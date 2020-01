DHA YURT BÜLTENİ-14

Tüpraş\'ta patlama: 4 ölü, 2 yaralı (ek)

EVLERİNE ATEŞ DÜŞTÜ

ÇİFTE İNCELEME

Tüpraş Aliağa Rafinerisi\'ndeki nafta tankında meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitiren 4 işçinin Aliağa, Menemen ve Bergama\'daki evlerine ateş düştü.

Acı haberi alan işçi yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Patlamada yaşamını yitiren işçilerden bekar olan 24 yaşındaki Kemal Şaşmazer\'in Bergama\'da yaşayan ailesinin, 2 çocuğundan biri olduğu ve rafinerinin ürün tanklarının bakımını yapan yüklenici firmada 11 aydır çalıştığı öğrenildi. Patmada\'da hayatını kaybeden işçilerden 44 yaşındaki Mehmet Dere ve 40 yaşındaki Yusuf Kepenek\'in ise yüklenici firmada 1 yıldır çalıştığı, her ikisinin de evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi. Dere\'nin ailesinin Aliağa, Kepenek\'in ailesinin ise Menemen\'de olduğu öğrenildi.Yaşamını yitiren işçilerden evi Aliağa\'da bulunan 26 yaşındaki Mehmet Karademir\'in de 2.5 yaşında bir çocuk babası olduğu belirtildi. Eşiyle bir süredir ayrı oldukları için çocuğuna anne ve babası bakan Karademir\'in yüklenici firmada 2 yıldır çalıştığı öğrenildi.

ÇİFTE İNCELEME

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi\'nde 4 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili çifte soruşturma başladı. Hem savcılığın belirlediği bilirkişi heyeti hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'ndan gelen müfettişlerin, kazanın oluşunda ihmal olup olmadığına kadar detaylı bir inceleme yapacakları açıklandı. Bunun yanı sıra olay yerine gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'da yetkilerden bilgi aldıktan sonra açıklamalarda bulundu. Dağ, şunları söyledi: \"İşletmede 2016 Şubat ayında bakıma alınıp, bakımdan çalışma alanına dönüştürülmek üzere olan tankta bir patlama yaşandı. Konu şu anda araştırılıyor. 4 kardeşimizi kaybettik, Allah\'tan rahmet diliyorum. 2 kardeşimiz yaralandı. Tankın dışında o anki şokla yaşanan hadise. Şu an biri Menemen Devlet Hastanesi\'nde tedavi altında. Biri taburcu oldu, diğerininki ise o anki yaşanan şoktan dolayı dilin kaçması gibi bir hadise. Hayati tehlike yok. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri gerekli incelemeyi yaptı. Başsavcılığımız da gerekli soruşturmayı acil şekilde başlattı. Tesiste en alt birimden en üst birime kadar görevli olanların varsa ihmalleri bu konuda çalışma yapılıyor. Aynı zamanda başsavcılık bilirkişi heyeti görevlendirdi, onlar da çalışmaya başladı. Şu an rafinede hayat normale dönmüş gözüküyor. İşletme çalışmaya devam ediyor. İçeride herhangi bir sıkıntı olmadığı gözüküyor ama bu hadiselerden dolayı herkes üzgün. Kaza kırım raporu tam net olarak çıkmış değil. Her şey kaza kırım raporu ortaya çıkınca netleşecek. Bu konuda ihmal hangi noktada ise bu konuda çalışmalar sonuna kadar yürütülecek. Aynı zamanda vefat eden kardeşlerimizin aileleri noktasında takipçisi olacağız ve tüm yetkililerimiz gerekli hassasiyeti gösterecekler\" dedi

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Hamza Dağ\'ın açıklamalarından görüntü.

