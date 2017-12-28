DHA YURT BÜLTENİ-14

Bakan Tüfenkci: Kendini bilmez bir savcı dava açtığında, hesabını kim verecek?

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, son KHK ile başlayan \'sivillere yargı muafiyeti\' polemiğiyle ile ilgili \"Yarın kendini bilmez bir savcı \'Askerin silahına, tankına el koymuşsunuz\' diye dava açtığında, bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler\" dedi.

Bakan Bülent Tüfenkci, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya\'ya geldi. Bakan Tüfenkci, ilk olarak Kongre ve Kültür Merkezi\'nde Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği\'nin 10\'uncu yıl etkinliklerine katıldı. AK Parti hükümetlerinin tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve desteklenmesine ayrı bir önem verdiğini belirten Tüfenkci, \"Son 14 yılın 12\'sinde büyüyen tarım, Cumhuriyet tarihinde en istikrarlı dönemini yaşamaktadır. Birileri farklı söyleyebilir, bazıları aksini iddia edebilir. Tarımsal hasılada Avrupa\'da 4\'üncü sıradan biz 1\'inci sıraya yükseldik. 2002 yılından bu yana tarımsal milli geliri, 4 kattan fazla artırdık, 161.3 milyar liraya ulaştırdık\" diye konuştu. AK Parti iktidarları döneminde çiftçilere sıfır faizli kredileri uygulamaya koyduklarını ve çiftçilerin kredilerin hemen hemen hepsini geri ödediklerini ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, şunları söyledi: \"Çiftçi dardaysa hükümet olarak biz yanındayız. Onun için süspanse edilmiş krediler kullandırıyoruz. İşte esnafımız, piyasada faiz oranları yüzde 18 iken kredi aldığında yüzde 4-5\'lerle kullandırıyoruz. Çiftçiye 8.25\'lerle kullandırıyoruz. Bunu şunun için söylüyorum: Siz üretmeye devam edin, biz sizin yanınızdayız. Herkes, bu kadar destek verdiğimiz halde fiyatların ucuz olduğunu, desteklerin yetersiz olduğunu söylüyor. Üretimin az olduğunu söylüyor. Demek ki bizim burada yapacağımız farklılıklar var. Bu 2018\'de, Sayın Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum, hem bakış açısını hem destekleri farklılaştırarak inşallah daha farklı bir milli ve yerli tarım politikasını biz zaten açıklamıştık daha önce. O doğrultuda inşallah çok daha farklı bakış açısıyla yolumuza devam edeceğiz.\"

\'KHK BAŞKA ALANLARA ÇEKİLDİ\'

Bakan Tüfenkci, son KHK\'nın ardından başlayan \'sivillere yargı muafiyeti\' polemiğiyle ile ilgili de şöyle konuştu: \"Son KHK\'da 15 Temmuz\'da sivil iradeye karşı çıkanlar, tanka topa karşı göğsünü siper edenler, tankın üstüne çıkanlar, o hainlerden silahlarını alanların yasal güvencesini sağlamak için bir madde koyduk. O gün o meydanlarda olanlar, darbeye karşı duran sivillere, daha önce biz memurlara aynı muafiyeti getirmiştik. Yargılanmama muafiyetini, şimdi KHK\'yla o gün, o meydanlarda darbeci askerlere, polislere karşı göğsünü siper edenlere, ileride yargılamayla karşı karşıya kalmasınlar diye KHK\'da bir hüküm koyduk. Dedik ki \'Siviller de diğer memurlar gibi yargılanmadan o gün için 15 ve 16 Temmuz için muaf olsun\' diye söyledik. Kıyametler koptu. Niye kıyametler koptu? Çok çok farkı yerlere çektiler. Neredeyse sivil milisler, başka alanlara çekildi. 15 Temmuz\'da göğsünü siper edenlere karşı biz görevimizi yapmak zorundayız. Yarın kendini bilmez bir savcı falan \'Askerin silahına tankına el koymuşsunuz\' diye dava açtığında bunun hesabını birilerine karşı kim verecek? Bugün eleştirenler mi verecek? Veremeyecekler. Onun için biz nasıl üreticinin, çiftçinin, esnafın yanındaysak milli iradenin de milletin de yanındayız ve bize ancak millet istikamet çizer diyoruz.\" Bakan Tüfenkci, birliğin 10\'uncu yılı kapsamında çiftçilere ödüllerini verip üreticilerin işlerini kolaylaştıracak teknik malzeme temini kura çekimini yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Katılanlardan detaylar

