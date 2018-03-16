DHA YURT BÜLTENİ-14

ABD Büyükelçiliği\'ne saldırı hazırlığına 2 tutuklama

SAMSUN\'da, geçen 5 Mart\'ta, ABD Büyükelçiliği\'ne eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ şüphelisi 4 kişiden 2\'si tutuklandı. 1\'i kadın, 2 kişi ise mahkemece serbest bırakılıp, sınır dışı edildi.

Samsun\'da, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, ABD Büyükelçiliği\'ne yönelik terör eylemi hazırlığında oldukları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Geçen 5 Mart\'ta Samsun-Ankara Karayolu\'nda gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddia edilen Irak uyruklu Sohaıb Qusay Taha Al Doorı, Fernas Hüseyin Ali, Omar Shıhab Ahmed Al Doorı ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sohaıb Qusay Taha Al Doorı ve Omar Shıhab Ahmed Al Doorı tutuklanırken, Fernas Hüseyin Ali ve Azhar Abdulkadhım Salman Al Bayatı adlı kadın serbest bırakılarak sınır dışı edildi.

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

=========================================

Kaybolan inekler benzin istasyonuna girdi

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan 6 inek, gece akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanlarının korumaya aldığı hayvanlar, sabah sahibine teslim edildi.

İzmir-İstanbul Karayolu\'nun geçtiği Şehzadeler ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanları, dün (Perşembe) saat 23.00\'te, benzinlik içerisine kadar giren 6 başıboş ineğin sahibini bulmak için seferber oldu. Bulunan inekleri sabaha kadar istasyonda bakmaya çalışan personel, sabah işe gelen doğa ve hayvan dostu olarak bilinen mesai arkadaşları Hamdi Öklü\'ye inekleri teslim etti. Öklü ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İneklerin sahibi olduğu belirlenen Cumhur Yıldız, bugün saat 13.00\'te istasyona gelerek ineklerini teslim adı. Öklü ve diğer benzinlik çalışanlarına teşekkür etti. Çevresindeki birçok kişinin yaralı ya da başıboş bulunan birçok martı, kedi, köpek, ebabil kuşunu kendisine getirip teslim ettiğini belirten Öklü, \"İnekleri arkadaşlarımız benzinlik içerisine girince yola çıkmasınlar diye sahip çıkarak güvenli bir yere koymuşlar. Bizler, çalıntı olabileceğini ve kontrol noktasında yakalanmamak için istasyon yakınlarında araçtan indirmiş olabileceğini düşündük. Jandarma ve polis ekiplerine durumu bildirdik. Ancak kayıp olarak bildirilen inek olmadığı için bir şey yapamayacaklarını belirterek, İl Tarım Müdürlüğü\'ne başvurmamızı istediler. İneklerin kulaklarında küpeleri mevcuttu\" dedi. Hayvanların sahibi Yıldız ise inekleri eski Sümerbank arazisi içerisinde otlattıklarını belirterek, inekleri geceden bu yana aradıklarını, temizlik işçisi tarafından \"Yakındaki benzinlikte buluntu inekler var sizin olabilir\" demesiyle işletmeye gelince hayvanları bulduğunu söyledi. Yıldız, yaklaşık değeri 30 bin lira olan ineklerini bulduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Benzin istasyonunda ineklerin görüntüsü

- Benzin istasyonunun genel görüntüsü

- İneklerin detay görüntüsü

- Hamdi Öklü\'nün konuşması

- İneklerin sahibi Cumhur Yıldız\'ın ineklerini bulması ve benzinlikten ayrılması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN- Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

===============================

Sare Davutoğlu\'ndan Afrin şehidinin ailesine taziye ziyareti

AK Parti Konya Milletvekili ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu\'nun eşi Sare Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte, Van\'ın Erciş ilçesindeki kız öğrenci yurdunu ziyaret etti. Davutoğlu, daha sonra Afrin\'de şehit olan Rıdvan Çevik\'in ailesine taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.

