DHA YURT BÜLTENİ-14

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı/EK

BAKAN YILMAZ, ŞEHİDİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Şehit polis memuru Hakan Can\'ın baba ocağına taziye ziyaretinde bulunan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Hakan bizim evladımız. Emaneti, emanetimizdir. Erzincan\'ın ve ülkemizin başı sağ olsun\" dedi.

Hakan Can\'ı son yolculuğuna uğurladıktan sonra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile birlikte, Üzümlü İlçesinin Geyikli Mahallesi\'ne giden Bakan Yılmaz, baba Halil Can ve yakınları ile görüştü. Şehitlerin Peygamberlerden sonra en üst mevki ve makamda olduğunun vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi: \"Kimse Peygamber olamayacağına göre o halde en üst mevki şehitliktir, şahadetten daha üstün yoktur. Cenabı Allah herkese nasip eylesin. Doğan herkes ölür, ölmeyen kimse var mı? Mutlaka ölecek. O halde o ölüm bize geldiğinde bize hayırlı bir ölüm nasip eylesin. Biraz önce Halil abiye sordum, yaklaşık 5 bin kişi vardık camide belki daha fazla. \'Halil abi bunları tanır mısın?\' dedim, \'Yok hiç kimseyi tanımam\' dedi. Peki tanımadığı 5 bin kişi cenazesine katıldı. Çünkü diyor ki \'Bu artık bizim evladımız oldu.\' Biz de diyoruz ki \'Hakan bizim evladımız. Emaneti emanetimizdir.\' Hem milletimize emanet hem devletimize emanet. İnşallah onların uğurlarında can verdiği değerleri koruyacak sahip çıkacak ve daha ileriye taşıyacağız. Ateş düştüğü yeri yakar biz ona inanıyoruz. Ancak Cenabı Allah’a hamd olsun ki Müslümanız. Bu bize teselli verir. Ecel gelmedikten sonra kişinin kafasına kurşun sıksanız kimse ölmez. Geçmişte örnekleri bunu Halil abiye de söyledim. Ama ecel geldikten sonra ne bir saniye ileri ne de bir saniye geri alınabilir. Cenabı Allah bize iman ile bu dünyadan göçmeyi nasip eylesin. Şehitlerimiz zaten iman ile göçtü inşallah Peygamberimiz ile komşu. Bizi de peygamberimize komşu eylesin şehitlerimiz ile beraber. Tekrar Halil abinin hem kardeşlerinin, hem ailesine Allah sabır versin, sabrı cemil niyaz eylesin. Erzincanımızın başı sağolsun, ülkemizin başı sağolsun mekanı cennet olsun.\" Bakan Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra taziye evinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sehit evinden görüntü

-Bakanın gelişi ve vatandaşlarla görüşmesi

-Bakanın taziye çadırında kuran dinlemesi

-Dua edilmesi

-Bakanın açıklaması

Haber-Kamera: Çoşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Bakan Özhaseki: Terörden 70 bin konut zarar gördü /EK

