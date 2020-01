DHA YURT BÜLTENİ-14

1)OTOBÜSTE \'KİRLENMESİN\' DİYE KOLTUĞA OTURMAYAN MADENCİLER TATİLE GÖNDERİLDİ



ZONGULDAK\'ın Kilimli İlçesi\'nde, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde \'kirlenmesin\' diye koltuğa oturmayan 6 maden işçisi, aileleriyle birlikte Sakarya\'ya 2 günlük kaplıca tatiline gönderildi. Geçen 22 Eylül\'de Türkiye Taşkömürü Kurumu\'na ait Karadon Müessesesi\'nde kömür madeninde çalışan ve asansörün bozulması nedeniyle müesseseye bağlı Gelik İşletmesi\'nden çıkan 6 madenci, halk otobüsüne bindi. Üzerlerinde kömür karası iş elbiseleri bulunan madenciler, kirlenmemesi için boş koltuklara oturmadı. Cep telefonu ile görüntülenen, çalıştıkları müesseseye kadar 5 kilometre ayakta yolculuk eden madencilerin davranışı herkesin takdirini kazandı.

Muslu Belediyesi, maden işçilerine aileleriyle birlikte Sakarya\'da 2 günlük kaplıca tatili hediye etti. Kozlu Belediyesi de madencilerin ulaşımını sağlaması için midibüs tahsis etti. Valilik önünde toplanan madenciler ve ailileri midibüse bindi. Madencilerin otobüste fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşan Aslı Ertürk de tatile madencilerle birlikte gitti. Ertürk ve madenciler, Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz tarafından uğurlandı. Belediye Başkanı Yılmaz, şöyle dedi:

\"Madenci kardeşlerimiz Zonguldak’ın gerçeğini görsel olarak yansıttı. O an araçta bulunan Aslı kızımız Zonguldak’ın gerçeği olan kareyi resmetmiş, kendisini tebrik ediyorum. O an bunu yaparken basın değeri olacağını bilmeden yapmıştır ama gerçekten değerli bir iş yaptı. Madenci kardeşlerimiz koltuklar kirlenmesin diye oturmamaları gurur verici. Onlarla gurur duyuyoruz. Ben de madenci bir ailenin çocuğuyum, biz bunları yaşadık. Aynı şekilde babam eve geldiğinde kapının önünde üstünü değiştirirdi. Lokantaya gittiğimizde gazete kâğıdı serer otururdu. Bu kardeşlerimiz bize bunu tekrar yaşattığı için şu an çok duyguluyum.\"

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

=============================================

2)BURDUR\'DA KAZA: 1 YARALI

BURDUR\'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burdur- Tefenni karayolunun Akyaka Köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Abdullah Şen\'in kullandığı 07 EDU 59 plakalı otomobille sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 GF 8538 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Şen yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------

- Kaza yerinden görüntüler

38.6 MB /// 00.30\"

Haber Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

============================================

3)TURGUTLU\'DAKİ CİNAYETTE 1 TUTUKLAMA

MANİSA\'nın Turgutlu İlçesi\'nde, motosikletteki Sercan Sönmez\'e tabancayla ateş edip öldürdükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlıardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgutlu Ovası Alacalı Mevkii\'nde 45 N 7379 motosikletiyle giden 40 yaşındaki Sercan Sönmez\'e, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açtı. Baş ve göğsünden vurulan Sönmez, olay yerinde öldü. Gece evine dönemeyen Sönmez için meraklanan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasında, geçen perşembe günü saat 10.00\'da, Sönmez\'in cesedi Alacalı Mevkii\'nde bulundu.

Cinayeti kimin işlediğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili Ö.A. (Ömer Atalay) (35) ve İ.A.\'yı (İsmail Atalay) (40) gözaltına aldı. İki zanlı, jandarmaya teslim edildi. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer zanlı İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayetin alacak yüzünden işlendiği öne sürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------:

- Cinayet şüphelilerin adliyeye getirilmesi

- Genel ve Detay görüntü

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

=========================================================

4)DİYARBAKIR\'DA 452 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

DİYARBAKIR\'dan batı illerine uyuşturucu sevkedileceği bilgisi üzerine, Siverek\'e doğru gitmekte olan bir aracı durduran polis, araçta yaptığı aramada, 447 kilo 340 gram kubar, 5 kilo 140 gram toz olmak üzere toplam 452 kilo 280 gram asrar maddesini ele geçirdi.

Ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, \"Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik olarak ilimiz genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında, 14.10.2017 günü saat 08:10 sıralarında ilimiz çıkışı Siverek yolu üzerinde yürütülen çalışmalarda B. K. isimli şahsın Lice ilçesi köylerinden temin ettiği yüklü miktardaki esrar maddelerini Ford Kargo kamyonun yasal yükü ile götürülecek malzemelerin arasında batı illerine nakledeceği yönünde tespitler yapılması üzerine, yapılan çalışmalar sonucunda bahse konu kamyon yakalanmış, yapılan arama sonucunda kamyonun arka kısmında boş kasaların altına gizlenmiş 56 paket halinde: daralı 447 kilo 340 gram kubar esrar ve daralı 5 kilo 140 gram toz esrar olmak üzere toplam daralı 452 kilo 480 gram esrar maddesi ve şoför kabininde bir fişek halinde bonzai ele geçirilmiştir. Belirtilen olayla ilgili yakalanan şahıs ise gözaltına alınarak tahkikata başlanmıştır\" denildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Durdurulan kamyonet

-Kamyonette yapılan arama

-Bulunan uyuşturucu

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)-

=============================================

5)MARMARİS\'TE APİTERAPİ SEMPOZYUMU

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'nde düzenlenen Uluslararası Apiterapi ve Arı Ürünleri adlı sempozyumda, arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanımı olan apiterapi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Marmaris İlçesi\'nde iki gün sürecek alternatif tıp yöntemi olan \'Apiterapi\'yi konu alan Uluslararası Apiterapi ve Arı Ürünleri adlı sempozyum Avrupa\'nın birçok ülkesinden ve Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden uzmanların katılımı ile başladı. Beş yıldızlı bir otelde Muğla Valiliği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi\'nin destekleriyle organize edilen sempozyuma Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner, daire müdürleri, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti başkanları, Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu, Ukrayna Arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Tetyana Vasylivska, Türkiye Arıterapi Birliği Üyesi Trakya Üniversitesi Öğretim Üyeliği\'nden emekli Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, Ukrayna, Rusya, Litvanya ve Türkiye\'nin çeşitli şehirlerinden arı terapi uzmanlarından oluşan 40 kişi katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, alternatif turizm için ilk adımların atılmaya başlandığını söyleyerek, \"3 bin yıldır çeşitli hastalıklar için uygulanan alternatif tıpı ilçemize getirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Son yıllarda Avrupa\'nın birçok şehrinde arı ürünleri ile tedavi yaygınlaşmaya başladı. Marmaris\'in deniz, kum ve güneş üçlüsü haricinde sağlık turizmi için atılan adımların başındayız. Bu bilgilendirme toplantılarının amacı önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz Apiterapi Merkezi ile marka değerimizi artıracağız\" dedi.

ÜRETİMDE YENİLİK

Toplantının bilimsel Başkanı Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu ise arıcılık ve arcılık ile ilgili alternatif tıp faaliyetlerinın her türlü tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin gerisinde kaldığını söyledi. Bilinçli yapılan her üretimin ham kaliteyi hem de ekonomiyi artıracağını söyleyen Prof. Dr. Doğaroğlu, \"Apiterapi arı ürünlerinin insan sağlığı için kullanımı anlamına gelmektedir. Balın yüzyıllardır insan sağlığına katkıları sebebiyle kullanılmasının yanı sıra polen ve arı sütü de besin değerlerinin yüksekliği, içerdikleri protein, mineral, vitamin ve serbest aminoasitler nedeniyle apiterapide sıklıkla kullanılan ürünlerdir. Apiterapiye olan ilgi ile paralel olarak sayısı her geçen gün artan çalışmalar, apiterapinin insan sağlığı açısından olumlu etkilerini göstermekte ve uzak doğu ülkeleri başta olmak üzere, dünyada hızla gelişen arı ürünleri ile tedavi yöntemleri hızla yaygınlaşmaktadır. Arı ürünlerinden arı sütü, polen ve balın kalitesi ve kullanım miktarları, insanlar üzerindeki olumlu etkileri açısından çok önemlidir. Artık, \'ben dededen ve babadan arıcıyım\' devri bitti. Artık arı üretiminde yeniliklere bakmalıyız. Eğer hala dededen ve babadan kalmış alışkanlıklarla arıcılık yapıyorsak, biz hiçbir zaman istediğimiz verimi alamayız\" diye konuştu. Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu ise Marmaris ile yapılacak koordineli çalışma ile apiterapi alanında büyük ilerleme kaydedileceğini vurguladı. Toplantı sonunda Prof. Dr. Muhsin Doğaroğlu, sektör temsilcilerini modern arıcılık, gen kaynakların korunması, apiterapi ile ilgili temel konular hakkında bilgilendirdi.

APİTERAPİ NEDİR

Apiterapi; bal arısının ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımıdır. Bu ürünler bal, bal mumu, polen, propolis, arı sütü ve arı zehiridir. Apiterapi söz konusu ürünlerin sağlık amacıyla kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiği, kimlerin, hangi ürünü, ne amaçla, nasıl kullanabileceği, ürünlere karşı hassasiyet ve alerjik durumlara doğru yaklaşım gibi konular üzerinde durur.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Sempozyumdan genel görüntü,

-Prof.Dr. Muhsin Doğaroğlu\'nun konuşmasından görüntü,

-Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal\'ın konuşmasından görüntü,

-Dünya Arıcılık Birliği Apiterapi Komisyonu Başkanı Dr. Christina Mataescu konuşmasından görüntü.

