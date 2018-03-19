DHA YURT BÜLTENİ-14

Sınırdaki nöbet kulübesine roketli saldırı: 18 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye\'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden, Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde askerlerin nöbet kulübesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken, topçu birliklerince ateş altına alınan 18 terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye\'nin Haseke kentine bağlı, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn ilçesinden Ceylanpınar sınırında askerlerin görevli olduğu nöbet kulübesine yönelik roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda, roket boş alana isabet edip patlarken, yaralanan olmadı. Olayın ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin atıldığı bölgeyi ateş altına aldı ve terörist grubundaki 11 terörist öldürüldü, 7\'si ise yaralandı. 18 teröristin etkisiz hale getirilmesinin ardından sınır hattında güvenlik önlemleri artırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Teröristler tarafından silahlı ve roketli saldırıya uğrayan nöbet kulübesi

- Sınırda hattında gözlem yapan silahlı askeri araçlar

- PKK/YPG terör mevzisi

- Sınırdan genel detay görüntüler

- Ağır silah sesi

- PKK/YPG mevzisinden çıkan hafif dumanlar

- Sınırdan detay görüntüler

- Askeri araç kirpiden Rasulayn terör mevzilerine yapılan atışlar

- Silah sesleri

- Genel görüntü detayı

- Tepe üzerine kurulan terör mevzileri

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 267 MB

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA,(DHA)

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Baraja atılan ağa, el bombası takıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, balıkçıların Atatürk Barajı gölüne attıkları ağa el bombası takıldı.

Atatürk Barajı kıyısına giden isimleri açıklanmayan iki balıkçı, öğleden sonra avlanmak için göle ağ attı. Bir süre sonra çekilen ağa el bombası takılı olduğunu gören balıkçılar, korkup yeniden suya attı. Ardından haber vermesiyle olay yerine gelen polis ve jandarma inceleme yaptı. Ekiplerin yardım istediği dalgıç polisler, girdikleri suda el bombasını bulup, imha etmek üzere uzman ekiplere teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Dalgıçların araması

- Olay yerindeki jandarmalar

- Bombanın bulunması

- Poşetteki bomba

- Olay yerinde detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 241 MB

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN,(DHA)

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MHP eski ilçe başkanının kazada ölen eşi toprağa verildi

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP Orhangazi eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş (62) binlerce vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Orhangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde Orhangazi-İznik karayolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden MHP eski İlçe Başkanı Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş için Gazi Orhanbey Camii’nde cenaze töreni yapıldı. Törene Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, siyasi parti ilçe başkanları, STK temsilcileri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı. Aynı kazada hafif yaralanan MHP eski İlçe Başkanı ve halen Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı olarak görev yapan Zelkif Bektaş ile oğulları ve diğer yakınları taziyeleri kabul etti. Miyase Bektaş, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü dökümü:

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-taziyelerin kabulü,

-detay görüntüler,

- cenazenin kılınması,

- helallik alınması

-cenazenin taşınması.

Haber:Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)

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Sakarya\'da çete operasyonu

Sakarya\'da, silahlı örgüt kurup tefecilik yaptıkları iddiasıyla 16 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında \'silahlı örgüt kurup tefecilik\' yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı şehir merkezi ve Sapanca\'da eş zamanlı baskın yaptı. \'Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, silahla yaralama, yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, darp ve tehdit\' suçlarından aranan 16 çete üyesi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 tabanca, 123 adet mermi, 200 adet senet, alacak verecek hesaplarının yazılı bulunduğu 9 adet ajanda, başkalarına ait 5 kredi kartı ve 5.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan S.M.(53), K.M.(20), T.M.(27), Y.K.C.(52), Ö.C.C.(24), K.E.(50), M.E.(36), S.Ç.(22), H.S.(32) ve Ö.Ö.(30) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu devam eden 6 kişi ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Haber:Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA)

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İranlı turistler tekne gezisinde İzmir Marşı ile eğlendi

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesini tatil için tercih eden turistlerin vazgeçilmezi hale gelen günübirlik tekne turları, bu yıl zengin İranlı turistlerle başladı. İranlı turistler, 10\'uncu Yıl Marşı ve İzmir Marşı\'na eşlik ederek turlarda eğlendi.

Nevruz Bayramı kapsamında Marmaris kent merkezinde tatillerini geçiren 1200 İranlı turistten 400\'ü, bu sabah Kordon Caddesi\'nde demirli günübirlik gezi tekneleriyle tura çıktı. Otellerden otobüslerle getirilen İranlı turistler, anlaşmalı \'Neptün Express\' adlı tekneye alındı. Öğle yemeği dahil kişi başı 80 liraya Bedir, Çiftlik, Kumlubük, Cennet adaları ve Fosforlu Mağara\'yı 10 saat dolaşan turistler, müzik eşliğinde dans etti ve denize girdi. Yeşilin ve mavinin buluştuğu cennet koylarda tur atanların arasında avukat, mühendis, işadamı ve doktorların bulunduğu İranlılar, önceden planlanan restoran ile kafeteryalara balıkçı tekneleriyle alınarak götürüldü. Aileleriyle birlikte mavi ve yeşilin her tonunun görülebildiği kentin bakir koylarını gezen İranlı turistler, o anları cep telefonları ve kameralarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi. Saat 17.00\'de Marmaris Körfezi\'ne girerek tur atan günübirlik gezi teknesi, İranlı turistlerin isteği üzerine 10\'uncu Yıl ve İzmir Marşı\'nı çaldı. İranlı turistler, çalan marşlara Türk Bayrağı altında eşlik etti. Geçen yıl da zengin İranlı turistlerle turizm sezonunu açtıklarını söyleyen Berk Turizm Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Berk, \"Bu yıl turizm sezonunun bereketli geçeceğine inanıyoruz. Sabah saatlerinde 400 zengin İranlı turisti günübirlik tekne gezisine çıkardık. Yemekler yenildi, ikramlarımız oldu. Cennet doğamızı gezdirdik ve tarihi yerler hakkında el ilanları dağıtarak bilgilendirmede bulunduk. 10 Nisan\'a kadar haftanın iki günü zengin İranlı turistleri gezdireceğiz. Dönüş yolunda körfeze girdiğimizde bizlerden 10\'uncu Yıl ve İzmir Marşı\'nı çalmamızı istediler. Bir an isteğe şaşırdık ama marşları çaldık. Çalan marşlara Türk Bayrağı altında eşlik ettiler\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İranlı turistlere 10.Yıl ve İzmir Marşı çalması görüntü

- Çalan marşlar eşliğinde eğlenen İranlı turistler görüntü

- İskeleye demir atan teknenin genel görüntüsü

- Tekneden aileleriyle birlikte inen İranlı turistler görüntü

- Tekne sahibi ve kaptanı Ali Berk ile röp.

(Toplam: 6 dakika 13 saniye-449 MB görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)