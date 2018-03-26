DHA YURT BÜLTENİ-14

Hataylı Şehit Paramedik Büşra’nın ailesine onur ödülü

AFRİN Operasyonu sırasında sınırdaki görevine giderken trafik kazası sonucu şehit olan Hatay İl Ambulans Servisi Başhekimliği\'nde görevli 22 yaşındaki Paramedik Büşra Boyacı’nın ailesine “Altın Ambulans Sağlık Ödülleri” kapsamında onur ödülü verildi.

Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği tarafından her yıl 22 - 28 Mart Acil Tıp Teknisyenleri ve Paramedik Haftası kapsamında yapılan Altın Ambulans Sağlık Ödülleri bu yıl da düzenlendi. Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nce gerçekleştirilen törende, geçen ay sınır bölgesinde nöbete giderken geçirdiği trafik kazası sonucu şehit düşen Paramedik Büşra Boyacı adına babası Mehmet Boyacı’ya da Onur Ödülü verildi. Ödül sunulurken duygusal anlar yaşandı. Şehit Babası Mehmet Boyacı, \"Evlat acısını burada kelimeler ile tarif edemiyorum. Bu devlet için bir kızım şehit oldu, geride 3 evladım var, devlet için onların da şehit olmasına razıyım\" dedi.

KAHRAMAN POLİSİN BABASINA DA ÖDÜL

Onur ödülleri kapsamında ayrıca İzmir Adliyesini korurken şehit olan Polis Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin‘e de Altın Ambulans Onur ödülü takdim edildi. Şehit Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin, \"Şehit babası olarak gurur duyuyorum. Bu gurur, tüm Türkiye\'nin gururudur. Bugün sizler beni bir kahramanın babası olduğum için bu organizasyona davet ettiniz ama siz sağlık çalışanları gece gündüz ne olacağını bilmeden insanların evlerine, hayatlarına giriyorsunuz. Hayat kurtarmak için yeri geliyor hayatınızdan oluyorsunuz asıl kahraman sizlersiniz” diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden görüntü

- Şehit Büşra ile ilgili sinevizyon

- Babasının konuşması

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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Tartıştığı ağabeyini öldüren genç kız tutuklandı

ANTALYA\'nın Finike ilçesinde tartıştığı ağabeyi Ahmet B.\'yi (24) av tüfeğiyle başından vurup öldürdükten sonra kaçan Fatmanur B. (16) boş arazide aç ve bitkin halde yakalandı. Fatmanur B., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Finike\'ye bağlı Hasyurt Mahallesi\'nde babası yaşamını yitirdikten sonra annesi, ağabeyi ve küçük kardeşiyle birlikte yaşayan Fatmanur B., önceki gün saat 22.30 sıralarında sürekli tartıştığı ileri sürülen ağabeyi Ahmet B. ile henüz bilinmeyen nedenle yine tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştüğü sırada Fatmanur B., evdeki av tüfeğini alarak ağabeyinin başına bir el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Ahmet B., olay yerinde yaşamını yitirdi.

TÜFEK EVDE BULUNDU

Olaydan sonra kaçan Fatmanur B.\'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, Ahmet B.\'nin cenazesi Kolaklar Mezarlığı\'nda dün toprağa verildi. Evde inceleme yapan jandarma ekipleri, Fatmanur B.\'nin battaniye sarıp sakladığı av tüfeğini buldu. Tüfeğin Ahmet B.\'nin üzerine kayıtlı olduğu belirtildi.

AÇ VE BİTKİN DURUMDA YAKALANDI

Kaçan Fatmanur B., sabaha karşı Yalnız Mahallesi\'ndeki Akyaka mevkiinde mezarlık yakınındaki açık alanda yakalandı. Aç ve bitkin durumda olduğu belirlenen Fatmanur B., jandarma ekiplerine korktuğunu ve pişman olduğunu söyledi. Gözaltına alınarak karakola götürülen Fatmanur B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Fatmanur B.\'nin polis arasında görüntüsü

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)

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Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşındı

