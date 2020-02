DHA YURT BÜLTENİ-14

Azez\'e roketli saldırı: 8 yaralı

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden, Kilis\'in karşısındaki Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Azez ilçe merkezine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda roketin isabet ettiği bir kamyonette bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Roket isabet ettiği kamyonet

- Yaralılar

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5.86 MB

Haber:Reşit ÇELEBİOĞLU-Kamera: KİLİS,(DHA)

=================================================

Metrelerce karın bulunduğu askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açabildiler

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu güçlükle açabildi.

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, bir süre önce yağan kar yağışının ardından metrelerce karın bulunduğu Yüksekova ilçesine bağlı Mirgezer askeri üs bölgesinin yolunu açmak için yoğun çaba gösterdi.

İŞ MAKİNESİ, KAR KÜTLELERİN ARASINDA KAYBOLDU

Rüzgarın etkisiyle çukur bölgelerde metrelerce kar kalınlığının oluştuğu askeri üs bölgesi yolunda çalışma yapan ekipler, yaşadıkları zorlukları ve iş makinlarının boyunu aşan kar tünelerini ise cep telefonlarıyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------

CEP TELEFON KAMERASI

-Yüksekova\'daki askeri üs bölge yolunda çalışma yapan iş makineleri

-Kar kütleleri arasında adeta kaybolan aş makineleri

-Karla mücadale çalışmasından genel ve detaylar

Haber:Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

==============================================

Kayıp kız, donmak üzereyken bulundu

Van\'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi\'nde, kaybolan 12 yaşındaki Perişan Temir, jandarma, AFAD ve güvenlik korucularının bir gün süren arama-kurtarma çalışmaları sonucu, mezraya yakın bir kayanın dibinde uyur halde donmak üzereyken bulundu.

Bahçesaray ilçesine bağlı Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında, 4 Şubat günü evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Perişan Temir\'in ailesi, endişeye kapılıp hemen jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine çocuğun kimlik ve eşkal bilgileri çevre karakol ve yol arama noktalarına bildiren jandarma, güvenlik korucuları, Afad ve vatandaşlarla birlikte bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı. Bir gün boyunca gece ve gündüz arama çalışmalarını yürüten ekipler, kayıp Perişan Temir\'i mezraya yakın bölgede bir kayanın dibinde dün gece saat 01.30 sıralarında uyur halde buldu. İlk müdahalesi jandarma timleri tarafından yapılan Temir\'e, jandarma parkası giydirildikten sonra bölgede hazır bekletilen 112 ekiplerine teslim edildi.Temir\'e sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk muayenenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Perişan Temir, ailesine teslim edildiği bildirildi. Kız çocuklarna kavuşan Temir\'in ailesi, büyük mutluluk yaşarken, arama-kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere de teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

-Bulunan kayıp kız jandarma görevlileri tarafından ambulansa getirilmesi

-Karda yürüyen kız ve askerler

-kıza parkasını giydiren bir rütbeli

-Rütbeli kızla sohbet ederken

-Ambulansa konulan kayıp Perişan Temir

-Jandarma eşliğinde Hastaneye götürülürken

BOYUT:394 MB

Haber:Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)

==============================================

Bolu Diyanet-Sen\'den Adnan Oktar\'a suç duyurusu

Bolu\'da, Diyanet- Sen Bolu Şubesi üyeleri, kendisine ait televizyon kanalında yaptığı program ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili söylemleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet-Sen Bolu Şubesi üyeleri Bolu Adliyesi\'ne gelerek, Adnan Oktar hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili söylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Basın açıklamasını okuyan Diyanet-Sen Bolu Şube Başkanı Muhammet Bayram Tekeşin, \"Yaptığı programlarda İslam ahlakıyla bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu kanala duyarlı Müslüman ailelerden her geçen gün tepki çığ gibi büyümektedir. İslam\'ın kadın ve erkeklerin giyimi, tavır ve davranışları konusundaki hükümleri açık iken, bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının bile tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normal gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte ahlaki sınırları zorlayarak nahoş tutumları toplumda tutmak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar\'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle Diyanet\'i hedef alarak, aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet\'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Basın açıklaması

