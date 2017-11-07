DHA YURT BÜLTENİ-14

Terasta cinayet; \'Eşimin aşığını öldürdüm\' diyerek ihbarda bulundu (EK)

1)TUTUKLANDI

Antalya\'da, eşi Rukiye B.\'nin kendisini aldattığını iddia ettiği kuaför Ramazan Acar\'ı tek bıçak darbesiyle öldüren Yılmaz B., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Zanlının polisle birlikle yürümesi

-Neden öldürdünüz sorusunu cevapsız bırakması

-Pişmanım diye yanıt vermesi

-Birlikte arabaya binmesi

-Aracın hareket etmesi

-Emniyet dış plan

50 MB// 49 SN//

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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BURSA\'DA ÇALILIK ALANDA BOĞAZI KESİLMİŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU (2)

2)KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Bursa\'nın merkez Nilüfer İlçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi üzerindeki çalılık alanda bulunan cesedin 24 yaşındaki Kadir Çevik\'e ait olduğu belirlendi. Kadir Çevik\'i 20\'den fazla yerinden bıçaklayıp boğazını da keserek öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için polis soruşturmayı sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

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3)GAZİLERE YAPILAN SALDIRI PKK’NIN SIKTIĞI KURŞUNDAN DAHA ÇOK ACITTI

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Niğde Şube Başkanı Ramazan Yıldız, Ankara’da Gaziler Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş’a yapılan saldırıyı kınayarak: “ Gazilere yapılan bu darp PKK terör örgütünün sıktığı kurşundan daha çok canımızı acıtmıştır\" dedi. Yıldız, Niğdeli gazilerle birlikte Öğretmenler Çay Bahçesi\'nde basın açıklamasında bulundu. Yıldız açıklamasında: “Ankara\'da Gazi Muzaffer Oktay ile İbrahim Kızılkaş arkadaşımıza bir benzin istasyonunda darp edilmesine görüntülerinde üzülerek izlemiş bulunuyorum. Milletimizin bugün rahat ve özgürce yaşayabilmeleri için kolunu bacağını feda etmiş bu gazilere yapılanları nefretle kınıyorum. Devletimiz bu gibi insanları cezalarını vermeli ki bir daha böyle bir olayları kalkışmasınlar. Gazilerimize yapılan bu darp PKK terör örgütünün sıktığı kurşundan daha çok canımızı acıtmıştır. Onları derinden yaralamıştır. Bu dayak sadece Gazilerimize değil Türk milletine atılmıştırö dedi.

Görüntü Dökümü

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- Ramazan Yıldız\'ın açıklaması

- Açıklamaya katılan gazilerden görüntü

Süre: 49 saniye Boyut: 54 MB

Haber-Kamera:Ali KADI/NİĞDE,(DHA)

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4)BİTLİS\'TEKİ KROS YARIŞMASINDA SPORCULAR BAYGINLIK GEÇİRDİ

BİTLİS\'te düzenlenen ve farklı okullardan 380 sporcunun katıldığı \'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması\' kıran kırana geçti. Bazı sporcular, bitiş noktasına varamadan baygınlık geçirdi.

Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından \'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması\' yapıldı. Bitlis 8 Ağustos Şehir Stadyumu\'nda yıldız erkek ve yıldız bayan ile genç erkek ve genç bayanlar kategorilerinde düzenlenen kros yarışmasına çeşitli okullardan 380 sporcu katıldı. Dereceye girmek için koşan sporcular, birbirini geçmek için mücadele etti. Yarışmaya katılan bazı sporcuar, bitiş noktasına varmadan baygınlık geçirdi. Yarışma sonucu dereceye giren sporcular, Bitlis\'i temsilen farklı illerde düzenlenecek diğer yarışlara katılacak.

Atletizm Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Fadıl Kara, 2017-2018 faaliyet programında yer alan \'Okullararası Kros İl Birinciliği\' yarışmasına değişik okullardan 380 sporcunun katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Yarışmada katılım yüksek oldu. Bu mücadeleden sonra dereceye giren sporcular, il dışında yapılacak faaliyetlerde Bitlis\'i temsil edecek. Bu çocuklarımızdan elit sporcuları seçeceğiz. Hedefimiz, bu çocuklarımızdan milli sporcu yetiştirmek ve Türkiye Atletizm Milli Takımı\'na kazandırmak. Ayrıca valimizin Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimizin katkılarıyla bir proje hayata geçirildi. Hafta sonları ilçelerimizdeki çocukları buraya getirerek, antrenman yaptıracağız. Buradaki hedefimiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spora kanalize etmektir. Bu kapsamda daha elit sporcu yetiştireceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Yarışmaya katılan öğrencilerden görüntü

-Yarışmanın başlaması

-Yarışmadan detaylar

-Yarışma sonrası baygınlık geçirenlerden detaylar

-Detay görüntüler

-Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Fadıl Kara ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -

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5)MALKARA\'DA \'ATA\'YA MEKTUP\' ETKİNLİĞİ

TEKİRDAĞ\'ın Malkara İlçesi Belediye Akademisi Gençlik Kulübü\'nün 10 Kasım anma etkinliklerinde \'Ata\'ya Mektup\' çadırı kuruldu. Malkara öğrenci ve vatandaşlar çadırda Mustafa Kemal Atatürk\'e duygularını yazdıkları mektupta dile getirdi.

