DHA YURT BÜLTENİ-14

Anne ve babalarının katilini öldüren kardeşler tutuklandı

Kars\'ın Selim ilçesinde 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren Ahmet Bozkaya\'yı (52) vuran Çetin İşçi (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32) tutuklandı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde meydana geldi. Selim\'de 2004 yılında Kibar İşçi ile eşi Cafer İşçi\'yi öldürmekten cezavinde yatan Ahmet Bozkaya, bir ay önce cezaevinden tahliye oldu. Bozkaya, Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi Değirmencioğlu manavı önünde kan davalı olduğu İşçi çifitin çocukları ile karşı karşıya geldi. Çetin ve Özbay İşçi kardeşler, Ahmet Bozkaya ile bir süre tartıştı. Aralarında husumet bulunan iki tarafın tartışması kavgaya dönüştü. İki kardeş, tabancayla Ahmet Bozkaya\'yı öldürdükten sonra kamyonetle olay yerinden kaçtı. Başından vurulan evli 4 çocuk babası Ahmet Bozkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Kardeşler, Çetin İşçi ve Özbay İşçi, Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan kardeşler bugün adliyeye çıkarıldı. Çelik yelek giydirilerek Selim Adliyesine çıkarılan Çetin ve Özbay İşçi, \"14 sene önce anne ve babamızı öldürmüştü. Çarşıda karşılaştık bize küfür etti. Önce kavga ettik. Sonrada vurduk\" dediler. Kardeşler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kardeşlerin adliyeden çıkarılması

(01.01 dk-116 mb)

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)

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Motosiklet sürücüsü, otomobile çarpmamak isterken minibüse çarptı

KARAMAN\'da otomobile çarpmamak isteyen sürücüsü Sezai Çelik (18), motosikletiyle park halindeki minibüse çarpıp altına girdi. Çevredekiler tarafından kurtarılan yaralı Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat öğle saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi\'nde meydana geldi. Sezai Çelik, yönetimindeki 70 BE 035 plakalı motosikletle iddiaya göre ara sokaktan caddeye aniden çıkan Hüseyin Ezeroğlu\'nun kullandığı 70 FU 464 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolünü yitiren kasksız Çelik, yolun kenarında park halinde olan 70 C 0110 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte minibüsün altına giren ve yaralanan Çelik, çevredekilerin yardımıyla minibüsün altından kurtarıldı. Ardından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden detay

- Motosiklet ve minibüsten detay

- Yaralının ambulansa alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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\"Elden ele örgü projesi\" kapsamında, 150 kadın çocuklar için örgü ördü

Bir iplik yün firması vebir AVM’nin katkılarıyla yürütülen elden ele örgü projesi kapsamında, 2 gün sürecek olan kampanyada yaklaşık 150 Kadın çocuklar için örgü ördü.

AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan ,2 gün boyunca sürecek olan etkinliğe Nevşehirli kadınları davet ederek, iplik firmasıyla yapmış olduğumuz ortak kampanya da \"Buluşuyoruz Örüyoruz\" kampanyasında ihtiyaç sahibi çocuklarımıza yönelik yaptığımız bir kampanya.Burda örülen bütün kazaklar. İhtiyaç sahibi çocuklara gidecek ve onları biz biraz daha ısıtacağız. Daha mutlu etmeye çalışacağız. Tamamen amacımız bu ticari bir amacımız yok. Nevşehir’de kazak örecek bayanları bekliyoruz. Şu ana kadar 150 çocuk giydirdiklerini ifade etti.Örgü ören kadınlardan Emine Demirsoy ise \" İplik firmeasının elden ele örgü projesine katıldım. Yarım kalan örgüleri devam ettiriyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklar kullansın diye hediye ediyoruz, dedi

Görüntü Dökümü:

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-AVM’de örgü ören kadınlardan genel ve detay görüntü

-AVM Genel Müdürü Göktürk Ozhan ile röportaj

-İplik danışmanı Elçin Aslan ile röportaj

-Örgü ören kadınlarla röportaj

2 Dakika 38 Saniye 167-MB

Haber - Kamera:Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,(DHA)

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Gazipaşa\'dan Mehmetçiğe 26 ton sebze meyve

ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde Afrin\'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlik için 26 ton sebze ve meyve gönderildi.

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile Gazipaşa Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği öncülüğünde halkın da desteğiyle Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için domates, salatalık, portakal ve muzdan oluşan 26 ton sebze ve meye toplandı. TIR\'a yüklenen sebze ve meyveler için Cumhuriyet Meydanı\'nda uğurlama töreni yapıldı. Törene, Gazipaşa Belediye Başkanı Ak Partili Adil Çelik, Gazipaşa Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, Ak Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz, kamu kurum amirleri ve vatandaş katıldı. TIR\'ın önüne \"İstikamet Kızılelma, Antalya Gazipaşa\'dan Afrin\'e Zeytin dalı uzatıyoruz\" yazılı pankart asıldı ve Mehmetçik için dua yapıldı. Belediye Başkanı Adil Çelik, \"Afrin\'de ki Mehmetçiğe manevi destek için Gazipaşa\'da yetişen ürünlerden gönderiyoruz. Bunların maddi bir değeri yok, manevi değer. Ülkemizin birlik beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bu günlerde tek yumruk olduğumuzu dosta düşmana göstermek istiyoruz. Rabbim Mehmetçiğimize güç kuvvet versin, bileğini hiç kimse bükemesin, attığı kurşunlar yerini bulsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın, daim eylesin\" dedi. Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan da \"Kaymakamlığımızın ve belediyemizin öncülüğünde yardım kampanyası düzenledik. Gazipaşa halkına, komisyonculara, kaymakamlığımıza ve belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah ordumuzu başımızdan eksik etmesin, Allah hepsine selamet versin\" diye konuştu.

Sebze ve meyve yüklü TIR, Gazipaşa Toptancı Hali\'nde yapılacak duanın ardından uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- TIR\'dan genel ve detay görüntü

- Mehmetçik için hazırlanan meyvelerden görüntü

- Başkan Çelik\'in kasaları TIR\'a yüklemesi

- TIR\'ın ayrılışı

- Genel ve detay görüntüler

- Röp 1: Adil Çelik

- Röp 2: Hamdi Fidan

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)



