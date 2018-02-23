DHA YURT BÜLTENİ-14

KIZILAY’DAN YEMİN TÖRENİNE GELEN AİLELERE ÇORBA

TÜRK Kızılay\'ı İskenderun Şubesi, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda yemin edecek askerlerin törenine gelen aileler için sıcak çorba ikramında bulundu.

İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 2018/2 uzun dönem askerlerin yemin törenine gelen ailelere eğitim alayı içerisinde kurduğu stantta sıcak çorba, ekmek ve su ikramında bulundu. Türkiye’nin dört bir yanından geldiklerini söyleyen aileler Kızılay’ın bu ikramından dolayı çok memnun olduklarını söylediler. Kızılay İskenderun Şube Başkanı Ümit Günay, Kızılay’ın gönüllü ekipleri ile birlikte, Deniz Er Eğitim Alayında vatani görevlerini yapan Mehmetçiğin yemin merasimine katılmak üzere sabahın erken saatlerde ilçeye gelen ailelere ikram ettiklerini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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-Deniz Er Eğitim alayı içerisinde çorba standı

-Denizci astsubay Kızılay\'a teşekkür eden konuşması

-Çorba alan aileler çocuklar ve onlarla röp

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

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BREZİLYA’DAN GETİRTİLEN CANLI HAYVAN İÇİN TEPKİ



MERSİN’e deniz yolu ile Brezilya’dan 27 bin büyükbaş hayvan getirilirken, siyasi parti temsilcileri ve hayvan hakları savunucusu aktivistler bir araya gelerek duruma tepki gösterip, canlı hayvan ticaretinin biran önce yasaklanmasını istedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen toplantıya CHP Milletvekilleri Fikri Sağlar, Serdal Kuyucuoğlu, İl Başkanı Adil Aktay, hayvan hakları savunucusu aktivistler Zuhal Kalkandelen ve Burak Özgüner ile partililer katıldı.

Burada ilk olarak söz alan Milletvekili Sağlar, AK Parti iktidarının 16 yıldır tarım ve hayvancılıkla ilgili politikaların yanlışlığının bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Sağlar, hayvancılıkta oynanan oyunlar nedeni ile Türkiye’nin hayvan ithal eder hale geldiğine belirterek, \"Bir yandaşı zengin etmek adına, aslında bizim hayvan üreticilerimizi yok eden anlayış uygulanıyor. Tarımda da aynı politika uygulanıyor. Mersin’de AK Parti iktidara geldiği yıl bir kilo portakal bir dolardı. Bugün ortalama 40 kuruşa satılıyor. Şu anda, halde 35 kuruş, yani 10-12 cent civarı. Düştüğümüz durum bu. Gübre 30 kat, ilaç 25 kat, mazot 5 kat artmış. İşçilik 3 misli olmuş. Portakal üreticisi yoksullaşmış, ağaçlar betona teslim edilmiş bir durumda. Çiftçi en fakir sınıf haline dönüşmüş\" dedi.

Hayvancılıkta da durumun aynı olduğunu ifade eden Sağlar, \"Biz yetiştirdiğimiz hayvanların etini satamıyoruz. Ama dışarından hayvan ithal ediyoruz. Et fiyatları tüketici açısından da çok iyi değil. Kırmızı et fiyatları düşmüyor. Çünkü getiren de satan da tek bir elde tekel. Belli yandaşların hizmetine sunuluyor. Bir yandaşı zengin etmek uğruna kaç hayvan besicisi yok olacak onu da göreceğiz\" diye konuştu.

Milletvekili Kuyucuoğlu da, daha önce Sırbistan’dan karkas et olarak ithal edilen ihtiyaçlar bugün canlı olarak Brezilya’dan getirildiğini kaydederek, şunları söyledi:

\"Bildiğiniz gibi Türkiye gerek tarımda gerek hayvancılıkta AK Parti öncesi kendine yeterli bir ülkeydi. Anayasa gereği tarım ve hayvancılığa milli hasılanın yüzde birini her yıl ödemek zorundadır. Fakat Ak Parti kendi çıkardığı yasalara da uymuyor. Bugün uyguladıkları yanlış tarım ve hayvancılık politikaları nedeni ile Türkiye hem tarım ürünlerini hem de et ihtiyacını dışarıdan karşılamak zorunda kalmaktadır. Bu anlamda bir taraftan hayvanlara eziyet edilmekte diğer taraftan da Türk köylüsü, çiftçisi mağdur edilmektedir.\"

