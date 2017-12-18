DHA YURT BÜLTENİ-14

Üniversite öğrencisi, tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayarak öldürdü (4)

NASIL KIYDINIZ KUZUMA

İzmir\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö.\'nün (26), alkol aldıktan sonra birlikte evine gidip ardından öldürdüğü üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'ye (21), Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Zülal Tütüncü\'nün cenazesi daha sonra, Bursa\'dan gelen ailesine teslim edildi. Aile, olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Annesi Bedriye Tütüncü, \'Ben seni Allah\'a emanet etmiştim. Nasıl kıydınız kuzuma. Gözünün içene bakmaya kıyamıyordum. Nerdesin evladım\" dedi. Üniversitesi kızın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cenazenin teslim alınması

- Anne Bedriye Tütüncü ağlayarak ağıt yakması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Mardin Kızıltepe\'de bulunan 8 metrelik tünelde inceleme



Mardin\'in Kızıltepe ilçesinde, ilçeye adını veren tepede bulunan 8 metre uzunluğundaki tünel ile ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelere AFAD ve itfaiye ekipleri de katılırken, tünelin define avcıları tarafından kazılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi\'nin bitişiğinde bulunan ve ilçenin adına da ilham olan tepede güvenlik güçleri tarafından fark edilen tünelle ilgili inceleme başlatıldı. 8 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğindeki tünelde alınan güvenlik önlemleri eşliğinde AFAD ve İtfaiye ekipleri çalışma yaparken, tünelin ağzının tahtalarla kapatıldığı belirtildi. Güneydoğu Anadolu’nun en eski höyük yerleşimlerinden biri olarak bilimsel yayınlarda da yer alan Telermen Höyüğü olarak da adlandırılan tepede bulunan tünelin, define avcıları tarafından kazılma ihtimali üzerinde durulurken, tünelin doğal göçükle oluşmadığı, kazma kürek gibi aletlerle kazıldığı belirlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Kazılan tünelden görüntü

-Vatandaşların görüntüsü

-Tünelin içinden görüntüler

Haber-Kemera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

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Sorgun\'da engelli öğrencilerin servisi devrildi: 13 yaralı

Yozgat\'ın Sorgun ilçesinde, engelli öğrencileri taşıyan servis minibüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada sürücü ve 12 çocuk yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, Küçükköhne köyü yakınlarında saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İslam Altun (29) yönetimindeki 66 AF 685 plakalı minibüs, Rehabilitasyon merkezinin bulunduğu Küçükköhne köyünden ilçe merkezine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İslam Altun ile birlikte 12 engelli öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve henüz ismi belirlenemeyen bir öğrenci ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.



Görüntü Dökümü

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-Minibüsden detay görüntüler

-Devrilen minibüsün düzeltilmesi

-Detay

-Hastane önünde görüntü

Haber: Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)

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Fuhuş şüphelisi 11 kadın adliyede



Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda, gözaltına alınan 11 kadın, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, önceki gün Eskişehir, Konya ve Kocaeli\'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda \'para karşılığı fuhuş yapmak\' ve \'fuhuş için yer temin etmek\' ile suçlanan 11 kadını gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi\'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde, adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

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Polis kemarasından;

-Ekip araçlarının Emniet Müdürlüğü\'nden çıkmaları,

-Masaj salonlarına yapılan baskından,

-Gözaltına alınan kadınların Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülmeleri

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesinden çekilen görüntü

Haber-Kamera:Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Huzur Caddesi’nde asfalt hamlesi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Koza Mahallesi Huzur Caddesi’ndeki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi, ana cadde ve bulvarları bitümlü sıcak karışım asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını Koza Mahallesi Huzur Caddesi’nde sürdürüyor. Huzur Caddesi’ndeki 2200 metre boyunca 14 metre genişliğinde dökülen asfaltı yerinde inceleyen Başkan Hüseyin Sözlü, Adana’da 2018 yılında asfaltlanmayan yol kalmayacağını vurguladı.

