DHA YURT BÜLTENİ-14

Okul müdürü pompalı tüfekli saldırıda yaşamını yitirdi (Görüntü Ekiyle Yeniden)

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, görev yaptığı okulda öğrencilerden İ.P. (İlhami Palaz) (16) tarafından pompalı tüfekle vurulan okul müdürü 47 yaşındaki Ayhan Kökmen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Jandarma olayın ardından, hakkında disiplin soruşturma süren İ.P. ile okuldan uzaklaştırılan arkadaşı U.Y. (Uğurcan Yağcı) (16) ve tüfeğin sahibi U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi gözaltına aldı.

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen, bugün saat 15.00 sıralarında üç yıldır görev yaptığı okulun içinde, öğrencilerinden İ.P.\'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla ağır yaralanan iki çocuk babası Kökmen, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kökmen, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayın ardından, hakkında disiplin soruşturması bulunan 11\'inci sınıf öğrencileri İ.P. ile bir süre önce okuldan uzaklaştırılan U.Y.\'yi ve olayda kullanılan tüfeğin sahibi olan, U.Y.\'nin babası B.Y.\'yi, Ödemiş\'in kırsal Kızılcaavlu Mahallesi\'nde gözaltına aldı. Olayda kullanılan ve toprağa gömülen tüfek de ele geçirildi. Gözaltına alınan iki öğrenciden İ.P.\'nin hakkında disiplin soruşturması yürütüldüğü, dün (perşembe) Okul Müdürü Ayhan Kökmen tarafından okulun dışında U.Y.ile birlikte sigara içtikleri için uyarıldığı öğrenildi. Kökmen\'in bugün de İ.P.\'yi saçları uzun olduğu için uyardığı belirtildi. Bunun üzerine İ.P.\'nin okuldan ayrılıp, arkadaşı U.Y ile birlikte geri döndüğü ve pompalı tüfekle Müdür Kökmen\'e üç el ateş ettiği, birinin boşa gittiği diğer ikisinin ise isabet ettiği öğrenildi. İ.P.\'nin Okul Müdürü Kökmen\'in bugünkü uyarısı sırasında kendisine tokat attığını da iddia ettiği belirtildi.

EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Olayın ardından, eşinin vurulduğunu öğrenen, kendisi de öğretmen olan ve Bademli Şürkrü Saraçoğlu İlkokulu\'nda görev yapan Ayşe Ümmü Kökten, Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne koştu. Eşinin yaşamını yitirdiğini öğrenen Ayşe Ümmü Kökten büyük üzüntü yaşadı. Kökten\'i meslektaşları teselli etmeye çalıştı.

SAVCI İNLECEME YAPTI

Olayla ilgili olarak Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayı soruşturan savcı, hastane morgundaki incelemesinin ardından olay yeri olan okula da geldi. Ayhan Kökmen\'e İzmir Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapılmasına karar verilirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İki öğrencinin ifadelerinin de savcı tarafından alınacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Okuldan görüntü

- Hastaneden görüntü

- Ölen Müdür Ayhan Kökmen\'in fotoğrafı

- Gözaltındaki iki öğrencinin fotoğrafları

Haber: Taylan YILDIRIM - Faruk ÇARK -Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Diyarbakır\'daki tacizcinin yakalanması için özel ekip kuruldu/EK

ÖZEL EKİP, TACİZCİYİ ARIYOR

Suriye uyruklu hamile E.X.\'e, iki çocuğunun yanında, arkasından yaklaşarak taciz edildiği olayla ilgili görüntülerin yayınlanmasının ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nün özel ekibi, tacizciyi her yerde arıyor. Polis olayın yaşandığı sokaktan başlayarak, vatandaşlarla tek tek görüş alıyor ve tacizcinin görüntülerini izleterek tespit çalışması yürütüyor. Kentin birçok noktasında aranan şüphelinin eşkalini belirleyen polis, güvenlik kameraları ve mobeselerden şüphelinin tam eşkalini belirledi. Bölgede özel ekibin çalışması devam ediyor.

ESNAF VE KADINLARDAN TEPKİ

Çevre esnafı da yaşanan taciz olayına sert tepki gösterdi. Vatandaşlar, tacizcinin bir an önce bulunması için polis ekiplerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söyledi. Bazı kadınlar da taciz olayına tepkilerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Tacizin yaşandığı olay yeri

-Özel ekip, tacizciye ait görüntüyü vatandaşlara göstermesi

-Polis zırhlı araçlarının devriye gezmesi

-Vatandaşların konuşması

-Muhabir anonsları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Taciz iddiasıyla tutuklanan öğretmene veliler tepki gösterdi

TRABZON’un Tonya ilçesinde ilkokul öğrencisi 9 yaşındaki kız çocuğa tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 55 yaşındaki sınıf öğretmeni M.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayın duyulması üzerine okula gelerek bilgi alan veliler daha sonra ilçe Hükümet Konağı önünde toplandı. Yapılan basın açıklamasıyla veliler ve yöre sakinleri yaşanlara tepki gösterdi.