VAN Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra yolcu taşımacılığına başlanırken, Ankara\'dan alınan yolcular, Bitlis\'in Tatvan ilçesine getirildi. Yolcular, 25 saatlik yolculuğun ardından geldiği Tatvan Garı\'nda, davul- zurna ekibi ve çiçeklerle karşılandı. Ankara\'dan dün saat 12:00\'de hareket eden ve 30 yolcusu bulunan Van Gölü Ekspresi ile 5 yıl sonra ilk kez yolcu taşımacılığı yapıldı. Tatvan Garı\'na bugün saat 13.00\'te gelen yolcular, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı üyeleri ve davul- zurna ekibi tarafından karşılandı. Yolculara, garda karanfiller dağıtıldı. Uzun zamandır sadece yük taşımacılığının yapıldığı Van Gölü Ekspresi ile keyifli yolculuk yaptıklarını anlatan yolcular, bölgeyi herkesin gelip, görmesini istediklerini söyledi. Karşılama sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Aksoy, Van Gölü Ekspresi\'nin, bölgenin hak ettiği eski günlerine dönmesi için önemli fırsat olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Tatvan’da tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Van Gölü Ekspresi\'nin 5 yıl aradan sonra yeniden yolcu seferine başlaması, bizleri son derece mutlu etti. Bunu bir milat olarak kabul ediyoruz. Diyoruz ki \'Van Gölü Ekspresi eski hak ettiği konuma gelecek\'. Bugün ilk kafilesi Tatvan’a geldi. Yarın da tekrar yolcularımız gelecek. Nisan ayında da 120 kişilik misafirlerimiz Tatvan’a gelecek. Bu tren seferleri ile yöremizi, kültürümüzü herkese göstermek istiyoruz. Bitlis, bu manada açık hava müzesi gibidir.\"

Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan ise amaçlarının Van Gölü Ekspresi ile gelenleri, bölgede gezdirerek, tanıtım yapmak olduğunu vurguladı. Gencan, \"Van Gölü Ekspresi\'ni halk oyunlarıyla karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız, burada Van Gölü Ekspresi ile gelen tüm misafirlerimizi burada ağırlayıp, bölgenin tanıtımını yapabilmek. 2 gün boyunca misafirlerimizi ağırlayacağız. Başta Nemrut Krater Gölü olmak üzere Selçuklu Mezarlığı, Bitlis\'in tarihi evleri, sivil mimarisi, medrese, han ve hamamları olmak üzere Süphan’ın ve Bitlis\'in tüm doğa ve kültür merkezlerini gezdirerek, güzel vakit yaşatmak istiyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tatvan tren garında davul zurna ile trenin beklenmesi

-Trenin Tatvan Garına gelmesi

-Yolcuların karanfillerle karşılanması

-Halkoyunları ekiplerinin Bitlis yöresi oyunlarını oynamaları

-Gelen yolcuların hatıra fotoğrafları çekmeleri

-Yolcuların halkoyunları ekiplerine eşilik etmeleri

-Yolcuların davulcuya bahşiş vermeleri

-Yolcular ile röportaj

-Tatvan garı önünde gelen grubun hatıra fotoğrafı çektirmeleri

-Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ile röportaj

-Bitlis Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gecan ile röportaj

-Detay görüntüler

Haber-Kamera. Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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TBMM Araştırma Komisyonu, Alaşehir\'de üzümü araştırdı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, Manisa\'nın Alaşehir ilçesinde incemelerde bulundu.

Bağcılık sektörü ve üzüm üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınacak tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla kurulan TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu, çalışmalarını Alaşehir\'de sürdürdü. AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen\'in komisyon başkanlığını yaptığı heyette, komisyon üyeleri AK Balıkesir Milletvekili Ali Aydınoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti İzmir Milletvekili Necip Kalkan, CHP Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır yer aldı. 15 kişiden oluşan heyetten 8\'inin incelemeye gelmesi dikkati çekti. Meclis Araştırma Komisyonu üyeleri Alaşehir Ziraat Odası, Alaşehir Ticaret Borsası, Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesisi ve özel firmalara ait üzüm işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Komisyona Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçkun da eşlik etti.

\'ÜZÜM ALIM FİYATLARI ERKEN AÇIKLANSIN\' TALEBİ

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, ziyarette komisyon üyelerine üreticinin önünü görebilmesi için temmuz veya ağustos aylarında üzüm alım fiyatlarının belli olması gerektiğini belirtip, \"Hatta daha önce belirlenebilirse üreticinin mahssülünü yaş mı yoksa kuru mu olarak satacağı belli olur diye düşünüyoruz\" dedi. Türk, diğer taleplerini ise, \"Okul üzümü alımının devamını talep ediyoruz. Yıllardır atıl durumda olan Tariş Tat\'ın tekrar üretime geçmesi için yardım bekliyoruz. Rakıda yüzde 100 üzüm kullanılıyordu. Yine yüzde 100 üzüm kullanılması halinde en az 40 bin ton üzüm bu alanda değerlendirilecek. Televizyonlarda kamu spotlarıyla üzüm tanıtımının yapılmasını istiyoruz. Üzümün ana zararlısı olan salkım güvesi ile mücadelenin kimyasal ilaçlarla değil de biyoteknik mücadele yöntemi ile (seromon) yapılmasının desteklenmesi, Avşar Barajı\'ndan damla sulamaya geçilmesi de isteklerimiz arasında, desteklerinizi bekliyoruz\" diye sıraladı.

