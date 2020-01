DHA YURT BÜLTENİ-14

Malatya Valiliği\'nde kimyasal alarmı

SURİYE\'nin Kobani kentinden geldiği Malatya\'da Valilik binası içerisinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğü\'nde kayıt işlemleri sırasında bayılan Suriyeli Muhammed Hüseyin\'in (47), görevlilere kimyasala maruz kaldığını söylemesi üzerine panik yaşandı. Hüseyin, çağrılan AFAD ve UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürülürken, Valilikte KBRN ölçümü yapıldı.

Olay, öğle saatlerinde Malatya Valiliği içerisinde bulunan Göç İdaresi Müdürlüğünde meydana geldi. Yaklaşık 2 hafta önce Kobani\'den Malatya’ya gelen Suriye uyruklu Muhammed Hüseyin, Valilik binası içerisinde bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğünde kayıt işlemleri sırasında bayıldı. Bir süre sonra ayılan Hüseyin, görevlilere \'Suriye’de kimyasala maruz kaldım\' dedi. Bunun üzerine görevliler tarafından AFAD ve UMKE ekiplerine haber verildi. İhbarla gelen ekipler, Suriyeli Muhammed Hüseyin\'i, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek özel odada tedaviye alındı. Ekipler, Valilikte de KBRN ölçümü yaptı.

Bakan Soylu: \"Dünyanın en pahalı arazisinde oturuyoruz/EK

KÖŞK\'TE TOPLU AÇILIŞA KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Köşk ilçesinde yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışını yaptı. 25 milyon liraya mal olan Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, Kaymakamlık ve Köşk Belediye Başkanlığı hizmet binaları ile çok katlı otoparkın açılışı gerçekleştirildi.

Köşk Belediye Başkanı AK Partili Rıfat Kadri Kılınç\'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Bakan Soylu, şöyle konuştu:\"CHP\'li kardeşlerimize de sesleniyorum. Burası, acı ve mazlumiyet yaşamış bir şehirdir. Adnan Menderes için onlarca, yüzlerce iftira ürettiler. \'Bebek davası, köpek davası\' dediler. \'Kars\'ı, Ardahan\'ı Rusya\'ya sattı\' dediler. \'İstanbul Üniversitesi\'ndeki gençleri kıyma makinelerine yolladı\' dediler. Ey CHP\'li kardeşlerim, içinizde bir fitne tohumu var. Bunu ne olursunuz oradan uzaklaştırın. 60 darbesi, 70 muhtırasında aynısını yaptılar. Bugün siyaset yaparız, yarın siyaset yapmayız. 15 Temmuz sonrası FETÖ\'nün arkasında kimin olduğunu söylemiştim. Bu sözümün de arkasındayım. Rahmetli Adnan Menderes\'e yaptıklarını Recep Tayyip Erdoğan\'a yapmalarını, bu ülkede istemiyoruz. 30 yıl önce yaşadığımız gerçeklerin birileri tarafından seslendirilmesini istemiyoruz. Siz bu ülkenin Cumhurbaşkanı\'na \'Man Adası\'nda parası var\' dediniz. \'Bankada hesabı var\' dediniz. Şerefliysen ya ispat et, ya da istifa et. Elindeki belgelerin hepsi hikaye çıktı. Geçen gün yine kıyameti koparacak açıklama yapacaktın. Hepsi fos çıktı. Bugüne kadar siyasi hayatında ortaya attığın ve hiçbirisinin de arkasında duramadığın, iftiralarınla bu memleketi oyalamaya çalışıyorsun.\"Daha sonra yeni yapılan hizmetlerin toplu açılışı okunan dualar sonrası gerçekleştirildi.

Özel harekat polisini sopalarla dövenler adliyeye sevk edildi

İzmit\'te, özel harekat polisi E.K.\'yı sopalarla döven 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Önceki gece, İzmit Barlar Sokağı\'nda meydana gelen olayda, Bursa\'da görevli özel harekat polisi E.K. bara alınmaması nedeniyle görevliler ile arasında tartışma çıktı. Yaklaşık 10 kişi E.K\'ya tekme tokat saldırırken, başına sopalarla vurdu. E.K. beylik tabancasını çıkararak bar sahibi V.B. ve bar çalışanı E.Ç.\'yi bacaklarından vurdu. Feci şekilde dayak yiyen polis kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünitesine alındı. Bacaklarından yaralanan 2 kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi alındı. Güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, bar çalışanları 30 yaşındaki E.Ç., 25 yaşındaki M.C. ve 30 yaşındaki M.K.\'yı gözaltına aldı. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavisi devam eden özel harekat polisi E.K.\'nın beyin kanaması geçirmesi nedeniyle hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, bar sahibi V.B.\'nin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Nüfus personelinin yaşlı kadına tavrı tepki çekti

Şanlıurfa\'da, yeni kimlik çıkarmak için mesai bitimine dakikalar kala Eyyübiye İlçe Nüfus Müdürlüğü\'ne giden yaşlı kadın, \"Sistem kapandı\" denilerek evine gönderildi. Kimsesiz olduğunu belirtip, işlemin yapılması için ricada bulunan yaşlı kadın ile personel arasında yaşanan diyaloğun görüntüleri, sosyal medyada yayınlanınca büyük tepki çekti.