- Anons

-Hastane önünden görüntü

-Ölenlerin yakınlarından görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Taylan YILDIRIM-Cevdet ŞEN-Bülent PINARBAŞI-Kamera: Mücahit BEKTAŞ /ALİAĞA (İzmir), (DHA)

============================================

(YENİDEN)

PARKTAN İNDİRİLEN KÜRTÇE YAZILI TABELA, TÜRKÇE HARFLERLE YENİLENEREK ASILDI

DİYARBAKIR\'ın Yenişehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde kaldırılan Mehmed Uzun Parkı\'nın Kürtçe tabelası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve eski milletvekili Muhsin Kızılkaya\'nın girişimleri sonucu Türkçe yazılarak, yeniden yerine yerleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atanan Diyarbakır\'ın Yenişehir Belediyesi, 11 Ekim 2013 tarihinde açılışı yapılan Mehmed Uzun Parkı\'nın Kürtçe yazılı tabelasıyla park içinde bulunan Kürtçe harfli kitap anıtını geçtiğimiz günlerde kaldırdı. Mehmed Uzun\'un ölümünün 10\'uncu yıl dönümüne denk gelen olay, sosyal medyada büyük tepki toplarken, bölgedeki AK Partili siyasetçiler konuyla ilgili harekete geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker ve Mehmet Uzun\'un Kürtçe kitaplarını Türkçe\'ye çeviren eski vekil Kızılkaya\'nın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu nezdinde girişimde bulunduğu öğrenildi. Eker ve Kızılkaya\'nın girişimleri sonucu, Bakan Soylu\'nun talimatıyla \'Mehmet Uzun Parkı\' tabelası, Türkçe yazılı haliyle parktaki yerine asıldı.

Yenişehir Belediyesi Meclisi\'nce, 2013 yılında Mehmed Uzun\'un isminin parka verilmesi konusunda karar alındığı öğrenilirken, dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Avni Mutlu\'nun bu kararı onaylamadığı ve Yenişehir Belediyesi kayyumunun da bu gerekçeyle tabelayı söktürdüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

DİYARBAKIR, (DHA) -

=======================================================

Bakan Özlü: \"Türkiye sanayi devrimi vize gerektirmez\" (EK)

3)MCBÜ\'NÜN AKADEMİK YILI AÇILIŞINA KATILDI

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) 2017-2018 Eğitim- Öğretim yılı akademik açılış törenine katıldı. Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi\'nde Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'nden düzenlenen törende Bakan Özlü\'nün yanı sıra MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrencilerde yer aldı. Kültür merkezi girişinde açılışa katılmak isteyen öğrenciler, titiz aramaların ardından salona alındı. Akademik yıl açılış törenini MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi yaptı. Rektör Çelebi yeniliklere açık, özgürlükçü ve bilimsel metotları benimseyen bir üniversite olma yolunda ilerlediklerini söyledi. 55 bin öğrencinin MCBÜ\'de eğitim gördüğünü kaydeden Çelebi, üniversitenin eğitim olanakları hakkında bilgi verdi.

AR-GE\'YE FATİH SULTAN MEHMET ÖRNEĞİ

Açılış töreninde konuşan Bakan Özlü, AR-GE inovasyon gibi kavramların yabancı gibi durduğunu, ancak aslında böyle olmadığını söyledi. İstanbul\'u fetheden Fatih Sultan Mehmet\'ten örnek veren Bakan Özlü, \"AR-GE dediğimiz şey, yağlı soğutma mekaniğidir. Fatih Sultan Mehmet araştırmış çalışmış diğer topları incelemiş ve bu mekaniği geliştirmiştir. Bakır ve kalay oranları yüzlerce kez denenmiş ve en ekili karışım elde edilmiştir. Araştırma geliştirmeyi incelerken, kendi tarihimizden başlamamız gerekiyor. Türk bilim tarihimizi AR-GE ve inovasyon konusunda çalışma yapmalı. Bilim adamaları bu konuda doktora araştırma yaparsa şaşırtıcı örnek bulacaklardır. Başkalarına kaptırdığımız yenilikleri, bu topraklara ait olduğunu görecektir. Bizim tarihimiz sadece savaşların tarihi değil, bilimin teknolojinin de tarihidir\" diye konuştu.

