DHA YURT BÜLTENİ-14 

Akşener, Diyarbakır\'da 3 dilli pankartlar ile karşılandı (3)

AKŞENER: KUDÜS BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN BİRİNCİ ÖNCELİĞİDİR

Cizre\'den sonra Şırnak merkeze gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından karşılandı. Kent merkezindeki Sanat Sokağında esnafı ziyaret eden Akşener için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Esnaf ziyaterinde bir açıklama yapan Akşener, il ve ilçelere yaptığı ziyaretleri vatandaşın yaşadığı sorunları dinleyip, çözüm üretmek için yaptığını söyledi. Akşener, \"Şırnak ve Cizre\'de esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Buraya gelme amacımız, vatandaşı dinlemektir. Talep ve sıkıntılarını aldık. Bu sadece Şırnak\'a özgü bir durum değil. Bitlis, Artvin, Edirne ve Mardin\'de de aynısını yaptım. Bundan sonra 81 ili gezeceğim. Buralardan aldığım donelerle arkadaşlarla beraber çözümler üreteceğim. Bugün 5\'inci ili gezdik. Gezdiğimiz kadarıyla ortaya çıkan sonuçlardan biri de genç işsizlik. Özellikle lise ve Üniversite mezunlarının işsiz olduğunu gördük. Bu gezdiğimiz 5 ilde de bu sıkıntı var. Bu sorunu birinci çözülmesi gereken problem olarak çözmemiz lazım. Bir de her ilin kendine özgü sorunları da var ama herkesin ortak bir sorunu da ekonomik olarak canlılık yok\" diye konuştu.

Bir gazetecinin ABD Başkanı Trump\'un Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesiyle ilgili sorusuna yanıt veren Akşener, Kudüs meselesinde işin asıl müsebibinin ABD Başkanı Trump olduğunu söyledi. Kudüs\'ün bütün Müslümanların önceliği olduğuna vurgu yapan Akşener, \"Kudüs, bütün Müslümanların birinci önceliğidir. Bu yapılanı büyük bir densizlik olarak görüyorum. İslam alemi adına çok üzgünüm. Halklarında bir sorun yok ama tepedeki insanlar gerçek anlamda bir tepkiyi devleti yönetenlerden görmüyoruz. Mısır\'dan Suudi Arabistan\'dan ve diğer İslam ülkeleri ne yazık ki sessiz kalıyorlar. Bu ülkeler ABD\'ye tepki koymaya çekiniyorlar. Genellikle İsral\'e tepki gösterilip bağırılıyor, evet bağırabilirsiniz ama asıl işin müsebbibi Trump ve Amerika\'dır. Daha çok bu işte taş sektirildiğini düşünüyorum. Bütün İslam alemi bu konuda hassas net ve kararlı olmalıdır. İnşallah bu bir sonuç verir halkta bir sıkıntı yok ama yöneticilerde inşallah bu kararlığı görürüz\"dedi.

Yapılan ziyaretler sonrası Akşener ve beraberindekiler Şırnak\'tan ayrıldı.

-Esnaf ziyareti

-Güvenlik önlemleri

-Esnaf ile diyaloglar

-Akşener\'in açıklamaları

-Akşener\'in uğurlanması

-Genel ve detay görüntü

Haber-kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) -

Bakan Arslan, gemi inşa sektörünün ihracat rakamlarını açıkladı

ANTALYA\'da gemi teslim töreninde konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 11 aylık gemi inşa sektörü ihracat rakamını açıkladı. Geçen yıl 970 milyon dolar ihracat yapıldığını belirten Arslan, “11 aylık sürede 1 milyar 60 milyon doların üzerine çıktık. Son aylarla bu rakam daha da yükselecek\" dedi.