Malkara Belediye Akademisi Gençlik Kulübü, 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinleri kapsamında Camiatik Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde Atatürk Sevgi Duvarı önüne \'Ata\'ya Mektup Çadırı\' kurdu. Çadırı ziyaret eden öğrenci ve vatandaşlar Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'e olan duygularını yazdıkları mektuplarında dile getirdi. İki gün süren etkinlikte Malkaralılar, Atatürk\'e binlerce mektup yazarken, öğrenciler de şiirler okudu. Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul\'da etkinliğe katılanlara Nutuk kitabı hediye etti.

Malkara Belediye Akademisi Gençlik Kulübü sözcüsü Aleyna Aydın, Düzenlediğimiz Ata\'mıza mektup etkinliği kapsamında yoğun ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyoruz. Ata\'mıza binlerce mektup yazıldı. Bu yazılan binlerce mektup 10 Kasım\'da Ata\'mıza, Anıtkabir\'e gönderilecek. Her mektup yazan katılımcımıza Nutuk hediye ettik. Bize vermiş olduğu katkılarından dolayı ayrıca Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul\'a teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir katılım oldu. Ne mutlu bizlere\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kurulan çadırdan detaylar

-Ata\'ya yazılan mektuplar

-Öğrenciler ve vatandaşlarla röpler.

-Minik öğrencilerin Atatürk için okudukları şiirler

-Mektuplardan detay

-Öğrencilerin mektup yazmaları

-Yazılan mektuplar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)

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6)BİRİNCİ OLMAK İÇİN BAYILANA KADAR KOŞTULAR

BİTLİS\'te düzenlenen ve farklı okullardan 380 sporcunun katıldığı \'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması\' kıran kırana geçti. Bazı sporcular, bitiş noktasına varamadan baygınlık geçirdi.

Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından \'Okullararası İl Birinciliği Kros Yarışması\' yapıldı. Bitlis 8 Ağustos Şehir Stadyumu\'nda yıldız erkek ve yıldız bayan ile genç erkek ve genç bayanlar kategorilerinde düzenlenen kros yarışmasına çeşitli okullardan 380 sporcu katıldı. Dereceye girmek için koşan sporcular, birbirini geçmek için mücadele etti. Yarışmaya katılan bazı sporcuar, bitiş noktasına varmadan baygınlık geçirdi. Yarışma sonucu dereceye giren sporcular, Bitlis\'i temsilen farklı illerde düzenlenecek diğer yarışlara katılacak.

Atletizm Federasyonu Bitlis İl Temsilcisi Fadıl Kara, 2017-2018 faaliyet programında yer alan \'Okullararası Kros İl Birinciliği\' yarışmasına değişik okullardan 380 sporcunun katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

\"Yarışmada katılım yüksek oldu. Bu mücadeleden sonra dereceye giren sporcular, il dışında yapılacak faaliyetlerde Bitlis\'i temsil edecek. Bu çocuklarımızdan elit sporcuları seçeceğiz. Hedefimiz, bu çocuklarımızdan milli sporcu yetiştirmek ve Türkiye Atletizm Milli Takımı\'na kazandırmak. Ayrıca valimizin Milli Eğitim ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerimizin katkılarıyla bir proje hayata geçirildi. Hafta sonları ilçelerimizdeki çocukları buraya getirerek, antrenman yaptıracağız. Buradaki hedefimiz, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak ve spora kanalize etmektir. Bu kapsamda daha elit sporcu yetiştireceğiz.\"

Görüntü Dökümü

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-Yarışmaya katılan öğrencilerden görüntü

-Yarışmanın başlaması

-Yarışmadan detaylar

-Yarışma sonrası baygınlık geçirenlerden detaylar

-Detay görüntüler

-Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Fadıl Kara ile röportaj

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA) -

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7)2365 METRELİK ZİRVEDE İKİ GÜNDE İKİ MEVSİM

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'ndeki 2365 metrelik Tahtalı Dağı\'nın zirvesinde iki günde iki ayrı mevsim yaşandı. Önce yoğun yağış sonrası karla kaplanan zirvede ertesi gün ise günlük güneşlik bir hava yaşandı. Antalya\'nın en yüksek noktalarından Kemer\'deki Tahtalı Dağı, yerli ve yabancı tatilcilerin sıklıkla uğradığı yerlerin başında geliyor. Teleferikle çıkan tatilcilerin Akdeniz ve Toros Dağları\'nın eşsiz manzarasını izleme fırsatı bulduğu 2365 metrelik zirve, iki günde iki ayrı mevsim yaşandı. 5 Kasım\'da hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu zirvede kar yağışı başladı. Yoğun yağışın ardından bölgede kar kalındığı 15 santime kadar ulaştı. Kar küreme makinesiyle temizlik çalışması yapıldı. Ertesi gün ise tam tersi bir durum yaşandı. Hava sıcaklığı 10 dereceye yükselirken, gün boyu güneş ışığına maruz kalan karlar eridi. Zirvede kar soğuğu yerini güneşli ve sıcak havaya bıraktı.

Zirveye çıkan yerli ve yabancı tatilciler ise iki günde iki ayrı mevsimi yaşadı. Önce kış soğuğunu hisseden tatilciler, ertesi gün ise sıcak havada manzaranın tadını çıkardı.

Meteoroloji Müdürlüğü\'nün verilerine göre Kemer\'de hafta sonuna kadar gündüz 22- 24 derece arasında seyredecek hava sıcaklığı gece ise 11 dereceye kadar düşecek.

Görüntü Dökümü

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- Tahtalı Dağı kar yağışı

- Farklı açıdan detay

- Kar detay (fotoğraf)

- Güneşli havadan zirvede detaylar

39.2 MB /// 01.13\"

HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)