(Toplam: 3 dakika 59 saniye-287 MB görüntü)

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

================================================

6)ALEYNA TİLKİ İZDİHAMI BAYILTTI



POP sanatçısı Aleyna Tilki Kayserili hayranları ile bir AVM\'deki konserde buluştu. İzdiham ve bayılanlar olması nedeniyle geç başlayan konser kısa sürdü. Mini konserde çok sayıda genç ezilme tehlikesi geçirdi.

Kayseri’ye bir AVM’nin daveti üzerine konser ve imza vermeye gelen genç pop sanatçısı Aleyna Tilki, hayranları ile buluştu. Polis ve özel güvenlikçilerin önlem alırken mini konsere saatler kala AVM’yi dolduran hayranları sevilen şarkıcının sahneye çıkması ile birlikte izdihama neden oldu. AVM özel güvenliği yetersiz kalınca, konser alanında yapılacağı terasa Çevik Kuvvet polisi çağırıldı. Konseri ön sıralardan izlemek isteyen seyirciler ezilme tehlikesi yaşadı. Çok sayıda genç, baygınlık geçirince güvenlik güçlerinin yardımı ile konser alanından omuzlarda çıkarıldı. İzdiham nedeniyle Aleyna Tilki, 2 dakika süren mini konserinin alandan ayrıldı. Konser alanına gelen bazı hayranları hazırladıklar \'Affet Aleyna Baba\' pankartı açarak sevgi gösterisinde bulundu.

İlyas KAPLAN/KAYSERİ (DHA)-

==================================================

7)LÖSEV\'İN İZMİR\'DEKİ İKİNCİ ŞUBESİ AÇILDI

LÖSEMİLİ Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı\'nın (LÖSEV) İzmir\'deki ikinci şubesi, lösemili çocukların mini konseriyle açıldı. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Hematolog Onkolog Üstün Ezer açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.

LÖSEV, Karşıyaka İlçesi\'nde 2008 yılından beri Ege Bölgesi\'ndeki lösemili çocuklar ve yetişkinlere hizmet veren şubesinin ardından, ikinci şubesini törenle açtı. Cumhuriyet Meydanı numara 12\'de bulunan Cumhuriyet Apartmanı\'nda hizmete giren LÖSEV\'in ikinci şubesinin açılışına LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, çocuklar ve gönüllüler katıldı. Lösemili çocukların gönüllü orkestra eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdiği ve mini bir konser verdiği açılışta Üstün Ezer açılış kurdelesini onlarla birlikte kesti.

Törende konuşan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Hematolog Onkolog Üstün Ezer, \"Bugün İzmir\'de ikici şubemizi açıyoruz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Ege Bölgesi gibi hastalığın çok arttığı bir bölgede daha fazla hizmet vermenin daha fazla çocuğu kurtarmanın heyecanı içerisindeyiz. Burada paylaşmak istediğim konu çok önemli. Neden LÖSEV büyüyor ve daha çok hastaya hizmet etmek istiyor? Çünkü lösemi çocuklarda çok ciddi olarak arttı. Daha dikkatli olmamız gerek. Lösemi artık 1 yaşın altındaki çocuklarda da çok yaygın görülmeye başladı. Bizim Ankara\'daki hastanemiz Lösante\'de çocuk yuvası ve kreş gibiyiz. Çünkü 1 yaşın altında çok çocuğumuz var. Bu da demektir ki her tarafımız kanserojenlerle, kanser yapan maddelerle dolu. Annenin hamile kalmaya karar verdiği andan itibaren kanserden korunacak yaşam biçimine geçmesi lazım. Doğacak bebeklerini düşünerek hem yediklerine dikkat etmeliler hem de telefonları, tabletleri kullanmamalılar. Ayrıca spor yaparak vücut savunmalarını güçlendirmeliler. Tabii ki sigara ve alkol gibi maddelerden kesinlikle uzak durmalılar\" dedi.

\"KANSER EMNİYET TEŞKİLATI KURULMASININ İSTİYORUZ\"

Her gün kanserden 400 kişinin öldüğünü ve buna dur denmesi gerektiğini söyleyen Ezer, \"Biz sivil toplum kuruluşları olarak devletin de kanserojenlerle daha etkin mücadele etmesini istiyoruz. Bu amaçla bir kanser emniyet teşkilatı kurulmasını istiyoruz ve bunu defalarca gündeme getirdik. Çünkü sadece Türkiye\'de yılda 200 bin kişi kansere yakalanıyor. Maalesef erken ve geç dönemler olarak yüzde 80\'i ölüyor. Bu demek oluyor ki yılda 160 bin kişiyi her gün de 400 kişiyi kanserden kaybediyoruz. Bugün terörden yılda bin kişi, trafik kazalarında 3 bin kişi ölürken, kanserden 160 bin kişinin ölmesine bir dur demek gerekir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Kortej yürüyüşünden görüntü

- Çocuklardan görüntü

- Çocukların şarkı söylemesinden görüntü

- Üstün Ezer\'in konuşmasından görüntü

- Kurdelenin kesilmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)