DHA YURT BÜLTENİ-14

Kemal Kurkut\'u vurmak suçundan yargılanan polisin tutuklama istemi reddedildi

DİYARBAKIR\'da geçen 21 Mart\'taki Nevruz kutlamalarının yapıldığı alana girmek isterken, polisin \'Dur\' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut\'u vuran ve hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru Y.Ş. için yapılan tutuklama istemi kabul edilmedi.

Diyarbakır\'daki 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kurkut Ailesi\'nin avukatı Rehyan Yalçındağ Baydemir\'in polis memuru Y.Ş.\'nin tutuklanması istemiyle yaptığı başvuruyu karara bağladı. Bu isteği reddeden 7\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, kararında şöyle dedi: \"Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanığın soruşturma aşamasındaki beyanlarında kendisinin de ateş ettiğini belitmesi ve dosya kapsamına yansıyan davranışları itibariyle kaçacağı ya da suç dellilerini yok etme, gizleme veya değiştirme yönünde bir eylemde bulunacağı yönünde dosyaya yansıyan herhangi bir emare bulunmaması, olay ile ilgili mecvut delillerin büyük ölçüde toparlanmış olması ile birlikte sanığın nüfuz edebileceği bir delil bulunmayışı, tutuklamanın bir tedbir oluşu dikkate alındığında şu aşamada sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin yeterli olduğu anlaşılmakla müştekiler vekilinin sanığın tutuklanması yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir.\" Avukat Baydemir, karara tepki göstererek, olaydaki 60 tanık polisin daha ifadesinin alınmadığını belirterek, mahkeme kararında dellilerin karartılması durumu yok diyor, bu nasıl bir karar, anlamakta zorlanıyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olayla ilgili ARŞİV görüntü

Haber: Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA

============================================

Fatih Terim\'in damadı Alaçatı\'daki mekanı kapattı

İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'in milli takımdan ayrılmasıyla sonuçlanan mekan basma olayında, yeni gelişmeler yaşandı. Terim\'in 2 damadı, yaklaşık 4 ay önce yaşanan kavgaya neden olan restorandaki eşyaların tamamını kolilere koyup restoranda istifledi.

14 Temmuz gecesi yaşanan mekan basma olayında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'in damadı Baran Çetin\'in komşusu ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan bir paravan çekmesi kavgaya neden oldu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Terim önce telefonda tartıştı. Ünlü futbol adamı Fatih Terim, 2 damadı ve 2 koruması ile 14 Temmuz gecesi İzmir\'in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi\'nde Selahaddin Aydoğdu\'ya ait Yüzevler Kebapçısı\'nda kavga etti. Dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim\'in, olaylar sonrasında görevinden istifa etti. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Terim\'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı\'daki restoranlarını boşaltma kararı aldı. Restorandaki bütün eşyalar kolilendi ve taşınmaya hazır hale getirilerek üst üste istiflendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Restoranın ve kolilerin görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