BAKAN ÖZHASEKİ 14 VİLAYETTE 1179 TESİS YAPILACAK

Cizre\'deki programının ardından Silopi ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yatılı kız kuran kursu temel atma törenine katıldı. Sivas Müftülüğünün katkıları ile yapılan Silopi Şems-i Sivasi Yatılı Kız Kuran Kursu inşaatının temel atma törenine katılan Bakan Özhaseki, Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran\'ı Kerim\'in okunmasının ardından konuşan Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, yaklaşık 45 bin öğrencinin bulunduğu ilçede, yatılı olarak eğitim yapılabilecek kuran kursunun eksikliğinin yapılacak bina ile giderileceğini söyledi.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki, eğitimin önemine değinerek, \"Her işin başı eğitim. Eğitim olmadan olmuyor. Eğitim derken sadece maddi eğitimde kast etmiyorum. İnsanoğlu iki kanatlı kuş misali olur. Bir taraftan maddi eğitim alır bir taraftan da manevi eğitim alır.bu ikisi olur ona yeter gah olmaz. Terör yaşanan bölgelerle ilgili bir taraftan vatandaşların mağduriyetlerini gidecek işlerin yapıldığını bir taraftan da kardeşliği tesis edecek projelerin hazırlandığını belirten Bakan Özhaseki, \"yaklaşık 14 vilayetimizde tam 1179 tane tesis yapılacak. Bugün için Hakkari\'den başlayarak Şırnak\'a Urfa\'ya kadar. Van\'a kadar uzandığımız bu üçgen içerisinde nerede kuran kursu yapılacak, nerede cami yapılacak, nerede gençlik merkezi yapılacak. Nerede kadınlar yaşam merkezi, engelliler merkezi, spor merkezleri yapılacak hepsi belli. Bunları aylarca planlayarak tek tek çıkarttık. Özellikle sayın Başbakanımız bu konuda bir başbakan yardımcımızı görevlendirdi. Fikri Işık bey bundan görevli. Önümüzdeki seneden itibaren 1179 tesis bu söylediğim 14 vilayette hepsi yapılacak. Bir taraftan evler yapacağız, alt yapısını yapacağız parkı yapacağız. Ama bir taraftan da gönül dünyamızı inşa edecek birlikteliğimize karşı daha merhametli daha saygılı daha sevecen hala getirecek asıl manevi eğitiminde temelini atmış olacağız\" dedi. Konuşmanın ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler terör mağdurları için yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. 80 konutun yer aldığı Başak Mahallesindeki konutlarda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra helikopter ile Şırnak\'a geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Bakanın araçla gelişi

-Kuran okunması

-Silopi Müftüsü Hüseyin Elçinin konuşması

-Bakan Mehmet Özhaseki\'nin konuşması

-Duaların okunması

-Temelin atılması

-Bakanın konutları ziyareti

-Konutlardan ayrılışı

-Genel ve Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Prof. Dr. Afyoncu: Fahrettin Paşa çok büyük bir Türk komutanıdır

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed\'in Fahrettin Paşa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımlarını değerlendirdi. Afyoncu, \"Fahrettin Paşa, 3 yıl boyunca Medine\'yi İngilizlere karşı müdafaa eden çok büyük bir Türk komutanıdır\" dedi.

Rize\'de, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından düzenlenen \'Geleceğin Diplomatları ve Medya Yöneticileri için Kültürel Diplomasi\' konulu söyleşiye katılan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, söyleşi sonrası gazetecilere, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed\'in Fahrettin Paşa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımlarını değerlendirdi. Türkiye\'ye yönelik son günlerde saldırıların arttığını ifade eden Afyoncu, saldırıların hem geçmişle hem de günümüzle ilgili yapıldığını savundu ve şunları dedi: \"En son Birleşik Arap Emirliği\'nde paylaşılan tweette hem Fahrettin Paşa\'yı hem de Cumhurbaşkanımızı Araplar aleyhine faaliyet gösteren kişiler olarak tanıtıyorlar. Bu kabul edilemez bir şeydir ve hakarettir. Fahrettin Paşa \'Çöl Kaplanı\' lakabı ile anılır. 3 yıl boyunca Medine\'yi İngilizlere karşı müdafaa eden çok büyük bir Türk komutanıdır. O bölgedeki kutsal emanetlerin İngilizlerin eline geçmemesi için savaşmış, İslam tarihinin şan ve şerefli dolu sayfalarında yerini almıştır.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Söyleşiden detaylar

-Erhan Afyoncu\'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE,(DHA)

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Belediye Başkanının makam aracının motoruna kedi sıkıştı



