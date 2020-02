DHA YURT BÜLTENİ-14

Pide salonunda gelinini öldürdü, oğlunu yaraladı (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla\'nın Fethiye ilçesinde, gelini Serpil H.\'yi (44) av tüfeğiyle vurarak öldüren aynı silahla oğlu Salih H.\'yi (48) yaralayan Fahrettin H. (73) emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Fahrettin H.\'nin savcılıkta verdiği ifadede, torunu hakkında konuşurken bir anda oğlu ve geliniyle tartışmaya başladığını, eve gidip silahı alıp geri döndüğünü ve korkutmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------

- Zanlının adliyeye sevkedilmesi

Haber-Kamera: Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)

==========================

Bodrumlu şoför esnafından mağduriyet iddiası

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde 6 kooperatifin birleşmesiyle kurulan \'Güçbirliği Şirketi\'nden paralarını alamadıklarını iddia eden bir grup şoför, yaptıkları basın açıklamasında hukuki yollara başvurduklarını açıkladı.

Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı öncülüğünde, \'S\' plakalı araçların daha iyi bir ortamda hem fiyat hem de iş olarak daha fazla şoföre destek sağlaması adına kurulan Güçbirliği Şirketi\'nden ödemelerini alamadıklarını iddia eden 20 şoför, oda önünde basın açıklaması yaptı. 50\'den fazla şoförün toplam 500 ila 600 bin lira arasında alacağı olduğuna dikkat çeken grup, bazı kişilerin durumu avukatları aracılığıyla mahkemeye taşıdığına dikkat çekti. Grup adına açıklama yapan şoför Ufuk Kurt, şunları söyledi:

\"Odamız, 6 kooperatifin birleşmesiyle, burada çalışan \'S\' plakalı araçların daha iyi bir ortamda, hem fiyat, hem de iş olarak daha fazla şoför arkadaşımıza destek olmak adına Güçbirliği Şirketi\'ni kurdu. Bu şirket, Bodrum\'da gerek personel, gerek okul ve gerekse Milli Eğitim\'in yapacağı ihalelere tek başına grip, bu ihaleleri alarak, bizlere bu işleri eşit bir şekilde dağıtıp, odasına kayıtlı esnafına destek olmak adına Hasan Kablı\'nın önderliğinde kurulmuştur. Bizlere anlatılan bu şekilde olmuştur. Daha sonra Güçbirliği şirketi ilk olarak 2 özel okulun ihalesini almış, bizlere buralarda çalışmamız için teklifler yapmış ve sözleşmeler imzalanarak 2015- 2016 öğretim sezonu başlamıştır. İlk dönem bitmiş ve herhangi bir sıkıntı olmamıştır. İkinci dönemin son 3 ayı ödemelerde aksamalar olmuş ve bu 3 aylık ödemeler yapılmadan okul kapanmıştır. Bizler de ilk sene olmasından dolayı sıkıntılar olabileceğini ancak ödemelerin er geç yapılacak söylemlerinden ötürü beklemeye geçmiştik. 2016- 2017 sezon açılışı yaklaşınca bu okullarda çalışan görevli arkadaşlar, bizleri tek tek aramış ve ihaleleri tekrar Güçbirliği Şirketi\'nin aldığını tekrar çalışmamız halinde gecikmiş ödemelerimizin yapılacağını beyan etmişlerdir. Bizler de oda başkanımızın beyanları doğrultusunda kendisine güvenerek işi kabul etmiş ve yeni sözleşmeleri imzalayarak işe başlamış bulunduk. Dedikleri gibi olmasa da gecikmiş ödemeleri aylara yayarak kapatmaya çalışmış ancak olmamıştır. Daha sonraki görüşmelerimizde kredilerin çekileceği bu şekilde ödemelerin yapılacağı birkaç defa dile getirilmiş fakat bunlar hep sözde kalmıştır. Yani becerememişlerdir. Şoför arkadaşlarımıza sürekli yalanlar söyleyip, oyalamış ve sezon sonuna kadar bizleri bir nevi kullanmışlardır. Çünkü eğer bu işin sonunu getiremezlerse, özel okullarla yaptıkları sözleşmelerde bulunan tazminatı ödemek zorunda kalacakları için bu yola girmişlerdir. Yani kendi iş bilmezliklerinin bedelini şoför arkadaşlarımıza ödetmişlerdir.\"

\"MAHKEMENİN VERMİŞ OLDUĞU KARAR DOĞRULTUSUNDA NE DÜŞTÜYSE ÖDEMEYE HAZIRIZ\"

