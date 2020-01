DHA YURT BÜLTENİ-14

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: O ders, orada verilmiştir/EK

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, MEDYA TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTU

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İzmir\'de Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü\'nün (BYEGM) düzenlediği yerel medya buluşmasına katıldı.

Kaya İzmir Termal Otel Kongre Merkezi\'ndeki toplantıda Bakan Çavuşoğlu\'na, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile AK Parti İzmir milletvekilleri Kerem Ali Sürekli, Mahmut Atilla Kaya da eşlik eti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, 15 Temmuz hain darbe girişiminde en güzel direnişi gazetelerin, gazetecilerin ortaya koyduklarını söyledi. Sarı basın kartları iptaliyle ilgili soruya ise Mehmet Akarca, FETÖ\'nün mor beyin uygulamasından dolayı mağdur olduğu belirlenen basın mensuplarına sarı basın kartlarının iade edileceğini söyledi.

MEDYA TEMSİLCİLERİNE SESLENDİ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, toplantıda medya temsilcilerine konuştu. İnsana hizmet temeline dayanan bir siyasi geleneğin mensupları olduklarını söyleyen Hakan Çavuşoğlu, \"Milletimizin hizmetinde gece gündüz koşarken en zor şartlarda dahi yağmur çamur demeden bizlere eşlik edip kamuoyunu aydınlatma görevini ifa ediyorsunuz. Bu noktada özellikle yerel medyanın gücünü ve önemini vurgulamak isterim. Demokratik ve şeffaf bir toplum, sizin sunduğunuz doğru ve güvenilir bilgilerle ülkeye ve dünyaya ait gelişmeleri takip edebilir. Eksiksiz ve doğru haber akışı sayesinde vatandaşlar demokratik tercihlerini sağlıklı bir şekilde kullanma imkanına kavuşurlar. Toplumların kaderine etki edecek bu derece hayati bir ihtiyacın giderilmesi mesleğini onuruyla yapan siz değerli basın mensupları sayesinde mümkün olmaktadır. Basının önemini, yerel medyanın önemini bu noktada hassasiyetle ifade etmek gerekir. Aksi takdirde hakkaniyete sığmaz\" dedi. Yerel medyanın önemi üzerinde duran Çavuşoğlu, \"Büyük medya kuruluşları bizlere ulusal ve uluslararası bilgi akışı sunabilme potansiyeli olsa da yerel medyanın şehri, semti, mahalleyi, sokağı ve hatta birebir insanı sayfalarına taşıma gücü vardır. Yaptığınız yayınlar, kamuoyuyla paylaştığınız haberler ayrıntıları kadar değerli, detayları kadar zengindir. Bu zenginliği medyada sağlayan, yerelde olan sizlersiniz. Yakın geçmişimizde, büyük gazetelerin tirajını kendi şehirlerinde alaşağı eden yerel gazeteler vardı. Üstelik bunun önüne geçebilmek için büyük gazetelerin çabaları da olmuştur. Kadroların neredeyse tamamı transfer edilmiştir kimi zaman. Ama yerel olmayı, insanlarının arasında kalmayı başaran o gazeteler sarsılmamıştır bile. Zira o şehrin insanı bir derdi varsa gazetesinde bunun dile geleceğini bilirdi. Çünkü gazeteci de o şehrin, o semtin insanıydı. Aynı sıkıntıyı kendi de yaşıyor, sorunu kendi de biliyordu. O şehrin insanı kendi içinden çıkmış bir başarı hikayesi varsa, bir iş adamı, bir sanayici, bir sporcu, bir sanatçı vs. varsa ve bu insanlar başka şehirlere gitmiş de olsa yerel gazetesinden takip edebilirdi. Büyük takımların sayfa sayfa maçlarını, yönetici atışmalarını değil, kendi çocuklarının oynadığı şehir takımlarındaki gelişmeleri okuyabiliyordu. Sonuç yerel satıyordu, okunuyordu\" diye konuştu.

