DHA YURT BÜLTENİ-14

Popstar Salih: Gerçek bir sanatçı olmak istiyorum



KANAL D ekranlarında yeniden başlayan Popstar 2018\'in ilk haftasını birinci bitiren Edirneli Salih Zülüfoğlu, en büyük hayalinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu söyledi.

Kanal D\'de yeniden ekrana gelen Popstar 2018\'in ilk yarışmasında söylediği \'Devlerin Aşkı\' isimli şarkıyla hafta birincisi olan Edirneli Salih Zülüfoğlu, büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Evli ve 10 aylık bir erkek çocuk babası Zülüfoğlu, 13-14 yaşından beri müzik piyasasının içinde olduğunu söyledi. Aynı zamanda keman çaldığını belirten Zülüfoğlu, \"Konservatuvarı bitiremedim. Eğitim hayatım iyi değildi. Tembel biriydim okulda. Okumayı sevmiyordum. Orta birinci sınıfı okumadım. Çalışmadığım için normal derslerden, keman dersimden değil, normal derslerden kaldım. Kemanda başarılıydım. Eğitim derslerinden kaldım\" dedi.

Daha önce de farklı ses yarışmalarında kendini göstermeye çalıştığını dile getiren Salih Zülüfoğlu, \"Devamlı yarışmalarda kendimi göstermeye çalıştım ama başarılı olamadım. Umarım bu yarışmada olurum. Bu haftanın birincisiyim. Anne tarafımda müzik yapan var. Baba tarafımda yok. Sesimin güzel olduğunu herkes söylüyor. Düğünlerde, mahallede şarkı söylüyorum. Küçükken televizyonda bir şarkı çıkar hemen beynime, hafızama alırdım. Normalde gazinoda şarkı söylüyorum. Sesimle para kazanıyorum. Sesim ön palana çıktığından beri keman çalmayı bıraktım. Sesimi ön planda tutmak istedim. Verseler nota okurum. Ses Allah\'ın vergisi. Ben kendim gibi okuyorum ama notalara bakıldığında nota okumuşum gibi. Ben yarışmaya çıktığımda Bülent Ersoy notaları takip etti. Sonra sahneye fırlattı kağıtları\" diye konuştu.

Hedefinin gerçek bir sanatçı olmak olduğunu belirten Zülüfoğlu, \"Popstar olmak şan okumak değil. Giyiminle, konuşmanla, insanlara hitabınla, insanların gözünde iyi biri olmakla pop star olunur. Sahne adabıyla. En büyük hedefim gerçek sanatçı olmak, güzel bir albüm yapmak, en güzel yerlerde, en güzel sanatçılarla çalışmak\" dedi.

Görüntü Dökümü

Salih\'in gelişi

Salih ve çocuğu

Salih ile röp.

Mahalleden detaylar

Salih\'in şarkı söylemesi

Detaylar

Haber-Kamera: EDİRNE, (DHA)

====================================

Öfkelenip iki iş yerini ateşe verdi



ADAPAZARI\'nda, bir büfeciyle tartışan H.B aynı günün gecesi büfeyi ve yanında bulunan bir iş yerini benzin döküp yaktı.

Olay, önceki gece 03.30 sıralarında Adapazarı şehir merkezindeki trafiğe kapalı en işlek sokak olan Dar Sokak\'ta yaşandı. H.B. sokaktaki bir büfede iş yeri sahibiyle bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Dükkandan ayrılan H.B. gece saatlerinde bu kez elinde benzin bidonuyla geri döndü. Büfenin ve bitişiğinde bulunan ayakkabıcının tezgahına benzin döken H.B. iki dükkanı ateşe verdi. İş yerleri alev alev yanarken dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

H.B iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekiplerince kısa süre içinde yakalandı. H.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kundaklama anı

Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

===================================

Afrin\'de teröristlerin karargâh olarak kullandığı hapishane ele geçirildi



ZEYTİN Dalı Harekâtı\'nda, Afrin\'in batısındaki Merkez Hapishanesi, teröristlerden temizlendi. Teröristlerin, Esad rejimi tarafından tutuklanan kişileri silah altına alma şartıyla serbest bırakıp, hapishaneyi karargâh olarak kullandıkları ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu\'na (ÖSO) bağlı Al Hamza Tümeni, 57 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla kuşatılan Afrin\'in batısında bulunan Merkez Hapishanesi\'ni, bugün terör örgütlerinden temizledi. Teröristlerin, Esad rejiminin tutukladığı kişileri, Türk askerleri ve ÖSO\'ya karşı çatışma şartıyla serbest bırakıp hapishaneyi karargâha dönüştürdüğü belirlendi. Hapishanede silah ve mühimmat ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) logolu kutularda çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Afrin Merkez Hapishanesi

- ÖSO unsurları

- Hapishanedeki koğuşlar

- Teröristlerin malzemeleri

- Tıbbi malzeme kutuları

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU- Kamera: SURİYE-DHA)

==================================

CHP\'li İlgezdi: İtiraz eden, \'Vatan haini\' diye içeri tıkılıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye\'de birçok insan hakkının gasp edildiğini iddia ederek, \"İtiraz eden, \'Vatan haini\' diye içeri tıkılıyor. Sorgusuz sualsiz insanlar ekmeğinden, aşından ediliyor\" dedi.

