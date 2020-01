DHA YURT BÜLTENİ-14

Mersin\'de araçlar sele kapıldı

KIZKALESİ DE SELE TESLİM

Mersin\'deki sağanak, Erdemli ilçesinin turistik Kızkalesi Mahallesi\'ni de etkiledi. Yoğun yağışın mahallede neden olduğu sel, sokaklardan denize aktı. Kentin mavi bayraklı plajlarında, su birikintileri oluştu. Turistlerin hayran kaldığı deniz ise yağmur suları nedeniyle kahverengiye büründü. Denize doğru akan sular, Mersinlileri korkuturken, yoğun yağış, bölgedeki etkisini sürdürüyor.

Bilal Erdoğan: Bize gerici diyenleri 15 yılda utandırdık

TÜRKİYE Gençlik Vakfı\'nın Diyarbakır\'da düzenlediği programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu Bilal Erdoğan, \"Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda? Evet. Bu ülkede alnı secdeye gittiği için gerici diyenler, ne uçak yaptırdılar ne de araba yaptırdılar. Kendileri uzaya mı gitti? Hayır. Ama bu ülkede alnı secdeye gidenler 15 Temmuz\'da dünya demokrasi tarihine geçecek bir iş yaptılar\"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın oğlu ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Diyarbakır Şubesi\'ni ziyaret etti. Diyarbakır ziyaretinde Bilal Erdoğan\'a, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ile Ebubekir Bal ile Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla eşlik etti. Ziyaret sırasında Bilal Erdoğan için AFAD ekiplerince radyasyon ve kimsayal ölçüm cihazlarıyla önlem alındı. Erdoğan\'ın ziyaret ettiği TÜGVA\'nın bulunduğu Ekin Ceren Parkı polis tarafından bariyerlerle kapatılırken, yoğun güvenlik önlemleri alındı. Ziyaret sırasında TÜGVA üyelerine seslenen Bilal Erdoğan, \"Kuzey Kore\'de bir nükleer savaşın yaşanması endişesi yaşanıyor. Irak ve Suriye\'nin geldiği durumda bir belirsizlik var ve bugüne kadar hayatını kaybeden 1 milyon insan oldu. Öbür taraftan ABD ve AB\'nin iç siyasetinde ciddi konular konuşuluyor. Bir yandan dünya terörle mücadele ederken, bir yandan bakıyorsunuz Amerika\'da bir binanın penceresinde 59 kişiyi kurşuna diziyor. Tabii buna terör demiyorlar. Ne diyeceklerini daha bulamadılar. Bazen işlerine gelince darbeye darbe demiyorlar, teröre terör demiyorlar. İşte bugün Belçika, Katalonya\'da bağımsızlık peşinde koşan lideri teslim aldı. Bakalım İspanya\'ya verecekler mi? Türkiye\'de terör olaylarına katılmış insanları Türkiye\'ye vermiyorlar. Her halde orada da vermeyecekler diye düşünüyorum. Bekleyip, göreceğiz. Ama bütün bu çalkantıların içerisinde şunu görmek mümkün; Dünyada kurulduğu iddia edilen, dünyaya özgürlük, demokrasi, insan hakları getireceği düşünülen dünya sistemi bunları getirmediği gibi kendi ülkelerinin iç sorunlarına çözüm üretemedi. Ne yaptılar? Bölmek, parçalamak istedikleri ülkeleri iç işlerine karışmak için bu terminolojiyi kullandılar. Bir batı ülkesi, bir ülkeye gelip, insan hakları dediği zaman, bilin ki oranın iç işlerine karışmak, sömürgeleştirmek için bunu yaptı\"dedi.

\"ALNI SECDEYE GİDENLER 15 TEMMUZ\'DA DÜNYA DEMOKRASİ TARİHİNE GEÇECEK BİR İŞ YAPTILAR\"

Gençlerin çok çalışması gerektiğini belirten Erdoğan, \"Teknolojide, fende, bilimde, en iyi noktaya biz gelmeyiz ki, bu zulüm düzenine alternatif bir düzlem oluşabilsin. Zulme karşı durmak, adaleti tesis etmek üzerine bir düzen geliştirebilmek için bizim çok çalışmamız lazım. Bize gerici diyenleri utandırdık mı 15 yılda? Evet. Bu ülkede alnı secdeye gittiği için gerici diyenler, ne uçak yaptırdılar ne araba yaptırdılar. Kendileri uzaya mı gitti? Hayır. Ama bu ülkede alnı secdeye gidenler 15 Temmuz\'da dünya demokrasi tarihine geçecek bir iş yaptılar\"dedi.