Kurt, bazı alacaklı şoförlerin alacaklarının tahsili için avukatlar tutarak, konuyu yargıya taşıdığına dikkat çekerek, borç para istemediklerini, haklarını almak istediklerini vurguladı. İddialara yanıt veren Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı ise üyelerin isteği üzerine büyük okulların taşımasını aldıklarını belirterek, \"Ben muhasebeci değilim, muhasebeciler şirketi batırmış. Batırabilirler, o söz konusu değil. Ama arkadaşların gelip de bize böyle davranması doğru değil. Ben geçen hafta 4 kişinin parasını ödedim. Bugün de 2 kişinin parasını ödeyeceğim. Size açıklama yapan arkadaşların hepsi bizi mahkemeye verdi. 6 kooperatifin hissesi var burada. Mahkemenin vermiş olduğu karar doğrultusunda ne düştüyse ödemeye hazırız. Ama mahkeme kararı ile. Yargı karar verirse ödemeye razıyız. Arabamı, evimi satar öderim. Ben borçları ödemeye devam ediyorum. Ama onlarınkini ödemeyeceğim, yine söylüyorum, mahkeme ne karar verirse onda devam edeceğim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şikayetçi olan şoförlerden genel detay görüntüler,

- Grup adına açıklama yapan şoför Ufuk Kurt ile röp,

- Hasan Kablı ile röp.

Haber: Nilüfer DEMİR, Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM(Muğla) , DHA)

=============================

CHP\'den çöken yolda inceleme

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kumluca\'da heyelan nedeniyle çöken ve trafiğe kapanan yolda inceleme yaptı. Akaydın, çökmenin heyelandan değil teknik bir hatadan kaynaklandığını söyledi.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ile CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, önceki gün meydana gelen heyelan nedeniyle çöken ve trafiğe kapanan Kumluca- Antalya karayolunda incelemede bulundu. Akaydın ve Kumbul daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

\'TBMM\'YE TAŞIYACAĞIZ\'

Milletvekili Mustafa Akaydın, \"Görüntülerden de anlaşılacağı üzere burada yıllardan beri hiç olmamış bir göçükle karşı karşıyayız. Bu güzergahın tabiat olaylarına meydan verecek bir güzergah olduğu biliniyor. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu bir heyelan değil. Hemen sağımızda yer alan dağda gerek ağaç yapısında gerekse yeryüzü yapısında heyelana ait bir görüntü yok. Karayollarının yol güzergahını değiştirirken yapılan teknik bir hatadan kaynaklanıyor. Biz bunu TBMM\'ye taşıyacağız. İhale usulüyle verilmiş midir? Pazarlık usulüyle mi olmuştur? Karayolları Bölge Müdürlüğü burada gereken kontrolleri yapmış mıdır? Malzeme seçimi ve kullanımı doğru olmuş mudur? Bunların hepsi sorgulanması, araştırılması gerekir. CHP grubu olarak üzerimize düşeni yapacağız\" dedi.

\'ÖNEMLİ BİR TURİZM GÜZERGAHIDIR\'

Turizm sezonunun çok yakında açılacağını hatırlatan Mustafa Akaydın, \"Burası çok önemli bir turizm güzergahıdır. Tarımsal alan içinde çok önemli bir güzergahtır. Buranın bir an önce turizme açılması lazım ama maalesef ki çok kısa zamanda başarılamayacak gibi görünüyor\" diye konuştu.

\'BİR ARAŞTIRMA YAPTIRDI MI?\'

İl Başkanı Ahmet Kumbul da şöyle dedi:

\"Bu yol iki- üç günlük çok hafif bir yağışa rağmen çökmüş durumda. Bunun sebebi daha önce müteahhit firma ya da Karayolları burada jeoloji mühendislerimize bir araştırma yaptırdı mı, yeterli dolgu doğru şekilde yapıldı mı ya da buraya viyadük veya temel kazıklı bir yol mu gerekiyordu? Bunların kontrolleri yeterince yapılıyor muydu? Karayollarımız bu yolları yaparken bu sıkıntıları yaşamıyordu. İki- üç günlük hafif bir yağışla bu yol göçüyorsa yolun üzerinde hiç kimsenin olmadığına şükrediyorsak, ortada bir sıkıntı vardır. Böyle derme çatma yolları dubleye çevirmekle uğraşacaklarına gerçekten Antalya\'mızı Muğla\'ya bağlayan, Isparta\'ya, Burdur\'a, Ankara\'ya, Afyonkarahisar güzergahı üzerinden, Mersin üzerinden Adana\'ya bağlayan yoların yeniden inşa edilmesini, otobanların yapılmasını düşünüyoruz.\"

BUDAK ÖNERGE VERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da çöken yolla ilgili Başbakan Binali Yıldırım\'ın yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. Budak, \"Yeni tamamlanan yolda böyle bir çökme meydana gelmesi, yol inşaatının bölgenin koşullarına uygun yapılmadığı ve gerekli denetimlerin de gerçekleştirilmediği işaretlerini taşımaktadır. Ayrıca örtü altı üretim merkezini pazarlara bağlayan ana yolda böyle bir çökme meydana gelmesi ve trafiğin durması, üreticiler ve esnaf için büyük zararlara yol açmıştır\" dedi.

