DHA YURT BÜLTENİ-14

\"Biz çocuk gelin ve damatlar istemiyoruz\"

Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin ‘Çocuk Gelinlere Hayır’ adlı projesi kentte büyük destek gördü. Geçtiğimiz yıl 8 Mart’ta startı verilen projeye vatandaşlar da destek veriyor.

Proje kapsamında Yalova’da yaşı 18’den küçük olan gelin adaylarına moda evleri gelinlik dikmiyor ve satmıyor, kuaförler de gelin makyajı ve saçı yapmıyor. Yalova Terziler Odası Başkanı Erdal Kardaşko, proje hakkında yaptığı açıklamada,\"18 yaşın altında kız çocuklarına oda yönetim kurulu olarak gelinlik dikmeme kararı aldık. Çocukluğunu yaşayamamış, genç kızlığını yaşayamamış 18 yaşın altından küçük insanların evlendirilmesine karşıyız. Bu gibi projeleri de destekliyoruz. Elimizden geldiği kadar da denetimlerini sürdürüyoruz. Berberler Odası da projeye dahil oldu. 18 yaşın altındaki kızların saçlarını yapmıyorlar. Güzel bir proje oldu. Yalova ve Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Biz projenin sonuna kadar destekçisiyiz\"dedi. Yalova Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Şenol Ulutürk de Yalova Kadın Meclisi’nin bu projeyi desteklediklerini belirterek, \"Yalova’da 18 yaşın altında küçük gelinler olmasın adı altında ve aynı zamanda damatlar olmasın adı altında bir çalışma başlattık. Bu projeye Yalova Berberler ve Kuaförler Odası olarak destek verdik. Biz Nurten Hanıma bu çalışmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman kendisine yardımcı olacağız\" diye konuştu. Yaklaşık 14 yıldır Yalova Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyleyen Nurten Anıl da, “Gündeme damga vuran çok önemli projelerle, kadına ve çocuklara karşı önemli projelerle farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Çocuk gelinler olayı gün geçtikçe artıyor. Bu sayının azalması için elimizden geldiğince bir şeyler yapma çabası içersindeydik. Böyle bir proje geliştirdik. Çocukluğumu çalmayın adı altında. Çocuk gelin ve damatlar istemiyoruz. Bir tane bile olsa o çok demektir. Bu proje gerçekten Yalova halkı tarafından sevildi ve tutuldu. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Halam Geldi filmi ile birlikte lansmanını yaptık projemizin. Ben Şenol Bey ve Erdal Beye de çok teşekkür etmek istiyorum. Onların nezdinde de Türkiye Federasyonlar Başkanlarına teşekkür ediyorum. Onlar da bize kayıtsız şartsız bu projede destek oldular. Hiç kimse bir çocuğun çocukluğunu çalma hakkına sahip değil. O nedenle biz çocuk gelin ve damatlar istemiyoruz\" şeklinde konuştu. Yalovalı vatandaşlar da projeyi desteklediklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-terziler odası başkanı ile röp

-berberler odası başkanı ile röp

-kadın meclisi başkanı ile röp

-afiş asılması

-detaylar

Haber: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)

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FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına 66 gözaltı kararı (3)

GÖZALTI SAYISI 61 OLDU

Eskişehir merkezli 12 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı bulunan aralarında havacı muvazzaf askerler, savaş uçağı pilotları ile örgütün mahrem imamlarının bulunduğu 66 şüpheliden 61\'inin yakalandığı bildirildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, 5 kişinin yakalanmasına çalışıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının emniyet müdürlüğü bahçesinden çıkışı,

-özel harekat polislerinin apartman içerisindeki görüntüleri

Haber:ESKİŞEHİR,(DHA)

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Evinde yangın çıkan kadın fenalık geçirdi



Çanakkale\'nin Bayramiç ilçesinde, tek katlı evinde yangın çıkan 52 yaşındaki Yazgülü Ak, fenalaşınca 112 ekibi müdahele etti.

Menderes Mahallesi Şehit Üsteğmen Ahmet Altın Caddesi\'ndeki Yazgülü Ak\'ın tek katlı evinde, bugün saat 12.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Bu sırada evde yalnız olan Yazgülü Ak, komşularının yardımıyla dışarı çıkabildi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen Yazgülü Ak, fenalık geçirdi. Yazgülü Ak\'a olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. İtfaiye yangını söndürürken, evde maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangından görüntü

- Yazgülü\'nün feryatlarından görüntü

- Polise verdiği ifadeden görüntü

Haber- Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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Şanlıurfa\'da besici eylemi

ŞANLIURFA\'da besiciler, Yeni Hayvan Pazarı yakınlarında bulunan ve ihaleyle satışa çıkarılan arazinin, ahır yapılması için kendilerine tahsis edilmesini isteyerek Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı.

Yaklaşık 100 besici, öğle saatlerinde Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Belediyeye ait Yeni Hayvan Pazarı yakınlarındaki arazinin ihalesinin iptalini isteyen besiciler, bu bölgenin ahır yapılması için kendilerine tahsis edilmesini istedi. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde, besicilerin seçtiği temsilciler, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar ile görüştü. Görüşmenin ardından belediye önünde açıklama yapan Canlı Hayvan Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, \"Biz bin 200 esnafız hayvan pazarında. Eski ve yeni belediyelerin birbiri ile anlaşamaması yüzünden biz mağdur ediliyoruz. Bizi kandırdılar. \'Pazar sizin\' dediler, şimdi de ihaleye çıkardılar. Belediye Genel Sekreteri ile görüştüm bize \'Bir yanlış anlaşılma olmuş. Orası size ait. İhaleyi geri çekeceğiz\' dedi. Biz de eylemimizi sonlandırdık\" diye konuştu.

Eylemciler, açıklamanın ardından dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye binası önünde toplanan grup

- Polis belediye önünde önlem alması

- Açıklamada bulunan besiciler

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 359 MB

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA,(DHA)

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Kaynak yapılırken samanlık yandı

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde samanlıkta kaynak yapılırken sıçrayan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Samanlık alev alev yanarken, dumandan etkilenen M.A. tedavi altına alındı.

Öğle saatlerinde, Şehit Ekrem Mahallesi Ressam Sokak\'ta H.A\'ya ait evin yan tarafında bulunan ahırda yangın çıktı. İddiaya göre, H.A\'nın oğlu M.A. samanlıkta kaynak yaparken sıçrayan kıvılcımlar samanları tutuşturdu. Yangın kısa sürede büyürken, itfaiyeden yardım istenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Samanlıkta bulunan arazi aracı yanarken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen M.A. hastaneye kaldırıldı. Kılıçarslan Mahallesi Muhtarı Coşkun Tuncay yangının samanlık içerisinde kaynak yapılması nedeniyle çıktığını belirtti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Kepçenin saman dolu ahırı yıkması

-Samanların dışarı çıkarılması

-Soğutma çalışmaları

-Mahalle muhtarı Coşkun Tuncay ile röp.

Haber: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

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Prof. Dr. Beyhan: Osmanlı emperyal olsaydı, insanlar kendi dillerini konuşamazdı

ATATÜRK Araştırma Merkezi (ATAM) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, \"Emperyal devlet, sahip olduğu gücü baskı için kullanır ve buna da kısaca hegemonya deniliyor. Bu devletler ismi ya da yönetim şekli ne olursa olsun birer imparatorlukturlar. Evet, imparatorluklar zorba devletlerdir. Osmanlı emperyal olsaydı, bölge insanları kendi dillerini konuşamazdı \" dedi.

Atatürk Araştırma Merkezi ve Giresun Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 2’nci Uluslararası Demokrasi Sempozyumu başladı. Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi’nde gerçekleşen \'Emperyalizm, Hegomanya ve İstihbarat Faaliyetleri\' konulu sempozyumun açılışında konuşan ATAM Başkanı Prof. Dr. Ali Beyhan, emperyalizm ve hegomanyanın Fransızca bir kelime olduğunu belirterek, “Lügatlarımızı günlük konuşma dilimize tahakküm eden pek çok kelime gibi emperyalizmin ve hegemonyanın etkisi altında bulunuyoruz\" dedi.

\'İMPARATORLUKLAR ZORBA DEVLETLERDİR\'

\"Lügatlar emperyalizmi basitçe açıklasa da aslında karışık bir mekanizmaya sahiptir\" diyen Beyhan şunları söyledi:\"Tarihin bize gösterdiği şekilde bir devletin başka bir coğrafya ulus ve devlet üzerinde etkide bulunması; tüm kaynaklara nüfuz ederek yayılma çabası emperyalizm olarak tanımlanır. Emperyal devlet sahip olduğu gücü baskı için kullanır ve buna da kısaca hegemonya deniliyor. Bu devletler ismi ya da yönetim şekli ne olursa olsun, birer imparatorlukturlar. Evet, imparatorluklar zorba devletlerdir. Tarihin en eski devirlerinden günümüze kadar tarih sahnesinde yer almış ve almaya devam eden bu devletlerin en önemli özelliği zorba oluşlarıdır. Bu devletlerin güçten ve bilgiden bekledikleri sadece ve sadece budur. Nüfuzlarını perçinleştirmek, yayılmak ve kaynakları kendileri için kullanmaktır.\"

PORTEKİZ VE İSPANYA ÖRNEĞİ VERDİ

Prof. Dr. Beyhan, sempozyumda sunulacak 45 bildiri içinde hegemonik devletlerin özelliklerinin inceleneceğini de aktararak, \"Sömürdükleri devletlerin dillerini ve kültürlerini hedef alır bu devletler. Coğrafi keşifler döneminde deniz gücünü elinde bulunduranlar hedeflerine vardılar ve buna da \'coğrafi keşif\' denildi. Halbuki Portekiz ya da İspanya’nın coğrafya ya da denizcilik bilimine katkıda bulunma gibi bir gayeleri yoktu\" ifadelerini kullandı.

\'OSMANLI EMPERYAL OLSAYDI, İNSANLAR KENDİ DİLLERİNİ KONUŞAMAZDI\'

\"Osmanlı devletinin bu imparatorlukların özelliklerine sahip miydi? sorusuna ise Beyhan, \"Ankara’da Hıyanet-i Vataniye kanunu bile konuşulurken, Osmanlı ‘Memalik-i mahruse’ olarak ifade edilmişti. Pek çok millet dillerini muhafaza edebildiler. Emperyal bir devlet olsaydı, bölge insanlarının hiçbirinin kendi dillerini konuşmaması gerekirdi. Türkçe konuşanlar ise Anadolu’ya gelen ailelerin çocuklarıdır. Osmanlı coğrafyasında olup, şu an kan ve gözyaşının olduğu yerlere uygulanan yöntemler bu sempozyumda masaya yatırılacaktır\" diye konuştu.

\'İMPARATORLUKLAR GÜCÜ ZORBALIK İÇİN ÜRETİRLER\'

İmparatorlukların gücü zorbalık için ürettiğine işaret eden Beyhan, \"Ama güç ve bilgi adil devlet adamlarının elinde ancak huzur ve barışın teminatıdır. İmparatorluklar nüfuz sahası haline getirdikleri yerlerin kültür ve dillerini de hegemonya altına alırlar. Bu etkinlikle güncel emperyalizm ve imparatorluklardan bahseden bildiriler de olacaktır. Bilim insanlarımız kendi beyin emeklerini tartışmaya açacaklardır. Reçetelerin bu sempozyum sonrasında ortaya çıkacağı muhakkaktır. ATAM’ın görevi bilgi üretmek, eksik bilgileri tamamlamaktır. 1983’ten beri faaliyet içerisinde olan kurum İstanbul-Ankara hariç, diğer illerde kendi deneyimimizi de kullanarak bu sempozyumları gerçekleştiriyoruz\" diyerek konuşmasını tamamladı. Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise konuşmasında, emperyalizm, hegemonya ve istihbarat faaliyetlerinin geçmişte olduğu gibi yakın tarihte de devletlerin çöküşünde büyük rol oynadığını kaydetti. Sempozyum açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Sempozyumdan görüntüler

-Beyhan\'ın konuşması

-Detaylar

HABER KAMERA: Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,(DHA)