DHA YURT BÜLTENİ-14

1)DENİZLİ\'DEKİ KAZADA ÖLEN 5 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

DENİZLİ\'nin Çal İlçesi\'nde iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4\'ü aynı aileden 5 kişi toprağa verildi.

Kaza, dün (pazar) saat 19.00 sıralarında, İsabey Mahallesi Yazıraltı Mevkii\'nde meydana geldi. Çal\'dan Denizli yönüne giden 41 yaşındaki Bülent Coşkun yönetimindeki 20 ES 113 plakalı otomobil, 67 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva yönetimindeki 20 NP 056 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde 6 kişi bulunan 20 NP 056 otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada şarampole düşen otomobildeki sürücü Bülent Coşkun, eşi 42 yaşındaki Ayşe Coşkun, kayınpederi 85 yaşındaki Nuri Kölem ile diğer otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada Coşkun çiftinin oğlu Nuri Efe Coşkun, Nuri Kölem\'in eşi Gülsüm Kölem, zihinsel engelli oğulları Nacip Kölem ve diğer aracının sürücüsünün eşi Ümmü Gülsüm Yeşilyuva ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nacip Kölem\'in de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 5\'e yükseldi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Kazada ölen aynı aileden Nuri Kölem, zihinsel engelli oğlu Nacip Kölem, damadı Bülent Coşkun ve damadının eşi Ayşe Coşkun için bugün Güney İlçesi Hamidiye Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Güney Kaymakamı Fatih Bayram ile ailenin yakınları katıldı. Cenaze namazını, Buldan Müftüsü Sedat Çakar kıldırdı. Hamidiye Camii\'nde kılınan ikindi namazının ardından aynı aileden 4 kişinin tabutları, cenaze aracından çıkarılarak cami önünde hazırlanan masalara kondu. Tabutların üzerlerine Ayşe Coşkun\'un eşarbı konulurken, diğerlerine ise kazakları kondu. Nuri Kölem, zihinsel engelli oğlu Nacip Kölem, damadı Bülent Coşkun ve eşi Ayşe Coşkun için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Cenaze namazlarının ardından 4 kişinin cenazeleri mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

MAHALLEDE ÜZÜNTÜ HAKİM

Kazada hayatını kaybeden Bülent Coşkun ile eşi Ayşe Coşkun\'un tek çocukları olan ve kazada bacakları kırılan 9 yaşındaki Nuri Coşkun\'un Denizli Devlet Hastanesi\'nde tedavisi sürüyor. Ailenin akrabası olan Yılmaz Sarıkuş, mahallede büyük acı olduğunu, aynı aileden 4 kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 9 yaşındaki Nuri Coşkun\'un kazadan yaralı kurtulduğunu ancak annesi ve babasını kaybettiğini söyledi.

Öte yandan diğer otomobilin sürücüsü 63 yaşındaki Mustafa Yeşilyuva ise Çal\'ın Akkent Mahallesi\'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Cenazelerin camiye taşınması

- Cenaze namazlarının kılınması

- Cenazelerin araca taşınması

- Bir yakınının olayı anlatması



Haber- Kamera: Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

======================================================

2)İNŞAATTA TAŞLI KAVGA

KOCAELİ\'nin Darıca İlçesi\'nde, bir inşaatta çalışan işçiler ile 4 kişi arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine taş atarak saldırdı. Polisin olay yerine gelmesi ile her iki taraf da kaçtı.

Öğle saatlerinde, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi 1560 Sokak\'ta bir inşaatın temeline beton döken 4 işçi, 4 kişinin taşlı saldırısına uğradı. Bir an anda taş yağmuruna tutulan işçiler neye uğradıklarını anlamaya çalışırken, kendileri de yerde buldukları taşları saldırganlara attı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisleri fark eden saldırganlar kayıplara karıştı. İnşaatta çalışanlar da işlerini yarıda bırakarak kaçtı. Polis, henüz anlaşılmayan bir nedenden çıkan kavgada her iki grubu aramaya başladı.

Görüntü Dökümü

------------------------

İnşaat işçilerine 4 kişi taş atarken çekilen görüntüler

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA) -

=========================================================

3)DİYARBAKIR\'DA MÜTAAHİTLİK BÜROSUNA SİLAHLI SALDIRIDA SEKRETER YARALANDI

DİYARBAKIR Merkez Kayapınar ilçesinde bir iş merkezinde bulunan mütahitlik bürosunu silahla basan kişinin açtığı ateş sonucu büro çalışanı sekreter F.D. yaralandı. Karın bölgesinden vurulan F.D. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

Merkez Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesindeki iş merkezinin 4\'ncü katında bulunan mütahitlik bürosunda bugün öğleden sonra gelen kimliği belirsiz bir kişi iddiaya göre mütahitlik bürosundan alacağı olduğunu belirterek, belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Açılan ateş sonucu büroda sekreter olarak görev yapan F.D. yaralandı. F.D.\'nin vurulması üzerine şahıs olay yerinden kaçarken, sekreter F.D. Hastaneye kaldırıldı. Karnından vurulduğu öğrenilen, F.D. Hastanede ameliyata alınırken, polis saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan zanlıyı yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Olayın meydana geldiği iş merkezi

-Polislerin olay yerindeki bekleyişi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK, (DHA)