İl Başkanı Aktay da, kırmızı et fiyatlarını düşürmek iddiası ile sağlıksız koşullarda yapılan canlı hayvan ticaretine değinerek sözlerini şöyle sürdürüdü:

\"AKP, yaşanan felaket tablosunun asıl sorumlusudur. Bugün, NADA adlı bir gemiyle Mersin\'de bir kez daha ortaya çıkan bu tablo, ülkemizin besicilerine, ülkemizin tüketicilerine ve canlı haklarına karşı sergilenen bir büyük duyarsızlığın sonucudur.\"

Hayvan hakları savunucusu aktivistler Zuhal Kalkandelen ve Burak Özgüner de hayvanların taşınması sırasında maruz kaldıkları eziyetleri anlatarak, ithalat nedeni ile Türkiye’nin imza attığı uluslararası sözleşmeleri hiçe saydığını dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Toplantıya katılanlar

Salondan bulunanlar genel ve detay

CHP Milletvekili Fikri Sağlar konuşurken

CHP Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu konuşurken

İl Başkanı Adil Aktay konuşurken

Hayvan hakları savunucusu aktivist Zuhal Kalkandelen konuşurken

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)

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BİRLİKTE KAÇTIĞI KADININ YAKINLARINDAN GİZLENMEK İÇİN ÇARŞAF GİYİNMİŞ



SİVAS\'ta polisin şüphe üzerine durdurduğu iki çarşaflı kişiden biri erkek çıktı. Yapılan incelemede, şüpheli Emrah B.\'nin, birlikte kaçtığı sevgilisini yakınlarından korumak ve gizlenmek için çarşaf giydiği belirlendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle\'de, Danişment Ortaokulu yakınlarında bir parkta meydana geldi. Okul çevresinde ve parkta gezinen iki çarşaflı kişiyi gören çevredekiler, birinin erkek olabileceği şüphesiyle durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, çarşaflılardan birinin erkek olduğu ortaya çıktı. Elazığ\'dan Sivas\'a birlikte kaçarak geldiği belirlenen Emrah B. (43) ile sevgilisi Hasret K. (40) gözaltına alındı. Emrah B. ilk ifadesinde, birlikte kaçtığı Hasret K.\'yi yakınlarından korumak ve gizlenmek amacıyla kendisinin de çarşaf giydiğini söyledi. Şüphelilerin üzerinde birer tabanca ve bıçak çıktı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yeni Mahalle Muhtarı Halis Güneş, çarşaflı çifti sabah mahallede gördüğünü, birinin uzun diğerinin kısa olduğunu görünce, erkek olabileceğinden şüphelendiğini, daha sonra ise polislerin gelip aldığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Çiftin yakalandığı çocuk parkından görüntü

-Muhtarın konuşması

-Çiftin yakalandıktan sonraki fotoları

-Polis merkezine girerken görüntüleri

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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CHP’Lİ YILMAZ: İNŞALLAH DEMOKRASİMİZİ YOK EDENLERDEN KURTULURUZ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere geldiği seçim bölgesi Ardahan\'da at binip, tur attı. Yılmaz, “Ardahan’ın işgalinden kurtuluşunu kutluyoruz. Ülkemizi işgal edenlerden kurtulduk, İnşallah şimdi de demokrasimizi yok edenlerden kurtuluruz\" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kentte düzenlenen kurtuluş törenlerinin ardından at binerek, bir süre tur attı. Yılmaz, ardından partililerle CHP il binasında bir araya geldi.

Burada açıklama yapan CHP’li Yılmaz, \"2018 yılında demokrasiye dönük bir işgal var. Demokrasinin işgal edilmesi, özgürlük alanlarının işgal edilmesi, Parlamentonun yetkilerinin gasp edilmesi, Yasamanın içinin boşaltılması, denetim yetkisinin elinden alınması, ayrıca yargının tarafsızlığının ve bağımsızlığının sonlandırılmasına dönük girişimler var\" diye konuştu.