-Detaylar

Süre: 04: 00 Boyut: 449.6 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

==============================================

Edirne\'de Diyanet-Sen\'den Adnan Oktar hakkında suç duyurusu

Diyanet-Sen Edirne Şubesi üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı\'na yönelik sözleri nedeniyle Adnan Oktar hakkında, \'iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile hareket\' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Edirne Adliyesi\'ne gelen Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar ve üyeler, Afrin\'de operasyon sürerken, bir televizyonda program yapan Adnan Oktar\'ın suni gündem yaratmaya çalıştığını söyledi. Ayar, Oktar\'ın Diyanet İşleri Başkanlığı ve çalışanlarına yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Oktar\'ın sözlerinin karşılıksız kalmaması gerektiğini kaydeden Ayar, şöyle dedi: \"Askerlerimiz Afrin\'de istiklal mücadelesi verirken, bazı çevreler tarafından suni gündem oluşturulmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımız ve çalışanlarımız için ağza alınmayacak kelimelerle suçlar isnat edilmekte. Bunu yapanlar için suç duyusunda bulunacağız. Yasalar önünde gereken cezayı hâkimlerimiz, savcılarımız verecektir. Bizler Diyanet mensupları olarak 7/24 milletimizin emrindeyiz. Dini konularda milletimizi doğru bilgilendirmek için görev yapıyoruz. Bizim maaşımız şuradan, buradan verilirmiş, o önemli değil. Maaşı Diyanet İşleri çalışanları ağza alınmayacak yerden alıyormuşuz. Onun kanalında efendim kedicikleriyle basının önüne çıkması, bırakın İslam diniyle bağdaşmayı, Hristiyan diniyle bile bağdaşmaz, Yahudilik ile bağdaşmaz. Bu milletin dini duygularını istismar ediyor. Dinimizin genç beyinlerini kandırıyor. Kandırmakla yetinmiyor, Diyanet ve çalışanlarına suç isnat ediyor. Bunun karşılıksız kalmaması için savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.\"

\'KEDİCİKLERİN KIYAFETLERİ\'

Gazetecilerin, Adnan Oktar\'ın programındaki kadınların kıyafetlerini sorması üzerine Erol Ayar, şu yanıtı verdi:\"İslam dininin tesettür konusundaki emri Yüce Allah Ayet-i Kerimelerde, Peygamber Efendimizin sünneti seniyesinde bir hanımın tesettürü nasıl olmaslı, beyan bulunuyor. Ha bu yaparsınız, yapmasınız. Giyinirsiniz, giyinmezsiniz. Yüce İslam dinimizde hiçbir bacımıza biz \'Niye böylesin?\' demiyoruz. Ama sazlar, sözler, çengiler eşliğinde oyun oynamak af edersiniz İslam dini ile dalga geçmektir. İslam dinini hor, hakir görmektir. Bu malum kişinin kimler tarafından yönlendirildiği, kimler adına çalışıldığı da biliniyor. Milletimizin bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz.\"

5 SUÇTAN DAVA AÇILMASINI TALEP ETTİLER

Diyanet-Sen Şube Başkanı Erol Ayar ve üyeler açıklamalarının ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Şube üyeleri şikâyet dilekçesinde Adnan Oktar hakkında, \'Dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle internet yoluyla alenen hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve alenen aşağılama, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayarak kamu barışını bozma ile iftira\' suçlarından dava açılmasını talep etti.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Üyelerin adliye gelişi

-Başkan ve üyeler detay

-Başkan Erol Ayar\'ın açıklaması

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

==============================================

Kırkpınar Ağası Çetin\'den Mehmetçiklere destek çağrısı

Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin ağası, iş adamı Ahmet Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görevli askerlere destek çağrısında bulunarak, \"Biz üşümeyeceksek, Mehmetçik de üşümesin. Bu yüzden bir eldiven, bir aktı, bir çorap. Mehmetçiğin ihtiyacı mı var? Hayır değil. Biz manevi olarak güç vereceğiz. Allah\'a şükür devletimiz güçlü, hiçbir Mehmetçiğimizin eksiğini bırakmaz. Biz de bunu biliyoruz ama biz yine yanında olalım\" dedi.

