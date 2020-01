DHA YURT BÜLTENİ-14

Hakkari\'de Cumhurbaşkanı Erdoğan için hazırlık



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 23 Aralık Cumartesi günü Hakkari\'de katılacağı partisinin 6\'ncı Olağan İl Kongresi öncesi hazırlıklar sürüyor. Kentte faaliyet gösteren 10 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, esnafı dolaşarak mitinge ve kongreye davet etti.

Hakkari Baro Başkanı Zeydin Kaya, \"Bizler bugün sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderlerimizle birlikte, esnafımızı ziyaret edip, Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve kongreye katılmaya davet ediyoruz. Mitinge ve kongreye bütün esnafımızı bütün Hakkarili kadınlarımızı, gençlerimizi davet ediyoruz\" dedi. Hakkari\'nin il statüsünden ilçeye dönüşmemesi gerektiğini de vurgulayan Baro Başkanı Kaya, \"Bilindiği üzere iki yıldır Hakkari\'nin il statüsünden ilçeye dönüştürülmesi meselesi gündemdedir. Hakkari, kadim bir kenttir. 81 yıllık Türkiye Cumhuriyeti\'nin bir kentidir. 1000 yıllık bir tarihi geçmişi olan bir kentin ilçe yapılmaması gerekir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza, medeniyet kentinin, bu tarihi kültürün güzelliklerini misafirperverliğimizi göstererek şehrimizin aynı şekilde il olarak devam etmesini inşallah göstereceğiz\" diye konuştu.

Akşener: Bunların her bir yeri rüşvet, her bir yalan, her bir yeri talan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ operasyonlarını değerlendirerek, \"Garibanlar attılar hapse, zenginler kaçtı. Şimdi bir FETÖ borsası oluştu. Parası olan tahliye oluyor. Parası olmayan, yatıyor. Bunların her bir yeri rüşvet, her bir yalan, her bir yeri talan\" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çeşitli programlara katılmak üzere karayoluyla Tekirdağ\'a geldi. Uzun araç konvoyuyla karşılanan Akşener, bir düğün salonunda kadınlarla bir araya geldi. Bina girişinde yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, toplantıda partileri kadınların iktidar yaptığını ifade ederek, da şunları söyledi: \"İYİ parti, cesaret hareketinin adıdır. Bir diğer ismi var, bizim hareketimi aynı zaman bir kadın hareketidir. Adalet ve Kalkınma Parti\'sini biliyorsunuz kadınlar iktidara getirdi. Bir önceki dönemde de Refah Parti\'sini de kadınlar iktidar getirdi. Türkiye\'de bütün kavgalar kadınlar üzerine olur. Başı örtülü kadınların bugünkü şartlarda yaşadıkları haksızlıklar, Adalet ve Kalkınma Partisi\'ni iktidara getirdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi o kadınları, çalışan, çoluğunu çocuğunu ve onun rızkını Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin iktidar olması için harcayan o kadınları maalesef iktidar edemedi. Bizim hareketimiz bir kadın hareketi. İYİ parti kadınları iktidara getirecek. Onun için bir kadın hareketi. Başı açık kadınlar \'acaba neyle karşılaşacağız?\' endişesini yaşamaktadırlar.\" 1999 yılında yaptığı bir konuşmayı hatırlatarak sözlerini sürdüren Akşener, kadınları birbirinden ayıran tavra şiddetle karşı çıktığını belirterek, \"Ben 1999 seçimlerinde bir konuşma yapmışım, hakkımda o zaman bir fezleke düzenlendi. Demişim ki \'başı örtülü kadın, başörtüsünün çekileceğinden korkuyor. Başı açık kadın saçına bir elinde değip, onu çekeceğinde korkuyor. Bu değişmedi, bu korku hala var Bugün tekrarlıyorum kadınlar korkmaya devam ediyor. Bu defa da başı açık, çalışan, genç kızlar korkuyor. O gün demişim ki, o fezleke benim için onur madalyasıdır. Başörtülü kadının baş örtüsünü çekmeye kalkışanının o elini kırarım. Ama başı açık bir kadının saçına uzanan o eli de kırarım. Ben kadınlara bu sözü veriyorum. Kadınlar arasında olmayan o kavgayı, erkeklerin o aşağı doğru iterek, kadınları bir birinden ayırmaya çalışan o söylemini, tavrını şiddetle reddediyorum. Bizi yöneten bu tip erkeklerin tamamının ipliğini pazara çıkarmazsam Meral değilim\" şeklinde konuştu.

