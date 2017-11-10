DHA YURT BÜLTENİ-14

Atatürk, Finike\'de törenle anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıldönümünde törenle anıldı.

Finike Yunuslu Park\'ta düzenlenen törene; Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Vekili Kemal Gökyar, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yakup Alagözoğlu, Emniyet Müdürü Yaşar Hoşgün, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Cenk Çaka, Askerlik Şubesi Başkanı Üsteğmen Serkan Adalı, kurum amirleri, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törende; Kaymakamlık ve belediye adına çelenklerin Atatürk anıtına sunulmasının ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programın ardından Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Okan Tanır, Kadın Kolları Başkanı Hülya Tutal, partililer, Atatürkçü Düşünce Derneği Finike Şubesi Başkanı Atilla Öztürk de Atatürk anıtına çiçek bıraktı ve çelenk koydu. Çelenk töreni; Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan programla Finike Belediyesi Sinema Salonu\'nda devam etti. Öğrencilerin şiir okuduğu anma programında ayrıca oratoryo gösterisi sunuldu. Koro, Atatürk\'ün sevdiği şarkıları seslendirdi. \'Dünya\'da Atatürk\'e Saygı\' adlı slayt gösterisi ile devam eden program şiir, resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi. Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında, \'Atatürk\' konulu sergi de açıldı.

SAMET TÖRENDE BAYILDI

Finike Yunuslu Park\'ta Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen programa katılan Atatürk İlkokulu 7/D sınıf öğrencisi Samet Öçal, törenin sona ermesinin ardından fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekipleri öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Samet Öçal\'ın kahvaltı yapmadan evden çıktığı için tansiyonu düştüğü, bu nedenle fenalaştığı belirtildi. Finike Devlet Hastanesi\'ne götürülen Samet\'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yerde yatan Samet Öçal\'ın görüntü

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Samet Öçal\'ın ambulansa götürülmesi



Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA)

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Binlerce Kemerli Ata\'nın huzurunda/EK

ANITKABİR\'İ ZİYARET ETTİLER

Kemer Belediyesi\'nin 10 Kasım Atatürk\'ü anma programı kapsamında Kemer\'den Ankara\'ya giden binlerce vatanda, saat 14.00\'da Aslanlı Yolda yürüyerek Ata\'nın huzuruna çıktı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül\'ünde eşlik ettiği kalabalık, yol boyunca \'Mustafa Kemal\'in Askerleriyiz\' ve \'Ne Mutlu Türküm\' diye slogan attı. Anıtkabir\'i ziyaret eden vatandaşlar fotoğraf çekti, Atatürk\'ün özel eşyalarını inceledi, müzeleri gezdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kemerlilerin bayrakları sallamaları

-Sloganlar yakın detay

-Aslanlı yoldan yürüyüş

-Atatürk ve Türk Bayrağı yakın detay

-Anıtkabir genel detay

-Nöbet değişimi için aslanlı yoldan geçen güvenlik güçleri

01:34 dakika ve 50,3 MB

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya), (DHA)

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Derik\'te öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 10\'u öğrenci 15 yaralı/EK

DURUMU AĞIR OLAN 1 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Derik İlçesi\'nde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan 10 öğrenciden biri, tedavi gördüğü Kızıltepe Cihanpol Hastanesi\'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Boyaklı Ortaokulu 8\'inci sınıf öğrnecisi olan Veli Aktaş\'ın ölüm haberi üzerine Aktaş ailesi fertleri, hastanenin acil servisi önünde sinir krizi geçirdi. Bugün yapılacak otopsinin ardından Veli Aktaş\'ın cenazesinin Boyaklı Köyü\'nde toprağa verileceği öğrenildi. Aynı kazada yaralanan 9\'u öğrenci, 3\'ü öğretmen toplam 14 kişinin tedavisi sürüyor.

