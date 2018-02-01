DHA YURT BÜLTENİ-14

Kilis ve Hatay\'a roket düştü

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket, Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi yapıdaki lokantaya düştü. Yaralıların bulunduğu belirtilen olay yerine ihbarla çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki asri mezarlığa da aynı dakikalarda Afrin\'deki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen bir roket düştü.

ZEYTİN DALI HAREKÂTI\'NA DOMBRALI DESTEK

Suriye\'nin Azez ilçesine bağlı Soran beldesinde toplanan Suriyeliler, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek verdi. Türkçe ve Arapça terörü lanetleyen pankartlar açan Suriyeliler, Halk Meclisi binasının duvarlarına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın fotoğraflarını asıp Dombra şarkısıyla Türk askerleri ile ÖSO mensuplarına destek verdi.

BURSEYA DAĞI\'NDA ÇATIŞMA İZLERİ DURUYOR

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün organizasyonuyla Suriye topraklarına geçen gazetecilere, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nın çevresi gezdirildi. ÖSO\'nun güvenlik önlemi aldığı bölgede, PKK/YPG\'li teröristlerin terk ettiği alanlardaki çatışmaların izleri halen duruyor.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

HABER: KİLİS,(DHA)

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Bakan Özhaseki Rize’de dolgudaki riskli binalarla ilgili konuştu: Karşımızda bir tehlike, sıkıntı var/EK

BAKAN ÖZHASEKİ: DOLGUDAKİ 2700 KONUT VE 1500 İŞ YERİ RİSKLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki beraberinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte Rize sahil dolgu alanındaki binalarda incelemelerde bulundu. Burada değerlendirmelerde bulunan ve dolgu alanındaki 2700 konut ve 1500 ticarethanenin riskli olduğunu açıklayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:\"Biran önce bunların yenilenmesi, değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor. Bunu yaparken doğru bir planlama yapmamız bütüncül bir anlayışla işe çözüm getirmemiz gerekiyor. Yeni dolgu alanlarının yapılması ile daha sonra bu 170 dönüm arazi üzerindeki konutların, ticaret alanlarının dönüşmesiyle doğru bir mantık içerisinde çözümlenecek bir olay var önümüzde. Yeni bir konsept ve anlayış içerisinde buraya planlama yapmamız gerek. Bu yapılan proje sevilirse buradaki vatandaşla tek tek görüşerek haklarını vererek mağdur etmeden bir çözüm yolu bulmamız gerekiyor. Bize düşen bu 170 dönümlük arazi üzerinde vilayetin nasıl oturacağı, belediyenin nasıl konuşlanacağı, cumhuriyet meydanının alacağı şekil, kaç tane buraya doğru mantık içerisinde ticarethane ve konut yerleştirebileceğimizdir. İnşallah biz işe başlayacağız. Yol haritamızı belirledik. Güzergahımız belli. Bize biran önce işe başlamak kalıyor. Senlerce konuş konuş bu işin sonu gelmez. Eyleme geçmek kazım. Buda proje ile olur. Biz projeye başlayacağız. Yeni rezerv alanın da güzel bir mahalle konsepti içerisinde depo alanı yapmazı lazım. Yapıları risk taşıyan vatandaşa alternatif olarak ‘buyurun’ diyeceğimiz bir yer oluşturacağız. Bu alternatifi vatandaşla sunmamız lazım\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Bakan Özhaseki\'nin incelemeleri

-Bakan Özhaseki açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER/RİZE,(DHA)

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Ortaca\'da silahlı kavgada: 1\'i ağır 2 yaralı

Muğla\'nın Ortaca ilçesinde, müşteri olarak gittiği müzikolde çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancasıyla rastgele ateş edip kaçan, bir süre sonra bu defa müzikhol çalışanlarının içinde bulunduğu otomobile de aynı şekilde ateş ederek, işyerinin işletmecisinin de aralarında bulunduğu 2 kişiyi yaralayan 31 yaşındaki C.A.K. (Cafer Ali Karadeniz) jandarma tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen C.A.K. tutuklandı.