Görüntü Dökümü

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- Asfalt çalışması yapılırken

- Genel ve detay görüntüler

- Dronla havadan görüntü

- Adana büyükşehir belediye başkanı hüseyin sözlü inceleme yaparken

SÜRE: 02\'57\" BOYUT: 180 MB

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

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Mesir Festivali\'nde 6 ton mesir macunu saçılacak

UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde olan Manisa\'nın bu yıl 478\'incisini kutlayacağı Uluslararası Mesir Festivali\'nin protokolü Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer başkanlığında imzalandı. 24-29 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan festival kapsamında bu yıl 6 ton mesir macunu saçılacağı belirtildi.

Bu yıl 478\'incisi kutlanacak olan Uluslararası Mesir Festivali için Manisa Valiliği\'nde protokol imzalandı. Valilik Brifing Salonu\'nda düzenlenen imza törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, MHP\'li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile mesir festivali komitesi üyeleri katıldı. Protokol öncesi İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak, geçen yılki Mesir Festivali\'nde yapılan etkinlikler hakkında kısa bilgi verdi. Manisa\'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da geçen yılki festivalde 5 ton mesir macunu saçtıklarını hatırlatarak bu yıl 1 ton fazlalaştırarak Tarihi Sultan Camisi kubbelerinden 6 ton mesir macunu saçımı yapılacağını ifade etti. Dernek Başkanı Tanık, \"Manisa deyince mesir, mesir deyince de Manisa akla geliyor. Bu yıl festivalin çok daha iyi şekilde kutlanmasını arzu ediyorum. Bütün Manisa\'nın bu olayı kucaklamasını arzu ediyoruz. Herkesin katılımı çok önemli. Mesir Manisa\'nın artık bayramı, geleneği ve inanışı. Dernek olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da üzerimize düşen görevi yapmaya gayret göstereceğiz. Bu sene 1 ton mesirimizi fazlaştırarak, 6 ton mesir macunu saçacağız. Mesir saçım töreninde yurt içi ve yurtdışı misafirlerimiz ile Manisalılarımız mesir macununa doyacaklar\" diye konuştu. AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de mesir festivalinin Manisa\'nın en önemli değeri olduğunun altını çizerek, bu değeri gelecek nesillere aktarmak için herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

TOPLAM BÜTÇE 2 MİLYON 200 BİN TL

Protokol imza töreninde söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, mesir festivalinin bu yılki bütçesinin 2 milyon 200 bin TL olduğunu ifade ederek, \"Bu yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 2 milyon TL, Şehzadeler Belediyesi ise 200 bin TL festivalimize katkı sağlayacak. Ocak ayı içerisinde mesire ayrılan bütçeler hem Şehzadeler Belediyesi\'nin, hem de büyükşehirin meclisinde geçirilecek. Manisa\'yı en iyi şekilde tanıtmak için 50 veya 100 hesabını yapmayacağız. Mesir Festivali\'nin ilk starta 21 Mart Nevruz Bayramı ve Mesir Macunu Karma töreni ile verilecek. Daha sonra 24-29 Nisan tarihleri arasında Uluslararası Mesir Festivali\'ni gerçekleştireceğiz\" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün ayrıca bu yıl festivale 53 ülkenin büyükelçisi, 15 ülkeden kardeş şehir ve kültür anlaşması imzalanan 4 şehrin belediye başkanlarının katılacağını ifade etti. Törenin son konuşmasını yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, hedeflerinin Mesir Festivali ile Manisa\'yı tanıtmak değil, mesirin kültür ile geleneklerini aslına uygun olarak topluma yaşatabilmek olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Vali Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün, Dernek Başkanı Tanık, Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sudak Mesir Festivali için ortak protokole imza attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

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-Toplantıdan detay görüntüler,

-Manisa\'yı Mesir\'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık\'ın konuşmasından görüntü,

-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün\'ın konuşmasından görüntü,

-Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'ın konuşmasından görüntü,

-Protokol imzalanırken detay görüntü.

Haber - Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)