============================================

Bakan Özlü: Türkiye\'nin tek açığı var o da teknoloji/EK

DALAMA TANDIRI\'NA COĞRAFİ İŞARET BELGESİ VERİLDİ

Bilim ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü\'nün Aydın\'daki ikinci durağı, Efeler İlçe Belediyesi\'nin Coğrafi İşaret Belgesi için başvuru yaptığı Dalama Tandırı toplantısı oldu. Adnan Menderes Üniversitesi Yemekhanesi\'nde yapılan toplantıda Özlü ve protokol üyeleri, Dalama Tandırı\'nın tadına baktı. Daha sonra Coğrafi İşaret Belgesi\'ni Efeler Belediye Başkanı CHP\'li Mesut Özakcan\'a takdim eden Özlü, \"Türk Patent ve Marka kurumunun değerlendirmeleri sonucu yöresel bir ürüne, Coğrafi İşaret Belgesi verilmesi için bir törene de katıldık. Dalama Tandırı\'nı, gerçekten bu bölgenin çok güzel bir lezzeti. Türkiye\'de Coğrafi İşaret Belgesi verebileceğimiz 2 bin 500\'e yakın ürün var. Dalama Tandırı\'da bunlardan biri. Aydın\'da kestane ve incirden sonra üçüncü ürün olarak Dalama Tandırı yer aldı. Avrupa Birliği Coğrafi İşaretli ürünlerden yaklaşık 7 milyar Euro gelir elde edebiliyor. Bu çok güzel bir gelir. Türkiye\'de yaşadığımız bölge zengin bir kültürel mirasa sahibiz. Bu zengin kültürel mirası için bir daire başkanlığı kurduk. Bu ürünleri tescilleyeceğiz ve belgeleyeceğiz. Bu bölgenin ve bu yörenin ürünü olduğunu belgelendireceğiz\" dedi.

\"150 YILLIK BİR TADI BELGELENDİRDİK\"

Efeler Belediye Başkanı Özakcan ise, \"Efeler ilçemize bağlı Dalama mahallemize özgü bir tandırımız var. Bu tandırın 150 yıllık bir geçmişi var. 150 yıl önceki gibi pişirilen, ocağının taşlarının bile özel nitelik taşıdığı bir tandır türüdür. Birçok yerde tandır vardır ama buradaki tandırın lezzeti yönünde çok farklılığı vardır. Geçmişte Aydın Valiliği ve ADÜ yöresel ürünlerimizin korunması ve tanınmasına yönelik başlattıkları kampanya çerçevesinde biz de Efeler Belediyesi olarak mahallemizde yer alan bu tandırın Coğrafi İşaret Belgesi alması yönündeki çalışmalarımızı sürdürdük. Bugün de bizim için ayrı bir güzellik ve sürpriz olan, Sayın Bakanımızın da katılımıyla da bu belgeyi alma noktasına geldik. Bu nedenle Bakanımıza çok teşekkür ediyorum\" dedi. Türk Patent Enstitüsü Başkanı Habib Asan ise, \"2017 yılın itibariyle bu yılın Coğrafi İşaretler olarak atılım yılı olduğunu ve yılsonuna kadarda 700 belge vermeyi amaçlıyoruz. İnşallah iki aylık bir sürede bu hedefimizi tutturacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Dalama Tandırı Coğrafi İşaret Belgesi töreninden görüntü

- Bakan Faruk Özlü, Mesut Özakcan ve Habib Asan\'ın konuşması

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

============================================

Van depreminde ölen DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir unutulmadı/EK