Ortaca\'daki bir fırında çalışan pasta ustası C.A.K., dün (çarşamba) saat 23.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi\'ndeki bir müzikhole giderek, bir süre içki içip eğlendi. Saat 00.30 sıralarında iddiaya göre, C.A.K. ile masasına davet ettiği müzikholde konsomatris olarak çalışan 45 yaşındaki A.E. arasında tartışma çıktı. Müzükholün işletmecisi A.A. (Adnan Akgün) ile garsonlar araya girerek tartışmayı yatıştırmak istedi. Olayın uzaması üzerine sinirlenen C.A.K., belinden çıkardığı tabancasıyla rastgele ateşe edip, kaçtı. İşletmeci A.A. kolundan vurularak yaralandı. Müzikholün yaklaşık 300 metre ilerisinde bekleyen C.A.K., ilk olaydan 15 dakika sonra bu defa eğlence mekanından çıkan, tartıştığı A.E.\'nin de aralarında yer aldığı işyeri çalışanlarının içinde bulunduğu otomobili kurşun yağmuruna tuttu. Olayda otomobilde bulunan A.E. karnından yaralandı. Yaralılardan A.A., Ortaca Devlet Hastanesi\'ne, A.E. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İşletmeci A.A., ayaktaki tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan A.E.\'nin ise halen tedavisinin sürdüğü bildirildi. Polis, olayın ardından şüpheli C.A.K.\'yi suç aleti tabanca ile müzikholün 500 metre ilerisindeki Cumhuriyet Caddesi\'nde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen C.A.K., tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüpheli C.A.K.\'nin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Yaralanan A.E.\'nin kart fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Cip refüjü aşıp otomobile çarptı: 2 ölü

Samsun’da iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği cip, refüjdeki bariyerleri aşıp karşı şeritte seyreden otomobile çarptı. Kazada iki aracın sürücüsü de olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Terme ilçesinde Samsun-Ordu karayolu Kozluk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Ufuk Kaynar’ın idaresindeki 52 DJ 009 plakalı cip aşırı hız nedeniyle kontrol çıkarak taklalar atıp refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Ardından Samsun istikametine giden İsmail Özkul idaresindeki 42 CYB 01 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki sürücü olay yerinde hayatlarını kaybetti. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri sürücülerin cansız bedenlerini araçlardan güçlükle çıkardı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan detay

-Cesetlerin çıkarılması çalışmaları

-Yakınlarının cesetleri teşhis etmesi

-Ağlayan yakınından detay

-Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera:Mücahit GÜREL-Sait KUZU/TERME(Samsun), (DHA)

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Akçay\'da denizden kaynayan su ilgi odağı oluyor

Balıkesir\'in Edremit ilçesinde sahilden 10 metre açıkta deniz içindeki kayalıklardan kaynayan tatlı su, vatandaşların ilgi odağı oluyor.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi\'nde sahilde denizin içindeki kayalıklardan tatlı su kaynıyor. Son dönemde Akçay\'ın sembolü haline gelen deniz içindeki kayalıklardan çıkan tatlı su görüntüsü ile bölgeye yaz kış yüzlerce yerli ve yabancı turisti çekiyor. Bahardan kalma havaların yaşandığı Akçay\'daki sahilde bugün denizin çekilmesiyle yürüyerek tatlı suyun bulunduğu kayalıklara çıkan vatandaşlar, su kaynayan kayalıklarda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Akçay sahilini buluşma noktası olarak seçen üniversiteli gençler, son dönemde Akçay\'ın adını sıkça duydukları için bu tatil bölgesini seçtiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Akçay kordon görüntü.

-Genel detay görüntü.

-Tatlı su kayalıklarından detay

-Akçay hakkında röp.

Görüntü süresi 3 dakika 3 saniye. 202 MB.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)