\'FETÖ BORSASI OLUŞTU\'

Düğün salonundaki kadın buluşmasının ardından Akşener, İYİ Parti Tekirdağ İl Başkanı Seval Erkan ile beraber hükümet Caddesi\'nde esnafları ziyaret ederek sohbet etti. Caddede yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, karşılaştığım milli piyangocudan 120 liralık yılbaşı bileti alarak kendisini takip eden kadın gazeteciler Gülşah İnce ve Fulya Soybaş Işık ile paylaştı. Akşener, biletlere piyango çıkması halinde hayvan barınakları yaptırmalarını istedi. Caddedeki esnaf ziyaretlerini tamamlayan Akşener, ardından İYİ Parti\'nin Peştamalcı Caddesi\'nde teşkilat binasına gitti. Burada yola kurulan stantta halka seslenen Akşener, hükümetin FETÖ/PDY soruşturmalarını da eleştirdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, \'FETÖ borsası\' oluşturulduğunu kaydederek, \"Garibanlar attılar hapse, zenginler kaçtı. Şimdi bir FETÖ borsası oluştu. Parası olan tahliye oluyor. Parası olmayan, yatıyor. Bunların her bir yeri rüşvet, her bir yalan, her bir yeri talan. Belediyeler eliyle sizi haklarınızı gasp ettiler. Belediyeler eliyle oluşturulan rantların, bir tana küçücük ilçe belediye başkanının 1500 dairesi olur mu? Haram zıkkım olsun. Bu yolsuzlukların üzerine gitmek ant olsun, şart olsun. Sizin adınıza ilk yapacağım iş olacak. Şimdi net bir şey söylüyorum. Güçlünün hukukun olduğu, haklının hukukunun olmadığı bir ülkede adalet tesis edeceğiz. Eğer hukuk yoksa ekonomiye güven olmaz. Böyle bir Türkiye\'nin büyümesi mümkün değildir, gençlerinin umudunu olması mümkün değildir. Kendi çocuklarının gemicikleri var. Gemicik filoları var Hani kardeşim sen bir yüzümle yola çıkmıştın? Nasıl oldu gemicikler, nereden yaptılar gemicikleri? Bir bakanın çocuğu \'evde çok para yok diyor 20 milyon\'. Para sayma makinesi olur ama. Senin çocuğun ile onun ki bir mi? Çocuk nazik çocuk, parmakları narin, para sayarken ne olur? O kadar parayı sayarken eller şişer. Onun için para sayma makinesi var. Biz ayakkabı kutularında para biriktirmeyeceğiz. Biz bakan çocuklarının elinde trilyonlarca lira oluşturmayacağız. Bir baltaya sap olamamış bakan çocuklarının işadamlarını tehdit etmesinin önüne geçeceğiz. Biz esnafın hakkını koruyacağız\" diye konuştu.

\'BANA DA ÇOK SÜPRİZ OLDU\'

Konuşmasının ardından İYİ Parti Tekirdağ il ve ilçe başkanlığının açılışını yapan Akşener, gazetecilerin ABD\'li yayın kuruluşu Politico tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu siyasi liderler, iş dünyası liderleri, sanatçı ve yazarlar listesine kendisinin Türkiye’den 13\'ncü sırada girdiğini hatırlatması üzerine şunları söyledi: \"Valla benim içinde süpriz oldu. Yani sizi bu 28 kişi içine alıyoruz, sohbet edelim bir görüşmemiz olmamıştı. Ak troller şimdi arkasında bir şey vardır diyeceklerdir ama işte güzel bir şey daha var. Geçen yıl Tayyip Bey o listedeymiş. Şimdi oraya laf edemeyecekler. Türkiye\'den bir insanın bulunması şahsım dışında da güzel. Dünyaya şekil verecek insanlar diye tanımlanıyor. Bilim insanları var, benim için gerçekten heyecan verici bir şey\"

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı\'ndan geçti

Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 14.50 giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosuna bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz\'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu eşlik etti. Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan Rus savaş gemisi, Boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı.

