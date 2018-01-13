DHA YURT BÜLTENİ-14

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)TSK, TERÖR ÖRGÜTÜ PYD\'NİN AFRİN\'DEKİ MEVZİLERİNİ VURDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü PYD\'nin kontrolünde bulunan Suriye\'nin Afrin kentindeki mevzilerini top atışıyla vurdu. TSK, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu\'ndan, terör örgütü PYD\'nin kontrolünde bulunan Afrin kentindeki mevzileri top atışıyla vurdu. Öğleden sonra yapılan 10 top atışı, Reyhanlı kent merkezi ile Cilvegözü Sınır Kapısı\'ndan da duyuldu. Bölgeden aralıklarla top atışı sesi gelmeye devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Reyhanlı Oğılpınar karakolu

Sınırdan detaylar

SÜRE: 2.45 ) (BOYUT :87.6 mb)

Haber-Kamera : Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(HATAY),(DHA)

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2)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, KAFA ATTIĞI İDDİASIYLA DOÇENTTEN ŞİKAYETÇİ OLDU



ZONGULDAK, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) öğrencisi Enes Döngelli (20), öğretmenevinde çıkan tartışmada Doç. Dr. O.Y.\'nin (52) kendisine kafa attığını iddia ederek, şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün öğretmenevinde meydana geldi. İddiaya göre, BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Enes Döngelli, sınıftaki arkadaşlarıyla birlikte öğretmenevinin kafesine gitti. Okey oynayan öğrencilerden K.A.A., masaya yanlış taş atınca küfür etti. Yan masada eşiyle oturan BEÜ Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. O. Y., gençlerin yanına giderek K.A.A.\'nın kulağını çekti. Öğrencilerin özür dilemesine rağmen tepkisini sürdüren O. Y., iddiaya göre gençlere, \'Kafanızda ıstakayı kırarım\' dedi. O. Y., ayağa kalkarak kolunu tutan Enes Döngelli\'ye kafa attı. Burnu kanayan üniversite öğrencisi hastaneye giderek darp raporu aldıktan sonra O. Y.\'den şikayetçi oldu.

Oyun oynadıkları sırada arkadaşının istemsizce küfür ettiğini ardından da özür dilediğini belirten Enes Döngelli, \"Yan masada oturan bir kişi arkadaşımın kulağını çekti. Bize küfür etmememiz yönünde bir şeyler söyledi ve \'Istakayı kafanızda kırarım\' dedi. Biz özür diledik zaten. Defalarca özür dilememize rağmen arkadaşımın kulağını çekmeye devam etti. Bende arkadaşımın kulağını bırakması için kolunu tuttum. Özür dilediğimizi söyledim. Daha sonra elini yumruk şeklinde yaparak yanağımı ittirdi. Ben de kendimi savunmak için ittim. Daha sonra üzerime geldi ve bana kafa attı. Daha sonra oradaki diğer vatandaşlar bizi ayırdı. Üniversitede ders veren bir hocanın böyle bir şey yapması hoş değil. \'Siz kime güveniyorsunuz, neyinize güveniyorsunuz\' şeklinde ithamlarda bulundu bize. Yanında eşi varmış. Biz defalarca özür dilememize rağmen bu olay gerçekleşti. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Burnumda ezilme olduğu söylendi. Kanamıştı zaten. Şikayetçi olduk\" dedi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)

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3)İZMİR\'DE KÖPEK IRK STANDARTLARI YARIŞMASI

İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki Tay Park\'ta düzenlenen ve iki gün sürecek olan yarışmada, köpekler ırklarının en iyisi olabilmek için yarışıyor. Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından Karşıyaka Belediyesi\'nin desteğiyle düzenlenen ve 2 günde yaklaşık 500 köpeğin yarışacağı Uluslararası Irk Standartları yarışması, bugün başladı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda yarışan köpekler, hakemler tarafından Uluslararası Kinoloji Federasyonu\'nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulacak. Dereceye giren köpekler ile sahipleri için yarın yarışma sonunda ödül töreni düzenlecek.