Van\'dan kara yolu ile Erciş\'e gelen Sare Davutoğlu ve Sevcan Zorluoğlu, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, eşi Fatma Yaşar ile AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın tarafından karşılandı. Ardından, 2013 yılında Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği (DMEDD) ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yaptırılan 200 yataklı Sevim Kürüm Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Yurdu\'nu ziyaret eden Davutoğlu, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. 2011 Erciş depreminde hayatını kaybeden Ahmet İnci\'nin ikiz çocuklarının manevi annesi de olan Sare Davutoğlu, çocuklarla hasret giderdi.

Sare Davutoğlu ve beraberindekiler, daha sonra, Afrin\'de şehit olan Jandarma Onbaşı Rıdvan Çevik\'in Vanyolu Mahallesi\'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Burada acılı anne ile babaya taziyelerini ileten Davutoğlu, Erciş Öğretmenevi\'nde onuruna verilen yemeğin ardından Van\'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------

-Sare Davutoğlu ve Sevcan zorluoğlunun şehit ailesnin evinie giderken

-Aileye taziye ziyaretinde bulunurken

-Acılı aile ile sohbet ederlerken

-Detaylar

Haber-Kamera: Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)

================================

Kalkınma Bakanı Elvan: Türk askeri yerli silahlarla destan yazıyor (2)

ANA MUHALEFETE KAPLUMBAĞA HIZI BENZETMESİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Denizli İl Başkanlığı\'nı ziyaret ederek partililerle görüştükten sonra açıklama yaptı. Bakan Elvan, Türkiye\'nin bir yandan Afrin\'de terör örgütleriyle mücadele ederken, diğer yandan dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Bunun başka bir örneği yok. Hem terörle mücadele ediyoruz hem de ekonomimizi büyüttükçe büyütüyoruz, güçlendirdikçe güçlendiriyoruz. 2017 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye, yüzde 11.1\'lik büyüme performansıyla dünyanın o çeyrekte en hızlı büyüyen ülkesi konumuna geldi. 2017 yılına baktığımızda da yüzde 7.5\'lik büyüme performansı bekliyoruz. Yine Çin ve Hindistan\'la birlikte dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biriyiz. Diyorlar ki bize \'bunu nasıl başarıyorsunuz\'. Evet, biz başarıyoruz. Biz milletimizle birlikte başarıyoruz. Milletimizin önceliği, partimizin önceliği, milletimizin derdi hükümetimizin derdi. Milletimizin refahı ülkemizin refahı, bizim anlayışımız bu. Biz bu anlayışla hareket ettik. Yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz. Biz köklerimizi milletimizden alıyoruz. Değerlerimize sahip çıkıyoruz. Milletin değerlerinden uzak partiler, ana muhalefet partisine bakın, milletin değerlerinden uzak parti 15 yıldır yerinde sayıyor. Kaplumbağa hızıyla bile yürümüyor, yerinde sayıyor. 15 yıl ana muhalefet partisi olacaksın, hiçbir gelişme gösteremeyeceksin. Çünkü milletin değerlerinden uzaklar, onlar milletle bütünleşmeyen, kaynaşmayan yaklaşım içindeler. Bizim farkımız bu. Bunun kıymetini çok iyi bilmeliyiz.\"



Bakan Elvan, daha sonra Denizli\'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Elvan\'ın konuşması

- Salondan ve partililerden detay

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

==================================

Kızılırmak Nehri\'ne atlayan gençler akıntıya kapılıp kayboldu (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Bafra İlçesi\'ndeki Kızılırmak Nehri\'nde Osman Ertekin için yapılan arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Dalgıçların su altında yaptıkları çalışmalardan bir sonuç alınamadı. Ekiplerin nehir kıyısında yaptıkları çalışmalarda da olumlu bir sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarının yarın devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Arama çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera:Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)