Katar İçişleri Bakanlığı ile Ares Tersanesi arasında, toplam 17 adet Herkül Sınıfı Süratli Karakol Gemisi\'nin inşası için 2014 yılında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında 48 metre uzunluğunda, 37 deniz mili hıza sahip dünyanın en süratli açık deniz karakol gemisi \'Ares 150 Herkül OPV\' ve 34 metre boyundaki Ares 110 Hercules, Antalya Serbest Bölge\'deki Ares Tersanesi\'nde gerçekleştirilen törenle Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na teslim edildi. Törene, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Katar İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Al-Khulaifi, Katar Sahil Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Al-Mannai, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ares Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Arslan, teslim edilecek gemilerin gurur vesilesi olduğunu, bu gururun en doğal sahibinin başta Ares Tersanesi olmak üzere tüm çalışanlar olduğunu belirtti. Gemilerin son teknoloji ile donatıldığını ve muhteşem olduğunu aktaran Arslan, “Geminin dönme yarıçapını sordum, gemi bulunduğu yerde ne kadar dar dönerse o kadar başarılıdır. 48 metrelik gemi, 74 metre yarıçapta dönebiliyor. Dümen yok joystick var. Hem ileri hem sağa sola dönme kabiliyeti sağlıyor. Adeta tek parmakla gemiye istenen her şey yapılabiliyor. Bir gemide olabilecek her teknoloji ve ekipman kullanılmış. Yapmışken en iyisini yapmışsınız\" diye konuştu.

GEMİ İNŞA SEKTÖRÜ YILDA 2.5 MİLYAR DOLAR CİRO YAPTI

Türkiye\'nin dışarıdan askeri gemi sipariş eden bir ülke halinden sipariş alıp üreten hale geldiğini aktaran Bakan Arslan, “Kendi helikopterini yapan ve seri üreten ülke haline geldik. İnsansız hava aracını silahlı olarak imal edebilen bir ülkeyiz. Bu gurur verici bir durum. Biz isteriz ki kardeş ülkelerle paylaşalım. 15 yılda gemi inşa sektöründe yatırım miktarı 2.8 milyar dolardır. Kamu özel sektör fark etmez. Tersane 37\'den 79\'a çıktı. Özellikle 2008\'den beri dünyanın bu sektörde yaşadığı kriz düşünülünce bu artış önemli. Bu sektörde 30 bin kişi, yan sektörleri de düşünürsek 90 binden fazla insan istihdam ediliyor. Sektör 2.5 milyar dolarlık yıllık ciroya ulaşıyor. Kaldı ki bakım onarım ihracat sayılmadığı için oradaki rakam da çok büyük. Görünen rakam, yaşanan rakamdan çok küçük. 700 bin ton çelik işleme kapasitemiz var. 26 yüzer havuzumuz var. 10 kuru havuz. Gemi geri dönüşüm tesisi 23\'ü buldu. Çevreci bir şekilde dünyanın öngördüğü bütün standartlara sahibiz\" dedi.

11 AYDA 1 MİLYAR 60 MİLYON DOLAR ÜZERİNE ÇIKILDI

Geçen yıl sektörün 970 milyon dolar ihracat yaptığını vurgulayan Bakan Arslan, “Bakım onarım ihracat sayılmadığı için sayı böyle görünüyor. 11 aylık sürede 1 milyar 60 milyon doların üzerine çıktık. Son aylarla bu rakam daha da yükselecek. Deniz ticaret filosu 4 kat artmış durumda. Gerek sahil güvenlik botları gerekse yurt içi botlar gurur verici boyutta. Gemi inşa ve bakım onarımı konusunda iyi kabiliyetimiz var. Bunu açıklıyor ve göstermeye çalışıyoruz\" dedi.