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, alışveriş merkezindeki iş yerinde düzenlediği basın toplantısı ile Afrin\'de devam eden \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan askerler için destek çağrısında bulundu. Cuma günü Selimiye Camii önündeki meydandan, askerlik şubesine kadar yürüyüş düzenleyeceklerini söyleyen Çetin, herkesten kampanyaya eldiven, aktı, bere ve çorap vererek destek olmasını istedi. Basın toplantısına, ağalık ihalesini kazandıktan sonra ilk kez ağalık kıyafetiyle gelen iş adamı Ahmet Çetin, \"Bugün şehitlerimiz var, acı bir gündeyiz. Tüm Türkiye birer Mehmetçik. Bundan yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti\'nin dünyaya bakan serhat şehri Edirne\'den biz diyoruz ki biz Türk ulusu, her ferdiyle Mehmetçiğiz. Bu yüzden cuma günü Selimiye Camii meydanında binlerce insanla, hatta iddia ediyorum, meydanları değil Edirne\'nin her sokağını dolduracağız. Her sokaktaki insan birer Mehmetçiktir. Cuma namazı kılacağız daha sonra askerlik şubesine doğru yürüyüşe geçeceğiz. Orada kabul ederlerse herkes orada Mehmetçik olduğunu dünyaya duyuracak\" diye konuştu.

HEDEFİ 20 TIR GİYİM MALZEMESİ

Kırkpınar Ağası Ahmet Çetin, Afrin\'deki askerlere destek vermek amacıyla herkesin yürüyüşe yanlarında eldiven, aktı, bere gibi giyim eşyalarıyla gelmesini isteyerek, \"Biz üşümeyeceksek, Mehmetçik de üşümesin. Bu yüzden bir eldiven, bir aktı, bir çorap. Mehmetçiğin ihtiyacı mı var? Hayır değil. Biz manevi olarak güç vereceğiz. Allah\'a şükür devletimiz güçlü, hiçbir Mehmetçiğimizin eksiğini bırakmaz. Biz de bunu biliyoruz ama biz yine yanında olalım. İnancım şu ki sivil toplum kuruluşları, iş adamları da oraya boş gelmeyecektir. Biz Afrin\'e, Genelkurmay Başkanlığı\'na niye 20 TIR çıkarmayalım, niye binlerce katkıda bulunmayalım. Maddi katkı yok, bize getirecekleri bir eldiven, bir aktı, bir çoraptır. Ben Kırkpınar Ağası olarak gücüm dahilinde yaklaşık bin ürün hazırladım\" dedi.