Yarışmayla ilgili konuşan Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, federasyon olarak 2006 yılında kurulduklarından bu yana Sivas, Akbaş ve Malaklı gibi yerli ırklar için çalışmalar yaptıklarını belirterek, \"Kangal hakkında da son aşamaya geldik. 95 ülkenin üyesi olduğu FCI\'ya (Uluslararası Kinoloji Federasyonu) biz de artık tam üye olduk ki bunun önemi de şu; artık kendi yerli ırklarımızı da FCI\'ya kaydedebileceğiz. Bunun ilk aşaması da Kangal. Önümüzdeki nisan ayı içerisinde \'Kangal Çoban Köpeği\' adının ve standartının resmi olarak kabul edilmesini bekliyoruz. Bu hem ülkemiz, hem ulusal gururumuz olan yerli köpek ırklarımızın tanıtımı açısından hem de bu köpeklere gönül veren çobanlar ve vatandaşlar açısından mutluluk verici\" dedi.

Yerli ırkların yanı sıra, Terrier, German Spitz, Maltese, Chıhuahua gibi ilişki köpeklerinin de yarıştığı yarışmaya İzmirliler büyük ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü

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- Federasyon Başkanı Ümit Özkanal ile röp.

- Kangal, Akbaş ve Malaklı cinsi köpeklerden görüntü

- Terrier, German Spitz, Maltese, Chıhuahua köpeklerinden görüntü

- Yarışma esnasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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4)OTOBÜSÜN TAVANINDA GİZLENEN 264 KİLO EROİN BULUNDU

KOCAELİ\'de, TEM\'de durdurulan otobüste yapılan aramada aracın tavandaki bölmelere gizlenen 264 kilo eroin ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İstanbul\'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine bir otobüsü takibe aldı. TEM\'de durdurulan otobüste arama yapıldı. Otobüsün her yeri incelenirken tavanındaki gizli bölmelerde eroin paketleri bulundu. Tavandaki bölmeler söküldükçe toplam 264 kilo eroin ele geçirildi. Polis, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Polis kamerasından görüntüleri

Otobüste köpekle arama yapılması

Tavan bölümündeki yerlerin sökülmesi, eroin paketlerinin çıkarılması

Paketlerin kesilerek bakılması, eroin paketlerinden görüntü

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA)-

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5)GAZETE HIRSIZLIĞI GÜVENLİK KAMERASINDA

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde dağıtım şirketi tarafından bayilerin önüne bırakılan gazeteler, henüz kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından çalındı. İlçede son 3 günde 5\'inci kez yapılan gazete hırsızlığı bir işyerinin güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Çorlu\'da dağıtım şirketi tarafından sabahın erken saatlerinde, bayiler, market ve bakkalların önüne bırakılan gazeteler, çalınmaya başladı. Son 3 günde 5\'inci kez gazete çalınması bir marketin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Son iki günde market önünden gazetelerin çalındığını ve neden çaldıklarına bir anlam veremediklerini belirten market sahibi Gültekin Tanyeli, şöyle dedi: \"Sabah geldiğimde dağıtım şirketinin gazetelerin bırakmadığını gördüm. Önce gecikme olduğunu düşündüm. Daha sonra şirketi aradığımda gazeteleri zamanında bıraktıklarını söylemeleri üzerine güvenlik kamerasını izlemeye başladım. Bir kişi dükkanın önünden geçiyor ve kapı önünde bulunan gazeteleri alıp gidiyor. Bir gün sonra yine aynı. Son bir haftada 5 dükkandan gazete çalındı. Kim yapıyor bilmiyoruz.\"

Tanyeli, hırsızın yakalanması için polise başvurduğunu kaydetti.

Görüntü Dökümü

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- Market önünde duran gazeteler

- Gazeteleri bir kişinin alması

- İşyeri sahibi Tanyeli ile röportaj

- İşyerinden detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)