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın makam otomobilinin motor bölümüne giren kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda park halindeki bir otomobilin kaputundan kedi sesi gelince, çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Gelen ekipler, kediyi kurtarmaya çalışırken, tesadüfen bölgeden geçen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, makam aracını durdurup, çalışmaları izlemeye başladı. Bu sırada sıkıştığı yerden çıkan kedi, koşarak, Başkan Salman\'ın makam aracının motor kısmına girdi. Ekiplerin kısa süreli çalışması sonucu kurtarılan kedi, koruma altına alınarak Yalova Belediyesi Hayvan Barınağı’na gönderildi. Başkan Salman, sosyal medya üzerinden olayın fotoğraflarını ve görüntülerini paylaştı. Salman, paylaşımında, \"Sessiz can dostumuzun, sessiz çığlıklarına belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personeli ile birlikte yardım eli uzattık. Bir hemşehrimizin aracının kaputuna sıkışan yavru kedimiz için seferber olarak el birliği ile ona bir zarar gelmeden motordan çıkardık. Ancak bu sefer minik dostumuz korku ve panikle makam aracının altına kaçtı. Aynı dikkat ve özveri ile çalışan ekiplerimiz yavru kedimizi çıkartarak, bakıma aldı\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Belediye Başkanı kurtarma çalışmalarını izliyor (Amatör kamera)

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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Öğrenciler, okulda mantar yetiştirdi

Mersin\'in Erdemli ilçesindeki öğretmen ve öğrencileri istiridye mantarı yetiştirerek hem satışını yapıyor hem de okulda arkadaşları ile birlikte tüketiyor.

Erdemli’de, 1200 öğrencisi bulunan Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde Biyoloji Öğretmeni Şerafettin Özaydın ve öğrencileri tarafından okulun malzeme deposunda 40 kütükten oluşan istiridye mantarı yetiştirilerek hasadı yapıldı. Biyoloji dersinde mantar yetiştirilmesi ve çeşitleri konularının teorik ve pratik olarak öğrencilere aktarılması sonucunda yetiştirilen mantarlar okulun pansiyonunda kalan öğrencilere ve öğretmenlere pişirilerek yemek yapımında kullanılıyor. İstiridye mantarının yetiştirilmesi konusunda bilgi edinen ve mantarlar konusunda merakının olduğunu belirten Özaydın, \"Biyoloji dersinde öğrencilerimizle birlikte mantar yetiştiriciliği konusunu bizzat okulumuzda mantar üreterek yaptık. Üretimi kolay ve lezzetli olan İstiridye mantarını okulumuzun malzeme deposunda 40 kütükten oluşan bir istiridye mantarı alanı yaptık. Dersimizde öğrencilerimizde buraya geliyoruz, konumuzu burada işliyoruz\" dedi. Geçen yıl okuldan mezun olan 6 öğrencinin istiridye mantarı yetiştiriciliği yaptığını ifade eden Özaydın, \"Bilgi edinen öğrencilerimiz mezun olduktan sonra da mantarın üretimini konusunda ticaret yapıp şuanda mantar yetiştiriciliği yapıyorlar. Ben biyoloji öğretmeni olarak mantar yetiştiriciliği konusunda meraklıyımdır. Öğrencilerime de en iyi şekilde öğretme konusunda canlı olarak yetiştirip öğrencilerimizde bu konuda daha iyi bilgiye sahip oluyorlar\" diye konuştu. Yapılan ilk hasattan 10 kilo istiridye mantarı topladıklarını kaydeden Özaydın, şunları söyledi: \"Mantarlarımız okulumuz bünyesinde olan öğrencilerin kaldığı pansiyonda yemek yapılarak öğrencilerimiz yiyor. Bu da bizleri sevindiriyor. İnşallah gelecek yıllarda daha çeşitli mantarlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.\" 9’ncü Sınıf öğrencisi Ceren Özsakır ise, Öğretmen Özaydın sayesinde mantarını yetiştirmeyi uygulamalı olarak öğrendiklerini vurgulayarak, \"Hem öğreniyoruz hem de mantar yetiştiriyoruz. Yetiştirilen mantarları da pansiyonda yiyerek tüketiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- istiridye mantar görüntüsü

- Biyoloji öğretmeni Şerafettin Özaydın tarafından öğrencilere mantar yetiştiriciliği anlatılırken

- Mantarların yetiştirildiği deponun görüntüsü

- Yetiştirilmiş mantarlar hasadı yapılırken

- Öğrenci Ceren Özsakır ile röportaj

- Biyoloji öğretmeni Şerafettin Özaydın ile röportaj

- Mantar görüntüsü

SÜRE: 04\'32\" Boyut: 367 MB

Haber-Kamera:Mehmet DOĞANER / ERDEMLİ(Mersin), (DHA)