Endüstri 4.0 için nitelikli işgücünün varlığına ihtiyaç olduğunu kaydeden Özlü, bunun için Türkiye\'nin 301 sanayi bölgesinde 301 teknik kolej açacaklarını duyurdu. Bakan Özlü, \"Bu hedef son derece gerçekçi, Türkiye\'nin sanayi ülkesi olmasına ivme katacak bir hedeftir. Teknik kolejlerden yetişen çocuklar Türk sanayi devriminin bal arıları olacaktır\" dedi.

İLK DERSİ VERDİ

Makine Mühendisi Bakan Özlü, üniversitenin akademik yıl açılışında ilk dersi verdi. Öğrencilere de seslenen Özlü, sadece yüksek puan almaya değil, araştırma, inceleme, düşünmeye odaklanmalarını istedi. Topluma fayda sağlayan konuların bilinmesi gerektiğini kaydeden, faydasız bilimden uzak durulmasını isteyen Bakan Özlü, teknoloji üreten kişiler olmalarını istedi. Ülkenin gerçek açığının teknoloji açığı olduğunu ve bu yüzden ihracat arttıkça ithalatın da arttığını vurgulayan Özlü, yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki payının çok düşük olduğunu söyledi. Bakan Özlü, \"Ne zaman Türkiye teknoloji açığını kapatır, işte o zaman Türkiye ticaret açığını, cari açığını kapatır. İhracat yapmaya çalışıyoruz. İhracat içindeki ileri teknoloji ürünlerin payı yüzde 4\'ler civarında. Herkesin ürettiği ürünleri satıyoruz. Bizim ihracatımızın katma değeri düşük. Bunun temelinde teknoloji var. Yüksek katma değerli ürünler üretmeliyiz. İhracatımızın kilo başına bedeli 1 dolar 44 senttir. Bir başka ülke 4,5,6 dolar. İhracatımızın ithalata dayalı. Zorluyoruz fakat ithalatımız da artıyor. Sattığımız her 100 doların 60 doları ithal kalemlerden oluşuyor. Biz aslında karlı bir iş yapamıyoruz. 10 dolara alıyoruz, işlem gerçekleştiriyoruz 11 dolara satıyoruz. Bizim kattığımız değer 1 dolar. Biz ne zamanki 10 dolara aldığımızın üzerine 10 dolarlık bir işlem yapıp 20 dolara satarsak, o zaman Türkiye\'nin cari açığı kalmaz. Teknoloji hepimizin üzerinde durması gereken bir konu\" diye konuştu.

5 MEGA ENDÜSTRİ BÖLGESİ KURULACAK

Türkiye\'nin yüksek gelir durumundaki ülkeler sınıfına geçmesinin yolunun ileri teknolojiden geçtiğine vurgu yapan Bakan Özlü, kıyı şeridindeki 5 bölgeye mega endüstri üsleri kurulacağını açıkladı. Bakan Özlü, \"Mega endüstri bölgeleri kurmak istiyoruz. Denize ve limana entegre. Bunların örneği, Malezya\'da, Singapur\'da var. Bu büyük ölçekli ekonomiye geçişimizin kapısı olacak. Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz\'de kurmayı hedefliyoruz. Belli alanlara yoğunlaşan temalı bölgeler olacak. Bunu Singapur başarmış. Rafineri kurmuşlar, burada 66 milyar dolarlı bir ciro elde ediyorlar. Yüksek katma değerden kasıt yüksek teknolojidir. Mega endüstri bölgelerine ihtiyaç var\" dedi.