Haber: Mehmet Ali DİNLER- Emrullah KARAKAŞ/KIZILTEPE, DERİK (Mardin), (DHA)

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Çocuğunu pencereden atan anne tutuklandı

ÇORUM\'da, 18 yaşındaki Münevver Melike B., doğurduğu kız bebeği, poşete koyup 5\'inci kattaki evlerinin banyosunun penceresinden, apartman boşluğuna atttığı ididasıyla gözaltına alındı. Çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından da tutuklandı.

Olay, Çöplü Mahallesi\'ndeki apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan Münevver Melike B., 5 gün önce, 5\'inci kattaki evlerinin banyosunda doğum yaptı. Münevver Melike B., kız bebeği poşete koyup banyonun penceresinden apartman boşluğuna attı. Bir süre sonra rahatsızlanan Münevver Melike B., durumu fark eden ailesi tarafından çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kanaması olduğu belirlenen Münevver Melike B.\'nin hareketlerinden şüphelenen doktorlar, doğum yaptığını söylemesi üzerine durum hastane polisine bildirildi. Münevver Melike B., polise, birkaç saat önce evinin banyosunda doğum yaptığını ve bebeğini poşetleyip banyo penceresinden boşluğa attığını itiraf etti. Rahatsızlanan Münevver Melike B., ifadesi sonrası Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken polis ise atılan bebeği bulup, ölü olarak dünyaya gelip gelmediğinin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Beş gündür hastanede tutulan ve tedavisi tamamlanan Münevver Melike B., polis gözetiminde hastaneden taburcu edilerek adliyeye getirildi. Cumhuriyet savcılığında ifade veren Münevver Melike B., \"Evde otururken doğum sancılarım tuttu. Banyoda gittim. Burada doğum yaptım. Bebek kafası üstü betona düştü. Öldü sandım poşete koyup pencereden attım. Pişmanımö dedi. Münevver Melike B.\'nin \"Kasten öldürme\" suçundan tututklanıp cezaevine terkerlekli sandalyede götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Çocuğunu atan annenin tekerlekli sandalye ile polis aracına bindirilmesi

- Detaylar

(SÜRE: 1.20 DK - BOYUT 76MB)

Haber : Yusuf ÇINAR-ÇORUM,(DHA)

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Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü oyuncularına liselilerden sevgi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü, Kocaeli\'nin Kartepe İlçesi\'nde bulunan lise öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler, futbolcuları konfetiler ve \'Türkiye sizinle gurur duyuyor\' tezahüratları ile karşıladı.

Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak, milli takım oyuncuları Muhammet Yeğen, Ömer Güleryüz, Kemal Güleş\'in de aralarında bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Kulübü, İzmit\'te Pirelli Fabrikası\'nı ziyaret etti. Futbolcular fabrikanın yemekhanesinde işçilerle bir araya geldi. Yemeğin ardından futbolcular Pirelli Anadolu Lisesi\'nde öğrencilerle buluştu. Sporcular öğrenciler tarafından konfetiler ve \'Türkiye sizinle gurur duyuyor\' sloganları ile karşılandı. Ampute Milli Takımı kaptanı Osman Çakmak ve sporcular okul bahçesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtladı.

FUTBOL SAYESİNDE AYAĞA KALKTIM

Yapılan etkinliğin ardından konuşan 15 Temmuz gazisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Ampute Futbol Takımı oyuncusu Cafer Yılmaz, ayağını kaybettikten sonra futbol sayesinde yeniden ayağa kalktığını ve yürümeyi öğrendiğini ifade ederek, \"Ben 15 Temmuz\'da gazi oldum. 15 Temmuz da bacağımı kaybettim külliye önünde. Ama bacağımı kaybetmenin üzüntüsünü yaşayamadan antrenmanda attığım golün sevincini yaşadım. Ayağım koptuktan bir ay sonra ben antrenmanlara başladım. Ben sandalyeden kalkıp yürümeye başladım, değneklerle koşmaya başladım. Ben sandalyeden futbolla kalktım. Ayağım olmadığı halde yürümeyi ve koşmayı tekrar öğrendim. Buradan ben çoğu kez de engellilerin içine kapadığını gördüm ama ne olursa olsun hayattan kopmamaya çalışmalıyız. Ben bu şekilde tekrar hayata bağlandım\" dedi.