Gemi inşa sektörünün desteklenmesi için teşviklerde bulunduklarını da belirten Bakan Arslan, “Özellikle uluslararası krizlerin bu sektörü etkilediği bir ortamda biz ülke olarak gemi inşa sektörünü 2\'nci bölge teşviklerinden 5\'inci bölge teşviklerine aldık. Sektör nefes aldı. Tersane kira süreleri kısalmıştı. Tersanecilerimiz önünü göremez hale gelmişti ve biz bu süreyi 49 yıla çıkarttık. Sektör önünü görecek hale geldi\" diye konuştu. Bakan Arslan, 6 milyar 247 milyon TL Antalya\'ya yatırım yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Törende konuşan Kerim Kalafatoğlu ise Ares\'in Cumhuriyet dönemi ihracat rekorunu kırdığını söyledi. Katar İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Al-Khulaifi, bir filo inşa etmek hayali içinde olduğunu belirterek, “2002 yılından bu yana bir filo inşa etmek için girişimlerde bulundum. Bazı şirketlerle görüşmelerimiz olmuştu. Ancak Türkiye ile yapılan bu anlaşma sonrası hayallerim gerçek oldu\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teslim töreni ve karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------

Bakanların gemiyi gezmesi

Protokolün görüntüsü

Koruk bakan vekilinin konuşması

Ulaştırma bakanı Ahmet Arslan\'ın konuşması

Plaket töreni

Geminin tanıtım filmi

Haber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

İlik nakli olması gereken Beyda için kampanya başlatıldı

VAN\'ın Erciş ilçesi\'nde yaşayan ve 8 aydır Ankara\'da tedavi görüp, uygun ilik bekleyen Beyda Müftüoğlu\'nun (18) yakınları ve arkadaşları kampanya başlattı. Kurulan Kızılay\'ın kan verme aracına kan vermek isteyenler yoğun ilgi gösterdi.

Erciş\'in Van Yolu Caddesi üzerinde yaşayan ve lise son sınıf öğrencisi olan Beyda Müftüoğlu, 8 ay önce hastalanınca baba Yalvaç Müftüoğlu kızını tedavi için hemen Ankara\'ya götürdü. Ankara\'da ilik kanseri teşhisi konulan Beyda\'nın hemen tedavisine başlandı. 8 ay kemoterapi alan Beyda için uygun ilik bulunamayınca yakınları ve arkadaşları devreye girererek kampanya başlatmak için yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine de Kızılay devreye girdi.

Kızılay\'a ait 2 kan verme aracı Van Yolu Caddesi üzerindeki Kaymakamlık binası önünde uygun iliğin bulunması için gelen vatandaşlardan kan almaya başladı. Yakınları ve okul ardaşlarının kan verdiği kızılay aracına bir çok vatandaş da yoğun ilgi gösterdi. Kampanyaya katılan vatandaşlar ve arkadaşları Beyda\'nın bir an önce aralarına katılması için dua ettiklerini belirtirken, yakınları gösterilen duyarlılığın kendilerini mutlu ettiğini, büyük bir umutla uygun iliği bulunmasını beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kaymakamlık binası önünden kızılay araçları,

- Kan vermek için kayıt yaptıranlar,

-Kızılay aracında kan verenler,

- Kan vermek için Beyda\'nın arkadaşları ile ropörtaj

Haber-Kamera: Kenan AŞÇIOĞLU/ERCİŞ (Van), (DHA)-

Kamyon devrildi, trafik durdu

ADAPAZARI\'nda, azot tüpü yüklü kamyonun devrilmesi sonucu D-100 Karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza saat 15.00 sıralarında, D-100 Karayolu Adapazarı sapağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Cevat K. idaresindeki 41 U 1426 plakalı kamyon şerit değiştirirken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonda yüklü azot tüpleri yola saçılırken, yol trafiğe kapandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Kazada hafif yaralanan Cevat K. kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Kamyon yol kenarına çekilirken, karayolunda trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yaralıdan görüntü

Kamyondan görüntü

Yola saçılan tüplerden görüntü

Trafikten görüntü

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(SAKARYA), (DHA) -

Siirt\'te trafik kazası: 4 yaralı

SİİRT-Eruh karayolunda direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarpan ardından devrilen kamyonda 4 kişi yaralandı.

