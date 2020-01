DHA YURT BÜLTENİ-14

1)BOZCAADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

ÇANAKKALE\'nin Kuzey Ege Denizi\'ndeki Bozcaada ilçesine bugün ve yarın (pazar) yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Kuzey Ege\'deki etkili fırtına yüzünden Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.\'nin yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bu gece Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan, Bozcaada\'dan saat 22.00, Geyikli\'den saat 23.00 seferleri ile yarın (pazar) sabah Bozcaada\'dan saat 07.15, Geyikli\'den saat 08.00\'de yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Çanakkale Boğazı\'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor.

2)ÜNİVERSİTENİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ HALKA TANITILDI

SİVAS\'ta Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Teknoloji Fakültesi’nde öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından üretilen \"Kangal S4\" adlı elektrikli otomobilin tanıtımı yapıldı. TÜBİTAK Alternatif Enerji Araç Yarışları Elektromobil kategorisinde Cumhuriyet Üniversitesi\'ni temsilen Teknoloji Fakültesi tarafından geliştirilen elektrikli otomobil halka tanıtıldı. \"Yerli otomobil üretimine biz hazırız\" sloganıyla Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde düzenlenen tanıtım programında CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da katıldı. aracı kullanan CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız, \"Türkiye\'de yerli otomobil üretimi konusunda bir kaç yıldır konuşuluyor. Cumhurbaşkanımız da bir babayiğit aradığını söylemişti. Şu an çalışmalara başlandı ama biz üniversite olarak biz bu işe hazır olduğumuzu söylüyoruz. Gördüğünüz otomobil elektrikli Kangal S4. Yaz döneminde TÜBİTAK destekli 67 takımın yer aldığı yarışta 16\'ıncı olduk. İnşallah bir yıl sonraki hedefimiz birinci olmak. Şu an 70 kilometre hıza çıkıyoruz. 100 kilometrede 1,40 liralık enerji harcıyor yani buradan Ankara\'ya gidişimiz 5 liraya mal oluyor.\" dedi.

Kangal S4’ün geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Prof.Dr. Yıldız, \"Üniversite olarak bir projeyle bunu geliştirip 2018 yılında birinci olma hedefimiz var. Elektrikli otomobil üretimine katkı vermek istiyoruz ve Cumhuriyet Üniversitesi olarak hazır olduğumuzu söylüyoruz.\" dedi.

Aracın geliştirilmesindeki rol alan CÜ Teknoloji Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Cani, aracın 13 kişilik ekibinin çalışmaları sonucu Otomotiv ve İmalat Mühendisliği laboratuvarında 4 ayda üretildiğini söyledi. Doç. Dr. Can, aracın prototip aşamasında olduğunu belirterek, \"Bundan önce \'V1\' modelimiz vardı. Bu aracımızı da onun üzerine geliştirdik. Aracımızın şasisi diğerlerinden farklı olarak alüminyum kompozit malzemelerden yapıldı, hidrolik fren sistemine sahip. Trafiğe çıkabilmesi için geliştirilmesi gerekiyor. Trafiğe çıkabilecek ölçütlere de ulaşabileceğine inanıyoruz.\" dedi.

3)MADENCİLİĞİ GELİŞTİRME VAKFI BAŞKANI: KÖMÜRDEN ELEKTRİK ÜRETELİM

YURT Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof.Dr.Güven Önal, \"Petrol, doğal gazı Allah vermemiş. O zaman kömürümüzü en etkin şekilde ve çevre, insan sağlığına en çok riayet eden şekilde üretelim, bundan da elektrik üretelim\" dedi. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı tarafından Eskişehir Anemon Otel\'de \'Türkiye\'nin Enerji Gerçeği ve Kömürün Önemi\' konulu toplantı düzenlendi. Açık oturum şeklinde gerçekleşen toplantıya Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Prof.Dr.Güven Önal, vakıf yetkilileri ile Kömür Üreticileri Derneği, Türkiye Madenciler Derneği, Altın Madencileri Derneği, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, TOBB Madencilik Meclisi, Genç Maden İşletmecileri Derneği,Trakya Madenciler Derneği, YMGV Trakya Geliştirme Komitesi ile Seramik, Cam ve Çimento Hammaddeleri Derneği temsilcileri katıldı.

\"KİMSE KARANLIKTA KALMAK İSTEMİYOR\"

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Güven Önal, toplantı öncesi gazetecilere açıklamada bulundu. Türkiye\'de madenler işletilmeden ülkenin hiçbir zaman tam bağımsız olamayacağını savunan Prof.Dr. Önal, şöyle devam etti:

\"Türkiye kendi kaynaklarını kullanmak zorunda. Yıllar önce altın madenleriyle ilgili yaptık bu mücadeleyi ve bugün 12 altın madeni Türkiye\'de çalışıyor. Bir o kadarı da yakında devreye girecek. Türkiye Avrupa\'nın en büyük altın üreticisi oldu. Türkiye yüzde 75 gibi bir rakamla enerjide dışarıya bağımlı. Bunu aza indirelim, kaynaklarımızı kullanalım, cari açığımız azalsın noktasında Türkiye\'nin tek güvenilir kaynağı kömür. Petrol, doğal gazı Allah vermemiş. O zaman kömürümüzü en etkin şekilde ve çevreye, insan sağlığına en çok riayet eden şekilde üretelim, bundan da elektrik üretelim. Kimse karanlıkta kalmak istemiyor. Herkes evinde televizyon istiyor, buzdolabı istiyor, çamaşır makinesi istiyor, bulaşık makinesi istiyor, bilgisayar istiyor. Her şey elektrikle çalışıyor. Dolayısıyla bu elektriğin üretimi için de kaynak lazım. Ama bazı görüşler çıkıyor, vatandaşı yanıltıcı olarak \'efendim kömürü kullanmayalım\'. Başka bir şey yok ki, ne kullanalım? Tamam, güneşimiz var, rüzgarımız da var, var olduğu kadar var. Akarsularımız var, bunları en çok kullanalım ama bunlarla hiçbir zaman yeterli enerji elde edemiyoruz. Çünkü rüzgar, rüzgar olduğu zaman enerji veriyor. Güneş, kışın ayrı yazın ayrı, bulutlu havada ayrı. Ama fosil yakıt dediğimiz doğal gaz, petrol ve kömürle enerji santralini beslediğiniz zaman o enerjiyi alıyorsunuz. Onun için en önemli kaynak bu. Halen dünyada da böyle. Dünya bugün elektriğini yüzde 38 kömürden elde ediyor. En gelişmiş ülke Amerika yüzde 33, Almanya ve Avrupa\'da yüzde 43 kömürden elde ediyor. Kendilerinin yaptığını bizim yapmamamız için bizi etkilemeye çalışanları fazla dinlemeyeceğiz. Biz kendi kaynaklarımızı üretmek zorundayız. Bu hem istihdam kaynağı hem de para kaynağıdır.\"

\"İSTEMEZÜK\' DEMENİN ANLAMI YOK\'

Eskişehir\'e yapılması planlanan termik santrale bazı kesimlerin karşı çıktığını belirten Önal, \"Eskişehir\'de kurulacak enerji santraliyle, kömür madenlerinde 25 bin kişi fiilen çalışacak, ailelerini de düşünürsek 100 bin kişi oluyor. Bölgede 100 bin kişiye iş yeri açacak, Türkiye\'nin enerjisine katkıda bulunacak bir işi \'Ya bu olmaz, \'istemezük\' demenin bir anlamı yok. Evet, bu yapılsın ama çevre ve insan sağlığını en üst düzeyde koruyan bir sistem olsun. Devlete güvenmesek de, devletin yerine biz kontrol edelim. Emisyon denetimi bugün zor bir iş değil. Basit cihazlarla gidip, çevredeki emisyonu ölçüyorsunuz. Bizim görüşümüz doğruları anlatmak\" dedi.

4)EGE\'NİN İKİ YAKASI ZEYTİN FESTİVALİNDE BULUŞTU

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 1. Uluslararası Zeytin Festivali\'nde, Ege\'nin iki yakası bir araya geldi. Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'ndan gelen dans okulu öğrencileri, Bodrumlu öğrencilerle birlikte zeytin hasadı yapıp, zeytin fidanı dikti.Dünyada barışın sembolü olan zeytinle ilgili kültürel, sanatsal ve eğlencenin yer aldığı programları barındıran 1. Uluslararası Zeytin Festivali, Ege\'nin iki yakasını bir araya getirdi. Kültürlerarası iletişimi arttırmak, yerel değerleri tanıtmak, gelecek nesillere birlik beraberlik duygusu TED Bodrum Koleji tarafından düzenlenen festivale, Yunanistan\'ın İstanköy Adası\'ndan High Of Antimacheia School ve Horokos Cultural Club\'ün 10 öğrencisi ve 2 öğretmeni katıldı. Festivalde, Bodrum Folklor Araştırma ve Turizm Derneği Kulübü (BOFAD) tarafından zeytin hasadını anlatan halk oyunları gösterileri sahnelendi. İstanköy Adası\'ndan gelen öğrenciler ise, zeytinin tarihteki önemini, olimpiyatların çıkışı ve zeytinin simge olmasını anlatan bir koreografi sahneledi. Etkinlikte ayrıca Yunan halk oyunları sahnelenirken, gösterinin sonunda Türk ve Yunan öğrenciler birlikte halk oyunları sahneledi. Zeytinyağı ve zeytin tadım etkinliklerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte, bahçedeki 100 yaşından büyük zeytin ağacında hasadın nasıl yapılacağı, Zeytindostu Derneği Başkanı Feridun Kaykı tarafından anlatıldı. Zeytin hasadının ardından öğrenciler birlikte, zeytin fidanı dikti.

TED Bodrum Koleji Genel Koordinatörü Sevinç Zeren, zeytinin barışın ve birlikteliğin simgesi olmasına dikkat çekerek, \"Ege\'nin güzel çocuklarını, güzel gençlerini zeytinin değerli teması üzerinde birleştirerek, birlikte bu toprakların değerini, zeytinin bereketini barışın güzelliğini sanatla bütünleşerek, yemeklerimize hep beraber paylaşarak, hep beraber oynayarak güzel bir etkinlik yapıyoruz. İleriye dönük olarak bütün zeytin yetişen ülkelere ulaşmayı ve bu projeyi büyüterek birçok ülkeden çocukların gelmesini ve güzel Bodrum\'umuzu görmelerini diliyorum. Nice festivalleri nice gençlerin katıldığı etkinlikler buluşmak dileğiyle\" dedi.

Kolej öğrencisi Öykü Dıngıl, \"Bugün Türk ve Yunan dostluğunun kültürlerin birleştiği bir gün oldu. Biz dans gösterileri yaptık. Zeytin hasadı ile ilgili onlar da dans gösterileri yaptılar. Zeytinyağı, zeytin bizim ortak bir kültürümüz. Birlikte dostluk fidanı diktik. Bunun da Ege\'ye barış ve huzur dağıtacağını inanıyoruz\" dedi.

İstanköy Adası\'ndan gelen Dimitra Kallere ise, ilk kez katıldığını belirterek, çok eğlendiğini ve zeytinle ilgili birçok yeni bilgi öğrendiklerini ifade etti.

Festival, Türk ve Yunan öğrencilerin, yeni dikilen zeytin fidanının çevresinde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