\"YEREL MEDYA İBARESİNİ KULLANIYORUZ\"

Artık yerel basın değil yerel medya ibaresini kullandıklarını da anlatan Çavuşoğlu, \"Çünkü işin içinde artık televizyonlar var ve daha da önemlisi internet gazeteciliği, internet yayıncılığı var. İmkanlar gelişti, şartlar değişti ama o eskiyi yakalamak mümkün olmuyor. Yerelle ulusal arasında uçurum var. Bu toplantıların maksadı birlikte bu durumun nedenlerini ve çözümlerini bulmak ve mümkün olduğunca hızlıca hayata geçirmektir. Yerel medya ne kadar güçlü ve etkili olursa, ülkenin siyaseti, hizmet sektörü, sosyal hayatı ve sporu o derece güçlü olacaktır. Hepsine etkisi vardır bu açık ve tartışmasız bir gerçek\" dedi. Görev alanındaki Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Basın İlan Kurumu\'nun yerel basının güçlendirilmesi için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü de vurgulayan Hakan Çavuşoğlu şunları söyledi: \"Türkiye\'nin her alanda güçlü olmaktan başka şansı bulunmamaktadır. AK Parti Hükümetinin mensupları olarak bizlerin Güçlü Türkiye şiarını benimsemiş bir siyasi anlayışla hareket etmemizin sebebi de budur. Bizim bu ülkeyi borç batağına sokma lüksümüz yoktur. Kaynakları çarçur etme lüksümüz asla yoktur. Bizim Ağrı\'daki evladımızı da, İzmir\'deki yavrumuzu da aynı eğitim imkanlarına kavuşturmaktan başka seçeneğimiz bulunmuyor. İzmir\'den Hakkari\'ye bu vatanı baştan başa yatırımla donatmaktan başka bir yol asla düşünemeyiz. En önemlisi de bizim kısır siyasi çekişmelerle ülkeye yazık etmek gibi bir lüksümüz yoktur. Bildiğiniz gibi 2019\'da yerel ve genel seçimlerimiz olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapacağız. 2019\'a milletçe bir ve beraber bir ruhla girmek neden önemli? Bu ülke ne zaman kendisi için hayırlı kararların arefesinde olsa birileri birliğimizi dirliğimizi hedef alan oyunlarla karşımıza çıkıyor. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da, 2019\'da da bu oyunlara gelmeyeceğiz. Milli duruş hepimizin önceliği. Bakın güzel İzmir\'imizden seslenmek istiyorum, bu ülkeye ayrılık tohumları ekmeye çalışanlar karşısında bizi bulur.\"

FETÖ DARBE GİRİŞİMİNE DEĞİNDİ

15 Temmuz\'da bu millete istikamet çizmek, bu milletin arasına nifak sokmak isteyenler olduğunu da söyleyen Çavuşoğlu, \"FETÖ\'cü hainler kendilerinden olanlarla olmayanları gruplamak suretiyle attıkları nifak tohumunu yeşertme oyunları milletimizin yüksek feraseti ve kararlı duruşuyla bozulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz gecesi yaptığı meydanlara inme çağrısıyla, koskoca bir millet tarihe yeni bir bağımsızlık destanını daha not düşmüştür. Bakınız o gece vatandaşın değil de başka güç ve vesayet odaklarının gözüne bakarak siyaset yapanların düştüğü hali hepiniz biliyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle \'15 Temmuz turnusol kağıdı oldu\' Kim için? Hainle vatan aşıklarını ayırt etmek için. O gece halka hizmet edenler, bu milletin özgürce yaşaması, başka odaklara bağımlı hale gelmemesi için meydanlara indi. Burada siz değerli basın mensuplarının hakkını da teslim etmeden geçmeyelim. Medyamız, 15 Temmuz 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın meydanlara davetini milletimize ulaştırarak tamamen bağımsız, tamamen yerli ve tamamıyla milli bir tavır sergilemiştir. Buradan bir kez daha belirtmek isterim ki, tüm dünya o gece, yalan, iftira ve çarpıtma yerine doğru ve güvenilir bilgilere yer verdiği zaman medyanın demokrasiyi nasıl güçlü kıldığını görmüştür\" dedi. Batı medyasının, bu noktada Türkiye basınının 15 Temmuz\'da sergilediği net tavırdan çok büyük dersler çıkarmaları gerektiğini de vurgulayan Hakan Çavuşoğlu, \"Neyin haber değeri var, neyin yok gelsinler bu ülkenin sağduyulu medya mensuplarından öğrensinler. Bu noktada Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğümüzün hizmetleri de vardır. 15 Temmuz\'da darbecilerin etkisiz hale getirilmesinin ardından ivedilikle, dünyanın pek çok bölgesinden basın mensupları heyetler halinde Türkiye\'ye davet edilmiştir. \'Tarihe ve Milli Birliğe Tanıklık\' programı kapsamında, 8 heyet olarak 27 ülkeden 75 basın mensubu Türkiye\'de bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri, özellikle 15 Temmuz sürecinde büyük saldırıya uğrayan medya grupları ziyaret edilmiştir. Darbenin birinci yıldönümünde 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında 53 ülkeden toplam 340 basın mensubu Türkiye\'de ağırlanmıştır\" diye konuştu.



Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümete yüklendi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İl ve Merkez İlçe Başkanlığı\'nın açılışı için geldiği Uşak\'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti eleştirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak\'a geldi. Valilik karşısındaki Etibank Sokak girişinde meşaleler ve alkışlarla karşılanan Akşener, parti binası önünde kurulan platformdan, yağmur altında partilileri seslendi. Şemsiyesiz konuşmaya başlayan Akşener, İYİ Parti Denizli İl Başkanı Yasin Öztürk\'ün verdiği şalı başına taktı. Islanmaya başlayan Akşener, bir hastalık geçirdiğini ve başka bir montunun yanında olmadığını belirtip, şemsiye tutarak konuşmasına devam etti.

\"İYİ PARTİ CESURLAR HAREKETİDİR\"

Konuşmasında İYİ Parti\'nin cesur insanlar tarafından kurulduğunu belirten Akşener, \"Biz İYİ Parti\'yi canımız sıkıldı diye kurmadık. Yaptığımız işlerde bize hukuksuzluklar yaptılar. Aday olduk, demokrasi işlemedi. Zaman geçirelim, eğlenelim diye siyasi parti kurmadık. İYİ Parti tamamen milletin talebi ve desteğiyle bir araya gelen cesur insanların iradesiyle kurulmuş bir partidir. İYİ Parti cesurlar hareketidir. Buraya hangi şartlar altında geldiğinizi biliyorum. Bu benim için çok kıymetledir. 2001 yılını hatırlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisini kurmuş, kendisine muhtar bile olamaz deniliyordu. Benim gibi sallanan platformlarda konuşmadı. Bugünün parasıyla milyon liralık platformlarda çıktı, konuştu. Çok lüks, şık salonlarda konuştu. O salonları ona verdirmeyen irade olmadı. Ne devrin iktidarı, ne de dönemin güçlüleri engel olmadı. Şiir okudu, hapse girdi. Burayı dolduran insanların çoğu şiirden bir siyasetçi hapsolamaz diye yanında olur. Ben de onlardan birisiyim. Gel gör ki, bu millet o muhteremi başbakan yaptı. Sonra Cumhurbaşkanı seçti. Fakat kardeşim doymadı, şimdi de tek adamlıkla, diktatörlük içinde bu ülkeyi yönetmek istiyor. Bu millet hayır diyor kardeşim, inatlaşma\" dedi.

\"BİZİ YÖNETENLERİ TİTRETEREK YOLA ÇIKTIK\"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partinin zorluklar içinde kurulduğunu ifade ederek, \"Batıda CHP ile AK Parti arasında, Doğu\'da PKK ile AK Parti arasına sıkışmış seçmenin talebiyle ve pek çok zorlukla, tehditle, paramızla bina bulamadığımız şekilde İYİ Parti kuruldu, yoluna devam ediyor. Bilmiyorlar ki ne kadar baskı yaparlarsa, o kadar tam irademiz gelişiyor. Ne kadar zülüm ederlerse, inancımız pekişiyor. Onun için Türkiye\'de siyasetin normalleşmesi, demokrasinin tam uygulanması için, gençlerin iş bulması için İYİ Parti büyük iradeyle, bizi yöneten muhteremleri titreterek yola çıktı. Allah\'ın izniyle iktidar olacak\" diye konuştu.