Merkezden Eruh ilçesi istikametine giden Cengiz Çelik yönetimindeki özel bir şirkete at olan 56 AP 556 plakalı kamyon, E Tipi Kapalı Ceza Evi kavşağında karşı yönden gelen araca çarpmak için manevra yaparken direksiyşon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kazada, kamyon içerinde bulunan araç şoförü ile 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görüntü Dökümü:

-Kazanın meydan geldiği yerden görüntüler

-Kaza geçiren kamyonun görüntüsü

-İtfaiye Müdürünün kaza ile bilgi vermesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)-

Gaziler Ayla filmini izledi

MİLAS Belediyesi organizasyonuyla şu anda gösterimde olan ‘Ayla\' filmini izleyen gazi ve gazi yakınları yaşadıkları savaş yıllarını hatırladı.

Milas\'ta gösterilmediği için Bodrum\'daki OASİS Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi\'ne gelen Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, gaziler ile gazi yakınlarından oluşan yaklaşık 100 kişi Ayla filmini izledi. Dün hayata gözlerini yuman Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirli anısına bugün gaziler hep birlikte filmi izledi. Filmi izleyen gazi ve şehit yakınları oldukça duygulu anlar yaşadı. Bu filmi 2 hafta önce Ankara\'da izlediğini belirten Başkan Muhammet Tokat, \"Daha izlerken mutlaka Milas\'a döndüğümde filmi gazilerimize ve şehit ailelerimiz ile beraber tekrar izlememiz gerektiğini düşündüm. Milas\'a geldiğimde bu filmin Milas\'a gelmeyeceğini öğrendim. Anlaşmalar gereği buraya geldiğini duyduk ve hep beraber derneğimizin organizasyonu ile bugün burada bu filmi birlikte izledik. Ben Kore gazilerinden Kore hatıralarını çok dinledim ama bu filmi izleyince daha yerli yerine oturdu bazı şeyler. Bu gerçek bir hikaye, yaşanmış bir hikaye insanın yüreğine dokunan bir hikaye. Her Türk evladının bu filmi mutlaka izlemesini diliyorum\" dedi.

1951 yılında Kore\'de gazi olan Ayla\'yı gördüğünü ve onunla kaldığını belirten 89 yaşındaki Kore Gazisi Hasan Yokuş ise \"23-24 yaşlarında bir astsubaydık oraya gittiğimiz zamanlar. Tabii orada bir muharebe meydanı, savaş vardı. Yetim kalmış bir çocuğu aldık bağrımıza bastık 5- 6 yaşında idi. Büyük bir iyilikti bizim yaptığımız. O çocuğu kendi elimizle yıkıyorduk, biz giydiriyorduk, biz yediriyorduk aynı çadırda yatıp kalkıyorduk. Filmde bazı ilaveler var tabii ama hemen hemen yüzde 80\'i o günlere yakın çok güzel bir film\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Filmi izleyen gazilerden görüntü,

-Muhammet Tokat ile röp,

-Hasan Yokuş ile röp,

Haber: Hülya ELTEŞ -Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), (DHA)

Hacı Osman\'ın torunlarının mutlu günü

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde, Osmanlı zamanından kalma tapuları olan Hacı Osman\'ın 4 üncü kuşak akrabası 68 mirasçı, 18 ay önce başlattıkları hukuk mücadelesini kazanarak toplam 736 bin lira almaya hak kazandı.

Bodrum\'un Kemer Mahallesi\'nde 102 ada 44 parselde yer alan 41 bin 348 metrekarelik arazinin tapusunun kendilerine verilmesi için Barın Emlakçılık Gayrimenkul Limited Şirketi Yöneticisi Tuncer Rıfat Barın\'ın danışmanlığında 18 ay önce hukuk mücadelesi başlatan 68 mirasçı, açık artırma ile 736 bin liraya satılan arsadan elde edilen gelirden düşen paylarını bugün aldı. Milas\'taki bir hukuk bürosunda düzenlenen para dağıtımı sırasında mirasçılara açıklama yapan Tuncer Rıfat Barın, \"Atalarınızdan, dedelerinizden kalan arsanın \'gerçek mirasçıları biziz\' diyerek başlattığınız hukuk mücadelesini kazandınız. 68 mirasçısı olan arsa geçtiğimiz ay açık arttıma ile satıldı. Satıştan elde edilen 736 bin lirayı bugün sizlere teslim edeceğiz\" dedi.