Ceylanpınar\'da ilk kez zeytinyağı üretimine başlandı

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde geliştirilen bir proje ile zeytin yağı üretimine başlanıldı.

Kız Meslek Lisesi Okul Müdürü Ahmet Altuntaş öncülüğünde saf zeytinyağı üretimi için makine geliştirildi. Öğrencilere iş imkanı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında öğretmen ve öğrenciler zeytin yağı üretime başladılar. Ceylanpınar ilçesinde ilk defa zeytin yağı üretimini başaran Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi zeytin yağ üretiminin ardından sabun ve bitkisel gübrede üretmeyi hedeflerini belirti. Okul Müdürü Ahmet Altuntaş, gıda bölümü öğrencilere ileride bir iş imkanı oluşturmak amacıyla böyle bir projeye başladıklarını ifade ederek, \"Çalışmalarımız sayesinde yüzde 100 saf zeytin yağı üretmeyi başardık. Çok ciddi denemelerden geçti şuanda analizini yaptığımızda istediğimiz kalitede yağ üretimi gerçekleştirmiş olduğunu görüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız sayesinde öğrencilerimiz bu işi öğrenecekler ve okuldan mezun olduklarında bir araya gelerek bu sektöre giriş yapacaklardır. Böyle bir sektöre girip kendi yağlarını üreteceklerdir. Böylece ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olacaklar. Sonraki aşamalarda yağ üretiminden sonra inşallah zeytin yağından saf doğal sabunda üretmeyi amaçlıyoruz\" diye konuştu. Ceylanpınar\'da ilk kez üretilen zeytin yağı yapılan somut deneylerle de başarılı çalışma ortaya koyan Ceylan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yetkililerden destek bekliyor.

Bodrum\'da Nar Dugan ateşi yakıldı

MUĞLA\'nın Bodrum\'un ilçesi Gündoğan Mahallesi\'nde, bu yıl 8\'incisi düzenlenen Nar Dugan Kültür ve Sanat Şenliği, şenlik ateşinin yakılmasıyla başladı. Ateşin etrafında zeybek oynanıp, halaylar çekildi.

Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği tarafından Gündoğan Sahili\'nde düzenlenen 8. Nar Dugan Kültür, Sanat ve Şenliği\'ne ilgi büyük oldu. Şenliğe Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek ve şenliklerin onursal başkanı Arif Vidinli\'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 800 kişi katıldı. Etkinlikte, şenlik ateşi yakıldı, yöresel sanatçılar Azeri türküleri ile yöresel türkü ve şarkıları söyledi, şenliğe katılanlar bol bol dans edip, halay çekti. Davul, zurna eşliğinde yöresel türkülerin söylendiği şenlikte Çökertme, Kerimoğlu, Harmandalı gibi Ege türküleri eşliğinde zeybek oynandı. Temsili akçam ağacına kesilen bez parçaları adak olarak bağlandı, şenliğe katılanlara mandalina ve lokma ikram edildi. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte Nar Dugan şiirleri okundu. Şenliğe katılanlar yakılan ateş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 5 gün sürecek şenlikle ilgili bilgi veren Peynirçiçeği Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, \"Nar Dugan şenliği, binlerce yıl önce Altaylar\'da yaşayan Türkler\'in inançlarına göre şenliğin başladığı günün gecesinde ışığın karanlığı yendiğini inanılan ve günlerin uzamaya başlaması nedeniyle düzenlenen unutulmaya yüz tutan bir gelenek. Bu Türk geleneğinin yeniden canlandırıyoruz. Binlerce yıl öncesinden günümüze kadar gelen ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği , ünlü tarihçilerin ve bilim adamlarının katılımı ve kültür-sanat etkinlikleri ile bu yıl biraz daha geiştirdik. Altaylar\'daki Türkler\'den gelen bir geleneği yaşatmanın çabası içerisindeyiz. Şenliğe olan ilgi her geçen gün artıyor\" dedi. Şenlik 22 ve 24 Aralık tarihlerindeki Konacık Heradot Kültür Merkezi\'ndeki Türk folklorü ve klasik müzik konserleri ile devam edecek

