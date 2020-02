DHA YURT BÜLTENİ-14

Edirne\'de kaçakların botu alabora oldu (3)

İKİNCİ ÇOCUK CESEDİ BULUNDU

Edirne\'den Yunanistan\'a geçmek isterken bindikleri botun alabora olması sonucu kaybolan kaçaklardan 10 yaşlarındaki çocuğun cesedinin bulunmasının ardından AFAD ekipleri arama çalışmalarını aynı bölgede yoğunlaştırdı. Ekipler, nehrin kum ocakları mevkiinde su üzerinde bir çocuk cesedi daha buldu. 5-6 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere morga katıldı.Alabora olan botta kaybolduğu belirtilen 10 kişiden 2 çocuğun cesedine ulaşılırken, diğer kayıpları bulmak için çalışmalar sürüyor.

EDİRNE

Afrin\'deki askerler için ördüler

Kocaeli\'nin Darıca ilçesinde, Eskişehirliler Derneği üyesi kadınlar, Afrin\'deki askerler için bere, atkı, eldiven ve boyunluk ördüler. Kadınların ördüğü el işi giysiler Afrin\'e gönderilmesi için Gebze Askerlik Şubesi\'ne teslim edilecek.

Darıca\'da bulunan Eskişehirliler Derneği üyesi kadınlar \'Zeytin Dalı\' harekatına katılan askerler için bere, atkı, eldiven ve boyunluk ördü. Dernekte düzenlenen törene Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Eskişehirliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ceylan Kaya ve dernek yöneticileri katıldı. Törende askerler için dua edildi. Derneğin kadın kolları başkanı Özlem Gökben, kaymakamlığın projede kendilerine yol gösterdiğini belirterek, \"Afrin ve yurdumuzun diğer bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğimize destek vermek için derneğimizin kadın kolları üyeleri, küçük de olsa bir hediye anlamında el emekleri ve göz nurları ile atkı, bere, boyunluk ve eldivenler ördü. Bizim için çok önemli olan ve tüm ülke geneline yayılan bu dayanışma, birlik ve beraberlikte bizim de tuzumuz olsun istedik. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ederiz\" dedi. Kaymakam Ömer Karaman ise, \"Darıca Eskişehirliler Derneği\'nin çam sakızı, çoban armağanı olan bu hediyeler, Mehmetçiğimize moral ve motivasyon anlamında çok şeyler katacağına inanıyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı bir ülkenin evladı olmaktan gurur duyuyorum. Ülkemiz büyük bir seferberlik içinde. Tüm insanlarımız oradaki, Mehmetçiğe nasıl destek vereceklerinin mücadelesini veriyor. Ev hanımlarımızın el emeği göz nuru ile ördükleri bu eşyaları hazırlayan Eskişehirli kadın kollarına sonsuz teşekkür ederim\" diye konuştu. Darıca Eskişehirliler Derneği Başkanı Ceylan Kaya ise el işi giysileri Afrin\'e gönderilmek üzere Gebze Askerlik Şubesi\'ne teslim edeceklerini söyledi.

Gaziantep\'te sendika üyelerinden Mehmetçik\'e dua

Gaziantep\'te, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu Gaziantep Temsilciliği üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na dua ederek, destek verdi.

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası Konfederasyonu Gaziantep Temsilciliği üyeleri, Yeşilsu Parkı\'nda bir araya gelip, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na Türk bayrakları ve sloganlarla destek verdi. Türkiye Kamu- Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, üyeler adına yaptığı açıklamada, \"Yakın coğrafyamızda olup bitenlere baktığımızda, asıl hedefin Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olduğunu görmek, çok da zor değildir. Kahraman Mehmetçik\'imizin ülkemizin bekası için Afrin\'de yürüttüğü bu harekat, Türk milleti üzerinde İslam\'ı boğma amacındaki alçaklara karşı yapılan bir huruç hareketidir. Nasıl ki Kurtuluş Savaşı\'nda, Yunan kisvesi altında yedi düvelle savaştıysak bugün de YPG/PKK kılığına girmiş, boğazıma sarılmak için fırsat kollayan, emperyalist güçlerle savaşmaktayız. Bu nedenle Sakarya, Dumlupınar, İnönü bizim için ne anlam ifade ediyorsa El Bab, Afrin, Münbiç, Sincar ve Kandil de aynıdır\" dedi.

Konuşmaların ardından kalabalık, dua edip, parktan ayrıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri’nden Mehmetçik Vakfı’na destek

Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısını ikinci oturumunda meclis üyeleri huzur haklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehit ailelerine destek olan, gazilerin rehabilitasyon ve tedavilerine yardım eden Mehmetçik Vakfı’na destek kampanyası başlattı. Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı yürüterek Türk Milleti’nin huzur ve güvenini tesis ettiğini söyleyerek bir maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan Başkan Sözlü, meclis toplantısında gündem öncesi konuyu meclis üyeleri ile paylaştı.

322 BİN LİRA BAĞIŞLANDI

Adana Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı ikinci oturumunda gündem öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’nün belediye başkanlık maaşını Mehmetçik Vakfı’na bağışladığını ifade etmesinin ardından meclis üyeleri de bir aylık huzur haklarını Mehmetçik Vakfı’na bağışlama kararı aldı. Böylelikle 79 meclis üyesi bulunan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nden yaklaşık 322 bin lira Mehmetçik Vakfı’na bağışlandı.

Okul önlerinde polisten uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim

Denizli\'de polisin okul önlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği denetimlerde şüpheli 256 kişinin üzeri ile 68 araç ve 8 işyerinde arama yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik başta liseler olmak üzere okul önlerinde şok denetimler yaptı. Şehir merkezi ile ilçelerdeki okul önlerinde eş zamanlı denetim yapan ekipler, okul önlerinde dolaşan şüpheli kişiler ile araçları durdurup, didik didik arandı, kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca okul çevrelerindeki parklar ve kafeteryalarda uyuşturucu satıcılarına yönelik denetlendi. Gün boyu yapılan denetimlerde, 256 kişinin üzeri ile 68 araç ve 8 işyerinde arama yapıldığı bildirildi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Kız arkadaşına sürpriz yapmak isterken ölümden döndü

AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Mehmet C., 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kız arkadaşına sürpriz yapmak için ailesiyle yaşadığı 2\'nci kattaki apartman dairesine, boru ve pencere korkuluklarına tutunarak yanındaki balon ve çiçekle tırmandı. Tam kızın penceresine ulaşmışken dengesini kaybedip düşen Mehmet C., 1\'inci kattaki tenteye çarpıp balkona düştü. Mehmet C., ciddi bir yara almadan kurtuldu.

Olay, dün (pazartesi) saat 21.30 sıralarında, Yeni Sanayi Mahallesi\'nde meydana geldi. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi sevgilisine sürpriz yapmak isteyen Mehmet C., hazırladığı balon ve çiçekle, 6 katlı apartmanın 2\'nci katında ailesiyle yaşayan kız arkadaşının evine, binanın dışındaki korkuluk ve borulara tutunarak tırmandı. Tam kız arkadaşının penceresine ulaşmışken dengesini yitiren Mehmet C., düşerek bir alt katın balkon tentesine çarptı. Mehmet C., daha sonra 1\'inci katın balkonuna savruldu. Şans eseri sokak zeminine düşmeyen, tentenin de hızını azalttığı Mehmet C., ciddi bir yara almadan kurtuldu. Bu sırada sokakta bekleyen Mehmet C.\'nin arkadaşı, gencin düştüğünü görünce panikle polisi ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine polis, kısa sürede olay yerine geldi. Bu sırada ciddi bir yara almayan Mehmet C., kendi imkanlarıyla aşağı indi. Polis, Mehmet C.\'yi ifadesine başvurup serbest bıraktı. Mehmet C, \"Nasıl oldu anlayamadım. Arkadaşıma sürpriz yapmak istemiştim. Bir anda dengemi kaybettim ve hemen bir alt katın balkonuna düştüm. Yine de Allah korudu diyebilirim. Aşağıya da düşebilirdim. Büyük bir şans eseri canıma bir şey olmadığı için şükrediyorum. Kız arkadaşıma sürpriz yapmak istemiştim\" dedi.

