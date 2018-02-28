DHA YURT BÜLTENİ-14

Mahalleye afet müdahale konteyneri

BURDUR merkez Armağan İlci Mahallesi\'ndeki parka İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet müdahale konteyneri konuldu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yasin Tokgöz, Armağan İlci Mahallesi Topçu Sokak\'ta bulunan parka konulan konteynerde deprem sırasında ihtiyaç olabilecek malzemeler bulunduğunu söyledi. Tokgöz, \"Armağan İlci Mahallemize konuşlandırdığımız afet müdahale konteynerimizi muhtarımıza teslim ediyoruz. Müdürlük olarak Burdur\'umuzu depreme nasıl hazırlarız, nasıl çalışmalar yaparsak deprem anında vatandaşımızın mağduriyetini en aza indirebiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. Afet müdahale konteynerimizde bu projelerimizden birisi. Olası bir afet anında kurum personelinin haricinde mahallelerimizdeki afet gönüllülerimiz bu konteynerdeki teknik bilgi istemeyen cihazları kullanıp ilk müdahaleyi yapabilecek. Afet anında ilk müdahale çok önemli\" dedi.

Tokgöz, \"Vatandaşımızın 1999 depreminde yaptığı bilinçsiz müdahaleden dolayı bir çok insanımızı kaybettik. Bu yüzden mahalle afet gönüllülerimizi bilinçlendireceğiz. Bilinçli müdahale çok önemli. Halkımızın bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Deprem konusunda halkımızı bilinçlendirmeye önem vereceğiz\" diye konuştu.

Tokgöz, afet müdahale konteynerini nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelere koyduklarını kaydetti. Daha önce Yeni Mahalle\'ye ilk konteynerini koyduklarını belirten Tokgöz, \"Yıl içerisinde bir mahallemize daha koyacağız. En az 10- 15 mahallemize bu konteynerlerden koyacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Deprem konteyenrinin içindeki malzemeler

- Yasin Tokgöz\'le röportaj

- Detay

Haber-Kamera: Antalya (DHA)

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Sanatçı Mehmetçik El Ele platformunun ikinci heyeti Hatay\'da (3)

MEHMETÇİK\'LE BİRARAYA GELDİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için hayata geçirilen Sanatçı Mehmetçik El Ele Platformunun ikinci heyeti Hatay\'daki askerlerle bir araya geldi. Oktay Kaynarca öncülüğündeki heyette yer alan sanatçılar Hatay\'ın Suriye sınırındaki Altınözü İlçesine geçerek burada görevli Mehmetçikle bir araya geldi. Altınözü İlçe Jandarma Karakolu\'na geçen Oktay Kaynarca ve diğer sanatçılar burada görevli askerlere destek verdi. Karakolda görevli Mehmetçiklerle selfie çeken, onlarla sohbet eden heyete Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur, Belediye Başkanı Rıfat Sarı ile AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler eşlik etti.

Askerlerle uzun süre sohbet eden sanatçılar, verilen toplu hatıra fotoğrafının ardından ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Sanatçıların Altınözü İl Jandarma Komutanlığıan gelişi

- Askerlerle sohbet etmeleri

- Askerler ve sanatçılardan detaylar

- Toplu fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)

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Sahte plakalı otomobil sürücüsü,3 yaşındaki kızının yanında polise zor anlar yaşattı

KONYA\'da plakanın sahte, aracın da çalıntı olduğu belirlenen park halindeki otomobilin sürücüsü Mustafa P., 3 yaşındakı kızı C.P. ile aracına binip kaçmak istedi. Polise zor anlar yaşatan ve güçlükle durdurulan otomobilden indirilen Mustafa P. gözaltına alındı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, bugün 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Devrvişhan Sokakta meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, park halindeki 06 FU 4403 plakalı otomobilin plakasının sahte ve gerçek plakanın Ankara\'da bir araca ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine şaşe numarasından yapılan araştırmada aracın 42 FF 308 plaka üzerine kayıtlı ve çalıntı olduğunu saptadı. Bu sırada kızı C.P. ile aracın yanına gelen Mustafa P., otomobile binip kaçmak istedi. Bu sırada otomobili durdurmak isteyen polisin ayağı, araçla, beton bariyer arasında sıkıştı. Araç güçlükle durduruldu. Polisin de sıkışan ayağı kurtuldu ve ayağında hafif sıyrıklar olduğu belirlendi.

Sürücü Mustafa P. gözaltına alındı. Sahte plakalı araç kullanmaktan hakkında 6 bin lira para cezası uygulanırken, otomobilin çalıntı olmasıyla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Sürücünün gözaltına alınması

- Genel ve detay

- Olay anı cep telefonu kamerası

Haber- Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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İzmit\'te deniz kenarında kadın cesedi bulundu

İZMİT\'te, deniz kenarında 35-40 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu.

Saat 16.00 sıralarında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arkasında deniz kıyısında hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, polisi ve 112 Acili aradı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede 35-40 yaşlarındaki kadının vücudunda herhangi bir yara ve darp izi bulanmadığı görüldü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kimliği belirlenemeyen kadının cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Deniz kenarında cesedin görüntüsü

-Polis inceleme yaparken

-112 detayları

HABER:ERGÜN AYAZ-KAMERA:DİNÇER AKBİR-İZMİT-DHA

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