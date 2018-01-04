DHA YURT BÜLTENİ-14

Diyarbakır\'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı



Diyarbakır\'ın Çınar ilçesinde öğrencileri taşıyan servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 15\'i öğrenci, 19 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesine bağlı Solmaz köyü yolunda meydana geldi. Henüz sürücülerinin kimlikleri ve plakaları öğrenilemeyen öğrenci servis minibüsüyle otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 15\'i öğrenci, 19 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 5\'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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DEAŞ\'lı teröristin ailesinin evine operasyon

Adana polisinin yaptığı operasyonda yakalanarak tutuklanan Suriyeli DEAŞ\'lı terörist Besil Baktaş\'ın verdiği bilgiler doğrultusunda, DEAŞ\'ın propaganda görüntülerinde, Türkçe konuşarak Türkiye\'yi tehdit eden terörist Hasan Aydın\'ın Yüreğir ilçesinde oturan ailesinin evine operasyon düzenlendi. Polis, Aydın\'ın kardeşleri Recep Aydın ve Remzi Aydın ile birlikte 2\'si Suriyeli 14 kişiyi gözaltına aldı.

Terör örgütü üyesi Besil Baktaş\'ın verdiği bilgiler sonrası Adana polisi, geniş güvenlik önlemi altında Hasan Aydın\'ın ailesinin Doğankent Mahallesi\'ndeki evine operasyon düzenledi. Evdeki Aydın\'ın kardeşleri Recep Aydın ve Remzi Aydın ile birlikte 2\'si Suriyeli 14 kişiyi gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden Suriyeli Enes Hüseyin El Hatat ve Tarık El Ali, Türkiye\'ye kaçak yollarla Reyhanlı sınırından girdiklerini burada tarım işçiliği yaptıklarını söyledi. Şüphelilerden Tarık El Ali, \"DEAŞ, bir genelge yayınladı. 25-30 yaş arasındaki erkeklerin koşulsuz olarak silah altına alınacağını, gelmeyenlerin ise öldürüleceğini bildirdi. Korkup kaçtık, Hasan Aydın\' Rakka\'da bulunan evde bir kez gördük\" dedi. Çatışmaya gidecek olan teröristlerin yemeklerine cesaret verici hapların atıldığını da söyleyen Enes Hüseyin El Hatat ise \"İç savaştan önce futbol antrenörüydüm, DEAŞ\'ın İslam dinine zarar vermek için kurulmuş bir örgüt olduğuna inanıyorum. Ben DEAŞ terör örgütü içerisinde yer aldığım için çok pişmanım\" dedi. Yakalanan Hasan Aydın\'ın kardeşleri Recep Aydın ve Remzi Aydın ile birlikte 2\'si Suriyeli 14 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Deaşlıların kafesten askerleri çıkarması

- Yakalanan zanlıların adli tıp birimine getirilmesi

- Adli tıp birimi tabelası

BÜRE:01\'57\" BOYUT:118 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:Eser PAZARBAŞI ADANA,(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Işık: Halkın sesine kulak vermek her hükümetin görevidir



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İran\'da devam eden protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, halkın sesine kulak vermenin her hükümetin görevi olduğunu belirterek, \"Bu açıdan bakıldığında halkın sesine kulak vermek, halkın ne istediğine bakmak ve halkın ekonomik şartlarını düzeltmek için yaptıkları gösterileri meşru zeminde kaldığı sürece kesinlikle bir farklı bir değerlendirmeye tabi tutmamak gerekir\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Siirt\'te ilk ziyaretini Valiliğe yaptı. Vali Ali Fuat Atik ve kaymakamlar tarafından karşılanan Başbakan Yardımcısı Işık, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra gazetecilere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD\'de görülen Hakan Atilla\'nın davasına değinen Başbakan Yardımcısı Işık, davanın siyasi bir dava olduğunu, hukuki bir dava olmadığını söyledi. Başbakan Yardımcısı Işık, \"Bu dava baştan beri siyasi bir davadır. Hukuk davası değildir, yani hukuk davası olsaydı eldeki delillerle böylesi bir kararın alınması mümkün değildi. Ben de davayı yakından takip edenlerden biriyim. Davanın baştan beri bir siyasi dava olduğu açık bu siyasi dava ile ne elde etmek istediklerini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ama davanın hukuki bir dava olmadığını, davanın siyasi bir dava olduğunu söyleye biliriz\" dedi. İran\'daki protesto olaylarına da değinenen Başbakan Yardımcısı Işık, \"Şimdi tabi İran\'daki başlangıçta ekonomik talepler ile başlayan gösterilerde halkın sesine kulak vermek her hükümetin görevidir. Bu açıdan bakıldığında halkın sesine kulak vermek, halkın ne istediğine bakmak ve halkın ekonomik şartlarını düzeltmek için yaptıkları gösterileri meşru zeminde kaldığı sürece kesinlikle bir farklı bir değerlendirmeye tabi tutmamak gerekir. Ama belli ki işin içerisine İsrail gibi bir takım farklı mihraklar girince olay kendi mecrandan çıkar. Bölgede zaten yetirince problem var İran\'ın özellikle dış müdahale ile içerisinden karıştırılması, Türkiye olarak bizim kabul edeceğimiz bir durum değildir. Bu halkın taleplerini örtmemeli ama dış müdahale ile bir ülkenin karıştırılmasına kesinlikle müsaade edilmemelidir\"diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yardımcısı Işık\'ın gelişi