Olay bugün sabah saatlerinde İlçedeki Şehit Ayhan Güner İlkokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre okulda görevli bir öğretmen meslektaşı M.B.’nin kız öğrencisine tacizde bulunduğu gerekçesiyle durumu okul idaresine anlattı. Yaşananlar üzerine okulda yapılan incelemenin ardından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bilgilendirildi, durum polise bildirildi.İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi, sınıf öğretmeni M.B. tarafından taciz edildiği iddiası üzerine, sınıftaki öğrenciler psikolog eşliğinde emniyette ifadeleri alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 32 yıllık sınıf öğretmeni M.B. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine konuldu.

VELİLER TEPKİ GÖSTERDİ

İlçede yaşanan olayın duyulmasıyla okula koşan veliler burada okul idaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ziya Durmuş’tan bilgi aldı. Şüpheli öğretmenin savcılığa sevk edildiğini öğrenen veliler ve yöre halkı ilçedeki Hükümet Konağı önünde toplanarak olaya tepki gösterdi. Burada yaklaşık 500 kişilik kalabalık adına bir açıklama yaparak olayı kınayan Bekir Uzunoğlu şunları söyledi:\"Karanlık zihniyet bu kez Tonya’yı vurdu. Bugüne kadar basında, televizyonlarda izlediğimiz taciz olayları, maalesef şimdi de ilçemizde önümüze çıktı. Bir ilkokulumuzda, bir öğrencimiz, öğretmeni tarafından taciz edildi. Dehşet bir durum bu! Bu cesareti nereden alıyorlar? Hırsızlıklar örtbas ediliyorsa, taciz tecavüz olayları cezasız kalıyorsa, içine düşürüldüğümüz karanlık gittikçe büyüyor, büyümeye de davam edecek gibi görünüyor. Yıllardır, 8-9 yaşındaki çocukların taciz edilmesinin altyapısı oluşturuldu. Çocuk gelinlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Altı yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen Sosyal Doku Başkanını unutmadık. Bütün bunlar, bilimsel ve laik eğitimden uzaklaşmanın bir sonucudur`

\"BU OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ\"

Bu tür olaylarda en ağır cezaların uygulanması gerektiğini de savunan Uzunoğlu şöyle dedi:\"Bun kan donduran olayı hangi öğretmen müsveddesi yapmışsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bu olay yüreklerimizi paramparça etmiş, hepimizin vicdanını yaralamıştır. Olay en ince ayrıntısına kadar araştırılmalı, olayın üzerine gidilmelidir. Bu münferit bir olay değil; yıllarca örülen bir zihniyetin ürünüdür. Bu ve benzeri karanlıkları Tonya’mızda yaşatmayacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tonya halkı olarak bu olayın takipçisi olacağız. İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün konu üzerinde hassasiyetle durmasını ve en kısa zamanda halkı aydınlatıcı açıklama yapmasını bekliyoruz\"

OKULDA İSTİSMAR SEMİNERİ DE DÜZENLENMİŞTİ

Bu arada ilçede yer alan okulda 4 gün önce ‘Çocuk ihmal ve istismarı’ konulu seminer düzenlediği de ortaya çıktı. Seminer kapsamında alanında uzman öğretmenler velilere çocuk istismarına ilişkin bilgiler vermişti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Velilerin okula gelmesi

-Okuldan görüntüler

-Vatandaşların hükümet konağında toplanması ve tepkiler

-Şüpheli öğtermenin araca konuluşu

-Detaylar

HABER KAMERA: TONYA/(Trabzon)DHA

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Cezaevinden izinli çıktı, alkol alıp kız öğrenci pansiyonuna girdi, sonra da firar etti

Kastamonu\'nun İnebolu ilçesinde kapalı cezaevinden tahliyesine az zaman kaldığı için açık cezaevine gitmesine karar verilen 22 yaşındaki H.B.\'ye, geçen hafta 10 saatlik izin çıktı. Açık cezaevine gitmek yerine ilçe merkezinde alkol alan H.B. ise iddiaya göre, uyumak için gece bir kız öğrenci pansiyonunun penceresinden içeri girdi. Pansiyonda alkol alıp gezerken uyuyan bir kızın ayağına çarpınca fark edilen H.B., pencereden atlayarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan H.B., savcılıkça serbest bırakıldıktan sonra firar etti.