\'DEPREME HAZIRLIKLI TOPLUM\' PANELİ

Van\'da, 9 Kasım 2011 tarihinde meydana gelen Richter ölçeğine göre 5.6 büyüklüğündeki depremin 6\'ncı yıl dönümünde, \'Depreme Hazırlıklı Toplum\' konulu panel düzenlendi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası\'nın (VATSO) toplantı salonunda düzenlenen panele Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Karakuş, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Girişimci İş Adamları Derneği (VANGİAD) Başkanı Kadri Salaz, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Oya Açıkalın Rashem, gazeteci yazar Fatih Altaylı ile AFAD çalışanları ve öğrenciler katıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından konuşmalara geçildi. Van depremini yaşayan ve o anda Marmara depremini hatırladığını anlatan Fatih Altaylı, \"Van\'da olmaktan mutluluk duyuyorum; çünkü Vanlıyım. Deprem zamanı Van\'daydım. Depremde gördüklerime çok üzüldüm. O anda, Marmara depreminde yaşadıklarımız, geldi aklıma. Van, çok güzel bir şehir. Deprem günü görmüş olduğum çok güzel bir şehri kendi seçmiş olduğumuz belediyelerle kendi atadığımız valiler, kendi şeçtiğimiz hükümetler eliyle çok güzel bir şekilde katletmişiz. Benim çocukluğumda Van, şöyleydi. Her yerde yalaklar vardı. İçilebilecek sular vardı. Çok yüksek binalar yoktu. İki katlı, maksimum 3 katlı binalar vardı, bahçeleri vardı. Van, daha önce de deprem yaşamıştı. Köylerdeki kerpiç evler dışında çok fazla ev yıkılmamıştı\" diye konuştu. Van\'ın iki büyük depremden sonra toparlandığını dile getiren Altaylı, şöyle devam etti: \"Son depremde bu kadar kayıp vermemizin sebebi, aslında deprem değildi. Van\'ı bu hale getiren, kendi elimizle seçtiğimiz yöneticiler, kendi elimizle atadığmız yetkililer ve kendi yaptığımız binalardı. 3-5 kuruş rant uğruna öleceklerini bile bile o binaları yerleştirdik. Van\'da, şu an gördüğüm bir toparlanma var. Onun için moral bozukluğum, biraz azaldı. Bu depremi unutmamak lazım, her sene anmak lazım. Şehrin bir yerine bir anıt yapıp, kaybettiğimiz insanları, orada anmamız gerekir. Bu depremde, neden insanların öldüğünü gelecek nesillere anlatmamız lazım.\" Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ise kentin kamu desteğiyle gelişimini sağlaması gerektiğini söyledi. Takva, \"Van, bundan 6 yıl önce, iki yıkıcı deprem yaşadı. Bu depremlerde, 644 canımızı kaybettik. Depremlerde, 30 bin konut ve 3 bin iş yerimiz, kullanılamaz hale geldi. Deprem sonrası ilimiz, ekonomik ve sosyal çöküntü yaşadı. Tabi o dönem ilimiz, büyük bir göç yaşadı. İnsanlarımız evlerini, iş yerlerini terk ederek, farklı illere gittiler. Merkezi hükümetin ve yurttaşların samimi yaklaşımları ve özverili çalışmaları neticesinde depremin yarattığı tahribatın giderilmesine çalışıldı. Biz, her ay TOKİ’ye 8 milyon para ödüyoruz. Depremin hemen ardından hükümetimizin yaptıklarına, halkımızın sağduyusuna teşekkür ediyoruz. Takdir ediyoruz; ama 18 yıl boyunca ayda 8 milyon ödeyebilecek bir şehir değiliz. Her ay ödenen 8 milyon TL, ticaretimizi de kilitliyor. Şu an, ekonomik yaralarımızı borçlanarak sarıyoruz\" diye konuştu. Panel, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Parin ile Karamanoğlu Mehmet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rashem\'in yaptığı sunumlarla son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------

-Panale katılanlar

-Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunmaları

-Detaylar

-Gazeteci-Yazar Fatih Altaylı\'nın konuşması

-Salondan detaylar

-Van TSO Başkanı Nejdet Takva\'nın konuyması

-Yapılan sunumlar

BOYUT:370 MB,SÜRE:5 DK 44 SN

Haber:VAN,(DHA)

============================================

Gaziantep’te 2 gaspçı tutuklandı

GAZİANTEP’teki bir parkta, farklı tarihlerde bıçak ve tabancayla tehdit ettikleri 9 kişinin para ve değerli eşyalarını gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Düztepe Mahallesi\'nde Çamlık Parkı\'nda farklı tarihlerde, bıçak ve tabancayla tehdit edilip, paraları ve çeşitli eşyaları gasp edilen kişilerin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek görgü tanıkların ifadesine başvuran polis ekipleri, önceki gün kimliklerini tespit ettiği M.A.K. ve Z.K.’yı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Şüphelilerin yapılan üst aramamasında, gaspta kullandıkları 1 kurusıkı tabanca ile tehditle alınan 1 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerden Z.K.\'nın, çocuk kaçırma, 3 ayrı hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlarından da arandığı tespit edildi. M.A.K.\'nın ise, 3 ayrı oto hırsızlığı olayının şüphelisi olduğu belirlendi. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü

- Yakalanan şüpheli

- Şüphelinin polisler eşliğinde götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 17 MB

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN -GAZİANTEP,(DHA)

============================================

İlkokul öğrencileri bedenleriyle \'ATA\' yazısı oluşturdu

BİLECİK\'in Bozüyük ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde yan yana gelerek \'ATA\' yazısı oluşturdu.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölüm yıldönümü nedeniyle Bozüyük Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu Müdürü Mustafa Tetik, öğretmenler Canan Çabar, İhsan Erdem, Fatma Kurtuluş ve Kazım İşbilen tarafından öğrencilerin katılımı ile koreografi hazırlandı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'nın da destek verdiği projede 2 ve 4\'üncü sınıflarda eğitim gören 94 öğrenci okul bahçesinde yan yana durarak \'ATA\' yazısı oluşturdu, 6 öğrenci de Türk bayrağı açtı. 100 öğrenciyle gerçekleştirilen görüntü, havadan drone ile kaydedildi. Okul Müdürü Mustafa Tetik, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı\'ya projeye katkıları nedeni ile teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Öğrencilerin oluşturduğu ATA yazısının drone ile çekilmiş görüntüsü

Haber: Fatma SAVAŞ İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)

============================================

Bandırma’da \'Ekonomi Zirvesi\' yapıldı

HÜRRİYET Gazetesi tarafından ülkenin farklı yerlerinde düzenlenen ekonomi zirvelerinden bir yenisi, lojistik, ulaşım, sanayi ve tarım ile ön plana çıkan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde gerçekleştirildi. Zirvede Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, ilçe statüsünün Bandırma’ya dar geldiğini belirterek il olması gerektiğini vurguladı.

Taşyapı’nın sponsorluğunda Hürriyet Gazetesi, Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası\'nın işbirliği ile gerçekleştirilen zirvede; Bandırma’nın ekonomik durumu, yatırımlar ve gelişiminin yanı sıra il olma konusu gündeme geldi. Taşyapı Yönetim Kurulu üyesi Hamdi Altınalan, açılışta yaptığı konuşmada, ‘Ekonomi Zirveleri’nin birçok ilde yapıldığını ve önemli sonuçlar alındığına değindi. Altınalan “Hürriyet Gazetesi ile birlikte yaptığımız ‘Ekonomi Zirveleri’nde sanayici ve iş adamı ile başarılı sonuçlar elde etmiştik. İşinin seven insanları görmekten çok mutluyumö dedi.

\'BANDIRMA İL OLMALI\'

Etkinlikte konuşan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın tarih boyunca limanıyla birlikte önemli bir kent olduğuna değindi. Sanayinin gelişimiyle birlikte öneminin daha da artığını belirten Mirza, sanayi konusunda çevreye duyarlı sanayileşme vurgusu yaptı. Başkan Mirza “Her şeyi bir kenara bırakıp Bandırma odağında buluşursak gelecek çok çok daha farklı olacaktır. Çanakkale’den Yalova’dan büyüğüz. Balıkesir’de ödenen verginin yüzde 35’ini Bandırma ödemektedir. İlçe statüsü bize uygun değildir. Bandırma’nın il olması zorunludurö dedi. Zirvede konuşan Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, sanayi ve yatırım anlamında geçmişin iyi analiz edilmesi gerektiğini vurguladı. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da sanayileşme konusunda ortak aklın ortaya koyulması gerektiğine işaret etti. Yazar “Bandırma yaşanabilir bir kent mi, yoksa sorunlarla boğuşan, kirlilik sorunları olan bir kent mi yaratacağız? Bunun kararını bizler vereceğizö dedi. Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent’in moderatörlüğünde; Hürriyet Gazetesi yazarları Jale Özgentürk, Erdal Sağlam, Belediye Başkanı Dursun Mirza, Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya \'Ekonomi Zirvesi\'nde sanayicinin sorunları, ekonomik durum ve Bandırma yerelinin ekonomik özellikleri hakkında bilgiler vererek dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Söyleşide Türkiye’nin olağanüstü bir dönemden geçtiğine işaret eden Özgentürk Bandırma “Bandırma’ya çok ciddi bir sanayi hamlesi yapılmış şimdi yeni bir dönem başlıyor ama bir planlama yapılmadan başlanıyor. Oysa Bandırma çok ciddi kaynaklara sahip bir bölge. Her şeyin sürdürülebilir olması lazım. Planlama yapmak lazım bu da ortak akılla olur. Burada sivil toplum, halk, herkesin geleceği ortak. Biran önce bunu planlamak lazım çok güzel bir bölge. 1 milyon kişinin geleceği bir sanayiden bahsediliyor bunun planlanması yapılmalı\" dedi.