\"BOSTAN KORKULUĞU MUSUN\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yurt dışı gezilerine değinen Akşener, \"Eskiden Özal ve Demirel gezerdi, duyardık. Uçaklarda iş adamları ve gazeteciler olurdu. Gider, dönerlerdi. Biz de duyardık. Derlerdi ki şu kadar makine satıldı. Şu kadar ürün satıldı. Türkiye\'ye, şu kadar döviz getirdi. Şimdi bizimki geziyor, Tunus\'a gidiyor. Oradan zeytinyağı ithal edecek. Sudan\'a gidiyor, oradan kilosu 4 dolardan et ithal edecek. Bu arada 18 ada gitti. Dışişleri Bakanı\'nın iddiasıyla, Yunanlılar işgal etti. Kendisi söylüyor, vatan toprakları işgal altında ama Sudan\'dan ada aldılar. Adayı restore edecekler. Kardeşim senin adaların gitmiş, elalemin adasında ne iş yapacaksın sen! Fransa\'ya gitti, füze aldı, uçak aldı. 5 bin 700 ton et ithalatı yaptı. Fransa Başbakanı Macron kendisine teşekkür etti. Dedi ki; \'Çok teşekkür ederim. Fransa\'daki hayvan yetiştiricilerini mutlu ettin, sağolasın.\' Yahu, daha sen yeni Rusya\'dan S-400 füzesi aldın. Şimdi Fransa\'dan alıyorsun. Uçak alıyorsun. ABD\'ye, eyy Amerika yaptın. Gittin, 11 milyar dolarlık oradan uçak aldın. Sanki uçağımız yok. Böyle bir Türkiye\'de böyle bir rezaletle karşı karşıyayız. ABD\'den mısır, Kanada\'dan nohut-mercimek, Çin\'den soğan- sarımsak, Tunus\'tan zeytinyağı ve çeşitli ülkelerden et ithalatının yapıldığı Türkiye\'de, Tarım Bakanı çıkmış diyor ki; \'Kendine yetecek derecede tarım ürünü üretemeyen ülkeler bağımsızlığını kaybeder.\' Ha şunu bileydin. Sen ne iş yapıyorsun? Bostan korkuluğu musun? İYİ Parti 5 liraya mazot kullanan çiftçinin mazotunu, Amerikan çiftçisinde olduğu gibi 1.5 liraya düşürecek, girdilerde gerekeni yapacak. Ürettiğimiz ürün de dünyayla mücadele edebilir hale gelecek\" dedi.

\"ANA SEVGİSİNİ TÜRKİYE\'YE HAKİM KILACAĞIZ\"

Seçimlerin 15 Temmuz 2018\'te yapılacağını iddia eden Akşener, \"Bana göre 15 Temmuz 2018\'de yapılacak olan bu seçimde bir karar vereceksiniz. Tek adamlık seçimliğine yol mu vereceksiniz? İYİ Parti olarak diyoruz ki, aldatmayacağız, aldatılmayacağız. Vaatlerimizi soruyorlar. Tam ve kamil bir demokrasiyi, korkmadan milletimizin hakkıdır diye uygulayacağız. Türkiye\'nin dış politikasını tekrar itibarlı bir hale getireceğiz. Hangi gün hangimize tokat atacak diye endişe ettiğimiz baba yerine, sert sinirli asabi bir baba yerine, seven, saygı duyan, evlatların arasında ayrım yapmayan bir ana sevgisini Türkiye\'de hakim kılacağız\" diye konuştu.

\"BAŞARACAĞIZA UYUZ OLDULAR\"

Akşener, her konuşmasında söylediği \'başaracağız\' söyleminin rahatsızlık yarattığını belirterek, \"Her konuşmamda \'başaracağız, başaracağız\' diyordum, şimdi buna da uyuz oldular. Şimdi bütün şehirlerde şöyle bir durum var. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı fotoğrafında \'Baş eğdirmeyeceğiz, diz çöktürmeyeceğiz, başaramayacaksınız\' yazıyor. Yahu dünya liderisin sen, sana kim baş eğdirmek istiyor söyle bize, İYİ Parti\'liler halleder. Türkiye iyi olacak. Gençlerimiz iyi olacak. Özellikle kadınlarımız iyi olacak. Başı açık, başı kapalı diye hiçbir kadının ayrılmadığı bir Türkiye\'yi inşa edeceğiz. Bizim sapıklarımız, onların sapıkları diye tecavüze uğramadığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Çocuklara el uzatanların elini kırmazsam, Allah beni kahretsin. İyi, adalet demektir, iyi, ahlak demektir. İyi, cesaret demektir. Allah\'ın izniyle başaracağız\" diye konuştu. Konuşmasının ardından platformdan inerek parti binasına girmek isteyen Akşener, partililerin sevgi gösterileri ve yoğun ilgisi karşısında güçlükle ilerledi. Akşener, İYİ Parti Uşak İl ve Merkez İlçe Başkanlığı binasının açılış kurdelesini kesti. Açılışa Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Durmuş Yılmaz da katıldı. Akşener, açılışın ardından kent esnafını ziyaret etti. İl merkezinden ayrılan Akşener ve beraberindekiler, Banaz ilçesindeki ilçe başkanlığının açılışı yapmak için buraya hareket etti.

