DHA YURT BÜLTENİ-14

Tal Abyad\'daki teröristler sınırda görüntülendi

Şanlıurfa\'nın Akçakale İlçesinin karşısında bulunan Tal Abyad\'da bulunan terör örgütü PKK/YPG\'li bir grup terörist, gümrük binasındaki inşaat malzemelerini taşırken görüntülendi. Suriye\'nin Rakka kentine bağlı Tal Abyad\'ın Türkiye sınırında bulunan Suriye\'ye ait olan ve şu an kullanılmayan gümrük binasına gelen 5 terörist, çıktıkları çatıdaki inşaat malzemelerini aşağıya atıp bir kamyonete yükledi. Sınırda görüntülenen teröristler, yükledikleri inşaat malzemelerini götürdü. Teröristlerin, malzemeleri yeni yapacakları kontrol noktasında kullanacakları öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Akçakale gümrük kapısı

- Tal Abyad gümrük binası

- Terörist grubu

- Malzemelerin çatıdan aşağıya atılması

- Malzemelerin kamyonete bindirilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber-Kamera: Hadi KURT/ŞANLIURFA,(DHA)

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Apartman Yöneticisi Komşulara Ateş Açtı: 2 Ölü, 1 Yaralı /EK

CENAZELER YAN YANA DEFNEDİLDİ

Bursa\'nın Mudanya ilçesinde havlayan köpeğinden şikayetçi olan apartman yöneticisi tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ali Çelik ve kayınpederi Hilmi Şen\'in cenazesi ikindi de merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Camii\'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine öldürülen Şen ve Çelik\'in ailesi, akrabaları ve aykınları katıldı. Cenazeler daha sonra Hamitler Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cami önünde bekleyen yakınlar

-Tabutlardan görüntü

-Cenaze namazı

-Cenazelerin cenaze aracına bindirilişi

-Detaylar

Süre: 3 dakika 6 saniye Boyut: 182 MB

Haber:BURSA,(DHA)

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Eğitim sırasında kalp krizi geçiren astsubay toprağa verildi

İzmir Foça Jandarma Komando Okulu\'nda eğitim sırasında kalp krizi geçirip 22 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra şehit olan Astsubay Çavuş Rıdvan Metin memleketi Hatay\'ın Hassa ilçesinde toprağa verildi.

Aktepe Mahallesi Fatih Camii\'nde düzenlenen törene Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, şehidin silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit astsubayın annesi Hatice Metin ise, tören sırasında gözyaşlarına boğuldu. Şehidin 10 kardeş olduğunu söyleyen baba Alahattin Metin ise, \"Vatan sağ olsun, şehitler ölmez\" dedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı Aktepe Mahallesi\'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Toplanan kalabalıktan genel ve detay görüntüler

- Cenaze aracında şehidin tabutunun getirilmesi

- Cenazeden genel ve retay görüntüler

- Şehidin yakınlarından genel ve retay görüntüler

- Şehidin cenazesinin götürülmesi

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK-Erhan TEKTEN/HATAY(HASSA),(DHA)

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Gaziantep\'te sanayi esnafı Mehmetçik için kurban kesti

Gaziantep\'te Şahinbey Oto Sanayi Sitesi esnafı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla cuma namazının ardından kurban kesip dua etti.

Abdülkadir Konukoğlu Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelen aralarında sanayi esnafı, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küspeoğlu\' ile birlikte ellerinde Türk bayraklarıyla \'bir süre Vatan sana canım feda. Şehitler ölmez, vatan bölünmez\' sloganları atıp şehitleri için saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okudu. Sanayi esnafı ardından operasyondaki askerler için dua edip 6 koyun kesti. Esnaf Odaları Birliği Başkanı Ömer Küspeoğlu, \"Allah askerimiz ve güvenlik güçlerimizi korusun. Her zaman ordumuzun dualarla yanındayız\" dedi. Kesilen koyunların etlerinin ihtiyaç sahiplerine vereceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Esnafın pankatlarla slogan atması

- Ömer Küspeoğlu\'nunkonuşması

- Dua edilmesi

- Kurbanların kesilmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 119 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)

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Kendi çektiği şelale videosunu sosyal medyada paylaşan köylü fenomen oldu

Elazığ’ın Palu ilçesi Bozçanak köyünde yaşayan İsa Sezeroğlu\'nun köy yakınlarında bulunan şelaleyi tanıttığı video, sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

İsa Sezeroğlu\'nun cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştığı video, günün en fazla izlenen videoları arasına girdi. Şelalenin önünde çektiği video ile bir anda fenomen olan Sezeroğlu videoda, \"Evet sayın seyirciler, Dere Gözer’de şelaleyi çekiyorum. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Vay öyle olmuş böyle olmuş. Konuşmam. Ve ilerliyoruz yanına doğru görüyorsunuz. Şırıl şırıl. Mükemmel. Anlatmayacağım bu sefer, görüyorsunuz çünkü. Neden anlatayım?\" şeklinde konuşuyor. Sosyal medyada paylaştığı videoda Sezeroğlu\'nun şelale başında türkü söyleyerek çekimlerine devam ettiği görülüyor. İsa Sezeroğlu\'nun videosu, sosyal medyada bir kaç saat içerisinde onbinlerce kişi tarafından izlenilerek beğenildi.

Görüntü Dökümü

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-Şelale önünde konuşma

-Şelaleyi tanıtma

-Türkü Söylemesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)