\'TADİLAT FATURASINI KİM ÖDEYECEKTİR?\'

Duble yolun inşaatına ne zaman başlandığı ve hizmete ne zaman açıldığı konusunda bilgi isteyen Budak, \"Söz konusu yolun inşaatını hangi firma gerçekleştirmiş ve iş o firmaya hangi bedelle ve hangi yöntemle verilmiştir? İhale mi yapılmış, davet usulüyle mi iş verilmiştir? Kumluca- Kemer yolundaki çökmenin gerekçesi nedir? Bir mühendislik hatası mı, firma ihmali mi söz konusudur? Yol inşası sürecinde bölgenin özellikleri dikkate alınmış mıdır? Yol inşaatı sürecinde gerekli denetimler yapılmış mıdır? Yolun tadilatı kim tarafından gerçekleştirilecektir? Tadilat faturasını kim ödeyecektir? Yolun ek maliyetini sorumlular mı ödeyecek yoksa, fatura vatandaşa mı kalacaktır?\" diye sordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Çöken yoldan görüntü

- Mustafa Akaydın konuşma

- Ahmet Kumbul konuşma

- Yoldan detay

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)

===================================

Elmalı\'dan Mehmetçiğe kırmızı elma

ANTALYA\'nın Elmalı ilçesinde belediye öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçik\'e hediye etmek üzere toplanan elmalar dualarla gönderildi.

Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin öncülüğünde, Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Mehmetçiğe moral ve destek vermek amacıyla başlatılan \'Kızıl elmaya kırmızı elma\' kampanyasında toplanan elmalar törenle uğurlandı. Törene ilçe protokolü ve vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Elmaların yüklü olduğu TIR, Yeşil Cami önünde mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı\'na getirildi.

Meydandaki programda Kaymakam Gürbüz Saltaş ve Belediye Başkanı Ümit Öztekin konuşma yaptı. Konuşmaların ardından dua edilerek elma yüklü TIR uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Görüntüler cep telefonuyla çekilme)

--------------

- Elmaların yüklü olduğu TIR\'dan görüntü

- Kortejden görüntü

- Meydandan görüntü

- Belediye Başkanı Ümit Öztekin\'in konuşması

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI(Antalya), (DHA)

===================================

Samsun\'da yasa dışı bahis ve tefeci operasyonunda 9 tutuklama

SAMSUN\'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9\'u tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize (KOM) Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatan ve bahis oynayan kişilere para veren tefecilere yönelik geçen hafta il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 27 ayrı adrese yapılan operasyonda, 20 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 20 şüpheliden 4\'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan 16 şüpheliden 9\'u tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü

---------------------

-Şüphelilerin emniyetten çıkartılmaları ve otobüse bindirilmeleri

-Polis otobüsünün gidişi

-Emniyetten detay

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)

=================================

Belediye işçisi yeri değiştirilince çatıya çıktı

İZMİR\'de Kemalpaşa Belediyesi\'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D., iddiaya göre, Temizlik Hizmetleri Müdürü\'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyona alınınca, belediye binasının çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Kemalpaşa Belediyesi\'nin Destek Hizmetleri biriminde görevli kadrolu işçi S.D Temizlik Hizmetleri Müdürü\'nün evrak işlerini takip edecek bir pozisyonda görevlendirildi. S.D bunun üzerine bugün saat 16.00\'da tek katlı olan belediye binasının çatısına çıktı. Takım elbisesiyle çatıda oturan ve ayaklarını boşluğa sarkılan S.D., çevrede toplananlara bağırarak durumunu anlattı. Kimi işi gücü bırakıp işçiyi dinledi, yürüyerek alandan uzaklaştı. Bir polis memuru arkadan yaklaşarak S.D\'nin dalgın olduğu bir an onu kurtardı. Kemalpaşa Belediye Başkanı AK Partili Arif Uğurlu, yaptığı yazılı açıklamada S.D.\'nin ihtiyaç olduğu için temizlik biriminde görevlendirildiğini belirterek, \"İşçi bir arkadaşımız. Psikolojik sorunları var. Bir önceki belediye başkanı döneminde de intihar girişimi olmuş. Her başkan döneminde yapıyor. Allah ailesine sabır versin. Yerini en ufak bir biçimde değiştirdiğin zaman intihar girişiminde bulunuyor. Kendisini böyle kabullendirmiş. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur. Bir anlık psikolojisini cezalandıracak halimiz yok. Olur böyle şeyler. Kararımız net. Geri adım atmayız. İhtiyaç olur, alırız. Şu anda orada ihtiyaç vardı, oraya aldık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu kamerası)

