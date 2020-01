DHA YURT BÜLTENİ-14

2018\'e saatler kala Uludağ\'da teleferik izdihamı



Uludağ\'da ziyaretçiler yeni yıla saatler kala oteller bölgesinde yer alan teleferiklere binmek isteyince yoğunluk nedeniyle izdiham yaşandı, yüzlerce metre kuyruk oluştu.

2018 yılına Bursa\'nın Uludağ bölgesinde girmek isteyen ziyaretçiler, 2\'nci Oteller bölgesinde yer alan Kurbağakaya Teleferik İstasyonu\'na akın ettil. İstasyonun dışına kadar kuyruk oluşurken, ziyaretçiler arasında zaman zaman arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar arasında çıkan tartışmalar, görevliler ve sırada bekleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Bir kişi, 1.5 saattir teleferik kuyruğunda beklediği belirterek, tepki gösterince güvenlik görevlileri sakinleştirdi. Kendilerine sıra gelen vatandaşlar ise teleferik deneyimi yaşadı. Teleferik yoğunluğu öğle saatlerinden itibaren başlarken, akşam saatlerinde de devam etti.

Çavuşoğlu: 42 asgari ücretle sıfır otomobil almak mümkün



Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin bugün yüzde 14 oranında artışla bin 603 liraya çıktığını belirterek, \"O zaman asgari ücretle çalışan bir kişi 90 maaşıyla 1.4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabilirken şimdi 42 maaşıyla sıfır bir araç alabiliyor\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın merkez Nilüfer ilçesi Doğanköy kırsal Mahallesinde yapımı süren Bursa Şehir Hastanesi\'nde incelemelerde bulundu. Burada hastane ve kentteki diğer saağlık yatırımlarına ilişkin brifing alan Çavuşoğlu, öğle yemeğini işçilerle birlikte yedi. Daha sonra AK Parti il binasında HAK-İŞ yönetici ve üyeleriyle bir araya gelen Hakan Çavuşoğlu, \"Bir süredir gündemde önemli yer işgal eden 900 bin taşeron işçimize kadro verilmesini uzun çalışmalar neticesinde KHK ile gerçekleştirdik\" dedi.Yeni asgari ücretin 1 Ocak 2018 itibariyle ilan edilmiş olduğunu da belirten Çavuşoğlu, konuşması sırasında asgari ücretin ne kadar olduğunu bir an için unutunca yanındakilerden destek alarak bin 603 lira olduğunu söyledi. Üç kişilik bir aile için ise bu rakamın bin 709 liraya çıktığını belirten Çavuşoğlu “Bu rakam yüzde 14 küsürlük bir artış oranına tekabül ediyor. Türkiyede geçtiğimiz yıl gerçekleşen enflasyon rakamlarının da üzerinde olan bir orandır. Bugün itibariyle asgari ücret 2002 yılına oranla 9 kat artmış oluyor. O zaman 184 lira olan asgari ücret bugün bin 603 lira. Örnek olması bakımından söylemek istiyorum, 2002 yılında asgari ücret 184 lirayken dolar karşılığı 114 dolarmış, bugün asgari ücret bin 603 lira dolar karşılığı ise 422 dolar. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretle 575 litre süt alınabiliniyormuş bugün ise asgari ücretle bin 324 litre süt alabiliyoruzö diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, geçmiş yıllarla yeni yılın asgari ücreti ile bir başka mukayeseyi otomobil üzerinden yaptı. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle çalışan bir kişinin 90 maaşıyla 1.4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabildiğini belirten Çavuşoğlu, \"Aynı aracı asgari ücretle çalışan işçi bugün 42 maaşıyla alabiliyor. 2002 yılında 184 liralık asgari ücretli çalışan 20.6 kilogram et alırken bugünkü asgari ücretle ise 51.7 kilogram et alabiliyor. 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretle litresi 1.26 liradan 146 litre motorin alınırken bugün litresi 5.3 liradan 318 litre alınabiliyor. Böylece daha fazla geziliyor, daha çok seyahat ediliyor\" diye konuştu. İşçiler tarafından alkışlanan Çavuşoğlu’na konuşmasının sonunda çiçek takdim edildi.