AK Parti ve MHP arasında yapılacak ittifak ile ilgili konuşan Yılmaz, “Gördüğünüz gibi ittifaklar yapılıyor. İttifaklar bir kişiye tekrardan seçim kazandırma çabasıdır. Ülkenin faydasına bir şey yok. Bu ittifaklarda ülkenin herhangi bir konusu görüşülmüyor. Toplumda giderek oyu düşen bir kişiyi nasıl olurda tekrar aynı koltuğa oturturuz ittifakıdır bu. Yüzde 10 barajını tek başına geçemeyen, nasıl olursa olsun yer alalım, 10-15 milletvekili alalım diyen bir anlayışın ittifakı. Bizim ittifakımız halkın ittifakı olacak. Baskıya zulme bizi aşağılayan bu iğrenç anlayışa karşı bir ittifaktır. Bu ittifak halkı ittifakı olacak. 2019 demokrasi ile otokrasinin, iyi ile kötünün bir yarışıdır\" dedi.

\"Erken seçime hazır olmalıyız\"diyen CHP’li Yılmaz, şöyle devam etti:

\"Biz tabiki erken seçimin zamanında olsun veya erken olsun, ne olursa olsun bütün hazırlıklarımızı ona göre yapmak zorundayız. Hükümetin özellikle son dönemde Afrin operasyonunun öncesinde ve hemen sonrasında, AKP il ve ilçe kongrelerinde yaptığı açıklamalara baktığımız zaman sanki ülkeyi kendisi erken seçim atmosferine sokmak niyetinde. Hal böyle olunca, bizim bütün teşkilatlarımızın, bütün gönül veren insanların seçim için hazırlıklı olması gerekiyor. Her an olacakmış gibi bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-CHP’li Yılmaz’ın ata binmesi

-At üstünde konuşması

-Parti binasında konuşması

Haber-Kamera –Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)

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ÜLKÜ OCAKLARI GENEL BAŞKANI KILAVUZ: BU CANİLER ASILMALI, HAYATLARINA SON VERİLMELİ

ÜLKÜ Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, son günlerde yaşanan olaylarla gündeme gelen çocuk istismarlarıyla ilgili, “Küçük yavrucaklara yapılanları, başlarına gelenleri görünce, kıyamet alametleri mi diyoruz. Bu canilerin, şerefsizlerin zaman geçirilmeden asılmaları, hayatlarına son vermeleri devletimizin, milletimizin de asli sorumluluğudurö dedi.

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Kadir Has Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen \'Sevdamız Türkiye\' gecesine Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un yanı sıra MHP İl Başkanı Baki Ersoy, MHP eski milletvekili Süleyman Korkmaz, parti teşkilatları, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Yılmaz Üçkan ve vatandaşlar katıldı.

Binlerce kişinin katıldığı gecede konuşan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ankara’da Ülkücüler olarak bir araya gelip, bir süre önce Atatürk’ü saygıyla andıklarını ifade eden Kılavuz, şöyle konuştu: “100 binlerce ülküdaşımızla Gazi Kemal Mustafa Atatürk’ün huzuruna çıktık. Bırakmış olduğu emaneti, Türkiye Cumhuriyeti’ni bizden sonraki nesillere daha iyi şekilde teslim edeceğimizin andını içtik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni asla ve asla diz çöktürmeyeceğiz. Cennet vatanımızı hiçbir haine, gafile böldürmeyeceğiz dedik. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış olan ay- yıldızlı bayrağımızı göklerden indirmeyeceğimize yemin ettik. Ankara’da, Anıtkabir’de 147 bin kardeşimizin varlığı söz konusuydu. Girmeyen on binler vardı. 200 binin üzerinden Bozkurt, Asena Ankara’ya geldi. Bu manevi bir güçtür, gurur kaynağıdır.

FETÖ’CÜLER MİLLETİMİZE AĞIR DARBE VURDU\'

15 Temmuz darbe girişimine ve Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na da değinen Kılavuz, “Bugün varlık, yokluk mücadelesi veriyoruz. Millet olarak zor ve kara günleri yaşıyoruz. Son yıllarda millet olarak sayısız felaketlerle karşılaştık. 15 Temmuz darbe gecesi milletimiz bombalandı. Kahpece kurşun yağmuruna tutuldu. FETÖ’cüler milletimize ağır darbe vurdu. Biz her zaman haykırdık bunlar şerefsiz, namussuzdur. Bunlar tatlı su balığı gibi suyun altında gülen milletimize en büyük darbeyi vuranlardır dedik. Biz haini, nankörü asla unutmayız. Sayın genel başkanımıza, partimize yönelik 1 Kasım seçimleri sonrası akla hayale gelmeyen kumpaslar kurulmuştur. Buları da biliyoruz. Şimdi kahraman ordumuz terör örgütlerine, hainlere gereken derslerini veriyor. Boğup boğup atıyorö diye konuştu.