Hürriyet Yazarı Erdal Sağlam da sanayicinin sorunların aynı olduğuna değinerek “Bandırma’nın çevre sorunun 20-25 yıllardır hep dinlerim ama bir yol alınamamış. İş adamlarının merak ettikleri kur ne olacak, ABD ile ilişkiler ne olacak... Bu yaşanan sorunlara toplu olarak baktığımızda bizim bir kurusallaşama sorunumuz var. Torpilli olan imarı alıyor, işletmesini kuruyor ama herkes bunu yaptığı içinde bir kargaşa oluyor. Türkiye sanayileşmeyi aslında becerdi. Türkiye’nin batı ittifakı içinde olması ve gerçekçi olması lazım\"diye konuştu. Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya faiz artırımın bankacılık sektörü için olumsuz olduğunu belirterek, Denizbank olarak sundukları yenilik ve çiftçiye verilen krediler hakkında bilgi verdi.

\'ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL ZOR OLACAK\'

Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılının ekonomi açısından zor olacağını söyledi. Siyasi olayların ekonomik nedenlerden kaynakladığının altını çizen Levent Bandırma’nın Büyükşehirden kaynaklanan sorunlarını da gündeme getirdi. Levent “Böyle bir sanayi bir çok ilde, bölgede yok. Bizim müthiş bir ekonomi zenginliğimiz var. Son dönemde büyükşehir olduktan sonra sıçrama ivmesin düştüğünü gördük. Bandırma ölçeğindeki bir şehir 100 kilometre öteden idare edilemez. İl yapılmıyorsa bırakın bağımsız ilçe olarak kalsın\" diye konuştu.

Hürriyet yazarları ile birlikte \'Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma’nın gelişimine planlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini ve bu konuda belediye olarak hazır oldukları anlattı. Mirza, \"Büyükşehir ile ilgili sorunlar ve buna bağlı planlama ve çevreyi kirleten sanayi ile ilgili sorunlar var. Biz planlı gelişime hazırız ama bağımsızlığımızı büyükşehir yasası ile kaybettik. Orada hayır diyorlarsa bizim planlarımız geçmiyor. Büyükşehir ile köylerden yerler geçti bunları yine üretimde tutup orada yaşayanlara kiralıyoruz. İller Bankası payımız yüzde 40 kesiliyor. Bazı birimler Büyükşehir’e geçti. Örneğin su ve kanalizasyon, ana cadde, haller, ulaşım, terminal... Sanayinin önündeki en büyük engel büyükşehir tarafından yapılması gereken 1/ 5000’lik planlar. Bizim yatırımda en çok değer verdiğimiz çevreye duyarlılıkö diye konuştu. Soru cevap kısmının ardımdan \"Bandırma Ekonomi Zirvesi\" plaket töreni ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Toplantı salonu protokol üyeleri

-Jale Özgentürk konuşması

-Erdal Sağlam konuşmaları

SÜRE: 2 Dk. 54 Saniye BOYUT: 184 mb

Haber: Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)