Ak Parti Milletvekili Enç: Kadın vali, kaymakam, defterdar görmek istiyoruz

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, \"Keşke kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek\" dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya temsilciliğinin düzenlediği \'Yaşamın içinde kadın 17\' konulu fotoğraf yarışmasının ödülleri, ünlü bir otelde Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve KADEM üyelerinin katıldığı törenle sahiplerini buldu. Törende konuşan Milletvekili Enç, Ak Parti hükümeti olarak 16 yıllık iktidarlık süresi boyunca kadın ve erkek eşitliği için mücadele ettiklerini vurguladı. Sivil toplum kuruluşlarının sadece sivil toplum göreviyle ilgilenmesi gerektiğini anlatan Enç, \"KADEM kadın kimliğinin oturması için ciddi çalışmalar yaptı. Kadın-erkek demeden eşitlik içinde karar alma mekanizmalarında kadınlar da olsun istiyoruz\" dedi. Kadın olarak Antalya’yı TBMM’de iki milletvekili olarak temsil ettiklerini belirten Enç, kadının toplum içinde daha çok yer alması gerektiğini söyledi. Kadınlara görev verirken yetişmiş kadın kaynağı bulmanın da kolay olmadığını ifade eden Enç, sözlerini şöyle sürdürdü:\"Keşke sayılar artsa, kadın vali görsek, kaymakam görsek, defterdar görsek. ‘16 yıldır iktidardasınız siz neden yapmadınız’ diyecek olursanız bu çok kolay bir süreç değil. Yetişmiş insan kaynağının bulunması kolay değil. Atama ya da görevlendirme olurken biz kadınlarımızı sürekli destekledik.\"300’ün üzerinde katılımcının 1500 eserle yarıştığı etkinlikte ilk üçe girenler para ödüllerini Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek’in elinden aldı. Yarışmada Alev Özcan 1’inci, Yılmaz Dinçer 2’nci, Sema Mermertaş ise 3’üncü oldu. Ödül töreninin ardından katılımcılar fotoğrafların sergilendiği alanda sergilenmeye değer görülen eserleri inceledi.

Takla atan araçtan fırlayan 3 yaşındaki çocuk öldü

KONYA\'da kontrolden çıkıp, refüje çarparak takla atan hafif ticari araçtan fırlayan 3 yaşındaki Sultan Yelli hayatını kaybetti, annesi ve dayısı da yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Konya-Aksaray karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. Seydişehir\'de oturan ve düğün hazırlıkları yapan 24 yaşındaki Hasan Özkara, kardeşi 22 yaşındaki Ayşe Yelli ve yeğeni Sultan Yelli\'yi yanına alıp, Aksaray\'ın Sultanhanı İlçesi\'nde oturan nişanlısına çeyiz götürdü. Seydişehir\'e dönmek için yola çıkan Hasan Özkara, yönetimindeki 42 FAH 13 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp, refüje çarpıp takla attı. Kazanın şiddetiyle annesinin kucağında bulunan Sultan Yelli, camdan fırladı. Ağır yaralanan Sultan Yelli, olay yerinde can verdi. Kazadan yaralı kurtulan Hasan Özkara ile kardeşi Ayşe Yelli ambulansla, Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden küçük Sultan\'ın cansız bedeni otopsi için Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Morgu\'na götürülürken, küçük kızdan geriye yola savrulan çorapları kaldı.Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kahramankazanlılardan Büyükşehir’e Lokman Ertürk gelsin dua ve çağrısı

ANKARA 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği üyeleri Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, dua ettikten sonra basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Melih Gökçek’ten boşalan büyükşehir belediye başkanlığı koltuğuna Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün getirilmesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğu için AK Parti Genel Merkezi’de yapılan temayül yoklamasında Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün isimleri öne çıktı. Yarın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde belirlenecek isim öncesinde Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği üyeleri Hacı Bayram-ı Veli Camiinde, türbe ziyareti yaparak dualar etti ve ardından bir basın açıklaması yaptı. Ankara 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Levent Yücel, “Bilindiği üzere 23 yıl Ankara’ya hizmet eden Melih Gökçek’ten boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak adayın belirlenmesi için son gün. Bu önemli görevde halkın içinden halkın taleplerini bilen ve dinleyen birinin olması son derece önemli. Bu düşünceyle Sayın Cumhurbaşkanımızın da halkın taleplerini göz ardı etmeyeceğine olan inancımızla bir çağrıda bulunmak istiyoruz\" dedi. Yücel, basın açıklamasında şunları söyledi:\"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız, Ankara’daki sivil toplum örgütleri olarak talebimiz, toplumun her kesiminden insanların gönlünü ve güvenini kazanmış, halk içinden, insanların rahatlıkla ulaşabileceği, vizyon sahibi, insanları ötekileştirmeyen, toplumun tüm kesimini kucaklayan, lobi ve kulis çalışmalarından uzak, sempatik ve tek desteği halk olan birinin bu göreve gelmesini arzuluyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçesinde üçüncü dönem belediye başkanlığı yapmaktadır. Çalışkanlığı ve başarısını Kahramankazan’a yaptığı hizmetlerle kanıtlamıştır. Ayrıca, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetiminin kongresi Türk milli heyeti üyesi olarak son 3 Yılda, katıldığı bütün toplantılarda etkin bir lobi faaliyeti yürüterek, ülkemize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi Avrupalı üyeler tarafından doğru anlaşılması için aktif rol üstlenmiş Türkiye’nin haklılığını her ortamda cesurca ortaya koymuştur. Lokman Ertürk, Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine geldiği takdirde Ankara’ya çok büyük hizmetleri olacağı ve Ankara’dan her kesimin desteğini alacağından hiç şüphemiz yoktur. Kaldı ki 15 Temmuz’un hemen ardından Kahramankazan’ın gösterdiği üstün gayret ve dik duruşunda dolayı TBMM’de Kazan’a ‘Kahramanlık’ unvanı için yapılan görüşmelerde iktidarı ve muhalefetiyle tüm siyasi partilerden destek almayı başarmıştır. Sayın Lokman Ertürk Meclisteki bu ortak kararın alınmasıyla dahi, Türk siyasetinin ve Ankaralıların birliğe ve beraberliğe olan ihtiyacını çok güzel bir şekilde ortaya koymuştur.\"