------------------------

- Belediye işçisinin çatıya çıkması ve etrafa bağırması



Haber: İZMİR, (DHA)

===============================

Şehit astsubay doğum gününde unutulmadı



KARABÜK\'ün Safranbolu ilçesinde, Afrin\'de şehit olan 26 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemlı Çavuş Ömer Bilal Akpınar, doğum gününde unutulmadı. Şehidin annesi Ülker Akpınar\'ın isteği üzerine şehidi için bir araya gelenler duygusal anlar yaşadı.

Dün akşam, Safranbolu Öğretmenevi\'nde düzenlenen etkinliğe Karabük Vali Yardımcısı Barbaros Baran, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Eflani Kaymakamı Sinan Aşcı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Galip Sökmen, Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın babası İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, eşi Hafize Nur Akpınar ve çok sayıda kişi katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ve bir öğrencinin okuduğu şiir ile başlayan etkinlik minik öğrencilerinin hazırladığı mehter gösterisi ile devam etti. Öğrenciler, \'Kahraman Ömer Bilal\'le yetişiyor\' yazılı pankart açtı. Şehidin annesi ve eşine Türk bayrağı temalı tablolar hediye edildi.

Fatih Ürkmezer yaptığı konuşmada, \"Şehidimizi doğum günün de hatırlamak, sevgili çocuklarımızın onun doğum günü hatırasına hazırladıkları programı izlemek üzere toplandık. Biz bu günü hem değerli ailesinin hepimizle olması anlamında, hem hatırasını en iyi şekilde yaşatan Safranboluluların şehidimizi anmasının onlarca adımından biri olmasını istiyoruz\" dedi.

Ömer Bilal Akpınar\'ın Safranbolu\'yu çok sevdiğini ve vasiyetinde de Safranbolu\'ya defnedilmeyi istediğini kaydeden Ürkmezer, \"Ne mutlu ki Safranbolu ve Karabük halkı Ömer Bilal\'i sahiplendi. Vatandaşlarımızın şehidimizi ve ailesini bu kadar sahiplenmesinden gerçekten gurur duyuyorum. Bizler kendisini ve ailesini ne kadar sahiplensek azdır. Ne yaparsak yapalım Ömer Bilal\'in bu vatan, bu bayrak için gösterdiği kahramanlığa, cesarete erişemeyiz\" diye konuştu.

Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya, onlara en iyi şekilde hizmet etmeye, yanlarında olmaya devam edeceklerini ifade eden Ürkmezer, şöyle konuştu:

\"Görev icabı pek çok il ve ilçede bulunduk. Eğer şehit ailesinin bir tanımı var ise Ömer Bilal\'in annesi, babası, eşi ve kız kardeşi bizlere bu tanımı gösterdiler. O dirayet, vatan sevgisini gösterdiler. Şehidimizin vasiyetinde bahsettiği, haç ile hilalin, iman ile küfurun mücadelesini nereden aldığını aileyi tanıyan herkes görüyor. Ben böyle bir evlat yetiştirdikleri için kendilerine bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Ömer Bilal\'imiz başta olma üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.\"

Ömer Bilal Akpınar\'ın annesi Ülker Akpınar ise \"Ömer Bilal\'in doğum gününde bizleri yalnız bırakmayan tüm Safranbolu halkına teşekkür ediyorum. Ömer için ne söylesem az. O zaten son sözü söyledi\" dedi.

Doğum günü ay yıldızlı pastanın kesimi ile son buldu.

ŞEHİDİN VASİYETİ YERİNE GETİRİLDİ

Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın vasiyetinde annesine istediği evin alınması isteği ise isminin açıklanması istemeyen bir hayırsever tarafından gerçekleştirildi. Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, Safranbolu\'da alınan evin tapu işlemlerinin gerçekleştiğini, ailenin istediği zaman taşınabileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

- Kuran-ı Kerim tilaveti

- Bir öğrencinin okuduğu şiir

- Mehter gösterisi

- Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer\'in konuşması

- Anne Ülker Akpınar\'ın konuşması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)