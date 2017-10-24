DHA YURT BÜLTENİ-14

Elazığ\'ın 4 ilçesinde 15 bölgede \'özel güvenlik bölgesi\' ilanı



ELAZIĞ\'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalında, terör örgütüne yönelik operasyonlar öncesinde 15 bölge \'özel güvenlik bölgesi\' ilan edildi.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK\'ya yönelik operasyonlar kapsamında 4 ilçe kırsalındaki 15 bölgenin, 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: \"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan Alacakaya İlçesi\'nde Gortil, Herbite Yaylaları bölgesi; Arıcak İlçesi\'nde Görese 1, 2 bölgesi; Karakoçan İlçesi\'nde Gazdağı, Karaboğa Dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar\'ın batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyünün batısı, Başak Yaylası, Velikan\'ın doğusu, Çatılı bölgesi; Palu İlçesi\'nde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgesi 23 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı ile 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.\"

Haber: ELAZIĞ, (DHA)

======================================

Niğde Belediye Başkanı Rıfat Özkan oldu/EK

YENİ BİR SÜREÇ BAŞLIYOR

Niğde Belediye Meclisi\'nde yapılan seçimle başkan olan Rıfat Özkan, yerel seçimlere kadar belediye olarak çalışmalarını hızlandıracaklarını, yeni bir sürecin başladığını söyledi. Niğde\'nin yeni belediye başkanı Özkan, mecliste yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

\"Değerli arkadaşlar seçimler olur, belediye başkanı seçilir; şöyle seçildi veya böyle seçildi, bunun bir önemi yoktur. Nihayetinde belediye başkanlığı görevini alır. Ama her şeyin sonu olduğu gibi bu sürecinde bir sonu var. Daha sonraki seçimlere yaklaştığımızda belediye başkanının seçildiği değil de bu süre içerisinde ne yaptığına bakılır. İşte en önemlisi de budur. Şu andan itibaren bu süreç başlıyor. Belediye başkanlığından özellikle AK Partili belediyecilikten farklı şeyler bekleniyor. Ama bunu sadece Rıfat Özkan yapamaz. Rıfat Özkan eğer belediye meclis üyeleri ile istişare yaparak, teşkilat başkanı ve mensuplarıyla sırt sırta, gönül gönüle vererek çalışmazsa Rıfat Özkan yalnız bir adamdır. Ama eğer bu geniş kadro ile istişare ederek, söz dinleyerek, uyarılar ve tavsiyelere kulak vererek çalışırsa bu zamanda çok işler ortaya koyabiliriz. 1.5 yıllık bir süre verimli çalışılırsa belki bir dönemdir, belki de 10 yıllık çalışmaların bedelidir. Allah inşallah bu çalışmalarımızı bereketlendirir. Niğde\'nin halkı hizmetin noktası olarak belediye meclisini görüyor. Burası Niğde halkının meclisidir.\" Konuşmasının ardından meclis üyeleri yeni başkan Rıfat Özkan\'ı kutladı.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Meclis salonundan detay

- Yeni Başkan Rifat Özkan\'dan yakın çekim

- Oy kullanan meclis üyeleri

- Oy kullanan Yeni Başkan Rifat Özkan\'dan görüntü

- Oylar sayılırken görüntü

- İsimler okunurken görüntü

- Yeni Başkan Rifat Özkan\'ın konuşması

- Makama otururken görüntü

SÜRE:05\'16\" BOYUT: 349 MB

Haber-Kamera:Ali KADI-NİĞDE, (DHA)

======================================

AK Parti\'li Ünal:FETÖ\'nün talimatıyla Kılıçdaroğlu, yeni söylem biçimine geçti



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun \'Hainler devlet yönetemez\' açıklamasına ilişkin \"Sanırım, FETÖ’nün \'Ayağa kalk\' talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti ve artık 2010\'dan bugüne kadar hakaretlerine, iftiralarına, yalanlarına, 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir şey daha ekledi\" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni\'ne katılmak için geldiği Nevşehir’de, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ünal, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı \'Hainler devlet yönetemez\' açıklamasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun bu sözünü kınadığını belirten AK Parti\'li Ünal, şunları söyledi: \"Bu sözün, değerlendirilecek bir tarafı yok. Ana muhalefet partisinin başındaki kişi, artık haddi aşmanın da ötesine geçerek, tahrik ve provokasyonuna yeni bir şey ekledi. Sanırım, FETÖ’nün ‘Ayağa kalk’ talimatıyla birlikte Kılıçdaroğlu da yeni bir söylem biçimine geçti ve artık 2010\'dan bugüne kadar hakaretlerine, iftiralarına, yalanlarına ve 15 Temmuz’u itibarsızlaştırma çabalarına yeni bir şey ekledi. Cumhurbaşkanı\'mıza karşı kullandığı bu ifade, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu yapılan, alçaklık demiyorum; Necip Fazıl’ın ifadesiyle. Çünkü alçaklık, bir irtifadır. Bu, düpedüz çukurluktur. Bu, siyaset değildir. Böyle bir siyaset olamaz. Türkiye, bir beka mücadelesi verirken, 15 Temmuz sonrası Türkiye’yi işgal etmek isteyen güçlerle mücadele ederken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede durduğunu herkes biliyor. O gece, nasıl kontrollü bir şekilde darbecilerden kaçtığını, sıvıştığını herkes biliyor. 15 Temmuz’dan sonra bu ülkenin bayrağını, vatanını ve toprağını savunan yerli ve milli unsurlarla birlikte olmak yerine maalesef bu ülkeye düşman güçlerin sözcülüğünü ve aparatlığını yapmaktadır. Bu sözü, şiddetle reddediyoruz. Bu sözün, bu ifadenin de bu milletin mahşeri vicdanında bir karşılık bulacağını biliyoruz ve bu yapılan çukurluğu, şiddetle kınıyorum ve bunun adı da siyaset falan değildir. Kılıçdaroğlu’nun 2010\'da bir kaset operasyonu ile genel başkanlık görevine geldiği günden bugüne kadar yaptığı tek bir şey var; maalesef bu ülkeye düşmanlık, Recep Tayyip Erdoğan’a düşmanlık. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti\'ye düşman olan unsurlarla birlikte hareket etmek ve onların sözcülüğünü yapmaktır. Bunu, şiddetle kınıyoruz ve hiçbir şekilde de bunu kabul etmiyoruz.ö