Eyyübiye İlçe Nüfus Müdürlüğü\'ne giden adı öğrenilemeyen 67 yaşındaki kadın, saat 16.55\'te kadın nüfus memurunun yanına giderek yeni kimlik için işlem yaptırmak istedi. Kadın personel, sistemin kapandığı söyleyerek, yaşlı kadından yarın gelmesini istedi. Kimsesi olmayan yaşlı kadının yanındaki komşusu ise, görevli kadın personelden yardımcı olması için ricada bulundu. Bunun üzerine kadın personel, yaşlı kadına yardımcı olabilmek için şefle görüşülmesini istedi. Ancak şef de, sistemin kapandığı ileri sürerek yaşlı kadından yarın gelmesini istedi. Görevli personelden merhamet isteyen ve komşusunun yardımıyla geldiğini anlatmaya çalışan kadın, bütün ısrarlarına rağmen işlem yaptıramayınca, evine geri dönmek zorunda kaldı. Bu sırada yaşananları cep telefonuyla kayda alan komşusu ise, hastanede çalıştığını, sistemi personelin kapattığını belirterek, işlemin yapılmas için uzun süre dil döktü. Personelin, gülüp \"İşlemi yapmıyorum\" diye seslendiği yaşlı kadınla arasında geçen diyaloğun yer aldığı video, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki çekti.

Kilis\'teki Filistinlilerden ABD ve İsrail protestosu

Kilis\'te barınan Filistinliler, Kudüs\'ü başkent ilan eden ABD ve İsrail\'i protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı\'na ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Mescid-i Aksa fotoğraflarıyla gelen Filistinliler; İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Çocukların da bulunduğu eylemciler, tekbir getirdi, basın açıklaması yaptıktan sonra dağıldı.

Kapkaççı kız kardeşler yakalandı

Antalya\'da 3 ayrı kapkaç olayına karışan kız kardeşler R.E. (19) ile B.E. (17), polis tarafından yakalandı. R.E.\'nin adı açıklanmayan erkek arkadaşının ise kapkaç olaylarında motosikleti kullandığı belirlendi. Kardeşlerin, kadın olduklarının anlaşılmaması için kapkaç anında bere taktıkları ortaya çıktı.

Polisi alarma geçiren kapkaç olayları, Kepez ilçesi Gündoğdu, Emek ve Şafak mahallelerinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarında kullanılan motosikletin, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi\'nde olduğunu tespit etti. Düdenbaşı Mahallesi\'nde polisin kendilerini takip ettiğini fark eden 2 kişi, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamamacının ardından R.E. adlı genzç kız yakalanırken, adı açıklanmayan erkek arkadaşı kayıplara karıştı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan R.E., kapkaç olaylarını kız kardeşi B.E. ve sevgilisinin gerçekleştirdiğini söyledi. İfade işleminin ardından R.E. Asayiş Şube\'den, B.E ise Çocuk Şube Müdürlüğü\'nden adliyeye sevk edildi. Polis, olaylarda motosikleti adı açıklanmayan erkek şüphelinin kullandığını, kapkaç olaylarını ise B.E. ile R.E\'nin gerçekleştirdiği, kapkaç anında kadın olduklarının anlaşılmaması için bere taktıkları ortaya çıktı. 3 gün önce Isparta\'dan kaçarak Antalya\'ya gelen kız kardeşlerin, madde kullandıkları için kapkaç yaptıklarını söyledikleri belirtildi.

Okul önlerinde narkotik uygulaması

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yoğunlukta olduğu bölgelerde, okul önlerinde ve çevrelerinde narkotik uygulaması yaptı. Uygulamada, şüpheli kişilerin üst araması yapılırken, okul çevrelerinde yer alan parklar ve metruk binalarda tek tek kontrol edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017-2018 eğitim- öğretim yılının sorunsuz geçmesi adına yoğun gayret sarf ediyor. Narkotik polisi, okul önlerinin yanı sıra çevrelerinde yer alan parkları, internet kafeleri, oyun alanları ve metruk binaları da unutmadı. Narkotik polisi parklarda bekleyen şüphelileri tek tek aradı. Ekipler, oyun salonlarını ve internet kafelerini de girerek uygulama yaptı. Okul önlerinde ve çevrelerindeki denetimin eğitim yılı boyunca artarak devam edeceği öğrenildi.