Güvercinlik Mahallesi\'nde bulunan Osmanlı tapularının güncellenmesi ile ilgili bir çalışma başlatarak, son varislerle bir araya geldiklerini hatırlatan Barın şunları söyledi: \"Varislerin kendileri, çocukları, torunları ve akrabaları ellerindeki Osmanlı tapusu ile birlikte daha önce bazı avukatlar ile haklarını aramaya çalışmışlar fakat bir türlü sonuca ulaşamamışlar. En son bizim yanımıza geldiler. Hacı Osman\'ın mirasçıları olduğunu belirlediğimiz 68 kişi ile gerekli ön çalışmalarımızı yaparak 18 ay önce yeniden bir hak arama mücadelesi başlattık ve kazandık. Bugün itibariyle 68 kişiye toplamda 736 bin lira ödeme yapılacak. Gördüğümüz kadarıyla herkes mutlu. Bugün burada para alan kişiler Hacı Osman\'ın 4\'üncü kuşak akrabaları. İçlerinde 36 bin lira alan da, 8 bin lira alan da var. Herkes tapusunun karşılığını alıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tuncer Rıfat Barın\'ın varislere yönelik açıklamasından görüntü,

-Varislerin paralarını alırken görüntü.

Haber - Kamera: Oktay ÇAYIRLI / MİLAS (Muğla), (DHA)

Malatya’da, ‘Battalgazi’ sempozyumu

MALATYA Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Seyyid Battalgazi’ sempozyumu düzenlendi.

2 gün sürecek olan sempozyumun açılışına; Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın her yönüyle zengin bir il olduğunu söyledi. Yetiştirilen değerlerin tanıtılmasının ve geleceğe taşınmasının önemli olduğunu kaydeden Başkan Çakır, “Battalgazi’yi yeteri kadar tanımıyoruz. Belki sadece filmlerde ve tiyatro sahnelerinde tanıyoruz. Gençlerimiz Battalgazi’yi bilmiyorlar. Battalgazi ve onlar gibilerin ortaya koymuş oldukları mücadeleler ve değerler neticesinde bugün buralara geldik. Dolayısıyla biz her zaman vatanına, milletine canını feda edebilecek bir nesli yetiştirebilirsek, geleceğimizden de emin olacağızö dedi.

Malatya Valisi Ali Kaban ise kültürünün önemine değinerek, geleceğin geçmiş üzerinden okunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Bunun belki tarih anlamında bir bilimi yapılmazdı ama insanlar ciğerlerine kadar tarihi günün içerisinde yaşarlardı. Bir dönem maalesef modernleşmeyi belki de yanlış anlamamızın sonucudur ki bu anlamda atalarımızı silmek büyük bir maharetmiş gibi gözükmüştü gözümüze. Oysa bugün görüyoruz ki modern sonrası zamanlarda da küreselleşmenin alabildiğine yaygınlaştığı, her tarafı sardığı, gerek bir zihin durumu olarak, gerekse bir yaşam biçimi olarak hepimizi etkilediği zamanlarda bile atalar, yani tarih büyük önem taşıyor. Bu anlamda geleceği inşa edebilmenin olmazsa olmazı, hakikaten tarihe dönüp, nerede ne yaptık, neyi doğru, neyi yanlış yaptık. Bunu da bilim adamlarımızın bize göstereceği tarzda o hatalara düşmeden o güzellikleri tekrar ihya ederek, geleceği yaşanabilir.’

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

- Katılanlar

- Ahmet Çakır’ın konuşması

- Vali Kaban’ın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN MALATYA-DHA)