-Karşılanması,

-Işık\'ın valilik şeref defterini imzalaması

-Makam odasında açıklama yapması

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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Çeşme\'de 31 göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı



İzmir\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla 31 kaçağı Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçirmeye çalışan 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri ortak çalışma yaptı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle 31 yaşındaki A.Ş. ve 17 yaşındaki Y.K., polis ekiplerince fiziki takibe alındı. Şüpheli A.Ş.\'nin kullandığı hafif ticari aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheliyi yakaladı. Araçta yapılan aramada 3\'ü kadın, 3\'ü erkek ve 13\'ü çocuk toplam 19 Suriyeli ile 24 can yeleği ve 3 şambrel can simidi ele geçirildi. Diğer insan kaçakçısı şüphelisi Y.K. ise 1\'i erkek, 3\'ü kadın, 8\'i çocuk toplam 12 Suriye uyruklu göçmenle birlikte koşarak kaçmak isterken yakalandı. Polis ekipleri, 19 göçmenin bindirildiği aracın sahibine fazla yolcu taşımak, şoförün araç kullanırken telefonla konuşması, emniyet kemeri takılmaması, dur ihtarına uyulmaması ve tehlikeli araç kullanmaktan dolayı 2 bin 561 lira ceza uyguladı. Ekipler yakalanan Suriyeli 31 kaçak göçmene ise toplam 42 bin 750 lira idari para cezası kesti. Gözaltına alınarak Çeşme KOM Grup Amirliği\'nde sorgulanan A.Ş. ve Y.K., adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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Çorum\'da çevre düzenlemesinde bulunan yapıda türbe izleri

Çorum\'un İskilip ilçesinde çevre düzenlemesi sırasında bulunan yapının bulunduğu bölgede yapılan kazı çalışması tamamlandı. Tarihi yapıda yürütülen kazı çalışmaları sırasında bulunan insan ve hayvana ait olduğu düşünülen kemik parçaları incelenmek üzere Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’ne gönderildi.

İskilip\'te, geçen 14 Aralık\'da belediyenin iş makineleriyle yaptığı çevre düzenlemesi sırasında tünel bulundu. Bunun üzerine Müze Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalarla 20 metrekarelik bir alan üzerinde tek odalı bir yapı bulundu. Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kurul üyeleri ve diğer yetkililer alanda inceleme yaptı. İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen tespit kazısını sonuçlandığını söyledi. Çatma, \"İnceleme sonucunda burasının 1350-1450 yılları arasında yaşamış bir zata ait bir türbe olduğu konusunda hem fikre varıldı. Sanat tarihçisi arkadaşımız bu yönde çalışma yapıyor. Aynı zamanda röleve çalışması da yapılıyor. Bu çalışmaların ardından burasının ne olacağına dair karar verilecek dedi. Ulaştepe Mahallesi Yunus Kırıkçı ise, çalışmaları başından beri yakından takip ettiklerini belirterek, \"Esnaf olarak kazı alanı nedeniyle mağdur oluyoruz.. Mağduruz ama İskilip\'e de güzel bir şeyler kazandırılacağını biliyoruz. Umutla bekliyoruz\" dedi. İskilip Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Kopkop ise yaptığı açıklamada “Yapılan kazı çalışmalarında bulunan türbenin önemli bir şahsiyete ait olabileceğini düşünüyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımız sürüyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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-İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma\'nın açıklaması

-İskilip Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Kopkop\'ın açıklaması

-Ulaştepe Mahallesi Muhtarı Yunus Kırıkçı\'nın açıklaması

-Türbe olduğu tahmin edilen yapıdan görüntü

(SÜRE: 4 DK ) (BOYUT: 250MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)