KOMİSYON BAŞKANI BİLEN, \"ÖNCE KENDİMİZ ÜZÜM YEME ALIŞKANLIĞI KAZANMALIYIZ\"

TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen ise üzüm tüketim alışkanlığını önce kendimizin kazanmamız geretiğine dikkati çekip, \"Kendimizin yapmadığı bir şeyi yakınımıza, çevremize alıştırmamız mümkün değil. Silah zoruyla askere ya da öğrenciye üzümü yediremezsiniz. Bunu sevdirerek yapmamız lazım. Üzüm, hepimizin beslenmesinde büyük bir değer. Ancak belkide en az üzüm tüketimi Manisa\'dadır. Çünkü bağda yeteri kadar görüyor, sürekli içinde olduğumuz zaman gönül de doyuyor. O zaman bu alışkanlığı önce biz edineceğiz. Misafirlerimize de ikram edeceğiz. Kendi evimde ben masaya getirirsem yeniyor yoksa üzümü yiyen olmuyor. Hele hoşaf olarak tümetme alışkanlığımızı tamamen yitirdik\" diye konuştu.

Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür de 2017 yılının üzüm üreticisi açısından iyi bir yıl sayılabileceğini belirtip, \"Üzüm fiyatları düşük başladı, daha sonra toparladı. Tarım Kredi Kooperatifleri üzüm aldı. Ama kuru üzümün kilosunu 4 liradan değil, 4.5 liradan alınmaya başlasaydı, daha iyi olurdu. Ama bu sene hükümetimizin çiftçiyi destekleme anlamında üreticiye katkı sağlayacağını umuyoruz\" dedi.

Komisyon üyeleri daha sonra Alaşehir Ticaret Borsası ile Türkiye\'nin en büyük kuru üzüm işleme ve sirke tesisi Tariş Alaşehir Üzüm Entegre Tesisi ile özel firmalara ait üzüm işlemelerini de ziyaret etti. Komisyon üyeleri daha sonra Alaşehir\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Komisyonun incelemesinden görüntü

-TBMM Bağcılık ve Üzüm Araştırma Komisyonu Başkanı İsmail Bilen\'in açıklaması

-Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk\'ün açıklaması

-Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür\'ün açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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Bodrum, kuzey Afrika tozlarının etkisi altında

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü\'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Muğla\'nın Bodrum ilçesinde de etkili oldu. Saatteki hızı 50 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bodrum\'da sabahtan itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. Rüzgarın saatteki hızı da 50 kilometreye kadar çıktı. Tozlar nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Bodrum Kalesi de tozun arasında kayboldu. Karaada ise siluet şeklinde görünür oldu. Deniz ulaşımı da durduruldu.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz taşınımının gece saatlerinde ilçeyi terk edeceği ve yerini sağanak yağışa bırakacağı bilgisini verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Tozdan görüntü

- Kentten genel ve detay

Haber- Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

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İHH: Doğu Guta’dan 5 bin 300 kişi daha tahliye edildi

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’nin başkenti Şam kırsalındaki Doğu Guta’nın Zemelka, Arbin ve Ayn Terma beldelerinden 84 otobüs, 11 hasta nakil aracı ile 5 bin 300 kişinin İdlib’e götürüldüğünü söyledi.

Doğu Guta’dan 4\'üncü tahliyenin gerçekleştiğini anlatan Selim Tosun, aralarında kadın ve çocukların ve hastaların da bulunduğu 5 bin 300 kişinin İHH ekipleri tarafından Hama ilindeki Madık Kalesi yakınlarında karşılandığını aktardı. Tosun, “Doğu Guta’dan gelen aileleri, Beşar Esed rejimine bağlı güçlerin bulunduğu yerin sıfır noktasından aldık. Gelen ailelere çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile acil yardım paketleri dağıttık. Aileler buradan sonra otobüslerle İdlib’in çeşitli bölgelerinde kurulan geçici konaklama merkezlerine götürüldüler” dedi. Tosun, Doğu Guta’dan gelen ailelerin yerleştirilmesi için İdlib kırsalında çadır kurulumuna başladıklarını da bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsler gelirken

İhh basın sorumlusu Tosun konuşma

Aileler otobüsten inerken

Ekipler çocuklara yiyecek verirken

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