Bakan Özlü son olarak düşük katma değerli insan profili ile yüksek katma değerli ürün üretilemeyeceğini belirterek, akademisyenlere de uyarılarda bulundu. Özlü, yüksek katma değerli insan kaynağı olmadıkça başarıya ulaşmanın çok zor olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, Bakan Özlü\'ye plaket ve eski Manisa\'yı anlatan bir tablo hediye etti. Ardından fen, sağlık ve sosyal bilimler alanında bilimsel yayın performans ödülü alan öğretim üyelerine ödülleri verildi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

- Eğitim öğretim yılı açılış töreninden genel görüntü

- MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi\'nin konuşması

- Bakan Faruk Özlü\'nün salona gelişinden görüntü

- Bakan Faruk Özlü\'nün konuşması ve öğrencilere ilk dersi vermesi

- Müzik dinletisinden detay görüntü ve Bakan Faruk Özlü\'ye hediye verilmesi

- Öğretim üyelerine ödüllerinin verilmesinden detay görüntü

(Haber- Kamera: Nermin UÇTU- İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

===================================================

Avukatı, \'Bizi zarara uğrattın\' diye bağırıp öldürdü (ek

4)AVUKAT TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit\'te uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Mehmet Samim Geredeli gözyaşları arasında toprağa verildi. Fevziye Camii\'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Adalet Komisyonu Başkanı Muhittin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, öldürülen avukatın eşi Sibel Geredeli, oğlu Osman Emre Geredeli, avukatlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından avukatın cenazesi İzmit Kent Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Kocaeli Baro Başkanı ve yöneticilerin taziyeleri kabul etmesi

-Öldürülen avukatın yakınları

-Cenaze namazı

İZMİT /DHA

=====================================================

5)SİVAS\'TA \'SEFER TASI\' PANİĞİ

SİVAS\'ta kent meydanına bırakılan 2 adet üçlü sefer tası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan sefer tasları boş çıktı.

Olay saat 16.00 sıralarında kent meydanında yaşandı. Özel Halk Otobüsleri durağına yan yana bırakılan 2 sefer tası paniğe neden oldu. Sefer taslarını görüp şüphelenen vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı trafiğe kapatılarak kent meydanına giriş çıkışlar durduruldu. Güvenlik şeridi çeken polis ekipleri vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanı, sefer taslarını fünye ile kontrollü bir şekilde patlattı. Patlamanın şiddetiyle çevredekiler panik yaşadı. Patlama anını meraklı vatandaşlar cep telefonları ile görüntüledi. Polis ekiplerince incelenen sefer tasları boş çıktı.

Görüntü Dökümü:

----------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Sefer taslarının görüntüsü

-Çevrede polislerin önlem alması

-Meraklıların müdahaleyi izleyip kayıt altına alması

-Patlatma anı ve yaşanan panik

-Parçalanan sefer taslarının incelenmesi

(163 mb)

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

===========================================

6)CAMİDEKİ HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

BARTIN\'ın Amasra İlçesi\'nde 44 yaşındaki Muammer Ç., caminin ihtiyaçları için cemaatten toplanan yardım kutusundaki parayı çalarken imam tarafından fark edilince yakalandı. Muammer Ç. tutuklanırken, olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kum Mahallesi General Mithat Ceylan Caddesi\'ndeki İskele Camii\'nin imamı, içeride hırsız olduğunu fark edip, caminin kapısını kilitleyerek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tel apartla yardım kutusundaki 40 lirayı alan şüpheli, camiden çıkmak istediğinde karşısında polisleri buldu. Gözaltına alınan Muammer Ç.\'nin, aynı camiye daha önce de ike defa girerek, yine aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada tarihi değeri olan ve başka yerden çalındığı tahmin edilen kama, sikke, gümüş ve altın yüzükler bulundu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muammer Ç., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin camiye girmesi, güvenlik kamerasının görüş açısını değiştirmesi ve kutudan tel aparat yardımıyla paraları alması yer aldı. Ardından kameranın görüş açısını eski konumuna getiren şüphelinin elindeki tel aparatı halının altına sakladığı, ardından da çıkarken yakalandığı görüldü.

Görüntü dökümü:

--------------------------

Güvenlik kamerası

-Hırsızın camiye girmesi

-Güvenlik kamerasını çevirmesi

-Paraları alması

-İmamın gelip hırsızı fark etmesi

-Hırsızın dışarıya çıkmak istemesi

-Polisin gelişi ve hırsızın yakalanması

Süre: 5.05 Boyut: 292 MB

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)