YARDIM DEĞİL DESTEK

Gazetecilerin sorusu üzerine destek amacının bir yardım kampanyası başlatmak olmadığını belirten Çetin, \"Yardım kampanyası değil manevi olarak destek. Mehmetçiklerimiz sayesinde evlerimizde uyuyoruz. Bayrak ve toprak diyorsak, yardım kampanyası değil, onlar bizim evlatlarımız, biz gönlümüzden kopanları veriyoruz. Kimseye yardım etmiyoruz. Benim cebimdeki param, onun cebindeki paradır. Çünkü o olmasa ben evimde uyuyamam, çalışamam, bizler burada oturamayız. Amacımız birilerini galeyana getirmek değil, gönlünden desin \'Ben de Mehmetçiğim\'. Demeyenler nedir? Benim gözümde vatan hainidir. Ağa kıyafetini de konumuz Mehmetçik olduğu için giydim, bir de yürüyüşte giyeceğim. Güçlü bir Kırkpınar olsun, kurumsallaşsın istiyorum\" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin ağalık bedelini yatırmadığı konusunda tartışmalar olduğunu sorması üzerine konuşan Çetin, \"Halt etmişler, bugünkü konumuz Mehmetçiklerimiz, bugün size özelimi anlatmaya gelmedim. Ahmet Çetin diye bir şey yok, Kırkpınar Ağası olarak ülkemizdeki insanlara diyorum ki cebimdeki paradan değil, bir bere alacak kadar güçlü olduğunu görsünler, ülkenin bir bütün olduğunu görsünler. Kocaman bir ulusuz, Afrin\'e götürsünler seve seve giderim\" cevabını verdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Ağa Çetin\'in gelişi

Ağa kıyafetinden detaylar

Toplantıya katılanlar

Ağa Çetin\'in açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

==============================================

Aksaray\'da kanser teşhisine dikkat çekmek için \'KETEM\' durağı açıldı

Aksaray\'da kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için İl Sağlık Müdürlüğü\'ne bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) binasının yakında (KETEM) adı verilen otobüs durağı açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Aksaray Belediyesi, kanser hastalıklarının erken teşhisine dikkat çekmek için kent merkezindeki Büyük Bölcek Mahallesi\'nde bulunan KETEM binasının yakındaki bir otobüs durağını pembeye boyadı. Ardından \'Bu durak, \'KETEM\' Sağlık Durağıdır\' adı altında erken teşhisin hayat kurtaracağı belirten uyarıcı yazılara yer verildi. Durak, İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve kanserle mücadele eden kadın sivil toplum örgütü üyelerinin katıldığı törenle açıldı. İl Sağlık Müdürü Cengizhan Kılıçaslan, durağın yanında KETEM binasının bulunduğunu hatırlatarak, durak sayesinde dikkat çekip, insanların KETEM\'de kanser taraması yaptırmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Erken teşhisin hayat kurtaracağını ifade eden Kılıçaslan, KETEM\'e ait mobil araçla da köy ve mahallelerde kanser taraması yaptıklarını söyledi. KETEM tarafından yapılan kanser taramalarında ise Aksaray\'da erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda ise meme kanserlerinin fazla olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Durağın açılışından detay

- Duraktan detay

- Konuşmalar

- Genel ve detay

Haber- kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ AKSARAY,(DHA)

============================================

İslahiye\'de besicilere 200 ton yem

Gaziantep\'in İslahiye İlçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle 400 küçükbaş hayvan besicine 200 ton yem dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılında \'Yem Büyükşehir\'den, süt üreticiden\' sloganıyla başlatılan çalışma kapsamında bu yıl da besicilere Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle yapılan yem dağıtımı için İslahiye Belediyesi Garaj Amirliğinde tören düzenlendi. Törene; İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Haydar Demirezen ve besiciler katıldı. İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, \"Az gibi görülse de küçük çapta hayvancılıkla uğraşan hayvancılarımıza az da olsa dertlerine derman olur diye düşünüyoruz. Besicilere destek vererek ilçemizdeki küçükbaş hayvancılığı geliştirmeye yönelik yem desteğinin hayvan besicilerimizi rahatlattığını, tüm besiciler adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'e teşekkür ediyorum\" dedi. Gaziantep Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Haydar Demirezen ise projeye katkı sunanlara teşekkür etti. Konuşmaların ardından ilçedeki 400 küçükbaş hayvan besicisine 200 ton yem verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Belediye garaj amirliği

- Yemlerin yükleme çalışması

- Başkan Vural\'ın yükleme yapması

- Birlik Başkanı haydar Demirezer açıklaması

- Belediye Başkanı Kemal Vural\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)