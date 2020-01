DHA YURT BÜLTENİ-14

1)\'OKUL MÜDÜRÜ 10 KASIM\'DA ŞARKI EŞLİĞİNDE OYNADI\' İDDİASI

ADANA\'daki Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu\'nun, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliğinde, çalınan şarkı eşliğinde oynadığı ileri sürülen görüntüleri, tartışma yarattı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Huylu ise görüntülerin 9 Kasım\'daki prova sonrası çekildiğini söyleyerek, \"Prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk\'ü anmıştık\" dedi.

Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi\'nde 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü etkinliği sırasında, Okul Müdürü Mehmet Sırrı Huylu\'nun, Selda Bağcan\'ın \'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm\' adlı şarkısı çalınırken oynadığı ileri sürüldü. Bu ana ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlatırken, konu CHP milletvekillerinin girişimiyle TBMM gündemine de taşındı.

MÜDÜR: GÖRÜNTÜ 9 KASIM\'DA ÇEKİLDİ

Devlet memuru olduğu için açıklama yetkisinin bulunmadığını söyleyen Bahtiyar Vahapzade Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mehmet Sırrı Huylu, görüntülerin 9 Kasım\'daki prova sonrası çekildiğini öne sürdü. 10 Kasım günü de çok anlamlı ve büyük bir anma töreni gerçekleştirdiklerini belirten Huylu\'nun, \"Vatanın her yerinde görev yapmak benim için kutsaldır. 10 Kasım\'da böyle bir görüntü oluşmadı. 9 Kasım\'da prova sonrası öğrencilerimle çalınan şarkı eşliğinde Atatürk\'ü anmıştık\" dedi.

2)İNEGÖL\'DE KAZA: 4\'Ü ÇOCUK, 6 YARALI

BURSA\'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4\'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

İnegöl\'de, Memetullah K. (19), 31 KEB 30 plakalı otomobil ile Hacı Sevim Mesleki Eğitim Kampüsü\'nde eğitim gören yakını iki öğrenciyi alıp, Akhisar Mahallesi\'ne doğru yola çıktı. Otomobille, karşı yönden gelen İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Veteriner Ömer A. yönetimindeki 43 U 7056 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, sürücülerle otomobilde bulunan Güven Arif G.(3) ve Miran K. (3) ile öğrenciler Özgür Ü. (15) ve Berkay A. (15) yaralandı.

Dördü çocuk, 6 yaralı, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Kaza sonucunda hurdaya dönen araçlar çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

3)İNTİHAR İÇİN BİNAYA ÇIKTI, AYDINLATMA DİREĞİNE ATLAYIP KAYARAK İNDİ

BURDUR\'da intihar etmek amacıyla binanın üçüncü katına çıkan 18 yaşındaki Kadir C., polisler iknaya çalışırken, dairenin birkaç metre önündeki aydınlatma direğine atlayıp, kayarak indi. Polis, Kadir C.\'yi ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Özgür Mahallesi\'nde oturan Kadir C., dün saat 22.30 sıralarında bir apartmanın inşaat halindeki 3\'üncü katına çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Kadir C.\'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri de binanın altında branda açarak önlem almak istedi. Bu sırada Kadir C., çevredekilere bağırıp, binanın önündeki aydınlatma direğine doğru atladı. Direğe tutunmayı başaran Kadir C., kayarak indi. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan genç, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadir C.\'nin bu girişimi, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

4)DEAŞ ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

ÇANAKKALE\'de, terör operasyonunda gözaltına alınan DEAŞ şüphelisi 1 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturmada, geçen 2 Kasım\'da, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda biri ByLock kullanıcısı FETÖ/PDY üyesi Hava Kuvvetleri Komutanlığına mensup 7 muvazzaf astsubay, 4 PKK/KCK üyesi, 1 DEAŞ ve 1 DHKP-C üyesi 13 kişi yakalandı. PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen 4 kişi, 8 Kasım\'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün de DEAŞ terör örgütüne mensup olduğu öne sürülen bir kişi, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

5)MALATYA\'DA VATANDAŞLARIN ŞEKER ÖLÇÜMÜ YAPILDI

MALATYA\'da, \'Diyabet Haftası\' nedeniyle Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde kurulan stantta vatandaşların şeker ölçümleri yapıldı.Stantta 650 kişinin şeker kontrolleri yapıldı. Endokrinoloji Uzmanı Doktor Lezan Keskin, diyabetin dünyada giderek artan bir sağlık problemi haline geldiğini belirterek, \"Biz de diyabet hastalarımızda farkındalığı arttırmak. Uygun takip, tedaviyle birlikte gelişebilecek komplikasyonların engellenmesi amacıyla tedavilerimizi polikliniklerimizde gerçekleştirmekteyiz. Ancak halen bilinmekteki şeker haslarımızda yaklaşık olarak üçte biri şeker hastası olduğunu henüz bilmemekte. Biz de bu amaçla hastanemizde bugüne özel olarak kan şekeri ölçümü yapmayı hedefledik. Herhangi bir saatte yapılacak olan kan şekeri ölçümünde rastgele olarak belki de hastalarımız farkında olmadan diyabet tanısını amaçladık\" dedi.

6)TIR\'LAR ÇARPIŞTI, 1 YARALI

MANİSA\'nın Kula İlçesi\'nde, kırmızı ışıkta duran TIR\'a arkadan gelen başka bir TIR\'ın çarptığı kazada şoförlerden Sinan Polat yaralandı.Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 Karayolu Egemen Kavşağı\'nda meydana geldi. Sinan Polat\'ın yönetimindeki 06 HE 0255 plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Mehmet Öztürk\'ün kullandığı 35 ZRR 24 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, arkadaki TIR\'in şoförü Polat, yaralandı. Kabinde sıkışan Polat\'ı, itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Sinan Polat, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

7)SONBAHAR YAPRAKLARINDAN KALP YAPTILAR

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi\'nin Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'nda çalışan temizlik işçileri, ağaçlardan dökülen sonbahar yapraklarından büyük bir kalp şekli yaptı. Parka gelenler dev kalple hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sonbahar mevsiminde daha da güzelleşen Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'nda bir güzelliğe imza attı. Ağaçlardan dökülen yaprakları bir araya toplayan park çalışanları, ziyaretçiler için bir sürpriz hazırladı. Çuvallara toplanan yapraklar, park yanındaki kavaklı yola getirildi. Yaprakları yola döken temizlik görevlileri binlerce yaprakla dev bir kalp oluşturdu. Temizlik görevlileri son düzeltmeleri yaptıktan sonra kalbin çevresine dizilerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.

Dev kalp, Bilim Kültür ve Sanat Parkı\'nı gezmeye gelenlerin de ilgi odağı oldu. Parka gelenler kalbin yanında çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi. Çeşitli illerden Eskişehir\'i gezmeye gelenler de \"Eskişehir çok güzel bir kent. Parkın yanında yapraklardan oluşan dev kalbi görünce mutluluğumuz daha da arttı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen\'in şehre kattığı değerleri tüm Türkiye biliyor. Çalışanlar da bu güzelliklere yakışır anlamlı jestlerle Eskişehir\'in turizm potansiyeline katkıda bulunuyorlar\" dedi.

