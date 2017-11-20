DHA YURT BÜLTENİ-14

Alanya\'da dolu seralara zarar verdi

ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde etkili olan dolu yağışı seralara zarar verdi. Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, 100- 120 dekar alanda zarar meydana geldiğini söyledi.

Alanya\'ya bağlı Payallar Mahallesi\'nde dün gece dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle bölgedeki naylon seralar çöktü, pek çok seranın camları da kırıldı. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarına katılan Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, üreticilerin mağdur olduğunu söyledi. 100- 120 dekar alanda zarar meydana geldiğini aktaran Musluoğlu, \"Doludan dolayı 2- 3 metre olan seralar yere indi. Üreticiler eğilerek, apalayarak ürünleri kurtarmaya çalıştı\" dedi.

\"SERALARIN YENİLENMESİ LAZIM\"

Serası zarar gören çiftçilerin sezonu kapattığını vurgulayan Musluoğlu, \"Zarar basit gibi görünüyor. Ancak olay gerçekte çok farklı oluyor. Bu üreticilerin yıl boyunca üretim şansı yok. Çünkü seraların yenilenmesi lazım. Bunun için de acil sıfır faizli kredi verilmesi ve borcu olanların da borcunun ertelenmesi gerekiyor\" diye konuştu.

\"BİR TANE SİGORTALI ÇIKTI\"

TARSİM yasasındaki mülkiyet sorunu nedeniyle birçok üreticinin mağdur olduğunu savunan Musluoğlu, \"Dede öldü. Tarlayı oğlan ve torunları ekip biçiyor. Dolayısıyla mülkiyet sorunu oluyor. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Bir tane sigortalı çıktı. Mülkiyet aranmadan bu alanların kayıt altına alınması gerekiyor. TARSİM\'in göndereceği ekspere, tarım müdürlükleri ve ziraat odaları da destek vererek bu sorun çözülür\" dedi.

\"SERANIN YENİLENMESİ GEREKİYOR\"

Üretici Mustafa Uçak da dolunun ağırlığından dolayı seralarının çöktüğünü aktardı. Sezonu bitirdiklerini ve önlerindeki sezonu kurtarmak için çalışacaklarını kaydeden Uçak, \"Dolu yağışı 4 dönüm serama zarar verdi. Bu seranın yenilenmesi gerekiyor. Devletten yardım bekliyoruz. Devletin vereceği destekle yaz sezonunu kurtarabiliriz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Zarar gören seralardan görüntü

- Çiftilerin ürünleri toplaması

- Turgut Musluoğlu\'nun açıklamaları

- Detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Uyuşturucu şüphelisi: Bu sefer değil sonrakinde çekersiniz

BURSA\'da narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1\'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, \"Bir şey yapmadık, sonrakinde çekersiniz\" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi İnönü mahallesinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, M.B., R.A., ve F.K.\'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 100 gram metamfetamin, 25 gram bonzai, 40 gram esrar, hassas terazi ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadeleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Bir şey yapmadık, bir sonrakinde yaptığımızda çekersiniz, şimdi işinize bakın\" diye tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

SÜRE: 0,43 saniye BOYUT: 53 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Takip ettikleri otomobilin camını kırıp 25 bin lirayı çaldılar

GAZİANTEP’te, 3 kişi banka çıkışından itibaren takip ettikleri kişinin park ettiği otomobilinin camını kırarak, koltukta duran poşetteki 25 bin lirayı çalarak kaçtı. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlığı yapan 3 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçen perşembe günü Beylerbeyi mahallesinde meydana geldi. Alçı malzemeleri satışı yapan İbrahim Yolcu, bankadaki hesabından 25 bin lira çekti. Bankadan çektiği parayı otomobilinin ön koltuğuna koyan Yolcu, daha sonra yeniden işyerine gitti. Bu sırada Yolcu’yu bankadan itibaren takip eden kişiler, park edilen otomobilin camını kırarak koltuk üzerindeki poşette bulunan 25 bin lirayı çalıp kaçtı.

Dışarı çıktığında otomobilinin camının kırık ve paranın yerinde olmadığını gören Yolcu, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, Yolcu\'nun ifadesine başvurup, çevrede araştırma yaptı. İşyerine ait güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığın ardından polis, kaçan 3 şüphelinin kimliklerinin saptanarak yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Paranın çalınma anı

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 66 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP,(DHA)

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Suriyeli velilere \'Aile eğitimi\' programı

MARDİN\'de, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Suriye\'li velilere \"Suriyeli Çocukların Türkiye Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi\" projesi kapsamında ‘Aile eğitimi’ programı düzenlendi.



Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün Suriyeli öğrencilere eğitime ataptasyonuna yönelik hazırladığı, \"Suriyeli Çocukların Türkiye Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi\" projesi kapsamında Mardin\'de bir otelde program düzenlendi. 100 Suriyeli veli katıldığı program ile ilgili bilgi veren Mardin İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Şahin, projenin 23 ilde uygulandığını söyledi. Proje kapsamında 100 Suriyeli veliye yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydeden Şahin, özellikle proje kapsamında GEM’lerdeki (Geçici Eğitim Merkezi) öğrencileri MEB okullarına taşımalarını sağladıklarını aktardı. Şahin, \"Bugün proje kapsamında aile eğitimi çalışmasını yaptık. 100 ailemizi çağırarak Bakanlık tarafından bilgilendirilmelerde bulunuldu. Bunun dışında proje kapsamında Suriyeli gönüllü eğiticilerimiz var, yine Türkçe eğitimcimiz var. Bunlar fondan yararlanarak öğretici pozisyondalar. Bunlar istihdam edildi. İl genelinde 7 bine yakın Suriyeli öğrencimiz vardır. Bunlar adrese dayalı sistem ile kendilerine en yakın olan okula gidiyorlar\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantından görüntüler

-Abdurahman Şahin\'in açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)

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Liseliler yabancı öğretmenlere İngilizce sunum yaptı

SAMSUN\'da bulunan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde öğrenciler \'Be interesTED\' projesi kapsamında, kendi belirledikleri konularda, 5 ülkeden öğretmenlere İngilizce sunum yaptı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı \'Be interesTED\' projesi kapsamında program düzenlendi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa Letonya, İtalya, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz ile Antalya\'dan gelen öğretmenler ile öğrenciler katıldı. Uluslararası projenin sahibi olan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin öğrencileri, programda kendi belirledikleri konularda İngilizce sunum yaptı. Proje ile ilgili bilgi veren İngilizce öğretmeni Gülsüm Hatice Ünsal, Avrupa\'dan 5 ülkeden 12 eğitimcinin katıldığı programda, öğrencilerin dinleme becerilerini, telaffuzlarını, kelime bilgilerini, dil bilgilerini, yazma ve sunum becerilerini geliştirmelerine büyük katkı sağlayan projenin açılışını yaptıklarını söyledi. Ünsal şöyle dedi: \"Bu etkinlik dünyanın herhangi bir yerindeki soruna dikkat çekmek için ifade edilen kısa ama etkili beyin fırtınaları ortak dile dönüşerek, öğrencilerin bağımsız bir şekilde İngilizcelerini geliştirebilmelerine imkan vermektedir. Bugün düzenlenen program ile proje ortağı öğretmenlere TED konuşmalarının eğitim ortamında nasıl kullanılacağı, nasıl ders planı hazırlanacağı ve bunun nasıl derslere uyarlanacağı ile ilgili bilgiler artardık. En az 3 en fazla 17 dakika sunum yapan öğrencilerimiz sanat, insan olabilmek, siyaset, İslam, psikoloji, neyi dinlemek- neyi dinlememek, ekonomi, mülteci olmak konularında fikirlerini İngilizce olarak anlattılar.\"

Görüntü Dökümü:

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-Programdan detay

-Öğrencilerin sunum yapması

-Röportaj

(SÜRE:3.15 Dk) (BOYUT:200 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)