ÇOK MUTLUYUZ

Ampute Milli Takımı Kaptanı Osman Çakmak ise kazanılan başarının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu: \"Başarıyı bize soruyorlar, başarı nasıl geldi diye soruyorlar. Başarıyı anlatırken heyecanlanıyoruz, daha çok öğrencilerimizle beraber olmak istiyoruz. Neden diye sorarsanız ben geleceğimizin nesli, ülkemizi idare edecek öğrencilerimizin, gençlerimizin okulda olduğunu, sayın cumhurbaşkanımızın, başbakanımız, milli eğitim bakanımız ve spor bakanımız her platformda söylüyor. Gençlerimize değer vereceğiz, gençlerimiz bizim için önemli ne yapsak azdır. Birlik ve beraberlik sürecinde bunu başardık çok mutluyuz\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Takım oyuncularının liseye gelişleri, tezahüratlar

Söyleyişiden görüntüler

Haber: İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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Dr. Karaaslan: Toplumun yüzde 20’si ve hatta daha üstü cinsel sorun yaşıyor

KAYSERİ Erciyes Üniversitesi’nde gerçekleştirilen evlilik öncesi ve sonrası cinsellik seminerinde konuşan Bozok Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, Türkiye’de toplumun yüzde 20’si ve hatta daha fazlasının cinsel bozukluk sorunları ile karşı karşıya kaldığını ve bu rakamın da her geçen gün arttığını söyledi. Karaaslan’ın karikatürlerle de anlattığı ve katılımcılaır güldürdüğü cinsellik konulu seminerde bazı öğrencilerin kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına karşı yüzlerini saklamaya çalışmaları da dikkat çekti.