- Halk oyunlarının gösterisi

- Çobanın kaval çalma görüntüsü

- Bakan Tüfenkci\'nin konuşması

- Plaket ve Sertifika verilirken

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 279 MB

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA,(DHA)

==============================================

Asansörcüyü kelepçeleyip, öldüresiye döverek gasp edenler, çalışanları çıktı

Denizli\'nin Pamukkale İlçesi\'nde, bir asansör firmasının bürosuna başlarında kaskla girerek işyeri sahibi 52 yaşındaki Bekir Gümüş\'ün ellerini kelepçeleyip, demir çubukla öldüresiye döven, kasadaki 30 bin lirayı gasp eden kasklı 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin olayın meydana geldiği işyerinde ön muhasebe elamanı olarak çalıştığı, diğerinin de daha önce aynı işyerinde bir süre çalışan işçi olduğu öğrenildi.

Geçen 23 Aralık\'ta, Hacıkaplanlar Mahallesi, Barış Caddesi\'ndeki asansör montaj, bakım, arıza, revizyon hizmeti veren firmaya, kapanış saatine yakın gelen başında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi, önce şalteri kapatarak işyerinin elektriklerini kesti. Ardından da firmanın sahibi Bekir Gümüş\'ü, ağzını kapatıp, ellerini kelepçeleyerek arka taraftaki mutfak bölümüne götürüp, demir çubukla öldüresiye dövdü. Gümüş\'ün cüzdanı, cep telefonunu ve kasadaki 30 bin lirayı alan iki şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu cihazı da söküp yanlarında götürdü. Başına ve vücuduna aldığı darbelerle ağır yaralanan Gümüş, sürünerek işyerinin kpısına kadar gelerek, komşularından yardım istedi. Çağrılan ambulansla Denizli devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Gümüş, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işyerinde parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Çevredekilerin de bilgisine başvuran polis, olayın şüphelisi olarak 30 yaşındaki H.G. (Hasan Güner) ve 25 yaşındaki M.Ü.\'yü (Mustafa Ünlükuş), dün (çarşamba) yakaladı. Şüphelilerden H.G.\'nin olayın meydana geldiği asansör firmasının ön muhasebe elemanı olduğu, M.Ü.\'nün de daha önce aynı firmada işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Polisteki, işlemlerinin ardından 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. Asansör firmasının ortaklarından Serkan Demirtaş, olayın şüphelilerini öğrendiklerinde şok yaşadıklarını belirtip, \"Ortağım Bekir\'in tedavisi halen sürüyor. Ellerini kelepçeledikten sonra arka bölüme götürüp, öldüresiye dövmüşler. Ortağım da, canının kurtarabilmek için kasanın anahtarını vermek zorunda kalmış. Bunu yapanlar cezasını çeksinler. Yapanların çalışanlarımız olduğunu öğrenince çok şaşırdık\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Şüphelilerden ön muhasebe elamanı H.G.\'nin görüntüsü

-Olayın yaşandığı firmada daha önce işçi olarak çalışan M.Ü.\'nün görüntüsü

-Kasklı bir şüphelinin sokaktan geçerken güevinlik kamerası görüntüü

-İşyerinden görünt

-Olayın yaşandığı firmanın ortaklarından Serkan Demirtaş ile röp.

-DHA muhabirinin anonsu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

==============================================

Konya\'da yangın faciası: Baba ve 3 oğlu öldü(3)

BABA VE 3 OĞLU DEFNEDİLDİ

Konya\'nın Ilgın İlçesi\'nde çıkan yangında kurtarmak istediği çocukları Muhammet, Ali ve Celalettin\'in ile birlikte yaşamını yitiren baba Cafer Sarlık\'ın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından morgtan alındı. Ulu Mezarlığına getirilen baba ve 3 oğlunun cenazesi, kılınan namazından sonra defnedildi. Baba ve 3 oğlunun, yapılan ilk otopsininde yanarak can verdiğinin belirlendiği bildirildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Cenaze namazından detay

- Genel ve detay

Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA,(DHA)

=============================================

Adana\'da at ve eşek kemikleri bulundu (3)



\'BUNU YAPANLAR HAKKINDA GEREKLİ İŞLEMLER YAPILDI\'

Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, göl kenarında bulunan at ve eşek kemikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sağlıksız etlerin nerelerde tüketime sunulduğunun tespit edildiğini belirten Tekin, bunu yapanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin uygulandığını kaydetti. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tekin, açıklamasında şunları kaydetti: \"Kaçak tek tırnaklı hayvan kesimleri ile mücadele etmek üzere 5996 sayılı kanun kapsamında 2015-2017 yıllarında yapılan kontrollerde toplam 13 adet olaya müdahale edilmiş olup, bu denetimlerde toplam 166 adet tek tırnaklı hayvan yakalanmış, ele geçirilen 3 bin 240 kilogram kesilmiş ve parçalanmış halde bulunan tek tırnaklı etler ise imha edilmiş olup tüm bu denetimler sonucunda ilgili şahıslara 101 bin 303 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca adli işlem yapılmak üzere ilgililer hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. İl müdürlüğümüz ve emniyet müdürlüğü ekiplerince söz konusu kaçak hayvan kesimi yapan şahıslar ve işletmeler takip altına alınmış olup, sürekli yer değiştirmelerine rağmen baskınlar yapılmaktadır. Sağlıksız etlerin nerelerde (kasap, restaurant vb.) tüketime sunulduğu tespit edilmekte ve bu şahıslar hakkında da gerekli yasal işlemler yapılmaktadır.\"

YARALI EŞEK TEDAVİYE ALINDI

Öte yandan kemiklerin bulunduğu alanda, inceleme ve temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yaralı ve bitkin halde eşek buldu. Zabıta ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan eşek, tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

Haber:ADANA,(DHA)

=============================================

İşçilerin maaşını ödeyemeyen Edirne Belediyesi, yılbaşı kutlamalarını iptal etti

Edirne Belediye Başkanı CHP\'li Recep Gürkan, belediyede çalışan 120 işçinin maaşlarını 2 aydır ödeyemedikleri için geleneksel hale getirdikleri yılbaşı kutlamalarını bu yıl iptal ettiklerini söyledi. Başkan Gürkan, \"İşçilerimizin maaşlarını ödeyemediğimiz için bizim eğlenmemiz söz konusu olamaz\" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, düzenlediği basın toplantısında bu yıl yapılan çalışmaları ve 2018\'de yapacakları hizmetleri anlattı. Gürkan, belediye olarak Saraçlar Caddesi üzerinde geleneksel hale gitirdikleri yılbaşı kutlamalarını, işçilerinin maaşlarını 2 aydır veremedikleri için, bu yıl iptal ettiklerini söyledi. Gürkan, \"Son 2 aydır özelikle, aslında 6 aydır ekonomik bir kriz içindeyiz. Sadece biz değil, tüm ülke bu krizde. Biz bunun ilk 4 ayını hissettirmeden işçimize atlattık ama, son 2 aydır biz de bütün kurumlar gibi çok büyük bir kriz içerisindeyiz. Tabi ki hazine de böyle. Belki kaçırdınız son çıkan kanun hükmünde kararnamede Vakıflar Bankası\'ndaki bir payın hazineye devredilmesiydi. Bu konuda sadece biz değil, hem hazine, hem bütün belediyeler, şirketler ciddi sıkıntıda. Bu bağlamda Ekim ayından bu yana taşeron arkadaşlarımızın maaşlarını ödemekte gerçekten zorlanıyoruz. Daha önce de gecikmeli de olsa maaşları ödedik. Ama ilk kez bu son 2 aydır maaşları ödemekte ciddi zorlanıyoruz\" diye konuştu.

120 İŞÇİ MAAŞLARINI ALAMIYOR

Gürkan, 2 aydır Fen İşleri ve Kültür Müdürlüğü birimlerinde çalışan 120 işçinin maaşını ödeyemediklerini belirterek, \"Onların maaşlarını ödeyemediğim için konsere para veremem. Belediye olarak şehrimizi süsledik. Ben de işçilerim maaşlarını alamadığı için 2 aydır maaşımı almıyorum. Bunun tam anlamıyla parayla da alakası yok. Etik olarak bu kararı aldık. Yılbaşına işçi maaşsız giriyor, gidip orada eğlenmek etik olarak bana doğru gelmiyor. İşçilerimizin maaşlarını ödeyemediğimiz için bizim eğlenmemiz söz konusu olamaz\" dedi.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Başkan Gürkan\'ın açıklaması

-Toplantıya katılanlar

-Edirne\'den detaylar

-Yılbaşı için hazırlanan süslemeler

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)

============================================

Türk ve Suriyeli kursiyerlerin diktiği bayraklar okullarda dalgalanacak

Şanlıurfa\'da Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi\'nde kurs gören çoğunluğu Suriyeli kursiyer tarafından hazırlanan Türk bayrakları il ve ilçedeki okullara gönderiliyor.

Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi\'nde Türk ve Suriyelilerin oluşturduğu 398 kursiyer, başta giyim, dikiş, nakış ve sekreterlik branşlarındaki çeşitli kurslarda eğitim görüyor. Kurslara büyük ilgi gösteren çoğunluğu Suriyeli kursiyer, son günlerde kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda yıpranan Türk bayraklarının yerine yeni bayrak yapımına başladı. Proje kapsamında milli birlik ve beraberliğin sembolü olan Türk bayraklarını hazırlayan Suriyeli kursiyerler, büyük özgen gösterdikleri bayrakları dikip ay-yıldızı işledikten sonra bayrağı paketliyor. Hazırlanan bayraklar, daha sonra çoğunluğu kırsal mahallelerde bulunan okullara asılmak üzere hediye olarak gönderiliyor. Usta öğreticiler eşliğinde gönüllü olarak Türk bayraklarını diken Suriyeli kursiyerler, aldıkları eğitimleri sonucunda hem meslek öğreniyor, hem de okulların bayrak ihtiyacını karşılıyor.

Suriyeli kursiyerlerin hazırladıkları Türk bayraklarını ücretsiz olarak okullara hediye edildiğini belirten Eyyübiye Halk Eğitim Merkezi\'nde usta öğretici Ebru Akçal şunları söyledi: \"Eyyübiye Halk Eğitim olarak toplamda 398 Türk ve Suriyeli kursiyerimiz bulunmaktadır. Bu kursiyerlerimiz il ve ilçedeki tüm okulların bayrak ihtiyacını karşılamak için proje dahilinde seri üretime başladı. Kursiyerlerimiz gönüllü olarak bayrak dikimini yapıyorlar. Paketlenerek hazır hale gelen bu bayraklarımız daha sonra okullara ulaştırıyoruz. Burada eğitim alan Suriyeli kursiyerlerimiz, kurs sonunda belgelerini alarak kendi işlerinin patronu olabilecekler. Tabi bu kursiyerler sadece bayrak dikimi yapmıyorlar, aynı zamanda paketleme olsun, giyim, dikiş, nakış olsun, sekreterlik gibi çeşitli kurslarımızda eğitim alıyorlar. Bizler bu kursiyerlerimizle gurur duyuyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Eyyübiye Halk Eğitim Merkezin

- Bayarak dikimi yapan Suriyelilere

- Usta öğretici Ebru Akçal ile röp.

- Paketleme yapan Suriyeliler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 203 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA,(DHA)

============================================

Rize\'de, Yerli Malı ve Tutum Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Rize\'de her yıl kutlanan Yerli Malı ve Tutum Haftası kapsamında, Hacere Usta Anaokulu tarafından ülkemizin yedi bölgesinin yerel tatları ve ürünlerinin sergilendiği \'Minik Ellerle Yedi Bölge, Hepsi Birlikte Türkiye\' adı altında bir etkinlik düzenlendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilen etkinliğin açılışını üniversitenin RTEÜ Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ali Bilgin, Genel Sekreter Adnan Er yaptı. Bir hafta boyunca açık kalacak olan sergiye bir çok davetli aileler ve öğrenciler katıldı. 3 ile 5 yaşındaki çocukların hazırlamış oldukları yedi bölgenin kendine has ürünlere ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

ÖĞRENCİLER ANLATTI

Minik öğrenciler, gelen misafirleri bölge stantlarında karşıladılar. Karadeniz bölgesinden çay, fındık, mısır ekmeği, Marmara’nın kaleleri, İstanbul Boğaz Köprüsü, Ege’nin zeytin yağı, Doğu yemek çeşitleri, İç Anadolu’nun buğdayı, Akdeniz’in kaleleri gibi bir çok tarihi ve kültürel öğelerin sergilendiği etkinlikte, anaokulu öğrencileri öğretmenleri eşliğinde Karadeniz bölgesinin yerel ve kültürel zenginliklerini katılımcılara anlattı.

\'PROJE KAPSAMINDA KUTLAMAYI AMAÇLADIK\'

Hacere Usta Anaokulu Müdürü Pınar Er, bu yıl okul öğrencileri ile yerli malı haftasını bir proje kapsamında kutlamayı amaçladıklarını belirterek, \"Projemizin ismini ‘Yöre Yöre Minik Eller’ diye belirledik. Sınıfları bölgelere ayırdık. Her sınıf başka bir bölge için çalışmaya başladı. Sınıflarda oluşan bölge çalışmalarını bugün burada tanıtıma açtık. 3 ila 5 yaşındaki 150 öğrenci bu çalışmaya emek verdi. Bölgelerin kılık kıyafet, örf ve adetleri, kullanılan araç gereçleri, tarımsal ürünlerine kadar bir çok çeşitli ürünlere yer verdik\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Hazırlanan ürünler

-Stantlardan detaylar

-Ziyaretçi detayları

-Pınar Er\'in açıklaması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA)