, partililere konuşan Bakan Yılmaz, bugüne kadar ülkeyi yöneten hükümetlerin hep 1,5 yıl görev yaptıkları için, milllete hizmet edemediklerini belirtirken, 2002\'den bu yana iktidarda olan partisinin hizmet yönüyle dünyada rekora koştuğunu söyledi. Bakan Yılmaz şunları kaydetti:\"Siz 1,5 yıllık hükümetlerle hizmet getiremezsiniz. Hizmeti başlatsanız da, projesini yapamazsınız. Benim ilimde de var. Hala temeli atılmış ama tamamlanmamış yatırımlar var. Bir tanesine Ayaş Tüneli derler. İsmi Ankara, İstanbul Sürat Demiryolu. 1970\'lerde temeli atılmış da tamamlanmamış. O dönemin hükümetinin önceliği o olmuş ama ondan sonra gelen hükümetler önceliği ona vermemiş. Dolayısıyla bir yatırım başlayınca diğer devam eder gibi bir kural koymamış. İstikrarlı hükümetlerle yönetilmek lazım. Ak Parti, 2002\'den bu yana iktidarda. Dünyada rekora gidiyoruz. Bunun faydalarını görüyor muyuz? Kesinlikle görüyoruz. Bu zamana kadar hükümetlerin ismi neydi, hükümeti kim kurardı. Milletvekilleri kurardı, parlamento kurardı. Güvenoyu almazsanız hükümeti kuramazsınız. Kimin hükümeti? Parlamento hükümeti. Kimin hükümeti? İngiltere\'de olsa majestenin hükümeti. 2019\'da yeni bir sistem geliyor. Hükümeti kim kuracak. Sabahleyin oy vereceksiniz. Akşam hükümeti kimin kuracağını göreceksiniz. Dolayısıyla bu hükümetin ismi \'Millet Hükümeti\'dir. Kesinlikle eskiden yetki millette değildi. Siz bir vekil seçiyordunuz, bir vekalet veriyordunuz ama yine de milletin iradesi doğrultusunda davrandığı söylenemez. Siz, bu yolda git diyorsunuz. O kendince bahane bularak farklı yolda gidiyor. Artık, bundan sonra böyle olaylar ortadan kalkacak. Bu zamana kadar, milletin terazisinin şaştığı görülmemiştir. Halkın gözü şaşmaz. Kim neyi niçin yaptığını millet bilir. \'Millet yanlış yapıyor ben çok doğru yapıyorum\' derseniz siz demokrasinin d\'sinden dahi anlamamışsınız. Yeni sistem çok demokratiktir. Neden daha demokratiktir diyeceksiniz? Bu ülkeyi yüzde 34 alıp yönetmek mi daha demokrasiye uygun, yoksa yüzde 50\'nin üzerinde bir oy alıp yönetmek mi daha demokratiktir. Tabii ki yüzde 50 artı 1 ile yönetmek daha demokratiktir.\" Bakan Yılmaz, daha sonra Valilik tarafından hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezi\'ni ziyaret etti. Burada üniversiteya hazırlanan öğrencilerle bir araya gelip sohbet eden Yılmaz, daha sonra Van\'dan ayrıldı.

-Ak Partide toplanan partililer

-Milli Eğitim Bakanı Yılmaz\'ın açıkaması

-Partililerle sohbet etmesi

Haber:VAN,(DHA)

Adana\'da açık havada kitap okudular

Adana\'da Vali Mahmut Demirtaş ve öğrenciler açık havada kitap okudu.

Atatürk Parkı\'nda Kütüphaneler Haftası kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Mehmet Seyman, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari ve çok sayıda öğrenci katıldı. Bütün öğrencilerin kütüphaneye üye olması gerektiğini belirten Adana Valisi Mahmut Demirtaş, en iyi kitap okuma alışkanlığının kütüphanelerde olduğunu söyledi. Demirtaş, \" Kitap en sadık dosttur. Onun için kitap okumayı tavsiye ediyorum. Sizler bizim herşeyimizsiniz, başarı sermayemizsiniz, geleceğimizsiniz. geleceğimizi size emanet edeceğiz. İlerde bizim yerimize sizler geleceksiniz\" dedi. Ardından Vali Demirtaş, öğrencilerle beraber kitap okudu ve kitapları imzaladı.