\'CUMHURBAŞKANI\'NI HAİNLİKLE İTHAM ETMEK, FETÖ\'CÜ AKLIN ÜRÜNÜDÜR\'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ayrıca Tekirdağ merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediye Başkanı CHP\'li Ekrem Eşkinat’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine de tepki gösterdi. CHP’nin, Türkiye\'ye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket ettiğini ileri süren AK Parti\'li Ünal, şöyle konuştu: \"CHP, uzunca bir süreden beri siyaset yapmıyor. Bunu her fırsatta söylüyoruz; çünkü siyaset dediğimiz şey, muhalefet partisi için bu siyaset değildir. Bu, apaçık ülkeye operasyon yapan güçlerle birlikte hareket etmektir. Biz, AK Parti olarak her zaman şunu söylüyoruz. AK Parti, partilerden bir parti değildir. AK Parti, bir millet ve dava hareketidir. AK Parti, işlerini istişare ile görür ve bugüne kadar da 15 yıl içinde milletimizden onay almadan hiçbir şey yapmadık. Bu milletin faydasına, maslahatına olmayan hiçbir işin yanında olmadık. Hiçbir zaman kendi çıkarlarımızın yanında durmadık. Bu ülkenin menfaatleri için gerektiğinde canımızı ortaya koyduk, 15 Temmuz’da olduğu gibi; ama CHP’nin yaptığı siyaset değildir. Muhalefet de değildir; apaçık düşmanlıktır ve apaçık Türkiye düşmanları ile birlikte hareket etmektir. Kıılıçdaroğlu’nun son sözü de doğrudan Pensilvanya’dakinin ‘Ayağa kalk’ ifadesi ile ilişkisi olması gerekir. Yoksa bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı\'nı hainlikle itham etmek; ancak bir FETÖ\'cü aklın ürünü olabilir.ö

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Mahir Ünal\'ın açıklamaları

Haber: Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)

=====================================

13 yaşındaki çocuk, aynı yaştaki çocuğu pompalı tüfekle öldürdü

EDİRNE\'de husumetli iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgada, 13 yaşındaki U.B., aynı yaştaki Erkan Mermi\'yi, çalıntı olduğu belirlenen pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Menzilahır Mahallesi\'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl önce Uğur Dalbüken, mahallede çıkan tartışmada Aydoğan Mermi\'yi tüfekle öldürünce, iki aile arasında husumet oluştu. Bugün mahallede Dalbüken\'in yeğeni U.B. ile öldürülen Aydoğan Mermi\'nin oğlu Erkan Mermi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga, araya giren mahalle sakinleri tarafından büyümeden sonlandırıldı. Kavganın ardından evlerine giden U.B., pompalı tüfeği alarak geri döndü, Erkan Mermi\'yi ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erkan Mermi, ağır yaralandı. Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Mermi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, olay sonrası kaçan U.B.\'yi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. U.B.\'nin cinayette kullandığı tüfeğin ise çalıntı olduğu belirlendi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yeri

-vatandaşların olayı anlatması

-genel ve detay

Haber: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)



=====================================

FETÖ\'nün \'Dostlarla Helallik\' grubuna operasyon: 11 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ\'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'Dostlarla helallik\' WhatsApp grubu üyelerine yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin telefonunda yaptığı incelemede \'Dostlarla helallik\' isimli bir WhatsApp grubu olduğunu tespit etti. Yapılan incelemede grubun FETÖ tarafından oluşturulduğu, elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt lehine birçok paylaşımlar yapıldığı ve örgüt adına yürütülen çalışmaların da buradan takip edildiği ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyonla düzenledi. Operasyonda aralarında KHK kararlarıyla meslekten ihraç edilmiş, memurların da olduğu mühendis, mimar, iş güvenliği uzmanı ve özel sektör çalışanı gibi değişik meslek gruplarından 11 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramda ise, çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu.

\'İYİ ÇEK, YAKIŞIKLI OLSUN\'

Gözaltına alınan 11 kişi, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerden biri, bu sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere \'İyi çek, yakışıklı olsun\' dedi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------------

- Polis minibüsünün gelişi

- Şüphelilerin hastaneye götürülüşü

- Şüphelilerin hastaneden çıkarılmaları

- Bir şüphelinin \'İyi çek yakışıklı olun\' demesi

- Şüphelilerin minibüse binmeleri

- Polis minibüsünün gidişi

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ,(DHA)