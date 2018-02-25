DHA YURT BÜLTENİ-14

Kadirli\'de 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın



Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki 150 dükkanın bulunduğu çarşıda yangın çıktı.

Atatürk Caddesi’ndeki Uzun Çarşı’da saat 21.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Büyük çoğunluğu ahşap olan dükkanlar kısa sürede alev aldı. Gece karanlığında gökyüzünü aydınlatan yangına Kadirli, Osmaniye ve Kozan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlükleri\'ne ait arasözler müdahale etti. Yangının duyulmasıyla birlikte olay yerine gelen birçok işletmeci de insan zinciri oluşturarak mallarını alevlerin arasından kurtarmaya çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi fenalaştı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken çevrede de güvenlik önlemleri alındı. 25 dükkanın kullanılamaz hale geldiği yangını söndürme çalışması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan işyerleri

-İşyerlerinden mallarını kurtarmaya çalışanlar

-İnsan zinciri oluşturup eşya taşıyanlar

-İtfaiyeciler yangına müdahale ederken

Haber: Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ(Osmaniye), (DHA)

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Şehit binbaşının kızı İrem\'e İçişleri Bakanı Soylu\'dan doğum günü hediyesi

MUŞ’un Malazgirt ilçesinde 2015 yılında otomobilinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kızı İrem 18 yaşına girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin kızına doğum günü hediyesini Amasya Valisi Osman Varol ile ulaştırdı.

Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyünden olan ve 2015 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde otomobilinde PKK’lı teröristlerin silahlı saldırı sonrası şehit olan Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız’ın hemşire olmasını istediği kızı İrem Kulaksız 18 yaşına girdi. Şehidin baba ocağı olan Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyündeki evinde düzenlenen doğum günü kutlamasına Amasya Valisi Osman Varol, eşi Funda Varol’un yanı sıra şehit binbaşının ailesi katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatanın selameti için görevi başındayken hain teröristler tarafından şehit edilen Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksızın kızına, doğum günü hediyesi olarak dizüstü bilgisayar gönderdi. Amasya Valisi Osman Varol, Şehit Binbaşının kızı İrem Kulaksıza hediyesini Bakan Soylu adına takdim etti. Vali Varol, 18 yaşına giren İrem’e hediyesini güle güle kullanmasını diledi. Derslerinde faydalı olması temennisinde bulundu. Vali Varol ve eşi Funda Varol’da şehit binbaşının kızı İrem’e doğum günü hediyesi vererek sağlıklı yaşlar diledi.

Görüntü Dökümü:

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-Şehit binbaşı Sibel Kulaksızın konuşması detay

-Şehidin kızının duygulanması detay

-Şehidin Kızı İrem’in mumları söndürmesi ve pasta kesmesi detay

-İçişleri Bakanı Soylu’nun hediyesinin Vali Varol tarafından verilmesi detay

-Vali Varol’un konuşması

-Diğer detaylar

(SÜRE: 3:04-BOYUT 345 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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Bolu\'da kuzenlerin arazi kavgası: 4 ölü /EK

BOLU VALİSİ BARUŞ: VAHŞET DİYEBİLECEĞİMİZ ACI BİR OLAY

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman ve İl Jandarma Komutanı Nadir Çelik köye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Baruş, olayda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini 5 kişinin de yaralandığını açıklayarak, \"Maalesef üzücü bir olay yaşadık. Silahlı kavgada 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Olayın 2 aile arasındaki arazi tartışması yüzünden kaynaklandığını düşünüyoruz. Şu anda hastanede 5 yaralı var. Bunlardan bir tanesi silahla yaralanmış, diğerlerinde ise hayati tehlike yok. İlimizde hiç beklemediğimiz bir olay. Vahşet diyebileceğimiz acı bir olay. Seben ilçemizin tarihi boyunca şahit olmadığı bir olay. Meseleleri konuşarak halletmek varken, bu tür şiddet olaylarına başvurmak insanlık dışı bir durum. Olay tüm boyutları ile soruşturuluyor\" dedi.

5 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Yetkililerden alınan bilgiye göre, amca çocukları olan Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. İddiaya göre 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç\'ın oğlu Onur Büyüktopaç yanında getirdiği tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı. Ayrıca kavgaya karışan dede Mehmet Büyüktopaç ile oğlu Zeki ve torunları Onur, Hatice ile Mustafa da kavga sırasında aldıkları sopa darbeleri ile yaralandı. Onur Büyüktopaç gözaltına alınırken, Bolu\'daki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralılardan yalnızca Soner Büyüktopaç\'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN BAKIŞI YÜREK BURKTU

Bu arada yaşanan katliam sırasında evde bulunan Hatice Büyüktopaç\'ın oğlu 4 yaşındaki Y.B.\'nin olay yerindeki cesetlerde incelemeler yapıldığı sırada camdan bakarak yaşananları izlemesi yürek burktu. Yaşanan kavgada yara almayan tek kişinin Y.B. olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İncelemelerden görüntüler

-Vali Baruş ile röportaj

-Detaylar

Süre: 03:01 Boyut: 339 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/SEBEN(Bolu),(DHA)

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Tartıştığı oğlunu tabancayla başından vurarak öldürdü

SİVAS\'ta Ahmet Turan Karakurt(63), tartıştığı oğlu İsmail Karakurt\'u (29) başından vurarak öldürdü.

Olay saat 19.30 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi, 88\'inci Sokakta 2 katlı evin üst katında yaşandı. İddiaya göre baba Ahmet Turan Karakurt ile oğlu İsmail Karakurt arasında evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Ahmet Turan Karakurt, oğlu İsmail Karakurt\'u başından tabanca ile vurdu. Silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İsmail Karakurt\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Baba Ahmet Turan Karakurt olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Haberi alan ailenin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İsmail Karakurt\'un cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülmesi

-Ölen gencin fotosu

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)