- Kitap okuyan öğrencilerden görüntüler

- Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ın konuşması

- Ellerinde pankartlarla etkinliğe katılan öğrenciler

- Pankarttan detay

- Etkinliğe katılanlarla röportajlar

- Halk oyunları gösterisi

- Genel görüntüler

SÜRE:01\'52\" BOYUT:114 mb

Haber:Veysel DOGUÇ-Kamera:Hatice KARTAL/ADANA,(DHA)

Fayans ve sıva ustası roman yazdı

Antalya\'nın Finike ilçesinde fayans ve sıva ustası Ferman Güler (47), \'Ne iş olsa yaparım be abi\' adlı roman yazdı. 80\'li yıllarda gündüzleri inşaata çalışıp geceleri hikayeler yazmaya başladığını anlatan Ferman Güler, \"Bu kitap benim 7\'nci hikayem aslında ama diğerleri kitap olarak basılmadı. Oğlumun ısrarı üzerine basıldı bu kitap\" dedi.

Diyarbakır\'da doğan ve bugüne kadar çeşitli illerde inşaat işçiliğinden film setlerinde figüranlığa kadar birçok iş yapan 4\'ü erkek 8 çocuk babası Ferman Güler, 7 yıl önce Finike\'ye yerleşti. Tanıdığı insanların yaşadığı ilginç olaylar ve yaşam tarzlarından kurgulayarak 1987 yılında hikaye yazmaya başlayan Ferman Güler, 6 hikaye ortaya çıkardı. Yazdıkları hikayeleri kitaplaştırmayan Ferman Güler, oğullarından birinin ısrarı üzerine roman yazmaya karar verdi. Hem çalışıp hem romanını yazan Ferman Güler, \'Diyarbakırlı Diyar\'ın trajikomik hikayesini anlattığı 208 sayfalık romanını tamamladı. Ferman Güler\'in \'Ne iş olsa yaparım be abi\' adını verdiği kitap, 1000 adet basıldı.

\'GÜNDÜZLERİ ÇALIŞIP GECELERİ YAZIYORDUM\'

6 yaşında halka tatlı satarak iş hayatına atıldığını ve birçok iş deneyimi yaşadığını anlatan Ferman Güler, \"Diyarbakır doğumluyum. Ortaokul ikinci sınıfa kadar Diyarbakır\'da yaşadım. Okulu bıraktıktan sonra amcamlar yanına aldı inşaatta çalışmak üzere. Gündüzleri inşaatta çalışıyordum ama geceleri de yazıyordum. Bana ilginç gelen insanların hayatını biraz da kurgulayarak hikayeler yazıyordum. Böyle başladı\" dedi.

\'OĞLUMUN ISRARI ÜZERİNE BASILDI\'

Sinemaya tutkuyla bağlı olduğunu ve hikayelerini de aslında hep film yapma hayaliyle yazdığını söyleyen Ferman Güler, \"Çocukluğumdan bu yana iş hayatındayım. Babam hastaydı. 6 yaşındayken halka tatlı satarak başladım çalışma hayatına. Yazın buzlu su satardım. Çocukluğumdan bu yana sinema filmlerine büyük ilgim vardı. Yılmaz Güney, Türkan Şoray, Kadir İnanır filmleriyle büyüdük. Bir heves vardı. Kuşak çatışmasını anlatan ilk hikâyemi 1987 yılında yazdım. Bu kitap benim 7\'nci hikayem aslında ama diğerleri kitap olarak basılmadı. Oğlumun ısrarı ve isteği üzerine basıldı bu kitap\" diye konuştu.

EN BÜYÜK ARZUSU SİNEMA FİLMİ

Kitabında İstanbul\'a çalışmaya giden Diyarbakırlı Diyar\'ın trajikomik öyküsünü anlattığını söyleyen Ferman Güler, en büyük arzusunun kitabını sinema filmine uyarlamak olduğunu aktardı. Ferman Güler, şu an düzenli bir işi olmadığını ama inşaatlarda iş oldukça fayans ustası olarak çalışmaya ve hikayeler yazmaya devam ettiğini de kaydetti.

- Ferman Güler sıva yaparken

- Röp: Ferman Güler (İnşaatta)

- Ferman Güler\'in kitapevine gitmesi

- Kitapları incelemesi

- Bilgisayarda çalışması

- Kitap okuması

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)