\'DEVLETİN, MİLLETİN ASİL SORUMLULUĞU

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz, son günlerde yaşanan olaylarla gündemden düşmeyen çocuk istismarlarına da değindi. İdam çağrısı yapan Kılavuz, “Küçük yavrucaklara yapılanları, başlarına gelenleri görünce, kıyamet alametleri mi diyoruz. Yavrucakların başına gelenleri hepiniz bilmektesiniz. Bu canilerin, şerefsizlerin zaman geçirilmeden asılmaları, hayatlarına son vermeleri devletimizin, milletimizin de asli sorumluluğudurö dedi.

\'TÜRKİYE\'Yİ DE SURİYE’YE, IRAK’A ÇEVİRMEK İSTEYEN ALÇAKLAR VAR\'

Afrin şehidi Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın Türkmen çocuklara okul vasiyetini de konuşmasında hatırlatan Kılavuz, MHP Lideri Devlet Bahçeli\'ye, bu vasiyeti üstlendiğini belirterek şöyle devam etti: \"Bu konuda Genel Başkanımız bizi görevlendirdiğinde o coğrafyaya gittik. O coğrafyada kıyamet kopmuş. İnsanların yuvaları, yurtları başlarına yıkılmış, toprak kanla sulanmış, yavrucaklar korku içerisinde ve mezardan ölüler çıkartılmış. Şimdi Türkiyemizi de Suriye’ye, Irak’a çevirmek isteyen alçakların olduğunu görmekteyiz. Vatan olmadan, hiçbir şey olmaz, vatan bizim anamızdır. Vatana sahip çıkmak, hepimizin boynunun borcudur. Fitneye izin vermeyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz, kucaklayacağız. Bu kara günlerden, sancılı günlerden kurtuluşun adı sizsiniz. Türk milletinin geleceği, umudu Türk Gençliği’dir. Türk Gençliği’ne her zamankinden daha fazla sorumluluk düşmektedir.ö

Yapılan konuşmaların ardından gecede sanatçılar Ahmet Şafak, Osman Öztunç ve Ahmet Öngel konser verdi.

Görüntü dökümü:

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-Sevdamız Türkiye programı ve konserden genel görüntüler

-Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz’un konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN / KAYSERİ (DHA)

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GAZİANTEP\'TE HIRSIZLIK, GASP VE YANKESİCİLİĞE 5 TUTUKLAMA



GAZİANTEP\'te, hırsızlık, yankesicilik ve gasp olaylarıyla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 5\'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3\'ü ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Süleymanşah Mahallesinde bulunan bir okulda meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma yapan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, H.Y. isimli şüpheliyi, okulda çalınan 2 USB ve 1 anahtar ile birlikte yakalayıp, gözaltına alındı. Ekipler, H.Y.\'nin okuldan daha önce çaldığı belirlenen 1 yazıcı, 1 tablet ve 1 fotoğraf makinesini sattığı anlaşılan 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Onur Mahallesinde bulunan bir camiye namaz kılmaya gelen vatandaşın cebindeki 800 lira ile cep telefonu ile Ulaş Mahallesindeki bir bakkalın 500 lirasının gasp yöntemiyle alınmasıyla ilgili ise Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekipler, yaptıkları çalışmayla M.T.D. ve H.Y. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda M.T.D.\'nin ayrıca 2 hırsızlık, 1 yivli ve yivsiz silahlarla, bıçak ve diğer aletleri sırf saldırıda kullanmak amacıyla taşımak suçundan ve ayrıca cezaevi firarisi suçlarından olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı, H.Y.\'nin ise hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ve Yan-Dol Büro Amirliği ekipler de araç hırsızlığı ile kapkaçla ilgili K.A. ve Y.İ.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ayrı tarihlerde 2 oto çaldıkları ve bu araçlarla ayrı tarihlerde 4 ayrı kapkaç olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Otomobiller sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: GAZİANTEP-DHA)

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