Eskişehir\'de termik santrale karşı imza kampanyası/EK

DİLEK AĞACINA \'SANTRAL KURULMASIN\' YAZILARI ASTILAR

Eskişehir\'de bir grup genç, \'Eskişehir\'e termik santral kurulmasın dileğini yazmaya gel\' adlı etkinlik düzenledi. İsmet İnönü Caddesi\'ndeki Atila Özer Karikatür Sanat Evi önünde akşam saatlerinde toplanan gençler, burada bulunan bir ağaca, Alpu Ovası\'na kurulması planlanan termik santrale tepki olarak yazdıkları \"Eskişehir\'e termik santral kurulmasın\' azılarını astı.

\'SEVGİLİ DEĞİL, SANTRALDEN VAZGEÇİLMESİNİ DİLİYORUZ\'

Eskişehir\'de yaşayan gençler olarak bu etkinliği düzenlediklerini söyleyen Doğucan Yılmaz şöyle konuştu:\"Yapılması planlanan kömürlü termik santral Eskişehir halkının sağlığına çok büyük zararlar verecektir. Görünen köy kılavuz istemez. Dünya bu eski teknolojileri ve kömür ile elektrik üretmeyi terk etmektedir. Geleceği kömür üzerine değil, doğa dostu enerji üzerine kurmalıyız. Sağlımıza ve doğaya en büyük zararı veren kömürlü termik santrallerin şehrimize kurulmasını istemiyoruz. Eskişehir halkını hepimiz için çok ciddi bir tehlike olarak karşımızda duran kömürlü termik santral konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Yeni yıldan para, mal, mülk, sevgili değil Eskişehir\'e termik santral kurulmasından vazgeçilmesini diliyoruz.

Tacizci olduğu sanılan gence cadde ortasında meydan dayağı

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde, 30 yaşındaki Ü.Ö.\'yü tacizci sanan kalabalık, cadde ortasında genci feci şekilde dövdü. Linç edilmek istenen genç, vatandaşlar ve polis tarafından öfkeli kalabalığın elinden kurtarıldı.

Olay bu akşam saatlerinde, Akyazı ilçe merkezinde yaşandı. İlçe merkezinde yaklaşık 30 kişi, Ü.Ö.\'ye \'tacizci\' olduğu iddiasıyla tekme tokat saldırdı. Yere yatırılan genci linç etmek isteyen kalabalığa bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar müdahale etti. Öfkeli kalabalık pasaja götürdüğü genci bir süre tekmeledi. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar kavgaya müdahale ederek, Ü.Ö.\'yü kalabalığın elinden almak istemesine rağmen başarılı olamadı. Olay yerine kısa süre içinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, gence saldıranları sakinleştirerek, Ü.Ö.\'yü araca bindirdi. Linç edilmeye çalışılan Ü.Ö. polis merkezine götürüldü. Olaylarla alakası olmadığını ve kendisine saldıranları tanımadığını belirterek kimseden şikayetçi olmayan Ü.Ö. daha sonra serbest bırakıldı. Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. Görüntülerde kalabalığın Ü.Ö.\'ye saldırması ve yaşanan kargaşa yansıdı.

Kahramanmaraş\'ta 20 şişe sahte içki ele geçirildi

Kahramanmaraş\'ta, yeni yıl kutlamaları öncesi, polisin düzenlediği operasyonda 20 şişe sahte içki ele geçirildi.

Yılbaşı nedeniyle denetimlerini artıran Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehit Evliya Mahallesi\'nde park halindeki otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada, kaçak üretildiği belirlenen 20 sahte içki ele geçirildi. İçkilere el konulurken, araç sahibi M.D. hakkında, yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep\'te 178 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Gaziantep\'te polisin düzenlediği ve narkotik köpeği \'Bady\'nin de katıldığı operasyonda, kamyon ile evde yapılan aramada toplam 178 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan 13 EA 839 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği \'Bady\'nin de katılımıyla yapılan aramada kamyonun kasasındaki meyve kasalarına gizlenmiş 165 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, kamyondaki M.İ. ve E.K.\'yı gözaltına aldı. Ekipler, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla Perilikaya Mahallesi\'ndeki bir eve baskın yaptı. Koçbaşı ile kırılarak girilen evde yapılan aramada ise 13 kilo 500 gram esrar ele geçrdi. Esrara el koyan ekipler, A.S.\'yi gözaltına aldı.

