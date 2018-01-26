DHA YURT BÜLTENİ-14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay\'da sınır bölgesinde inceleme yaptı/EK

\"MİLLETİMİZ İÇİN ADETA YENİDEN BİR TARİH İNŞA EDİYORSUNUZ\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı\'nın 6\'ncı gününde Hatay\'daki Harekat Merkezi\'nde incelemelerde bulundu. Erdoğan askerlere,\"Şuanda attığımız, atacağımız adımlarla gerçekten milletimiz için adeta yeniden bir tarih inşa ediyorsunuz\" dedi.

Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:\" Öncelikle sizi Afrin Harekatı\'nın 6. Gününde şahsım milletim adına en kalbi duyularımla selamlıyorum. Şuanda attığımız, atacağımız adımlarla gerçekten milletimiz için adeta yeniden bir tarih inşa ediyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun.Rabbim gücünüzü, gücümüzü artırsın. \"

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın uçaktan inişi

-Erdoğan\'ın askerleri selamlaması

-Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve detay

Haber:HATAY,(DHA)

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Jandarmanın uygulama noktasında zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Edirne\'nin Keşan ilçesinde jandarmanın uygulama noktasında 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinden Keşan yönüne giden Fahrettin Yücelen yönetimindeki 22 RF 107 plakalı cip, Yenimuhacir Kavşağı yakınlarında asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekiplerinin yola bıraktığı uyarı tabelasına çarptı. Bu sırada arkasından gelen Bülent Yılmaz idaresindeki 59 KC 588 plakalı hafif ticari araç, cipe çarpmamak için ani fren yaptı. Fren yapan araca ise arkasından gelen Metin Kahraman yönetimindeki 59 LY 733 plakalı otomobil çarparak, şarampole girdi. Önündeki araçların çarpıştığını gören Fahrettin Yücelen idaresindeki 22 FV 780 plakalı kamyonet ise sürücüsünün direksiyonu kırması sonucu duble yolu ayıran su kanalına devrildi. Kazada 59 LY 733 plakalı otomobilin sürücüsü Metin Kahraman (70) ile araçlarda yolcu olarak bulunan Yağmur Yılmaz (6), Batuhan Yılmaz (7), Rivayet Kahraman (67), Ahmet Aksu (56), Hatice Yıldız (56), Hamdiye Almadık (58) ve Hayriye Bayar (44) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Metin Kahraman doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kahraman\'ın cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 1.5 saat Malkara\'dan Keşan yönüne tek yönlü olarak kapanan yol, savcı ile jandarmanın olay yerini incelemesinin ardından araçların yol üzerinden çekilmesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis ve jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralıların ambulansa konulması

-Kaza yapan araçlar

-Polis ve jandarmanın incelemesi

-Cipin çarptığı \'dur\' tabelası

-Trafiğe kapanan yolda bekleyen araçlar

-Detaylar

(SÜRE: 03.12 - BOYUT: 195 MB)

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)

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Samsun\'da kar nedeniyle 43 mahalle elektriksiz kaldı



Samsun’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Terme ilçesinde bazı mahallelerde karayolunda ulaşım güçlükle sağlanırken, 43 mahalleye ise elektrik verilemediği belirtildi.

Samsun’da kar yağışı nedeniyle Terme İlçesi’nde Ambartepe Mahallesi ile Örencik Mahalle yolları, Yakakent İlçesi’nde Asmapınar-Çepni grup yolu, Vezirköprü İlçesi’nde Duruçay ve Kızılcakoru grup yolları kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne 7 ihbar geldiği, ihbarların tamamına gerekli müdahalenin yapıldığı ifade edildi. 43 mahalleye trafolarda meydana gelen arızalar nedeniyle elektrik verilemediği belirtildi. Meteoroloji 10’uncu Bölge Müdürlüğü verilerine göre ise kar yağışının Cuma günü sabahına kadar aralıklı olarak devam etmesinin beklendiği zaman zaman yağışın kuvvetli olacağı kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 20-50 cm yüksekliğe ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Hava sıcaklığının iç ve yüksek kesimlerde 0 derecenin altında olması nedeniyle buzlanma ve don olayı beklendiği belirtilerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.



Haber: Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)