81 ilin posteri Ovacık\'ta sergilendi

BALIKESİR\'in Karesi ilçesindeki Ovacık İlkokulu\'nda, Eğitimde İyi Örnekler Platformu öğretmenlerinin Yerli Malı Haftası\'nda farkındalık yaratmak için hazırladığı \'81 İliz Hepimiz Biriz\' projesi sergisi açıldı.

Ovacık İlkokulu Sınıf Öğretmeni Başak Evcin\'in organize ettiği, Fen Bilimleri Öğretmeni Koray Ilgın\'ın Balıkesir Posteri\'nin tasarımını yaptığı 81 ilin posterinin yer aldığı serginin açılışına Karesi Kaymakamı Abdülkadir Demir, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Konakbay, Eğitim-Sen Balıkesir Şube Başkanı Abdurrahman Bulut, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergiyi izleyenlere öğrenci velilerinin hazırladığı yemekler ikram edildi. Serginin açılış kurdelesini öğrencilerle birlikte kesen Kaymakam Abdülkadir Demir, sergide yer alan 81 il posterini tek tek inceledi. Balıkesir posterinin tasarımını yapan Koray Ilgın, Kaymakam Abdülkadir Demir\'e bilgi verirken, posterde Karekod oluşturduklarını cep telefonu ile taratıldığına, Ovacık İlkokulu\'nun internet sayfasına bağlanıldığını, posterde yer alan ürünler ve kişiler hakkında bilgiler verildiğini açıkladı.

POSTERLER EŞ ZAMANLI AÇILDI

Sergiyi organize eden sınıf öğretmeni Başak Evcin, Yerli Malı Haftası\'nın öğrencileri tutumlu ve bilinçli tüketici olmaya yönlendirmek, yerli malının önemini anlatmak için yapılan bir etkinlik olduğunu, her yıl 12-18 Aralık günleri arasında Türkiye\'deki tüm okullarda kutlandığını hatırlattı. 81 İliz Hepimiz Biriz projesiyle, öğrencilerin yerli malları ve üretildikleri yerler hakkında bilgi sahibi olabildiklerini dile getiren Başak Evcin, şunları söyledi: \"Eğitimde iyi örnekler platformundan Karaman\'daki bir öğretmenimiz ile Yerli Malı Haftası\'nda farkındalık yaratacak bir proje oluşturmak için konuştuk. Başlangıçta 12 öğretmendik. Daha sonra çevre illerde tanıdığımız öğretmenler, fakülteden arkadaşlarımızla iletişime geçerek 81 ili tamamladık. 81 ilde belirlenen öğretmenler tarafından hazırlanan posterler elektronik posta yolu ile birbirlerine iletildi ve her ildeki öğretmenler ve okullar posterlerin basımını yaparak sergiye hazırladı. Proje eTwinning kapsamında da onaylandı, yerel yöneticilerden destek aldı ve ülke genelinde saat 11.00\'de eş zamanlı açıldı. Burada sergiyi izleyenlerin dikkatini çekmek istedik. Küçüklüğümüzde öğretilen, \'Kendine yeten 7 ülkeden biriyiz\' kavramı şu an bambaşka bir yere taşındığı için, elzem ihtiyaçlarımızı bile artık dışarıdan getirttiğimiz için öğrencilerimiz yetiştirebileceğimiz ürünlerin farkında olsunlar. Atalarımız neler yapmışlar onları öğrensinler diye farkındalık yaratmak için bu projeyi Yerli Malı Haftası\'na denk getirecek şekilde 81 ilde eş zamanlı planladık. Ovacık İlkokulu\'nda da sergimizi açtık. Ovacık Köyü\'nde açmamızın nedeni de, köylü milletin efendisidir. Üretimi zaten köylerde sağlıyoruz. Çocuklarımızın da böyle bir organizasyonun içinde olmasını istedik.\" Kaymakam Abdülkadir Demir, serginin mükemmel yapıldığını belirterek, öğretmenlere ve okul yöneticilerine teşekkür etti. Sergiye gelen konuklara öğrenci velilerinin evlerinde hazırladığı yiyecekler ikram edildi.

HER POSTERDE YÖRESEL ÖZELLİKLER VER

Hazırlanan her ilin posterinde o ile özgü yöresel yemekler, o ilin ülke genelinde tanınan tarihi ve turistik yerleri, ünlü kişileri yer alıyor. Örneğin İzmir\'in boyozu, kumrusu, şevketi bostanı, Balıkesir\'in höşmerimi, Türkiye\'nin ilk boğaz köprüsünün resmi, Kurtdereli Mehmet Pehlivan\'ın resmi, Çanakkale\'deki Şehitler Anıtı, Sivas\'ın kangal köpeği, Bilecik\'in nar ve bozası gibi ürünlerin resimleri var.

