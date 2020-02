DHA YURT BÜLTENİ-14

Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli uzman çavuşa ilçe meydanında sürpriz nikah

Zonguldak\'ın Çaycuma ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan (28), ilçe meydanında yapılan sürpriz nikahla Eda Güney (26) ile evlendi.

Çaycuma Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen toplu nikah töreninde 4 çift, Sevgililer Günü\'nde dünya evine girdi. Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı\'nın kıydığı nikahta Suriye\'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli Uzman Çavuş Orkun Can Bakılan da hayatını Eda Güney ile birleştirdi. Nikah törenini izleyen yakınları ve vatandaşlar alkışlarla genç çifte destek oldu. Bakılan\'ın Fırat Kalkan\'ı operasyonunda da yaralandığı öğrenildi. Bakılan, kent meydanındaki nikahın kendilerine sürpriz olduğunu söyledi. Nikah töreninden 10 gün sonra tekrar görevine döneceğini ifade eden Bakılan, \"Tam 8 yıldır bugünü bekliyordum. Çok mutluyum. Allah\'a şükür sonunda hayallerime kavuştum. Böyle özel bir günde bu şekilde evlenmek mutluluk verici. Bu mutlu günümde yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 4 yıldır askerim. Evlenmek için izine geldim\" dedi. Eda Güney ise hayatının en mutlu gününü yaşadığını anlatarak, \"Ben de çok mutluyum. Çok güzel bir duygu. Her zaman eşimin yanındayım. Mesleğini ikimiz birlikte göğüsleyeceğimize inanıyorum.Ona her zaman destek olacağı.Çok mutluyum\" diye konuştu.

Belediyeden askerlere baklava

Kilis Belediyesi tarafından Suriye\'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere baklava ikram edildi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 14 Şubat sevgililer gününde eş ve sevdiklerinden uzakta vatan için görev yapan askerleri unutmadıklarını söyledi. Harekata katılan askerleri bu özel günde unutmayarak, sevgilerini göstermek için 500 kilo baklavayı Mehmetçiklere gönderdiklerini anlatan Hasan Kara, \"Birilerinin sevgilisi, birilerinin kardeşi, birilerinin eşi bizim güvenliğimizi sağlamak için kendi varlığımız kendi sınırlarımızdaki terör örgütlerini temizlemek için Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde çarpışıyor. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü\'nü kutlamak yerine 500 kilo tatlıyı Mehmetçiklere gönderiyoruz. Ağızları tatlansın, güç kuvvet olsun\" dedi.

Sivas\'ta 14 Şubat\'ta 20 çift evlendi

Sivas\'ta 14 Şubat Sevgililer Günün\'de 20 çift, nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. Bir çift ise nikahta asker selamı vererek Afrin\'deki Mehmetçiklere destek verdi.

14 Şubat\'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler aylar öncesinden randevu alarak nikah dairesine akın etti. Sivas Belediyesi Nikah Salonu da, Sevgililer Günü\'nde evlenmek isteyen çiftlerle doldu. Bu özel günde 20 çift, nikah kıyarak hayatlarını birleştirdi. 14 Şubat\'ta nikahlarını kıydıran çiftlerin mutluluğuna dost ve yakınları da ortak oldu. 14 Şubat Sevgililer Günü\'ne randevu alarak nikahlarını unutulmaz kılmak istediklerini söyleyen çiftler, \"Bu özel günü değerlendirmek istedik ve haftalar öncesinde başvuru yaparak 14 Şubat için randevu aldık\" diyerek mutluluklarını paylaştı. Nikah için 14 Şubat\'ı seçen Fatih ve Firuze Ulaştepe çifti ise Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'de terörle mücadele eden askerlere seslenerek, \"En büyük sevgiyi vatanı için canlarını veren şehitlerimiz ve kahraman Mehmetçiklerimiz hak ediyor. Buradan hepsine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Vatan sizlere minnettar\" dediler. Ulaştepe çifti nikah sonrasında ise asker selamı verdi.

Sokak ortasında bacaklarından vuruldu

Konya\'da Ramazan Yurttaş (29), sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan iki kişinin içinde bulunduğu otomobilden tabancayla ateş edilmesi sonucu bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Yurttaş sokakta yürüdüğü sırada otomobille yanına daha önceden tanıdığı Yakup Ö. ve Bekir D. geldi. İki şüpheli, Yurttaş\'ın bacaklarına tabancayla ateş edip, kaçtı. Bacaklarından yaralanan ve kanlan içinde kalan Yurttaş, çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yurttaş\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Mazlumder\'den, Bolu F Tipi Cezaevi önünde 28 Şubat protestosu

BOLU\'da, Mazlumder üyesi yaklaşık 100 kişi, Bolu F Tipi Cezaevi\'nde yatan 28 Şubat hükümlülerinin serbest bırakılmasını istedi.

Mazlumder üyesi yaklaşık 100 kişi çeşitli illerden otobüslerle Bolu\'ya geldi. Dernek üyeleri Bolu F Tipi Cezaevi önünde toplandı. Grup, burada 28 Şubat sürecinde tutuklanıp Bolu F Tipi Cezaevi\'nde yatan mahkumlar için eylem yaptı. Dernek üyeleri, ellerinde \'Siyasi yargı kararları iptal edilsin\', \'Son 28 Şubat olsun\' yazılı dövizleri taşıyıp, \'Müslüman tutsaklara özgürlük\' şeklinde slogan attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Mazlumder Genel Başkanı Ramazan Beyhan, \"Bundan 20 yıl önce bu ülkede gerçekleşen darbeyle yüzlerce gencimiz Müslüman kimliklerinden dolayı brifingle talimat alan yargıçlar tarafından müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak soruşturma, yargılama ve temyiz aşamalarında hukukun ilkeleri yok sayılmıştır. 28 Şubat Türkiye\'sinin faili meçhullerini, yolsuzluklarını ve emperyalist güçlerin planlarını uygulayan kötü niyetli yöneticiler, ihanetlerini örtmek için Müslüman halkın, gençlerin ensesinde boza pişirerek, bazılarını siyasetten uzaklaştırmış, bazılarını da hayali suçlarla itham ederek zindanlara atmışlardır. Onların yaptığı bu yanlış düzeltilmeli, 28 Şubat mahpusları derhal serbest bırakılmalıdır\" dedi.

Cezaevinde bulunan Salih Baytap\'ın annesi 73 yaşındaki Cevair Baytap ise oğlunun serbest bırakılmasını isteyerek, \"17 yaşındaki bir çocuğu nasıl içeri alıyorlar. Ben adalet istiyorum. Sadece kendi oğlum çıksın istemiyorum, herkesin çıkmasını istiyorum. Mevcut hükümetten benim dileğim budur\" diye konuştu.Dernek üyeleri basın açıklaması ve yapılan konuşmaların ardından cezaevi önünden ayrıldı.