Gamze Akkuş İlgezdi, Kahramanmaraş\'ta partisinin İl Danışma Kurulu Toplantısı\'na katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi\'nde düzenlenen toplantının divan başkanlığı da yapan İlgezdi, Türkiye\'nin çok kötü günlerden geçtiğini söyledi. İlgezdi, şöyle devam etti:

\"Çünkü ülkemizin durumu OHAL rejimiyle yürütülen bir süreçten geçiyor ve hiçbir vatandaş var olan durumdan dolayı geleceğe umutla bakmıyor. Bugün, yüzlerce vatandaşımız yurt dışına gitmenin yollarını kolluyor ve gözlüyor. Çünkü gerçekten zor bir süreçle karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin belki en zor süreçlerden başta geleniyle karşı karşıyayız. KHK\'larla sorgusuz yüzlerce insan işlerinden ediliyor. OHAL yönetimiyle yüzlerce insan cezaevine tıkılıyor.\"

\"İNSAN HAKLARI GASP EDİLMİŞ DURUMDA\"

Türkiye\'nin ekonomide, dış politikada, eğitimden demokrasiye, toplumsal barışa kadar her alanda bir çöküş yaşadığını savunan Gamze Akkuş İlgezdi, \"Büyük bir yol ayrımındayız. Bu yol ayrımını ya lehimize çevireceğiz ya da eğer sahiplenmezsek ülkemizin geleceği çok karanlık bir yöne yönlenecek. Bunun dışında birçok insan hakkı gasp edilmiş durumda. İtiraz eden, \'Vatan haini\' diye içeri tıkılıyor. Sorgusuz sualsiz insanlar ekmeğinden, aşından ediliyor. Dolayısıyla gelinen noktada çocuklarımıza bir gelecek vaat edemiyoruz\" dedi.

ÖZTUNÇ: BÜTÜN DOLANDIRICILAR, TOSUNCUKLAR BUNLARIN MAHALLESİNDEN ÇIKIYOR

Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç ise Türkiye\'nin gündeminde olan \'Çiftlik Bank\' olayını değerlendirerek şunları söyledi:

\"Birkaç gündür takip ediyor musunuz bilmiyorum bir tosuncuk çıktı piyasaya. Çiftlik Bank meselesi. Çocuğa helal olsun yani 25-26 yaşında, tam tosuncuk zaten. Çıktı hop, çiftlik bank diye paraları aldı Urugay\'a kaçmış. Urugay\'da da \'paraları eziyorum\' diye tweet atmış dün, \'Urugay\'dayım, parayı eziyorum\' diyor. Allah aşkına bana söyleyin, \'İslami holdingler\' diye holdingler çıktı, milleti dolandırdı mı? Dolandırdı. Bu çıktı milleti dolandırdı. İsimleri saymaya gerek yok başkaları çıktı dolandırdı. Bir tane bizim mahalleden, bir tane sosyal demokrat, bir tane gerçekten demokrat böyle bir dolandırıcı var mı? Yok. Hepsi bunlardan çıkıyor. Bütün dolandırıcılar, sahtekarlar, tosuncuklar bunların mahallesinden çıkıyor. Din, iman edebiyatı yapıyorlar, milleti kandırıyorlar. Lafta da çok basit en ufak bir şey olunca \'Ey FETÖ\'cüler\' diyor. En ufak bir şey olduğu zaman \'Vatan millet Sakarya\' diyorlar. Çıkıyorlar piyasaya, milletin cebinde ne varsa hop, ondan sonra kaçıp gidiyorlar. O tosuncuklardan da, o tosuncuk gibi olanlardan da onların ağababası olan var ya bir tanesi, onların ağa babasından da hesap sormak boynumuzun borcudur.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

- Gamze Akkuş İlgezdi ile Ali Öztunç yan yana

- Gamze Akkuş İlgezdi

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Salondaki kalabalık

- İlgezdi\'nin sahneye çıkması

- İlgezdi\'nin oturması

- İlgezdi\'nin konuşması

- Ali Öztunç\'un konuşması

- Öztunç\'un sahneden inmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)