Cenazesi çuvalda taşınan Muharrem\'in ölümünde ihmal görülmedi/EK

AİLENİN AVUKATI: İTİRAZ EDECEĞİZ

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileri hakkında \'kavuşturma yapılmasına yer olmadığı\'na karar verirken ailenin avukatı ve aynı zamanda Van Boro Başkanı olan Murat Timur, sonuna kadar hukuki sürecin takipçise olacaklarını söyleyerek şöyle konuştu:\"Bu dosya burada sona ermeyecek. Biz hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu dosyada kovuşturmaya yer yok denilmesinin sebebi de bilirkişi raporuna dayandırılıyor. Yaklaşık 1 ay önce alınan bilirkişi raporunda bizim bu olayda sorumluluklarının olduğunu düşündüğümüzü kamu görevlilerinin sorumluluklarının olmadığına dair bir takım değerlendirmeler yapılmış. Bir bilirkişi heyeti hakime kanaat getirecek, yol gösterecek hukuki mütalaa veremez. Burada hukuki bir takım değerlendirmeler yapılmış, özellikle soruşturmayı yürüten savcının yapması gereken bir takım değerlendirmeleri bilirkişi yapmış, bu bilirkişinin değerlendirmelerini de Cumhuriyet Başsavcılığı gerekçe gösterip, olayda hiç birinin kusurunun olmadığını, hiç bir kamu görevlisinin kusurunun olmadığı ifade edilmiş. Dosyada da bir takım değerlendirmeler yapılmış. Sağlık Bakanlığının elinde gece görüşlü ambulans bulunmadığı, paletli kar araçlarının arızalı olduğu, mezranın bulunduğu yerde yolun açılmasının çok uzun bir zaman alacağı gibi tespitlere yer verilmiş. Tam da bizim söylemek istediğimiz şeyler bunlar, devlet olmanın gerektirdiği bir takım araçlar gereklidir. Devlet bu araçlar ve organizasyonu ile devlettir. Burada devletin içindeki bir kısım kurumunun devlet için gerekli olan araç ve teşkilatı iyi bir şekilde bulundurmadığından dolayı burada ihmalin olduğu açıkça görülüyor.\"

TİMUR: AİHM\'E GİDECEĞİZ

Kamu görevlilerinin açık ve net bir ihmali bulunduğunu savunan Timur, \"İhmale karşı ilgililer hakkında dava açılması ve Van Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturma kararına da önümüzdeki hafta itiraz edeceğiz. Buradan belki bir sonuç çıkmaz ama gerek Anayasa Mahkemesi gerekse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yoluyla mücadelemize, hak arayışlarımıza devam edeceğiz\" dedi.

FETÖ\'den alınan hastane, kentsel dönüşümle yıkılacak

Konya\'da Mevlana Üniversitesi\'ne bağlı hastane, darbe girişiminin ardından üniversitenin Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılmasıyla, Sağlık Bakanlığı\'na bağlı bir hastanenin ek binası olarak faaliyetini sürdürmeye devam etti.

Ancak Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki hastane binasının yıkılmasına karar verdi. Hastanenin yıkılmasına ise çevredekiler tepki gösterdi. Belediye yetkilileri, binanın ömrünü tamamladığını ve kentsel dönüşüm projesinde hastane alanı olarak yer ayrıldığını belirtti. Mevlana Üniversitesi\'nin, binasını Meram Belediyesi\'nden kiraladığı hastane, darbe girişiminin ardından üniversitesinin KHK ile kapatılmasıyla Sağlık Bakanlığı\'na devredildi.Bakanlık tarafından Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin Meram ek binası olarak hizmet vermesine karar verildi. Yaklaşık 50 sağlık personeliyle, günlük yaklaşık 700 hastaya hizmet veren hastane Meram Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak. Bu nedenle de hastaneye tahliye edilmeye başlandı. Mahalle sakinleri ise hastanenin yıkılacak olmasına tepki gösterdi.