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Psikolojik Danışma Merkezi’nin “Evlilik Okulu Seminerleri\" kapsamında evlilik öncesi ve sonrası cinsellik konusu masaya yatırıldı. Seminerde konuşan Bozok Üniversitesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, evliliklerde 2 yıllık sürenin çiftlerin birbirilerini tanımasıyla geçtiğini belirtti. Cinsellik konusunda hem erkeğin hem de kadının genel manada bilgi seviyesinin düşük olduğunu dile getiren Karaaslan, “Evlilikten 2 yıl sonra cinsellikte doyum ön plana çıkıyor. Evliliğin ilk 2 yılı ile ilgili 106 çiftle görüşmeler yapılmış ve cinselliğin evlilikteki doyum için öneminin evliliğin üzerinden birkaç yıl geçmeden ortaya çıkmadığı ortaya çıkmış durumdaö dedi. Amerika’da yapılan bir araştırmada yetişkin nüfusun yüzde 20’sinin cinsel bozukluk sorunlarının yaşandığını anlatan Karaaslan, Türkiye’de ise bu sorunun daha yukarılarda olduğunu ve her geçen gün artığını belirtti. Yaş ilerledikçe cinsel sorunların da arttığını ifade eden Karaaslan, şunları söyledi: “Bu araştırma Amerika’da yapılmış, tam rakam ülkemiz için aklımda değil, ancak şu an Türkiye’de yüzde 20’nin hatta daha yukarısının cinsel sorunlar yaşadığını biliyoruz. 60 yaş üzerinde cinsel sorunlar yüzde 80 seviyelerinde ortaya çıkıyor. Erkeklerde sertleşme burada en önemli sorun olarak ortaya çıkıyor. Ülkemiz açısından bunun en önemli nedeni ise ağırlıklı olarak sigara ve tütün içiciliğidir. 60 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yüzde 50’sinde sertleşme sorunu ortaya çıkmaktadır. Sigaranın yanında tansiyon yüksekliği, kan yağlarında artış dengesizlik, şeker hastalığı, kalp hastalıkları, kronik karaciğer ve böbrek hastalıkları da toplumda sertleşme sorunlarının en önemli nedenlerindendirö Açıklamasında, “Kadınlarda yine yüzde 40 ile 60 oranlarında orgazm sorunu yaşıyorö ifadelerini de kullanan Karaaslan, “Bu konuda ne yazık ki tedaviye başvurma oranı da az. Bunun yanında Türkiye’de erkeklerin yüzde 40’ı erken boşalma sorunu ile karşı karşıya. Birçok araştırmada cinsel sorun nedeniyle başvurmamış kadınların yüzde 40-60 kadarının orgazm olamadıklarını saptamıştır. Ülkemizde kadınlar cinsel haz alma ve doyuma ulaşmayı kendileri açısından çok önemsemezler. Eğer cinsel birleşme olabiliyorsa ve erkek açısından bir sorun yoksa kadınlar da bir sorun yokmuş gibi davranmayı, hatta orgazm olabiliyormuş gibi taklit etmeyi tercih edebilmektedirler. Ancak bu sorunların tedavisi ise cinsel terapi ile mümkünö şeklinde konuştu. Cinsellik, yaşam kalitesi ve kişinin kendisini iyi hissetmesinin önemli bir bileşeni olduğunu kaydeden Karaaslan, \"Ne var ki hekimlerin çoğu bu konuyu hastaları ile konuşmazlar. Hastalar kendiliğinden bu konuyu kolay kolay dile getirmezler. Hekimler de konuyla ilgili soru sormayı ihmal ederö diye konuştu. Türk toplumunda cinsel sorunların önemli kaynağı olarak yüzde 62 ile eğitimsizlik ve bilgisizliğin gösterildiğini söyleyen Karaaslan, “Yapılan araştırmalarda yine toplumun cinselliğe yaklaşımı, ön yargılar, tabular, gelenek ve görenekler gibi şıkları işaretleyenlerin toplam oranı yüzde 40’lara varmakta ve cinsel sorunların en önemli ikinci kaynağını oluşturmaktadır. Türk toplumu cinsel sorunların üçüncü sıklıktaki kaynağı olarak da psikolojik nedenler ve stresi göstermektedirö ifadelerini kullandı. Cinsel MİT’lerin yani yanlış inanışlarında toplumda cinselliği olumsuz etkilediğini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan, “Bunda aile baskısı, arkadaşlar arasında yansıyan ve kulaktan dolma yanlış bilgi, gerçek olmayan beklentileri oluşturuyor. Bu sorun ancak çiftlerin karşılıklı olarak konuşmaları ile aşılabilir. Çiftler cinsel yanlışları birlikte konuşarak aşmalıdır. Mutlu bir cinsel yaşam ancak çiftlerin karşılıklı güvenleri, dürüstlükleri , saygı ve paylaşmaları ile ortaya çıkar. Çiftler mutlaka birbirlerine güzel sözler söylemelidirlerö dedi. Diğer yandan ERÜ Sabancı Kültür Sitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Evlilik Okulu Seminerine katılımın az olduğu gözlemlendi. Bazı öğrencilerin seminerde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına karşı yüzlerini kapatmaya çalışmaları ya da başlarını öne eğmeleri dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren seminerde öğrenciler soru yöneltmezken, seminerin bitmesiyle birlikte ayağa kalkıp salonu terk etmeleri de dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu. Erciyes Üniversitesi’ de önümüzdeki haftalarda da benzer eğitim seminerlerinin devam edeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Seminer salonundan görüntüler

-Yrd. Doç. Dr. Özgül Karaaslan’ın cinsellik ile ilgili sunumu

-Detaylar

3 dakika 59 saniye / 127 MB

Haber- Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)