Hırsızlık suçundan dolayı bir süredir İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde yatan H.B.\'nin cezası azaldığı gerekçesiyle geçen hafta açık cezaevine gönderilmesine karar verildi. Yine cezası az olduğu için tek başına açık cezaevine gitmesi için 10 saat süre verilen H.B. ise ilçe merkezine giderek alkol almaya başladı. İddiaya göre, bir süre sonra alkolün etkisiyle sarhoş olan H.B., gece saatlerinde İnebolu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hüseyin Avni Kız Öğrenci Pansiyonu\'nun önüne gitti. H.B. bir süre gezindikten sonra pansiyonun arka tarafına gidip, açık olan pencereden içeri girerek uyumak istedi. H.B., açık pencerenin önünde yığılı kömür torbalarının üzerine basarak içeri. Pansiyonda da alkol almaya devam eden H.B., gece yarısı içerde gezerken, yatağında uyuyan bir kız öğrencinin ayağına çarptı. Uyanan genç kız, H.B.\'yi görünce çığlık atmaya başladı. Diğer kız öğrencilerin de uyanması üzerine H.B. aynı pencereden atlayarak kaçtı.

SERBEST BIRAKILDI, FİRAR ETTİ

Pansiyon görevlilerinin ihbarı üzerine gelen polisin pansiyon çevresinde yakaladığı H.B., \'Haneye izinsiz girmek\'ten gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi. Burada ifadesi alınan H.B., açık cezaevine gitmesi için tekrar serbest bırakıldı. Ancak açık cezaevine gitmeyen H.B. firar etti. Bir haftadır firari olan H.B. hakkında yakalama kararının çıkarıldığı belirtildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

\'ÇOCUKLARIMIZIN CANI SÖZ KONUSU\'

Pansiyonda kalan kız öğrencilerin velileri, her isteyenin binaya giremeyeceğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Veliler, \"Binanın arka tarafındaki pencere yere çok yakın. Kömür torbalarına çıkan kişi açık pencereden hemen içeri giriyor. Pencerelere parmaklık yapılması gerekli. Pansiyon binasında yangın merdiveni yok. Çocuklarımızın canı söz konusu. Eğer eksiklikler giderilmezse çocuklarımızı pansiyondan alacağız\" ifadelerini kullandı.

Haber: Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU(Kastamonu), (DHA)

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Darp edilen tiyatrocunun organizatör firmayı tehdit ettiği iddiası

Tokat\'ta 12 Aralık günü oynanan \'Kanlı Nigar\' isimli tiyatro gösterisi esnasında sahnede darp edilen tiyatrocunun organizatör firmayı mesajla tehdit ettiği iddia edildi.

Kanlı Nigar isimli oyunu Tokat\'a getiren organizasyon firmasının sorumlusu Ferhat Açıkgöz, sahnede gerçekleşen darp olayını onaylamadıklarını söyledi. Olayın sorumlusu S.Ş. ile yollarını ayırdıklarını belirten parasının tamamını alamadığına dair Abdullah Suphi Yüksekcan\'ın oyun ortasında seyirciye hitaben yaptığı konuşmanın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Açıkgöz, darp olayı öncesinde Abdullah Suphi Yüksekcan\'ı organizatör firmaya tehdit içerikli mesajlar attığını söyledi. Açıkgöz yaptığı açıklamada şunları söyledi: \"Yaşanan şiddet olayını bizlerde kabul etmiyoruz. Şiddet olayına karışan arkadaşımız ile yollarımızı ayırdık. Olayı özetleyecek olursak, Abdullah Bey sahnede \'bizim paramızı vermediler, bizim isimlerimizi kullanarak bunlar sizin gözünüzün önünde dolandırıyorlar\' gibi bir ifade kullanmıştır. Bu tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Bizim yapmış olduğumuz ödemeler ortadadır. Oyunun maliyeti de ortadadır. Her şeyden önce bizim aramızda bir sözleşme var. Hiçbir tiyatro oyuncusu arada sözleşme olan bir işi seyirciye yansıtma hakkına da sahip değildir. Sahnede paramızı alamadık diyorlar, sonraki gün yaptıkları açıklamalarda paramızın sadece yüzde 20\'lik kısmını alamadık diyorlar. Birde şunu belirtmek istiyorum. Madem tiyatrocu ve sanatçısınız paranızın yüzde 20\'lik kısmı için bunu hem Tokatlıya, hem de tiyatro seyircisine yapma gibi bir şansınızın olmadığını düşünüyorum. Ayrıca gerekli şartları da yerine getirmemişlerdir. 32 kişi oynanan bir oyunu 14 kişiyle oynadılar. Oyunda dekor dahi yoktu. Darp olayından dolayı karşı tarafın bir davası var. Bununla ilgili bizde şikayette bulunduk. Resmi açıdan bize karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. Biz mağdur durumdayız. Bizde gereken işlemleri savcılık aracılığıyla başlattık\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Ferhat Açıkgöz\'ün açıklaması

-Atılan mesajın fotoğrafı

(90 MB)

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)