MAHALLELİ HASTANENİN YIKILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Yıkılacak hastanenin bulunduğu bölgede yaşayan ve hastaneden sık sık hizmet aldığını belirten Hediye Öztürk, \"Ben bu durumdan şikayetçiyim. Burası neden kapanacak. Burada başka bir hastane yok. İnsanların gidebileceği tedavi olacağı yer yok. Burası kapanırsa biz ne yapacağız\'\'dedi. Mahalle sakini Celal Gümüş, \"Ben bu mahalle de oturuyorum. Bu hastanenin buradan gitmesini istemiyoruz. Bu hastane burada diye birçok esnaf burada iş yapıyor \'\' dedi. 15 gün önce hastaneye tadilat yapılarak fizik tedavi ünitesi oluşturulduğunu ileri süren eczacı Remzi Bozal, \"Bu hastane FETÖ terör örgütüne ait bir hastaneydi. FETÖ\'den alındıktan sonra kamuya devredildi. Daha 15 gün öncesine kadar tadilat yapılıp masraflar yapıldı. Fizik tedavi ünitesi yapıldı. Bir anda bu hastanenin boşaltılmasına anlam veremedik\" diye konuştu. Başka bir eczacı Hasan Aksoy, \"FETÖ\'nün işlettiği bir hastaneydi. Devletimiz vatandaş mağdur olmasın diye sağlık hizmeti vermeye devam etti. Ama aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen hastaneyi kapatma kararı aldılar \'\'dedi.

BELEDİYE TAHLİYE ETMEMİZİ İSTEDİ

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastane binasının mülkiyetinin Meram Belediyesi\'ne ait olduğunu ve belediyeden kiralandığını hatırlatarak, binanın tahliye edilmesi yönünde tebligat geldiğini ve hastaneyi devir aldıklarında da gerekli tadilat ve yeniliklerin yapıldığını söyledi. Meram Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hastane binasının 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden birkaç ay önce cüzi fiyatla kiraya verildiğini darbe girişiminden önce kentsel dönüşüm kapsamında binanın tahliye edilip, sözleşmenin iptal edilmesi kararına rağmen üniversitenin karara uymadığını ileri sürdü.

EKONOMİK ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Ardından da darbe girişiminin gerçekleştiği hatırlatılarak, \'\'Kentsel dönüşüm bölgesinin ortasında kalan ve ekonomik ömrünü tamamlamış hastane binasının da kentsel dönüşüm kapsamında tahliyesine başlandı. İnşaat yapımı için ihale hazırlıkları devam eden, Aksinne Kentsel Dönüşüm Bölgesinde yeni imar planı çalışmasıyla sağlık, eğitim ve yeşil alan oranları arttırıldı. Mevcut hastane alanı 2 bin 144 metrekare iken yeni planda Taşcamii-Uzunharmanlar Caddesi’ne cepheli ayrılan hastane alanı 4 bin 250 metrekare olarak planlandı. 35 bin metrekarelik yeşil alan miktarı ise 60 bin metrekareye çıkarıldı.\'\' denildi.

Trafiğe kapalı caddeye giren sürücü, merdivenlerden inmeye çalıştı

Bolu\'da merdivenlerden otomobiliyle inmeye çalışan sürücünün zor anları amatör kameraya yansıdı.

Taşıt trafiğine kapalı olan İzzet Baysal Caddesi\'ne giren sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TA 9946 plakalı otomobil, vatandaşların uyarısı üzerine caddeden çıkmaya çalıştı. Caddeden taşıt yoluna çıkmak için merdivenleri kullanan sürücünün otomobili merdivenlerde kaldı. Altının alçak olması nedeniyle merdivenlerden inemeyen otomobil, çevredekilerin yardımıyla taşıt yoluna indirildi. Otomobilin merdivenlerde mahsur kalması amatör kamera tarafından görüntülendi.

